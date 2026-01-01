Özellikle banyolarda kireç ve tuvalet taşı gibi mineral kaynaklı kirler önemli bir sorun oluşturabilir. Bu tür kirler; banyo temizleyicileri gibi asidik ürünlerle (pH değeri 7’nin altında olanlar) ya da sirke ve limon tuzu gibi ev çözümleriyle temizlenebilir. Ancak burada da dikkatli olunmalıdır; çünkü fayanslar ve derzler temizlik ürünlerine farklı şekilde tepki verebilir.

Derz dolguları da mineral yapıda olduğu için asidik temizleyiciler zamanla derzlere zarar verebilir. Bunun önüne geçmek için, temizlikten önce derz aralarının mutlaka suyla ıslatılması önerilir. Derzler suya doyduğunda, asidik temizleyici yüzeyde etkili olur ve malzemenin içine fazla nüfuz etmez.

Uzman önerisi: Özellikle banyolarda asidik ve bazik temizleyicileri dönüşümlü olarak kullanmak, farklı türdeki kirlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Bu yöntem aynı zamanda küf oluşumunu önlemeye de katkı sağlar.