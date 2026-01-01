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    Bisiklet Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Bisiklet Temizliği Nasıl Yapılır?

    Bisiklet sürmek hem keyifli hem çevre dostu hem de sağlıklı bir ulaşım ve spor yöntemidir. Dağ bisikletinizin, şehir bisikletinizin ya da elektrikli bisikletinizin uzun yıllar sorunsuz kullanılabilmesi için düzenli bakım ve temizlik yapılması önemlidir. Doğru cihazlar ve uygun aksesuarlarla bisiklet temizliği; ister garaj önünde, ister bahçede, ister dışarıdayken kolayca ve kısa sürede yapılabilir.

    A woman cleans her bike in front of the garage with a Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

    Evde bisiklet temizliği

    Ormanlarda, çayırlarda, toprak yollarda veya tozlu sokaklarda yapılan her sürüşten sonra bisikleti temizlemek iyi bir fikirdir. Kadrodaki, zincirdeki; vites mekanizması ve rulmanlar gibi hassas bileşenlerdeki kaba kiri ve tozu arındırmalısınız. Bunun nedeni, kirin hareketli parçalar üzerinde aşındırıcı bir madde gibi etki ederek aşınmalarını hızlandırmasıdır. Bu durum zamanla bileşenlere yerleşen ve işlevselliklerini azaltan pas oluşumuna yol açar.

    Kışın bisiklet süren herkes, düzenli olarak temizlik ve bakım yapmalıdır; çünkü yol tuzu hem bisikletin kadro boyasına hem de diğer parçalarına zarar verebilir. Bu nedenle yeni temizlenmiş bir bisiklet sadece daha fazla sürüş keyfi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işlevselliğini ve değerini de korur. Bu arada, aynı durum temizlik sırasında aradan çıkarılabilecek olan bisiklet römorkları için de geçerlidir.

    A man cleans his road bike with a Kärcher handheld cleaner
    A man cleans his mountain bike with a Kärcher pressure washer

    Bisikletinizi evde temizlemek ve bakımını yapmak istiyorsanız, sadece birkaç malzemeye ihtiyacınız vardır:

    Bir bisiklet standı veya duvar askısı

    Seçtiğiniz bir temizlik cihazı

    Uygun bir temizlik ürünü

    Yumuşak bir fırça

    Yumuşak bir bez (örneğin mikrofiber)

    Zincir ve rulmanlar için yağ

    Bir basınçlı yıkama makinesi veya orta basınçlı bir temizleyici, bisiklet temizliği için uygun cihazlardır. Basınçlı yıkama makinesinin genellikle elektrik ve su bağlantısına ihtiyacı varken, elde taşınabilir temizleyici (handheld cleaner) pille çalışır ve bu nedenle yalnızca su bağlantısına ihtiyaç duyar. Bu yüzden, tıpkı şarjlı basınçlı yıkama makineleri gibi, bahçede veya elektrik bağlantısının olmadığı yerlerde hızlı bisiklet temizliği için kullanımı oldukça uygundur. Yüksek ve orta basınç sayesinde, inatçı kirler bile hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilir. Bisikletteki daha hafif kirleri yumuşatmak için püskürtme tabancalı bir bahçe hortumu da yeterli olacaktır.

    İpucu

    Su bağlantısının olmadığı yerlerde, Kärcher K 4–K 7 serisi basınçlı yıkama makineleri ve elde taşınabilir temizleyiciler suyu alternatif olarak bidon ya da varil gibi kaynaklardan çekerek kullanabilir. Bunun için uygun bir su emiş hortumu ya da elde taşınabilir cihazlara özel emiş hortumu kullanılması yeterlidir.

    Bisikletinizi basınçlı yıkama makinesiyle temizlerken, hassas bileşenlerden en az 30 cm mesafeyi korumak büyük önem taşır. Daha yakından uygulama yapıldığında, güçlü su jeti contaları zorlayarak içeri su girmesine ve koruyucu yağlama gresinin dışarı atılmasına neden olabilir. En kötü senaryoda, içeride kalan nem hapsolabilir ve bu da uzun vadede paslanma kaynaklı hasarlara yol açabilir.

    Ancak, bu mesafeyi korur ve cihazdaki basıncı "1. kademe" veya "soft" (yumuşak) aralığına düşürürseniz, bisikletinizi basınçlı yıkama makinesiyle güvenle temizleyebilirsiniz.

    Elektrikli bisikletler için ise özel bir dikkat gereklidir:

    • Elektronik aksam suya karşı çok hassastır ve doğrudan basınçlı yıkama makinesiyle temizlenmemelidir.
    • Batarya bileşenlerini nemli bir bezle veya yumuşak bir fırça ile silmek çok daha sağlıklı bir yöntemdir.
    Cleaning the battery of an e-bike with a Kärcher microfibre cloth

    Hareket halindeyken bisiklet temizliği

    Dağ bisikletini yolda oluşan toz ve kirden hızlıca arındırmak, örneğin aracın bagajını veya bisiklet taşıyıcısını kirletmemek için, Mobil Dış Mekân Temizleyici oldukça pratik bir çözümdür. Kompakt yapısı sayesinde bisiklet sepetine bile sığabilir. Püskürtme tabancası ve 2,8 metrelik spiral hortum ise yer kaplamayacak şekilde çıkarılabilir 4 veya 7 litrelik su deposunun altında saklanır.

    Cihazı kullanmak için depoyu temiz suyla doldurup yerine takmanız ve püskürtme tabancasını hazırlamanız yeterlidir. Ardından tabancayı bisiklete doğrultup tetiğe bastığınızda, su püskürtülerek bisikletin tamamı kolayca temizlenebilir. Dahili lityum iyon pil yaklaşık 15 dakika kullanım süresi sunar. Ayrıca araç adaptörü sayesinde cihaz araç aküsünden çalıştırılabilir veya yoldayken şarj edilebilir.

    Opsiyonel olarak sunulan Adventure Aksesuar Kutusu’nun içinde fırça, özel temizleyici ve yumuşak mikrofiber bez bulunur; yani hızlı bir temizlik için ihtiyaç duyulan her şey hazırdır. Ek su emiş hortumu sayesinde cihaz, istenirse bir su varilinden de su çekerek kullanılabilir.

    A woman cleans her road bike by a tree with a Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

    Adım Adım Temiz Bisiklet Rehberi

    A light blue bike on a stand

    1. Bisikleti konumlandırın ve ekipmanı hazırlayın

    Bisikletini temizlemek isteyen kişi, öncelikle bisikleti bir bisiklet standına güvenli bir şekilde yerleştirmeli veya bir duvara ya da büyük bir ağaca yaslamalıdır. Yolda temizlik için: Mobil Dış Mekan Temizleyicinin deposunu çıkarın, püskürtme tabancasını çıkarın, depoyu tekrar takın ve cihazı çalıştırın. Evde temizlik için: Basınçlı yıkama makinesini veya orta basınçlı temizleyiciyi su kaynağına ve gerekirse elektriğe bağlayıp cihazı çalıştırın. Bisiklet temizliği için tüm cihazlarda yelpaze (yassı) püskürtme memesi kullanılmalıdır.

    A light blue bike is cleaned with a Kärcher pressure washer

    2. Bisikleti tayzikli suyla yıkayın

    Şimdi bisiklete su jetiyle eşit şekilde su püskürtün. Su jetini doğrudan rulmanlara, amortisörlere veya örneğin e-bisikletlerdeki elektrik bağlantılarına tutmayın. Yüksek basınçla temizlik yaparken, sadece düşük ayarda temizleyin ve lastiklere, zincire, rulmanlara ve küçük parçalara yeterli mesafe (yaklaşık 30 cm) bıraktığınızdan emin olun.

    İpucu

    Temizliğe aşağıdan yukarıya doğru başlamak en iyisidir. Bu sayede bisikletin nerelerinin temizlendiğini, nerelerin ise hala işlem beklediğini görmek çok daha kolay olur. Ayrıca, aşağıdan yukarıya doğru uygulanan temizlik maddesi yüzeyde daha uzun süre kalarak kirlerin yumuşamasına yardımcı olur; yukarıdan aşağıya doğrudan su tutulduğunda ise temizleyici madde kirleri çözemeden akıp gidebilir.

    A light blue bicycle is sprayed with Kärcher two-wheel cleaner

    3. Temizlik ürününü uygulayın

    İnatçı lekeler için bir temizlik ürünü kullanmak mantıklıdır. Genel amaçlı bir temizleyici veya daha da iyisi, özel bir bisiklet temizleyicisi iyi bir fikirdir. Temizliğe başlamadan önce çok kirli bölgelere eşit şekilde uygulayın, 3-5 dakika bekletin ve ardından temiz suyla durulayın. Daha iyi sonuçlar için, temizleyici kullanıldığında bisikletin ideal olarak kuru olması gerekir.

    Önemli not: Çevreyi korumak için temizlik ürünleri yalnızca drenajlara yakın, sızdırmaz zeminlerde (örneğin asfalt) kullanılmalıdır.

    A light blue bike is dried with a cloth

    4. Lekeleri silin

    Eğer kadro üzerinde hâlâ birikintiler kalmışsa, bunlar bir fırça veya süngerle hızlıca temizlenebilir. Ardından, temizlenen bölgelerdeki kadroyu yumuşak bir bezle (örneğin mikrofiber) kurulayın. Mobil Dış Mekan Temizleyici ile temizlik yaparken sudan tasarruf etmek için, fırçayı hafifçe ıslatın ve bisikleti onunla fırçalayın. Sonrasında yumuşayan kirleri suyla akıtın ve bisikleti yumuşak bir bezle kurulayın.

