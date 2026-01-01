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    Çim Nasıl Biçilir, Çim Bakımı Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Çim Nasıl Biçilir? Doğru Çim Biçme Rehberi

    Bahçe sezonu başladığında, o zaman yeniden gelmiş demektir: Bahçede hummalı bir bahar temizliği sizi bekliyor. Ve yapılacak çok iş var! Çalıların ve çitlerin desteklenmesi, ağaçların budanması gereken dönem tam da bu zamandır. Ancak çime özel bir dikkat göstermelisiniz; çünkü tüm sezon boyunca yeşil kalabilmesi için hem baharda hem de takip eden aylarda yoğun bir bakım ister. Peki çim biçme söz konusu olduğunda en sık karşılaşılan sorular ve odaklanılması gereken temel noktalar nelerdir? İşte kusursuz bir çim için rehberiniz:

    Mowing the lawn with Kärcher tips and tricks

    Çim biçme hakkında sıkça sorulan beş soru

    Her amatör bahçıvan bilir ki, bahçeden daha birkaç gün uzak kalır kalmaz çimler deli gibi uzamaya başlar. Ancak hiçbir ipucuna veya kurala dikkat etmeden, öylece doğrudan biçmeye girişmek pek akıllıca olmayacaktır. Komşu sohbetlerinde veya arkadaş toplantılarında kulaktan kulağa pek çok yarım yamalak bilgi dolaşır; peki ama işin aslı nedir?

    Mowing the lawn with a Kärcher lawn mower

    Çim doğru şekilde nasıl biçilir?

    Düzgün ve çizgisiz bir kesim düzeni elde etmek için, çim biçme makinesinin yaklaşık bir tekerlek genişliği kadar biçilmiş alana taşması gerekir. Ayrıca yamaçları her zaman eğime dik, yani yatay olarak biçmelisiniz. Böylece ayağınız kaysa bile çim biçme makinesinin üzerinize gelip yaralanma riski yaratmasını önlemiş olursunuz. Çim kenarlarını ise sonraya bırakabilir, ardından el makasları veya akülü bir çim kenar kesme makinesi ile kusursuz bir şekilde düzeltebilirsiniz.

    Yazın çim biçme: Hava sıcakken çim biçilmeli mi?

    Bu pek tavsiye edilmez. Çimler, yazın sıcak ve kurak dönemlerinde çok derinden biçilmemelidir. Bunun nedeni, uzun çim yapraklarının toprağı ve çim köklerini aşırı kurumaya karşı koruması ve böylece bitkinin sağlıklı büyümesini sağlamasıdır.

    Mevsimlere göre çim biçme: Çimler ne zamandan itibaren ve ne sıklıkla biçilmeli?

    Çimler, baharda bahçe sezonu başladığında ilk kez biçilmelidir. O andan itibaren sonbahara kadar, ideal olarak haftada bir veya iki kez biçilmesi önerilir. Çimler özellikle Mayıs ve Haziran ayları arasında çok hızlı büyür; bu dönemde çimi kesinlikle haftada bir kez biçmelisiniz. Kışın ise soğuk hava sıcaklıkları nedeniyle çim büyümez, dolayısıyla biçilmesine de gerek yoktur.

    Yaş çimin biçilmesi tavsiye edilir mi?

    Hayır, nemli bir çim biçilmemelidir. Bunun nedeni, çim yapraklarının nemliyken temiz bir şekilde kesilememesi ve sonuç olarak birbirine yapışmasıdır. Bu durum düzensiz bir kesim sonucuna yol açar. Ayrıca, kesilen malzeme dağılmak veya tamamen çim toplama torbasına uçmak yerine topaklandığı için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekir.

    Biçilen çimler çimlerin üzerinde bırakılabilir mi?

    Çokça tartışılan bir konu. Hem malçlamada (Kärcher akülü çim biçme makinelerinin teslimat kapsamına bir malçlama kiti dahildir) hem de geleneksel yöntemle çim biçmede avantajlar ve dezavantajlar mevcuttur.

    Malçlayarak biçmenin avantajları; daha az çim keçeleşmesi, kesilen malzemenin bertaraf edilme derdinin olmaması ve daha az gübre kullanımıdır. Ancak daha sık biçim yapmanız gerekir ve bunu sadece çim kuruyken yapabilirsiniz. Geleneksel yöntemle çim biçmenin avantajları ise temiz bir çim alanı, daha seyrek biçim yapılması ve çim kesiklerinin çiçekler için gübre olarak kullanılabilmesidir. Bu yöntemin dezavantajları ise daha fazla besin maddesinin kaybedilmesi, biçilen çimin gübrelenmek zorunda kalınması ve kesilen malzemenin bertaraf edilmesi gerektiğinde ek iş yükü ortaya çıkmasıdır.

