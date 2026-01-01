Her kullanımdan önce uygulanacak düzenli bir temizlik önlemi, ızgarayı 15 dakika boyunca yüksek ateşte ısıtmayı ve ardından ızgara telini bir temizleme fırçasıyla temizlemeyi içerebilir. Bu sayede, geride kalan yiyecek kalıntıları veya pas kolayca temizlenebilir. Bu işlem aynı zamanda bakterileri de öldürür. Yiyecekleri ızgaraya yerleştirmeden önce, tele bir miktar yapışmaz sprey sıkın; bu, yiyeceklerin ızgaraya yapışmasını ve orada kalmasını önler.

Barbekü yaparken yağ ve kalıntıları minimumda tutmak için birkaç ipucu daha mevcuttur. Izgaraya çok fazla damlamadığından emin olmak için marinat ve diğer sosları idareli kullanın. Alüminyum damlama tepsileri sayesinde yağ ve diğer sıvılar toplanabilir; böylece bunların ızgara teline, tabanına veya barbeküdeki dar boşluklara girmesi engellenir. Özellikle kömürlü ızgaralarda "dolaylı ızgara" yöntemiyle barbeküdeki kaba kirlenmelerin önüne geçilebilir. Bunu yapmak için, ızgaranın alt seviyesinin ortasına alüminyum bir damlama tepsisi yerleştirilir ve kömür tepsinin sağına ve soluna yığılır. Pişirme kalıntıları bu şekilde kontrollü bir şekilde toplanabilir.

Kullanımdan sonra, barbekü ızgarasının içindeki kalıntıların çoğunun yanması için ızgarayı tercihen kapağı kapalı şekilde yüksek ayarda ısıtın. Boşlukları temizlemek için bir tel fırça kullanılabilir; fırça, ızgaranın tasarımına bağlı olarak ideal olarak tek, çift veya üç taraflı olmalıdır. Kullanımdan sonra damlama tepsilerini boşaltın veya geri dönüşüme atın.