    Bicycle chain is cleaned with a cloth

    İpucu: Zinciri derinlemesine temizleyin

    Zincir, yağ, kir ve tozun zamanla birleşerek yapışkan bir tabaka oluşturması nedeniyle genellikle bisikletin geri kalanından biraz daha zor temizlenir. Temizliğe başlamadan önce, tekerleklerin altına bir parça karton veya eski bir bez yerleştirilmelidir. Ardından, sert bir fırça kullanarak önce kaba kirleri temizleyin, sonra iki tekerlekli araç temizleyicisi veya özel bir zincir temizleyici püskürtüp nüfuz etmesini bekleyin. Kirleri gevşetmek için şu ipucu yardımcı olur: Zinciri bir kumaş veya bezle kavrayın ve zincir boyunca birkaç kez hareket ettirin. Kir parçacıkları gevşer ve doğrudan bez tarafından emilir.

    Karşılaştırma: Bisiklet temizliği için cihazlar

    Basınçlı yıkama makinesi

    Orta basınçlı yıkama makinesi

    Yüksek basınçlı yıkama makinesi

    Model Adı

    OC 3

    KHB 6 / KHB 4-18

    K 2 - K 7

    Uygulama alanı

    Hareket halindeyken

    Evde

    Evde

    Hazırlık süresi

    Düşük, çünkü yalnızca su deposunun doldurulması gerekir

    Düşük, çünkü yalnızca bir su bağlantısına ihtiyaç duyulur

    Orta, çünkü su bağlantısı ve elektriğe ihtiyaç duyulur.

    Temizlik gücü

    Düşük, çünkü düşük basınç (debi maks. 2 l / dk)

    Orta, çünkü orta basınç (maks. 24 bar, debi maks. 200 l / sa)

    yüksek, çünkü 20 ile 110 (K2) ile 180 (K7) bar arasında değişen basınç aralığı mevcuttur

    Bisiklet temizliğine uygunluk

    Hareket halindeyken hızlı temizlik için. Düşük basınç sayesinde çok hassas temizlik sağlar. Batarya ve depo hacmi derinlemesine temizlik için yeterli değildir.

    Evde derinlemesine temizlik için. Orta basınç, bisiklet temizliği için yeterlidir ve aynı zamanda hassastır. Tek kısıtlama batarya şarjıdır.

    Evde derinlemesine temizlik için. Güç ve su bağlı olduğu için herhangi bir kısıtlama yoktur. Hasarı önlemek için hassas bileşenlerle mesafe korunmalıdır. Basınç minimuma ayarlanmalıdır.

    Bisiklet temizliği sonrası bakım

    Söz konusu bisiklet olduğunda, derinlemesine temizlik sonrası bakım da büyük önem taşır. İlk adım, bisikleti her zaman iyice kurulamaktır; çünkü su, hızla paslanmaya neden olabilir. Ayrıca bakım ürünleri, kuru tekerlekler üzerine çok daha iyi yayılır.

    Bisiklet zinciri temizlendikten sonra önce bir bezle kurulanmalı ve ardından yağlanmalıdır. Bu aşamada bisikleti sabit tutmak için bir bisiklet standına sahip olmak pratiktir. Bu işlem sırasında yağın fren balatalarına veya disklerine bulaşmadığından emin olun, çünkü bu durum frenleme performansını olumsuz etkiler. İşlemden sonra zincirdeki fazla yağı bir bezle silin.

    Genel bir kural olarak; kablolar, fren mafsalları, fren ve vites kolları gibi tüm hareketli parçalar düzenli olarak yağlanmalıdır. Amortisörlü maşalarda ise iç bacaklar (borular) düzenli olarak temizlenmeli ve yine yağlanmalıdır.

    Son olarak, özellikle bisikletinizi uzun bir aradan sonra tekrar kullanmak istiyorsanız, lastik basıncını düzenli aralıklarla kontrol etmeniz önerilir. Lastiklerin yan yüzeyinde genellikle ne kadar basınç basılabileceği (minimum ve maksimum değerler) belirtilir. Basınç ne kadar yüksek olursa, lastik o kadar kolay yuvarlanır.

    Bicycle chain is oiled

    Uygulamalı anlatım: bisiklet temizliği

    Bisiklet için uygun ürünler

    Kärcher: Mobile Outdoor Cleaner OC 3

    Portatif dış mekan temizlik makinesi

    Kärcher: Car charger for EDI 4

    Araç şarjı

    Pressure washer

    Basınçlı yıkama makinesi

    Kärcher: Handheld Cleaner

    Elde taşınabilir temizleyici

    Kärcher: Cleaning Spray Gun WBS 3

    Temizlik tabancası WBS 3

    Kärcher: Bike cleaner

    Bisiklet temizleyici

    Natural Bike cleaner

    Doğal bisiklet temizleyici

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