Hızlı ve basit temizlik: Tertemiz bir banyo için püf noktaları
İster küçük ve kullanışlı bir banyonuz olsun ister geniş bir ev spa alanınız, banyoyu temiz tutmak çoğu kişi için oldukça önemlidir. Bunun nedeni yalnızca düzenli ve temiz görünmesi değil, aynı zamanda hijyendir. Banyo yeterince temizlenmediğinde bakteri ve mantarlar kolayca çoğalabilir, hatta küf oluşabilir. Yüksek nem ve sıcak ortam da buna uygun koşulları sağlar. Bu yüzden yüzeylerin, duş alanlarının, tuvaletin ve fayansların düzenli olarak temizlenmesi gerekir.