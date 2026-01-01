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    Derz Arası Temizliği Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmeli? | Kärcher

    Derz temizliği nasıl yapılır?

    Fayanslar genellikle kolay temizlenen yüzeylerdir; ancak günlük temizlik sırasında derz araları çoğu zaman göz ardı edilir. Bu durum zamanla kötü görünümlü kir birikimlerine, hatta küf oluşumuna neden olabilir. Oysa birkaç basit yöntemle fayans derzlerini temizlemek oldukça kolaydır.

    Cleaning joints with Kärcher's steam cleaners

    Derzler özel bakım gerektirir

    Fayans bulunan her yerde derz araları da vardır. Genellikle harçtan oluşan derzler, fayansların sağlam şekilde bir arada durmasını sağlar. Kullanılan fayans türü ne olursa olsun, derzlerin yapısı ve yüzeyi fayanslardan farklıdır. Pürüzlü yapıları nedeniyle kirler bu yüzeylere daha kolay tutunur ve temizlenmeleri daha zor olabilir. Ayrıca nemi emebildikleri için bakteri ve küf oluşumu açısından da uygun bir ortam oluştururlar. Bu nedenle derz aralarının temizliğine özellikle dikkat edilmesi gerekir.

    Derz temizliği için en uygun deterjan hangisi?

    Temizlik ürünleri genellikle pH değerlerine göre sınıflandırılır. Çok amaçlı temizleyicilerin çoğu hafif alkali özelliktedir (pH değeri 7’nin üzerindedir) ve bu sayede yağ ya da protein gibi organik kirlerin temizlenmesine yardımcı olur. Böylece mikroorganizmaların beslenebileceği ortam da ortadan kaldırılmış olur. Derz araları yalnızca hafif kirliyse, kabartma tozu, karbonat veya çamaşır sodası gibi alkali özellikteki ev çözümleriyle kolayca temizlenebilir. Bunun için bu malzemelerden birini suyla 3:1 oranında karıştırarak yoğun kıvamlı bir macun hazırlayın. Ardından hazırladığınız karışımı bir derz fırçası ya da eski bir diş fırçası yardımıyla derz aralarına uygulayın. Karışımı yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra ılık su ve temiz bir bezle silerek durulayın. Fırça kullanımı sırasında sıçrama olabileceği için koruyucu gözlük ve eldiven kullanmanız tavsiye edilir.

    Kärcher tips for the household remedy of bicarbonate of soda

    Asidik deterjan kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    Özellikle banyolarda kireç ve tuvalet taşı gibi mineral kaynaklı kirler önemli bir sorun oluşturabilir. Bu tür kirler; banyo temizleyicileri gibi asidik ürünlerle (pH değeri 7’nin altında olanlar) ya da sirke ve limon tuzu gibi ev çözümleriyle temizlenebilir. Ancak burada da dikkatli olunmalıdır; çünkü fayanslar ve derzler temizlik ürünlerine farklı şekilde tepki verebilir.

    Derz dolguları da mineral yapıda olduğu için asidik temizleyiciler zamanla derzlere zarar verebilir. Bunun önüne geçmek için, temizlikten önce derz aralarının mutlaka suyla ıslatılması önerilir. Derzler suya doyduğunda, asidik temizleyici yüzeyde etkili olur ve malzemenin içine fazla nüfuz etmez.

    Uzman önerisi: Özellikle banyolarda asidik ve bazik temizleyicileri dönüşümlü olarak kullanmak, farklı türdeki kirlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Bu yöntem aynı zamanda küf oluşumunu önlemeye de katkı sağlar.

    Cleaning joints with the Kärcher steam cleaner

    Buharlı temizleyiciyle derz temizliği

    Derz aralarını buharlı temizleyiciyle temizlemek ise çok daha kolaydır. Buhar, 4,2 bara kadar basınçla ve yaklaşık 170 km/s hızla yüzeye uygulanır. Bu sayede buhar, bez ve fırçaların ulaşmakta zorlandığı ince yüzey boşluklarına kadar nüfuz edebilir. Sıcak buhar, inatçı kirleri ve birikintileri çözerken yüksek sıcaklık sayesinde küf oluşumunun da önüne geçilmesine yardımcı olur. Bu nedenle çoğu durumda temizlik ürünü kullanmaya gerek kalmaz; böylece hem çevre korunur hem de solunum yolları gereksiz kimyasallara maruz kalmaz.

    Yoğun mineral kaynaklı kirlerde ise derzler önce yukarıda anlatıldığı gibi asidik bir temizleyiciyle ön işlemden geçirilebilir, ardından ikinci aşamada buharlı temizleyici kullanılabilir. En iyi sonuç için detay başlığıyla birlikte uygun yuvarlak fırça veya özel derz fırçası kullanılması önerilir. Derz araları hızlı fırçalama hareketleriyle tek tek temizlenir. Isı ve mekanik etkinin birleşimi sayesinde yerleşmiş kirler bile kolayca çıkarılabilir. Son olarak çözülen kirler bir bez yardımıyla silinerek temizlenir.

    Derzlerde küf temizliği

    Nemin yoğun olduğu ortamlarda küf kolayca oluşabilir. Özellikle derz aralarının pürüzlü ve gözenekli yapısı, küfün tutunması için uygun bir zemin oluşturur. Bu durum sadece kötü bir görüntü yaratmaz; alerjisi olanlar ve bağışıklığı hassas kişiler için sağlık açısından da sorun olabilir. Küfü temizlemek için alkol bazlı temizlik ürünleri kullanılabilir. Temizlik ürününü bir bez ya da fırça yardımıyla derz aralarına uygulayıp bir süre bekletmeniz yeterlidir. Ancak bu tür ürünler küfü temizlese de, geride kalan koyu lekeleri tamamen çıkarmayabilir.

    Daha etkili bir temizlik için oksijen bazlı temizleyiciler de tercih edilebilir. Bir kâğıt havluyu temizleyiciyle hafifçe ıslatıp derzlerin üzerine yerleştirin ve yaklaşık yarım saat bekletin. Ardından yüzeyi bol suyla durulayın. Eğer küf derzlerin içine kadar işlemişse, derz dolgusunun yenilenmesi gerekebilir. Bu yüzden küf oluşumunu en baştan önlemek çok önemlidir. Düzenli havalandırma bu konuda büyük fark yaratır. Pencere olmayan banyolarda aspiratör veya havalandırma fanı kullanmak faydalı olur. Ayrıca duş sonrası ıslak yüzeyleri çekçekle kurulayarak ortamda nem birikmesini önleyebilirsiniz.

    Squeegeeing the shower with the Kärcher Window Vac

    Silikon derz temizliği

    Silikon derzler, örneğin lavabo ile fayans duvar arasındaki geçişlerde kullanılır. Bu tür derzler, harç dolgulu derzlere göre daha hassas olduğundan temizlik sırasında daha dikkatli davranmak gerekir. Buharlı temizleyici kullanırken silikon derzlere yalnızca buhar uygulanması önerilir. Sert fırçalama hareketleri ya da güçlü buhar başlıkları, yüzeye kolayca zarar verebilir. Silikon derzlerde de zamanla küf oluşabilir. Eğer küf malzemenin içine kadar işlemişse, temizlemeye çalışmak yerine silikonun yenilenmesi çoğu zaman daha pratik ve ekonomik bir çözüm olur.

    Cleaning silicone joints with the Kärcher steam cleaner

    Uygulamalı anlatım: derz ve ulaşılması zor alanların temizliği

    Derz temizliği için uygun ürünler:

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher: Cordless window vac

    Şarjlı cam temizleme makinesi

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