    Mulching with the Kärcher lawn mower

    Çim biçme: Çim için doğru kesme yüksekliği

    Çim kesme yüksekliği için temel ilke, ne çok kısa ne de çok uzun olmasıdır. Bu kulağa biraz belirsiz gelebilir; ancak çimin ne kadar kısa ya da uzun biçilmesi gerektiği gerçekten de birkaç faktöre bağlıdır. Çimi çok kısa kesmek, özellikle yılın kurak ve sıcak dönemlerinde çime ve hatta çim köklerine zarar verir. Bunun sonucunda da kahverengi lekeler oluşur. Başka bir deyişle, aşırı doğrudan güneş ışığı çim için zehirdir! Çim çok kısa olduğunda güneş ışığından sert bir şekilde etkilenir ve gücünü kaybeder. Bu durum, yabani otların yayılmasına ve adım adım çimi ele geçirmesine neden olabilir. Diğer yandan, çim çok uzun bırakıldığında da benzer bir durum yaşanabilir. Çimin ideal kesme yüksekliğinde kalabilmesi için çim biçme makineleri manuel olarak çeşitli kesme yüksekliklerine ayarlanabilmektedir.

    Bu bağlamda üçte bir kuralı ve büyüme noktası olarak bilinen vejetasyon noktası büyük önem taşır. Bu nokta, bir çim yaprağının yaklaşık orta yüksekliğinde bulunur. Eğer çimi bundan daha derin keserseniz, filizlerin bu durumdan kurtulup kendini toplaması oldukça uzun sürer; özellikle artan güneş ışığı da biçilen çimi rahatsız edeceğinden, sağlıklı bir çim büyümesi neredeyse imkansız hale gelir. Peki bu somut olarak ne anlama geliyor? Bir çim, her zaman yalnızca o an ulaşmış olduğu yüksekliğin üçte biri kadar kısaltılmalıdır. Bu, geriye üçte ikisinin kalması demektir ki bu da önerilen kesme yüksekliğiyle tamamen uyumludur. Diyelim ki tatile gittiniz ve çim bu süre zarfında 15 santimetre uzadı; bu durumda çimi sadece yaklaşık beş santimetre kırpmalısınız, yani 10-11 santimetreden daha kısa olacak şekilde kesmemelisiniz. Uzmanların ipucu şudur: Sağlıklı bir çim için, her seferinde biraz daha az biçmek, bunu düzenli yapmak, hava durumunu ve çim yapraklarının genel durumunu dikkate almak daha iyidir.

    Eşit bir çim kesme yüksekliği elde etmek için bir püf noktası da henüz biçilmemiş çim alanlarına ayak basmamaktır; aksi takdirde çim yaprakları bükülür ve hemen tekrar dik konumuna gelemez.

    Çim biçme makinesi mi, kenar kesme makinesi mi, robot mu? İhtiyaca göre çim biçme

    Pek çok amatör bahçıvan, çimlerini kusursuz hale getirecek bahçe aletinin hangisi olduğunu kendi kendine sorar. Toplama sepetli klasik bir çim biçme makinesi mi, malçlama yapan bir makine mi, yoksa malçlama kiti içeren 2'si 1 arada bir çözüm mü kullanmalısınız? Kärcher modellerinde teslimat kapsamına dahildir. Ya da bir çim kenar kesme makinesi mi tercih etmelisiniz? Eğer öyleyse, bu akülü mü olmalı yoksa kablolu mu? Dahası, siz bahçe şezlongunuza uzanıp rahatınıza bakarken biçme işini tamamen üstlenen robot çim biçme makineleri de var. Güç kablolu eski çim biçme makineniz hâlâ çardakta duruyor olabilir, ancak onunla çim biçmek pek de keyifli değildir; çok hantal, çok ağır ve gücü çok yetersiz! Sizi hızlıca kararsızlığa sürükleyebilecek pek çok soru ve seçenek mevcut.

    Bir cihazın seçimi; kendi bahçenizin ihtiyaç profili ve kişisel zevkinizin yanı sıra, birkaç kalite özelliğine de bağlıdır. Her şeyden önce, çim biçmek için alacağınız yeni cihazın güvenilir bir şekilde çalışması gerekir. Eğer akülü cihazlarda karar kılarsanız, batarya ile mümkün olduğunca uzun süre çalışabilmelisiniz. Bu doğrultuda, alan performansı olarak adlandırılan değer cihazın çalışma süresini belirler. Bu değer, çim biçme makineleri için batarya şarjı başına düşen metrekare, çim kenar kesme makineleri ile çim ve çalı makasları için ise batarya şarjı başına düşen metre cinsinden ifade edilir. Alan performansı, çimin kalitesine ve yapısına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca kesme genişliğini ve yüksekliğini de aklınızın bir köşesinde bulundurmalısınız. Özellikle kesme yüksekliği söz konusu olduğunda, bu durum bahçedeki koşulların nasıl olduğuna bağlıdır. Çimlik alan düz mü yoksa engebeler var mı?

