Ormanlarda, çayırlarda, toprak yollarda veya tozlu sokaklarda yapılan her sürüşten sonra bisikleti temizlemek iyi bir fikirdir. Kadrodaki, zincirdeki; vites mekanizması ve rulmanlar gibi hassas bileşenlerdeki kaba kiri ve tozu arındırmalısınız. Bunun nedeni, kirin hareketli parçalar üzerinde aşındırıcı bir madde gibi etki ederek aşınmalarını hızlandırmasıdır. Bu durum zamanla bileşenlere yerleşen ve işlevselliklerini azaltan pas oluşumuna yol açar.

Kışın bisiklet süren herkes, düzenli olarak temizlik ve bakım yapmalıdır; çünkü yol tuzu hem bisikletin kadro boyasına hem de diğer parçalarına zarar verebilir. Bu nedenle yeni temizlenmiş bir bisiklet sadece daha fazla sürüş keyfi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işlevselliğini ve değerini de korur. Bu arada, aynı durum temizlik sırasında aradan çıkarılabilecek olan bisiklet römorkları için de geçerlidir.