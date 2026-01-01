Evde köpek, kedi, guinea pig, hamster ya da tavşanla yaşayınca haftada bir yapılan genel temizlik çoğu zaman yeterli olmaz. Tüyler, mama kalıntıları, dışarıdan taşınan kirler ya da tuvalet eğitimi sırasında yaşanan küçük kazalar nedeniyle gün içinde daha sık temizlik yapmak gerekebilir. Bu yüzden günlük rutinde kısa temizlikler için de zaman ayırmak önemlidir. