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    Cam Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Cam Temizliği Nasıl Yapılır?

    Cam silmek, ev işlerinin en sevilmeyenlerinden biridir. Hem zaman alır hem de ciddi emek ister. Üstelik çoğu zaman sonuç tam istenildiği gibi olmaz; camlarda iz ve lekeler kalabilir. Ancak doğru yöntemlerle camlarınızı kısa sürede ve iz bırakmadan temizlemek mümkündür.

    Cleaning windows with Kärcher's cordless Window Vac

    Camlarınızı ne sıklıkla silmelisiniz?

    Büyük ve geniş camlar yaşam alanlarına ferahlık katar, gün ışığını içeri taşıyarak evi daha aydınlık ve davetkâr gösterir. Ancak özellikle polenlerin yoğun olduğu dönemlerde, yağışlı havaların ardından ya da tozlu ve kurak günlerde camlar çok kısa sürede kirlenebilir. Bazen sadece birkaç gün içinde aylarca temizlenmemiş gibi görünebilirler. Camların iç yüzeyi de günlük yaşamdan oldukça etkilenir. Özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar camlarda sık sık el izi, pati izi ve lekeler bırakabilir. Bu nedenle camların, kirlenme durumuna bağlı olarak, yaklaşık iki ayda bir hem içten hem dıştan temizlenmesi tavsiye edilir.

    1. İpucu: En Doğru Zamanı Seçin

    Camlarınızı doğrudan güneş ışığı altında ya da çok sıcak havalarda temizlememeniz gerekir. Çünkü bu durum cam yüzeyinin fazla hızlı kurumasına neden olur ve iz oluşma ihtimali artar. Bu nedenle bulutlu ama yağışsız günler, cam temizliği için en uygun zamanlardır.

    Household remedies for cleaning windows

    Su ve evdeki malzemelerle cam temizliği

    Cam yüzeylerinde ve pencere çerçevelerinde oluşan birçok kir yalnızca temiz suyla bile etkili şekilde giderilebilir. Bunun için camı ve çerçeveyi nemli bir mikrofiber bez ya da tüy bırakmayan pamuklu bir bezle silip ardından kurulamanız yeterlidir. Ancak kir uzun süre birikmiş ve yüzeye iyice tutunmuşsa, evde bulunan bazı pratik malzemelerden veya temizlik ürünlerinden destek almak gerekebilir. Cam temizliğinde kullanılabilecek etkili ev tipi çözümler şunlardır:

    • Sirke veya sirke özü: 1 litre suya 1 çay bardağı sirke özü ekleyin ve camları her zamanki gibi silin. Ancak mermer gibi doğal taş pencere pervazlarını önceden korumaya dikkat edin; çünkü sirke yüzeye zarar verebilir.
    • Limon tuzu: 1 litre suya 2–3 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Ardından bu karışımı mikrofiber bez yardımıyla cam temizliğinde kullanabilirsiniz.
    • Bulaşık deterjanı: Ilık suya az miktarda, balsam içermeyen bulaşık deterjanı eklemek de oldukça iyi sonuç verir. Deterjan miktarı camın ne kadar kirli olduğuna göre ayarlanabilir.
    • Siyah çay ve limon: Bir kovaya yaklaşık 3 litre su koyup üzerine 1 büyük fincan demli siyah çay ve yarım limonun suyunu ekleyin. Bu karışım camları temizlemek için oldukça etkilidir. Çayın içindeki tanenler yağ ve nikotin kalıntılarını çözerken, limon asidi kireç lekelerine karşı yardımcı olur.
    • Alkol (ispirto): Ilık temizlik suyuna bir miktar ispirto eklemek camların parlamasına yardımcı olur. Yaklaşık 5 litrelik bir kova su için küçük bir çay bardağı kadar ispirto yeterlidir. Temizlik sırasında cildin kurumasını önlemek için eldiven kullanılması tavsiye edilir.