    Kärcher lawn mower: The classic for mowing the lawn

    Çim biçmede bir klasik: Çim biçme makinesi

    Temel olarak kablolu, benzinli veya akülü çim biçme makineleri arasında bir seçim yapma şansınız vardır. Peki hangisi daha iyi? Modern akülü çim biçme makinelerinin benzinli modellerden hiçbir kalır yanı yoktur. Hatta tam tersi! Ses seviyesi, kurulum süresi ve bakım kolaylığı gibi konular göz önünde bulundurulduğunda, giderek daha fazla amatör bahçıvan akülü çim biçme makinelerini tercih ediyor. Bu makinelerin, güç kablosuna sahip eski nesil çim biçme makinelerine karşı neden daha avantajlı olduğu ise şu şekilde kolayca açıklanabilir: Akülü modeller hem daha hafif hem daha sessizdir, ayrıca kabloları olmadığı için takılıp düşme tehlikesi de yaratmazlar.

    Özellikle kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda, hangi özelliklerden vazgeçmek istemediğinizi tam olarak belirlemelisiniz. Çim biçme makinesinin kolayca itilebilmesi ve rahatça saklanabilmesi için mümkün olduğunca hafif mi olması gerekiyor? Aynı zamanda katlanabilir olması, bir taşıma kulbuna sahip olması ve konforlu bir kesme yüksekliği ayarı sunması da beklentileriniz arasında mı?

    Ayrık ve düzensiz çim alanları mı var? Akülü bir çim düzeltme makinesi yardımınıza yetişir.

    Kusursuz çim kenarlarının sırrı: Çimin ulaşılamayan alanları için akülü bir çim kenar kesme makinesi kullanmaktan kaçınamazsınız. Hızla dönen plastik bir kesme misinası veya plastik bıçakla donatılmış bu cihazlar, çimleri ve yabani otları güvenilir bir şekilde biçer.

    Akülü çalışma sistemleri sayesinde bu kenar kesme makineleri oldukça sessizdir; plastik bıçakların kullanımıyla çalışma gürültüsü daha da azaltılabilir. Kullanım kolaylığı açısından, teslimat kapsamına dahil olan bir omuz askısının yanı sıra döndürülebilir kesme başlıkları ve yüksekliği ayarlanabilir tutamaklar işi önemli ölçüde kolaylaştırır.

    Kesme misinaları yüksek hızda döndüğü için ve çim parçaları veya çakıl taşları çevreye fırlayabileceği için, koruyucu gözlük takmanız ve sağlam ayakkabılar giymeniz son derece önemlidir. Aynı şekilde, zarar görmelerini önlemek amacıyla ağaçlardan, süs bitkilerinden ve ahşap verandalardan belirli bir mesafede durmalısınız.

    Çok pratik bir özellik olarak, aşınmaları durumunda yapı marketlerden metreyle satılan kesme misinalarını temin edebilir ve bu sayede misina makarasına kendi başınıza oldukça kolay bir şekilde sarabilirsiniz.

    Kärcher battery lawn trimmer for isolated and uneven patches of lawn
    Kärcher robotic lawn mowers for automatic mowing

    Küçük ama güçlü! Robot çim biçme makineleri son derece popüler.

    Son yıllarda, robot çim biçme makineleri giderek daha popüler hale geldi. Buradaki motto oldukça net: Robot işi yapar, siz arkaya yaslanıp dinlenmenin tadını çıkarırsınız. Peki, otomatik çim bakımı neye bağlıdır?

    Kendi çim alanınızın ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak, ilgili modelin tam boyutuna ve batarya çalışma süresine dikkat etmek faydalı olabilir. Eğer bahçe oldukça dar ve virajlıysa, küçük bir robot çim biçme makinesi ideal bir seçimdir. Kesme işi söz konusu olduğunda ise döner bıçaklı biçme makineleri ile tamburlu biçme makineleri arasında bir ayrım yapılır. Tamburlu olanlar daha büyük bıçaklara sahiptir ve bu nedenle üzerinde bazen dökülmüş meyvelerin veya dalların bulunabileceği kalın çimler için uygundur.

    Çalışma prensibi kısaca şöyle açıklanabilir: Robot çim biçme makinesinin hareket ettiği ve otomatik olarak şarj olduğu bir şarj istasyonu bulunur. RTK anteni olarak adlandırılan sistem üzerinden yön bulan modeller, zahmetsiz bir kurulum için idealdir. Bu sayede sınır tellerini toprağa gömme ihtiyacı ortadan kalkar. Doğru cihazı seçerken, kullanıcılar geceleri küçük hayvanlara zarar vermemek adına çimi gün içinde biçebilecek güçlü cihazlara da dikkat etmelidir. Kameralı robot biçme makineleri ise hareketli engellerden veya kirpi gibi hayvanlardan kaçınır. Dört tekerlekten çekiş sistemi, dik arazilerde gerekli itiş gücünü sağlar ve özellikle dönüşlerde çime zarar vermeyen bir yol tutuşu sunar. Mevsime ve hava durumuna bağlı olarak değişen doğru kesme yüksekliği, birçok modelde uygulama üzerinden rahatça ayarlanabilmektedir.

    Çim için uygun ürünler

    Kärcher battery lawn mower

    18 V akülü çim biçme makinesi

    Grass & shrub shears

    Akülü çim ve çalı makası

    Battery lawn trimmer from Kärcher

    Akülü çim kenar kesme makinesi

    Robotic lawn mower

    Çim biçme robotu

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