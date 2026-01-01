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    Mangal Temizliği Nasıl Yapılır? Barbekü Temizliği | Kärcher

    Mangal temizliği: Izgara nasıl kolayca temizlenir?

    Yaz akşamlarının vazgeçilmez keyiflerinden biri mangaldır. Bahçede ya da terasta aile ve arkadaşlarla yapılan mangal, birçok kişi için yazın en güzel anlarından biridir. İster yalnızca yaz aylarında ister yıl boyunca kullanılsın; elektrikli, kömürlü veya gazlı mangalların uzun ömürlü ve sorunsuz kalabilmesi için düzenli olarak temizlenip bakımının yapılması gerekir. Doğru yöntemler ve pratik ipuçları sayesinde mangal temizliği hem hızlı hem de oldukça kolaydır.

    Kärcher tips: Barbecue cleaning

    Izgara temizliği neden önemlidir?

    İstediğiniz zaman güvenli ve rahat bir şekilde ızgara yapabilmek için, bir ızgaranın düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bu, ekipmanın her zaman kullanıma hazır olmasını sağlar; ayrıca düzenli temizlik ve bakım, ızgara yiyeceklerin mükemmel şekilde pişirilmesini garantiler. Izgaranın içinin ve dışının ne sıklıkla temizleneceği, barbekü kullanım sıklığına ve ne kadar kirlendiğine bağlıdır. Yine de düzenli olarak orta seviyeli basit bir temizlik yapılmalıdır. Örneğin bir buharlı temizleyici ile yapılan kapsamlı ve çok yönlü bir temizlik zaman alıcıdır ancak genellikle yılda sadece bir veya iki kez gerekir; ideal olarak bir kez barbekü sezonundan önce, bir kez de sezondan sonra.

    Weber®: Man with a Weber grill

    İpucu

    Yeni bir ızgarayı ilk kez kullanmadan önce, yaklaşık 30 dakika boyunca yüksek ateşte ısıtılmalıdır. Bu, üretim ve yağ kalıntılarının buharlaşmasını sağlar.

    Barbekü nasıl temizlenir: Kullanmadan önce mi yoksa sonra mı?

    Her kullanımdan önce uygulanacak düzenli bir temizlik önlemi, ızgarayı 15 dakika boyunca yüksek ateşte ısıtmayı ve ardından ızgara telini bir temizleme fırçasıyla temizlemeyi içerebilir. Bu sayede, geride kalan yiyecek kalıntıları veya pas kolayca temizlenebilir. Bu işlem aynı zamanda bakterileri de öldürür. Yiyecekleri ızgaraya yerleştirmeden önce, tele bir miktar yapışmaz sprey sıkın; bu, yiyeceklerin ızgaraya yapışmasını ve orada kalmasını önler.

    Barbekü yaparken yağ ve kalıntıları minimumda tutmak için birkaç ipucu daha mevcuttur. Izgaraya çok fazla damlamadığından emin olmak için marinat ve diğer sosları idareli kullanın. Alüminyum damlama tepsileri sayesinde yağ ve diğer sıvılar toplanabilir; böylece bunların ızgara teline, tabanına veya barbeküdeki dar boşluklara girmesi engellenir. Özellikle kömürlü ızgaralarda "dolaylı ızgara" yöntemiyle barbeküdeki kaba kirlenmelerin önüne geçilebilir. Bunu yapmak için, ızgaranın alt seviyesinin ortasına alüminyum bir damlama tepsisi yerleştirilir ve kömür tepsinin sağına ve soluna yığılır. Pişirme kalıntıları bu şekilde kontrollü bir şekilde toplanabilir.

    Kullanımdan sonra, barbekü ızgarasının içindeki kalıntıların çoğunun yanması için ızgarayı tercihen kapağı kapalı şekilde yüksek ayarda ısıtın. Boşlukları temizlemek için bir tel fırça kullanılabilir; fırça, ızgaranın tasarımına bağlı olarak ideal olarak tek, çift veya üç taraflı olmalıdır. Kullanımdan sonra damlama tepsilerini boşaltın veya geri dönüşüme atın.

    Weber®: wire brush for a grill
    Grill hood cleaning with a steam cleaner
    Grate cleaning with a steam cleaner

    Buharlı temizleyici ile barbekü temizliği

    Izgara kapağı, yan paneller ve kumanda düğmeleri de dahil olmak üzere paslanmaz çelik yüzeyleri derinlemesine temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayı düşünebilirsiniz. İlk olarak, buharlı temizleyicinin fırçasını kullanarak tüm yüzeylere buhar tutun. Bu işlemi mikrofiber bir bezle tekrarlayarak tüm yüzeyleri buharın gücüyle temizleyin. Yağ ve yiyecek kalıntıları buharla çözülebilir ve mikrofiber bez tarafından emilebilir.

    Paslanmaz çelik üzerindeki hafif yağ kalıntıları ılık su, bulaşık deterjanı ve mikrofiber bezle de temizlenebilir. Alternatif olarak, uzman mağazalarda satılan özel yağ çözücü ızgara temizleyicileri de iyi sonuç verir.

    İpucu

    Buharlı temizleyici ile barbekü temizlerken, damlayan sular zeminde, taş parkelerde veya ahşap kaplamalarda leke bırakabilir. Bu nedenle, barbekü ızgarasını temizlemeye başlamadan önce ızgaranın altındaki alanı folyo veya gazete kağıdı ile korumanız önerilir. Alternatif olarak, ızgaranızın altındaki yüzeyleri yağdan, yiyeceklerden ve hava koşullarından korumak için özel, yeniden kullanılabilir barbekü matları da mevcuttur. Eğer bir aksilik yaşanırsa, bu ipuçlarıyla veranda taşlarınız hızla tekrar temizlenecektir.

    Kül süpürgesiyle kömürlü mangal temizliği

    Kömürlü mangallarda zamanla buharlaşan yağlar, mangal haznesinde ve kapakta birikmeye başlayabilir. Bu yağlı kalıntılar, yukarıda anlatıldığı gibi buharlı temizleyici veya yağ çözücü temizlik ürünleriyle kolayca temizlenebilir.

    Ancak kömürlü mangal temizliği yalnızca yağ ve kurumdan ibaret değildir. Mangal tablasında biriken külün de düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bunun için önce közlerin tamamen söndüğünden emin olunmalı ve kömürün yaklaşık 12 saat boyunca tamamen soğuması beklenmelidir. Ardından kalan kül, kül süpürgesi yardımıyla hızlı ve pratik şekilde temizlenebilir. Böylece külle doğrudan temas etmeden temizlik yapmak ve atıkları kolayca çöpe boşaltmak mümkün olur.

    Ash is vacuumed from a grill using the Kärcher ash vacuum AD 2 battery
    Kärcher’s ash vacuum AD 2 Battery ash container is emptied

    İpucu: Izgaranızı düzgün bir şekilde muhafaza edin

    Barbekünüzü soğutup temizledikten sonra, ızgarayı iyi bir şekilde muhafaza etmek önemlidir. Cihaz kullanılmadığında, koruyucu kılıflar iyi bir fikirdir. Bunlar barbeküyü toza, neme ve çizilmelere karşı korur. Paslanmaz çelik ızgaralar, kılıf kullanıldığı takdirde tüm yıl boyunca sorunsuz bir şekilde dışarıda kalabilir.

    Elektrikli, kömürlü ve gazlı ızgaralar için güvenlik bilgileri

    Gazla barbekü yapmak

    • Her zaman kapak açıkken ateşleyin.
    • Yağ tepsilerini düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.
    • Gazı her zaman önce ızgaranın kendisinden, daha sonra gaz tüpünden kapatın.
    • Gaz hortumunda sızıntı olup olmadığını, özellikle uzun aralardan sonra düzenli olarak kontrol edin.
    • Gaz tüplerini asla kapalı alanlarda muhafaza etmeyin.

    Kömürlü barbeküler

    • Kömürü yakmak için, güvenlik riski oluşturabilecek sıvı tutuşturucular yerine tutuşturucu küpler kullanın.
    • Kömür yakma bacasını ızgara teli üzerinde kullanın, asla yere koymayın.
    • Izgara yaptıktan sonra hava menfezlerini ve fanı kapatarak közleri söndürün.
    • Izgara işleminden sonra kömürün soğuması için her zaman gece boyunca bekleyin ve ancak 12 saatlik soğuma süresinden sonra bertaraf edin.

    Elektrikli bir ızgara ile barbekü yapmak

    • Izgarayı her zaman yalnızca ayrı sigortalı prizlere bağlayın ve çoklu priz kullanmayın.
    • Bağlantıları nemden koruyun.
    • Elektrikli ızgaraları kapalı mekanlarda kullanmayın; bunlar yalnızca dış mekanda kullanıma uygundur.

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