    Camları kurulamak için lastik uçlu bir cam çekçeği, temiz bir mikrofiber bez ya da tüy bırakmayan başka bir bez kullanabilirsiniz. Bu sayede camlarda iz kalmadan parlak bir görünüm elde edilir. Eğer elinizin altında emici bir bez yoksa, gazete kâğıdı da pratik bir alternatif olabilir. Bunun için birkaç sayfa gazeteyi buruşturup cam yüzeyini silerek kurulayabilirsiniz.

    Temizlik maddeleriyle cam temizliği

    Camlar çok kirliyse temizlik sırasında özel temizlik ürünlerinden destek almak faydalı olabilir. Standart cam temizleyicilerin yanı sıra, kullanımdan önce suyla seyreltilen özel cam temizleme deterjanları da tercih edilebilir. Bu ürünler; yağ, böcek kalıntıları, parmak izi ve hava kirliliğinden kaynaklanan inatçı kirleri etkili şekilde çözer. Ayrıca cam yüzeyinde koruyucu bir tabaka bırakarak yağmur suyunun daha kolay akmasına yardımcı olur ve camların daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.

    İpucu: Temizlik ürününü fazla kullanmayın

    Temizlik suyuna gereğinden fazla ürün eklemek, cam yüzeyinde yağlı bir tabaka oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden cam temizleyicileri veya ev tipi çözümleri her zaman az miktarda ve doğru ölçüde kullanmak gerekir. Böylece camlarda iz ve leke oluşmasının önüne geçilebilir.

    Cleaning agents for cleaning windows
    Cleaning technique for cleaning windows: Figure of eight movements

    Kusursuz sonuç için doğru teknik şart

    Profesyoneller gibi cam temizliği yapmak evde de mümkündür. Bunun için en önemli nokta doğru tekniği uygulamaktır:

    • Adım 1: Su ve temizlik ürünü ya da ev tipi temizlik karışımını sünger veya sprey şişe yardımıyla cama bolca uygulayın. Yüzey yeterince nemli olmazsa cam çekçeği yüzeyde rahat hareket etmez.
    • Adım 2: Cam çekçeğini kullanarak suyu yukarıdan aşağıya doğru sekiz çizerek hareketlerle çekin. Biriken suyu ise bez yardımıyla alın.
    • Adım 3: Güderi bez, mikrofiber bez veya kuru bir mutfak beziyle camı parlatın. Özellikle kenarlarda kalan son su damlalarını iyice kurulamaya dikkat edin.

    Pencere pervazlarını doğru şekilde temizlemek

    Cam temizliği yaparken pencere çerçevelerini de unutmamak gerekir. Çünkü çerçeveler de camlar gibi sürekli dış etkenlere maruz kalır. Öncelikle elde kullanılan bir fırça veya kuru bir bez yardımıyla kaba kirleri temizleyin. Ardından çerçeveyi nemli bir bez ya da yumuşak bir süngerle iyice silin. İnatçı kirlerde temizlik ürünü kullanılabilir; ancak burada çerçevenin malzemesine uygun ürün seçmek önemlidir.

    • Ahşap çerçeveler için, yüzeyi dış etkenlere karşı koruyan bakım ürünleri tercih edilmelidir.
    • Plastik çerçevelerde ise plastik yüzeyler için özel geliştirilmiş antistatik temizleyiciler kullanılabilir.

    Fırsatınız varsa pencere pervazındaki kaba kirleri temizlemek ve yüzeyi detaylı şekilde silmek de iyi bir fikir olacaktır.

    Cleaning window frames
    Cleaning windows with Kärcher's cordless Window Vac

    Cam temizleme makinesiyle hızlı ve iz bırakmayan temizlik

    Şarjlı cam temizleme makinesi sayesinde cam temizliği çok daha kolay hale gelir:

    1. Temizlik ürünü ve su karışımını cama bolca püskürtün.
    2. Ardından mikrofiber bez veya temizlik pediyle kiri yüzeyden arındırın.
    3. Son olarak cihazla camdaki nemi vakumlayın. Kirli su doğrudan haznede toplandığı için zemine su damlamaz.

    Bu işlemin ardından camlarda izsiz bir görünüm elde edilir. Eğer yine de cam üzerinde iz kalıyorsa, bunun nedeni cihazın çekçek lastiği olabilir.

    • Cam temizleme cihazındaki lastik zamanla yıpranabilir. Yüzey düzgünlüğünü kaybettiğinde ise camda iz oluşmaya başlayabilir. Pratik bir çözüm olarak lastiği ters çevirerek diğer yüzünü de kullanabilirsiniz.
    • İz oluşumunun bir başka nedeni de lastik üzerinde biriken küçük toz ve kir parçacıklarıdır. Bu parçacıklar yüzeyin düzgünlüğünü bozabilir. Bu nedenle camı vakumlamadan önce çekçek lastiğini sprey şişedeki temizlik pedine hafifçe sürterek temizlemek, daha pürüzsüz bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur.

    Şarjlı cam temizleme cihazının kullanım şekli, hangi yüzeyde kullanılırsa kullanılsın temelde aynıdır. Üstelik kullanım alanı oldukça geniştir:

    Cleaning windows with Kärcher's steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesiyle cam temizliği

    Evinizde buharlı temizleyici varsa, cihazı yalnızca ayna ve cam yüzeylerde değil, pencere temizliğinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz:

    • 1. Adım: El başlığı ve mikrofiber temizlik bezi yardımıyla cama buhar uygulayın ve kiri ovalayarak gevşetin. Alternatif olarak yalnızca detay başlığı ya da isteğe bağlı cam temizleme başlığı kullanılarak da cam yüzeyi buharla temizlenebilir. Buhar, inatçı lekelerin çözülmesinde de oldukça etkilidir.
    • 2. Adım: Yüzeyde kalan suyu cam çekçeği veya şarjlı cam temizleme cihazı ile alın. Kenarlar ve pencere çerçeveleri ise yumuşak bir bezle kurulanabilir.

    Buharlı temizleyiciden çıkan su buharı minerallerden arındırılmış olduğu için damıtılmış su gibi davranır. Bu sayede cam yüzeylerde iz veya leke bırakmaz. Ancak temizlik sonrasında beklenmedik şekilde iz oluşursa, bunun nedeni çoğu zaman yüzeyde kalan eski deterjan kalıntılarıdır. Böyle bir durumda camı birkaç kez daha silmek, kalıntıların tamamen temizlenmesine yardımcı olur.

    Tam kapsamlı temizlik: perdeler ve jaluzi sistemleri

    Camlarınızı gerçekten detaylı şekilde temizlemek istiyorsanız yalnızca camları ve çerçeveleri değil, perdeleri ve jaluzileri de temizlemeyi unutmamalısınız.

    • Perdeleri yıkayıp kurutma makinesinden çıkardıktan sonra doğrudan kornişe asarsanız, kumaş türüne bağlı olarak çoğu zaman ütü yapmanıza gerek kalmaz.
    • Jaluzilerin iç kısmında biriken tozlar ise nemli bir bezle kolayca temizlenebilir.
    • Mikrofiber beze sarılmış silikon hamur spatulası kullanmak da dar araları temizlemede oldukça pratik ve etkili bir yöntemdir.
    • Jaluzileri temizlemek için buharlı temizleyiciler de iyi bir alternatiftir. Buhar sayesinde lamellerin ve dar boşlukların arasındaki toz ve kirler kolayca giderilebilir.
    • Ayrıca buharlı temizleyicilere takılan giysi bakım başlıkları; perdeleri tazelemek, kırışıklıkları azaltmak ve istenmeyen kokuları gidermek için de kullanılabilir.
    Garment Steamer

    Uygulamalı anlatım: cam temizliği

    Cam silmek için uygun ürünler

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher: Cordless window vac

    Şarjlı cam temizleme makinesi

    Kärcher glass cleaner

    Cam temizleme makinesi deterjanı

    Kärcher: Glass Cleaner Concentrate

    Cam temizlik deterjanı

    Kärcher microfibre cloth

    Manuel temizlik ekipmanı

    Garment steamer

    Dikey ütü aparatı

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