Camlarınızı ne sıklıkla silmelisiniz?
Büyük ve geniş camlar yaşam alanlarına ferahlık katar, gün ışığını içeri taşıyarak evi daha aydınlık ve davetkâr gösterir. Ancak özellikle polenlerin yoğun olduğu dönemlerde, yağışlı havaların ardından ya da tozlu ve kurak günlerde camlar çok kısa sürede kirlenebilir. Bazen sadece birkaç gün içinde aylarca temizlenmemiş gibi görünebilirler. Camların iç yüzeyi de günlük yaşamdan oldukça etkilenir. Özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar camlarda sık sık el izi, pati izi ve lekeler bırakabilir. Bu nedenle camların, kirlenme durumuna bağlı olarak, yaklaşık iki ayda bir hem içten hem dıştan temizlenmesi tavsiye edilir.