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    Koltuk ve Döşeme Temizliği Nasıl Yapılır? Püf Noktaları | Kärcher

    Koltuk ve Döşeme Temizliği Nasıl Yapılır?

    Kanepede içecek ve atıştırmalıklarla geçirilen bir akşam, çocukların ya da evcil hayvanların evde hareketli vakit geçirmesi derken koltuklarda kırıntı ve lekeler oluşması kaçınılmaz olur. Araç koltukları da kısa sürede kirlenebilir. Doğru temizlik yöntemleri ve pratik çözümler sayesinde döşemelerinizi temiz tutabilir, daha uzun süre bakımlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

    Kärcher tips for cleaning upholstery

    Döşemeli mobilyaları neden düzenli aralıklarla temizlemelisiniz?

    Koltuk ve berjerler, oturma odalarını rahat ve keyifli hâle getiren en önemli parçalardır. Ancak en çok kullanılan eşyalar oldukları için kirlenmeye ve lekelenmeye de oldukça açıktırlar. Uzun yıllar temiz ve bakımlı kalmaları için döşemelerin düzenli olarak temizlenip bakımının yapılması gerekir.

    • Düzenli temizlik sayesinde:
    • İnatçı kirler daha kolay çıkar,
    • Görüntüyü bozan lekeler giderilir,
    • Evcil hayvan tüyleri ve zararlı akarlar temizlenir,
    • Mobilyalar daha uzun süre yeni ve bakımlı görünür.

    Aynı durum yataklar ve araç koltukları için de geçerlidir. Bu yüzeylerin de düzenli olarak temizlenmesi hem hijyen hem de kullanım ömrü açısından önemlidir.

    Yüzeydeki Tozlar İçin Süpürme

    Döşemelerin üzerinde biriken toz, kırıntı ve diğer yüzey kirleri elektrik süpürgesiyle kolayca temizlenebilir. Burada doğru başlığı kullanmak da oldukça önemlidir. Daha derin ve etkili bir temizlik için turbo döşeme başlığı tercih edilebilir. Bu başlık; inatçı kirleri, evcil hayvan tüylerini ve özellikle yataklar ile koltuklarda birikebilen akarları etkili şekilde temizler. Şarjlı el süpürgesi ve ince uçlu aparat kullanarak koltuk aralarındaki ve ulaşılması zor köşelerdeki kırıntı ve tozları da kolayca almak mümkündür.

    Vacuuming upholstery with a Kärcher vacuum cleaner

    İnatçı Lekeler İçin: Derinlemesine Temizlik

    Koltuklar, araç koltukları ve yataklar; püskürtmeli yıkama makineleriyle kumaşın derinlerine kadar temizlenebilir. Bu yöntem, özellikle çıkması zor lekelerde oldukça etkilidir. Çalışma sistemi oldukça basittir: Cihaza eklenen su ve temizlik ürünü kumaşa püskürtülür, ardından kirle birlikte tekrar vakumlanarak çekilir. Böylece kirler kumaş liflerinin içinden temizlenmiş olur. Bu yöntem hem çok daha derinlemesine temizlik sağlar hem de elde temizliğe göre yüzeylerin kuruma süresini önemli ölçüde kısaltır.

    Cleaning upholstery with a Kärcher spray extraction cleaner
    Cleaning a car seat with a Kärcher spray extraction cleaner

    Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Nasıl Kullanılır?

    • Öncelikle koltuk ya da araç koltuğundaki kaba kirleri elektrik süpürgesiyle temizleyin.
    • Püskürtmeli yıkama makinesinin haznesine su doldurun ve kullanım talimatına uygun miktarda halı/döşeme temizleyicisi ekleyin.
    • Başlığı yüzeyden yaklaşık 10 cm uzakta tutarak su ve temizlik karışımını yüzeye eşit şekilde püskürtün. Ardından birkaç dakika bekleyin.
    • Daha sonra başlığı kumaşın üzerine yerleştirip nemi yavaş ve dengeli hareketlerle geri çekin.
    • Kuruma sırasında iz oluşmaması için bağlantılı tüm yüzeyleri eşit şekilde ıslatmaya dikkat edin.
    • Kumaştan artık kir veya deterjan gelmeyene kadar işlemi gerekirse tekrarlayın.
    • Gerek duyulursa, malzemenin yapısına uygun sıcaklıkta temiz suyla bir veya iki kez durulama yapılabilir.
    • Temizlik sonrası koltuğun tamamen kuruması için yeterli süre tanıyın. Bu süreçte ortamı ya da aracı iyi havalandırmak önemlidir.
    • Yüzey tamamen kuruduktan sonra, tercihen ertesi gün tekrar süpürün.
    • Son olarak kumaşa tekstil koruyucu sprey uygulayabilirsiniz. Bu işlem döşemenin daha uzun süre temiz kalmasına yardımcı olur.

    Bu yöntem sayesinde yoğun kirlenmiş eski koltuklar ve araç koltukları bile büyük ölçüde temizlenebilir. Ancak uygulama öncesinde kumaşın suya dayanıklı olup olmadığını görünmeyen küçük bir bölgede test etmek önemlidir. Koltuk yıkama makineleri bazı modellerde deterjanı uygulayıp kiri aynı anda çekebilen pratik bir çalışma sistemine de sahiptir.

    İpucu

    Halı ve koltuk yıkama makinesi, döşemelerde kalan deterjan kalıntılarını temizlemek için de kullanılabilir. Özellikle lekeler daha önce elde temizlendiyse ya da önceki temizlikten kumaş liflerinin içinde deterjan kaldıysa, bu yöntem oldukça işe yarar. Makine, kumaşın içindeki kalıntıları suyla birlikte çekerek yüzeyin daha temiz kalmasını sağlar.

    Spot removal of stains with a Kärcher microfibre cloth

    Günlük temizlik: Leke çıkarma

    Koltuklarda ya da araç koltuklarında oluşan lekeler can sıkıcı olabilir. Çikolata, kırmızı şarap, yağ ya da dışarıdan taşınan kirler kısa sürede kumaşa işleyebilir. Bu yüzden lekelere mümkün olduğunca hızlı müdahale etmek önemlidir. Çünkü:

    • Yeni oluşan lekeler çok daha kolay çıkar,
    • Eski lekelerin ne olduğu zamanla anlaşılmaz hâle gelir,
    • Bekleyen lekeler yayılıp daha geniş bir alana bulaşabilir.

    Islak lekelerde ilk yapılması gereken şey, temiz ve kuru bir bezle sıvıyı hemen emdirmektir. Bu sırada lekeyi ovalamaktan kaçının; aksi hâlde sıvı kumaşın daha derinine işler ve yüzeye zarar verebilir.

    Lekelerin büyük bölümü suyla çözülebilir. Bunu anlamak için beyaz bir bez ve ılık su kullanabilirsiniz. Su lekeyi çözmeye başlıyorsa, bezi hafif dairesel hareketlerle yukarıdan aşağıya doğru uygulayarak lekeyi kumaştan çıkarabilirsiniz.

    Su ile çıkmayan lekelerde ise çok amaçlı leke çıkarıcı kullanılabilir. Ürünü doğrudan yüzeye değil, renk vermeyen temiz bir beze sıkın ve lekenin üzerine tampon hareketlerle uygulayın. Leke çıktıktan sonra kumaş liflerinde deterjan kalmaması için bölgeyi püskürtmeli yıkama makinesiyle durulamak faydalı olur. Her temizlik ürününde olduğu gibi, uygulamadan önce ürünü görünmeyen küçük bir bölgede test etmek en güvenli yöntemdir.

    İpucu: Lekeleri çıkarmak için buharın gücünden yararlanın

    Koltuk ve benzeri döşemelerin temizliğinde buharlı temizleyiciler de oldukça işe yarar. Küçük lekeleri çıkarmak için ince uçlu başlığı döşemeye dik değil, hafif açılı şekilde tutun. Aynı anda mikrofiber bir bezi lekenin yanına yerleştirip buhar verin. Buharın etkisiyle leke adeta kumaştan çıkarak mikrofiber beze geçer.

    Öneri: Uygulamaya başlamadan önce kumaşın sıcaklığa karşı hassas olup olmadığını görünmeyen küçük bir bölgede test edin. Kumaş sıcaklıktan etkileniyorsa bu yöntem kullanılmamalıdır.

    Removing stains from upholstery with a Kärcher steam cleaner

    Lekeleri çıkarmak için en etkili ev çözümleri

    Kimyasal temizlik ürünleri kullanmak istemiyorsanız ya da elinizde halı ve koltuk yıkama makinesi yoksa, lekeleri çıkarmak için evde bulunan pratik ve etkili yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

    Kärcher tip: Removing stains on upholstery with bicarbonate of soda

    Pek çok leke için etkili çözüm: karbonat

    Karbonat, ev temizliğinde birçok farklı amaçla kullanılabilen pratik ürünlerden biridir. Özellikle kahve ve kırmızı şarap gibi lekeleri döşemelerden çıkarmada oldukça işe yarar. Kuru temizlik yöntemi olarak karbonatı doğrudan lekenin üzerine serpip bir gece bekletebilir, ertesi gün ise elektrik süpürgesiyle temizleyebilirsiniz.

    Islak temizlik için de kullanılabilir. Bunun için önce döşemeyi elektrik süpürgesiyle temizleyin. Ardından ihtiyacınız kadar karbonatı suyla karıştırın; örneğin 1 yemek kaşığı karbonata 1 yemek kaşığı su ekleyerek macun kıvamı elde edin. Hazırladığınız karışımı lekenin üzerine sürün, nemli bir sünger ya da bezle nazikçe uygulayın ve kurumaya bırakın. Kuruyan karbonat kalıntıları daha sonra süpürülerek temizlenebilir.

    Kärcher tip: Removing stains on upholstery with salt

    Kırmızı şarap lekeleri için maden suyu ve tuz

    Kırmızı şarap lekelerini çıkarmada maden suyu oldukça etkili olabilir. Maden suyunu lekenin üzerine dikkatlice dökün, ardından kâğıt havluyla tampon yaparak fazla sıvıyı alın. Tuz ve mısır nişastası da sıvıyı emmeye yardımcı olur. Lekenin üzerine serpip bir süre beklettikten sonra elektrik süpürgesiyle temizleyebilirsiniz. Eğer leke kurumuşsa, limon suyu ya da sirke işe yarayabilir. Temiz bir pamuklu bezi limon suyu veya sirkeye batırıp lekenin üzerine uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından kâğıt havluyla tampon yaparak kurulayın. Son olarak bölgeye biraz soğuk su püskürtüp tekrar kurulayın.

    Kan lekeleri için limon suyu

    Küçük yaralanmalarda bile yatağa ya da koltuğa kan bulaşabilir. Kan lekesi henüz yeniyse genellikle soğuk suyla kolayca temizlenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sıcak su kullanmamaktır. Çünkü sıcak su kandaki proteinin pıhtılaşmasına neden olur ve lekenin kumaşa daha fazla işlemesine yol açar.

    Kurumuş kan lekelerinde ise limon suyu işe yarayabilir. Bunun için limon suyu ve tuzu karıştırarak macun kıvamında bir karışım hazırlayın ve lekenin üzerine sürüp yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından karışımı kâğıt havluyla temizleyin, bölgeye biraz soğuk su uygulayıp tekrar kurulayın. Ayrıca su ve karbonat karışımı da kan lekelerini çıkarmada sık kullanılan etkili ev çözümlerinden biridir.

    Yağ lekelerini çıkarmak için bulaşık deterjanı ve sıvı sabun

    Döşemelerde oluşan yağ lekelerini temizlemek için çoğu zaman ılık su ve yağ çözücü özellikte bir bulaşık deterjanı ya da sıvı sabun yeterli olur. Yeni oluşan lekelerde fazla yağı önce tampon yaparak alın; kurumuş lekeleri ise hafifçe nemlendirin. Ardından bulaşık deterjanını ya da sıvı sabunu suyla karıştırıp lekenin üzerine dikkatlice uygulayın. Karışımı, lekenin dış kısmından başlayarak nazikçe yedirin. Leke çıktıktan sonra bölgede deterjan kalmaması için temiz ve ılık suyla tekrar silip kurulayın.

    Kärcher tips for leather upholstered furniture

    Deri döşeme temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

    Deri koltuk, araç koltuğu ve diğer deri döşemelerin temizliği; kumaş yüzeylere göre biraz daha farklı bakım gerektirir. Toz ve kırıntılar yumuşak bir bezle alınabilir ya da elektrik süpürgesiyle dikkatlice temizlenebilir. Deri yüzeyleri temizlemek için çoğu zaman hafif nemli bir bez yeterlidir. Bulaşık deterjanı gibi yağ çözücü ürünler kullanılmamalıdır; çünkü bu tür ürünler derinin kuruyup sertleşmesine neden olabilir. Bunun yerine doğal sabun (nötr sabun) ılık suda eritilerek kullanılabilir.

    Temizlik sırasında derinin fazla ıslatılmaması önemlidir. Dökülen içecek gibi sıvılar da bekletmeden temizlenmelidir. Ayrıca derinin uzun süre yumuşak ve bakımlı kalması için uygun deri bakım ürünleriyle düzenli bakım yapılması tavsiye edilir.

    İpucu

    Temizlik için mümkünse saf su ya da kaynatılıp soğutulmuş su kullanın. Bu sayede yüzeylerde kireç izi oluşmaz.

    Döşeme temizliği için uygun ürünler

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizleme makinesi

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Süpürge

    Kärcher Spray extraction cleaner

    Halı ve koltuk yıkama makinesi

    Kärcher Carpet Cleaner

    Halı temizleyici

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