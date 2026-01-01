Özellikle sıcak yaz günlerinde, yayılan kokular veya içinde neyle karşılaşacağınızı bilmemek çöp kovasına gitmeyi gerçek bir zorluğa dönüştürebilir. Et gibi organik veya biyolojik olarak parçalanabilen atıklar çok çabuk çürümeye başlar. Bunun sonucu sadece kötü bir koku değil, aynı zamanda bir süre sonra kovada oluşabilecek sinek larvalarıdır (kurtçuklar).

Düzenli çöp kovası temizliği, bu kötü kokuları gidermekle kalmaz, oluşmalarını da en baştan engeller. Temizliğe hazırlık için önce içerideki kaba kirleri, yemek kalıntılarını veya döküntüleri temizleyin. Ardından iç kısmın derinlemesine temizliğine geçebilirsiniz: