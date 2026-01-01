Camlar çok kirliyse temizlik sırasında özel temizlik ürünlerinden destek almak faydalı olabilir. Standart cam temizleyicilerin yanı sıra, kullanımdan önce suyla seyreltilen özel cam temizleme deterjanları da tercih edilebilir. Bu ürünler; yağ, böcek kalıntıları, parmak izi ve hava kirliliğinden kaynaklanan inatçı kirleri etkili şekilde çözer. Ayrıca cam yüzeyinde koruyucu bir tabaka bırakarak yağmur suyunun daha kolay akmasına yardımcı olur ve camların daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.

İpucu: Temizlik ürününü fazla kullanmayın

Temizlik suyuna gereğinden fazla ürün eklemek, cam yüzeyinde yağlı bir tabaka oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden cam temizleyicileri veya ev tipi çözümleri her zaman az miktarda ve doğru ölçüde kullanmak gerekir. Böylece camlarda iz ve leke oluşmasının önüne geçilebilir.