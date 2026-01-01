Banyonun ne sıklıkla temizlenmesi gerektiği büyük ölçüde kullanım yoğunluğuna bağlıdır. Tek kişinin yaşadığı bir evde oluşan kir ile kalabalık bir ailenin kullandığı banyodaki kir aynı olmaz. Bu yüzden temizlik sıklığını buna göre ayarlamak gerekir. Mümkünse banyonun tamamı haftada en az bir kez detaylı şekilde temizlenmelidir. Lavaboda oluşan sabun ve diş macunu kalıntılarını bekletmeden temizlemek faydalıdır. Musluk ve armatürleri ise birkaç günde bir silmek, kireç lekelerinin oluşmasını önler. Parlak yüzeyleri her el yıkamadan sonra yumuşak bir bezle kurulamak ise lekelerin baştan oluşmasını engellemenin en kolay yollarından biridir.

Duşakabin ve küvetin uzun süre temiz kalması için her kullanımdan sonra yüzeyleri durulayıp kurulamak gerekir. Zemindeki saç ve tozları toplamak için birkaç günde bir süpürmek çoğu zaman yeterlidir. Ayrıca fayansların da inatçı kirlerin birikmemesi için 1–2 haftada bir silinmesi önerilir.