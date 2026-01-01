Döşemeli mobilyaları neden düzenli aralıklarla temizlemelisiniz?
Koltuk ve berjerler, oturma odalarını rahat ve keyifli hâle getiren en önemli parçalardır. Ancak en çok kullanılan eşyalar oldukları için kirlenmeye ve lekelenmeye de oldukça açıktırlar. Uzun yıllar temiz ve bakımlı kalmaları için döşemelerin düzenli olarak temizlenip bakımının yapılması gerekir.
- Düzenli temizlik sayesinde:
- İnatçı kirler daha kolay çıkar,
- Görüntüyü bozan lekeler giderilir,
- Evcil hayvan tüyleri ve zararlı akarlar temizlenir,
- Mobilyalar daha uzun süre yeni ve bakımlı görünür.
Aynı durum yataklar ve araç koltukları için de geçerlidir. Bu yüzeylerin de düzenli olarak temizlenmesi hem hijyen hem de kullanım ömrü açısından önemlidir.