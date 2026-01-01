Koltuklarda ya da araç koltuklarında oluşan lekeler can sıkıcı olabilir. Çikolata, kırmızı şarap, yağ ya da dışarıdan taşınan kirler kısa sürede kumaşa işleyebilir. Bu yüzden lekelere mümkün olduğunca hızlı müdahale etmek önemlidir. Çünkü:

Yeni oluşan lekeler çok daha kolay çıkar,

Eski lekelerin ne olduğu zamanla anlaşılmaz hâle gelir,

Bekleyen lekeler yayılıp daha geniş bir alana bulaşabilir.

Islak lekelerde ilk yapılması gereken şey, temiz ve kuru bir bezle sıvıyı hemen emdirmektir. Bu sırada lekeyi ovalamaktan kaçının; aksi hâlde sıvı kumaşın daha derinine işler ve yüzeye zarar verebilir.

Lekelerin büyük bölümü suyla çözülebilir. Bunu anlamak için beyaz bir bez ve ılık su kullanabilirsiniz. Su lekeyi çözmeye başlıyorsa, bezi hafif dairesel hareketlerle yukarıdan aşağıya doğru uygulayarak lekeyi kumaştan çıkarabilirsiniz.

Su ile çıkmayan lekelerde ise çok amaçlı leke çıkarıcı kullanılabilir. Ürünü doğrudan yüzeye değil, renk vermeyen temiz bir beze sıkın ve lekenin üzerine tampon hareketlerle uygulayın. Leke çıktıktan sonra kumaş liflerinde deterjan kalmaması için bölgeyi püskürtmeli yıkama makinesiyle durulamak faydalı olur. Her temizlik ürününde olduğu gibi, uygulamadan önce ürünü görünmeyen küçük bir bölgede test etmek en güvenli yöntemdir.