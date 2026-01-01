Derzler özel bakım gerektirir
Fayans bulunan her yerde derz araları da vardır. Genellikle harçtan oluşan derzler, fayansların sağlam şekilde bir arada durmasını sağlar. Kullanılan fayans türü ne olursa olsun, derzlerin yapısı ve yüzeyi fayanslardan farklıdır. Pürüzlü yapıları nedeniyle kirler bu yüzeylere daha kolay tutunur ve temizlenmeleri daha zor olabilir. Ayrıca nemi emebildikleri için bakteri ve küf oluşumu açısından da uygun bir ortam oluştururlar. Bu nedenle derz aralarının temizliğine özellikle dikkat edilmesi gerekir.