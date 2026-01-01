Evcil hayvanların yaşadığı evlerde temizlik ihtiyacı biraz daha fazla olur
Köpeğiniz silinmiş zeminde çamurlu pati izleri mi bırakıyor? Kediniz mama kabının etrafını dağıtmadan yemiyor mu? Ya da guinea pig’iniz kafesinde dolaşırken tüylerini evin her yerine mi yayıyor? Evcil hayvan olan bir evde bunlar oldukça tanıdık durumlardır. Evcil hayvanlarla birlikte yaşayınca evdeki temizlik ihtiyacı da doğal olarak artar. Tüyler, kirler, alerjenler ve bazı mikroplar çok daha hızlı yayılabilir. Bu yüzden kafeslerin, mama alanlarının ve onların en çok vakit geçirdiği yerlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Böylece hem ev daha hijyenik kalır hem de sizin ve evcil dostunuzun sağlığı korunmuş olur. Aslında temizlik konusunda çoğu zaman bildiğimiz klasik yöntemler yeterlidir. Ama doğru ekipman kullanıldığında işler hem daha kolay hem de çok daha hızlı hâle gelir.