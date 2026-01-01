Çim kesme yüksekliği için temel ilke, ne çok kısa ne de çok uzun olmasıdır. Bu kulağa biraz belirsiz gelebilir; ancak çimin ne kadar kısa ya da uzun biçilmesi gerektiği gerçekten de birkaç faktöre bağlıdır. Çimi çok kısa kesmek, özellikle yılın kurak ve sıcak dönemlerinde çime ve hatta çim köklerine zarar verir. Bunun sonucunda da kahverengi lekeler oluşur. Başka bir deyişle, aşırı doğrudan güneş ışığı çim için zehirdir! Çim çok kısa olduğunda güneş ışığından sert bir şekilde etkilenir ve gücünü kaybeder. Bu durum, yabani otların yayılmasına ve adım adım çimi ele geçirmesine neden olabilir. Diğer yandan, çim çok uzun bırakıldığında da benzer bir durum yaşanabilir. Çimin ideal kesme yüksekliğinde kalabilmesi için çim biçme makineleri manuel olarak çeşitli kesme yüksekliklerine ayarlanabilmektedir.

Bu bağlamda üçte bir kuralı ve büyüme noktası olarak bilinen vejetasyon noktası büyük önem taşır. Bu nokta, bir çim yaprağının yaklaşık orta yüksekliğinde bulunur. Eğer çimi bundan daha derin keserseniz, filizlerin bu durumdan kurtulup kendini toplaması oldukça uzun sürer; özellikle artan güneş ışığı da biçilen çimi rahatsız edeceğinden, sağlıklı bir çim büyümesi neredeyse imkansız hale gelir. Peki bu somut olarak ne anlama geliyor? Bir çim, her zaman yalnızca o an ulaşmış olduğu yüksekliğin üçte biri kadar kısaltılmalıdır. Bu, geriye üçte ikisinin kalması demektir ki bu da önerilen kesme yüksekliğiyle tamamen uyumludur. Diyelim ki tatile gittiniz ve çim bu süre zarfında 15 santimetre uzadı; bu durumda çimi sadece yaklaşık beş santimetre kırpmalısınız, yani 10-11 santimetreden daha kısa olacak şekilde kesmemelisiniz. Uzmanların ipucu şudur: Sağlıklı bir çim için, her seferinde biraz daha az biçmek, bunu düzenli yapmak, hava durumunu ve çim yapraklarının genel durumunu dikkate almak daha iyidir.

Eşit bir çim kesme yüksekliği elde etmek için bir püf noktası da henüz biçilmemiş çim alanlarına ayak basmamaktır; aksi takdirde çim yaprakları bükülür ve hemen tekrar dik konumuna gelemez.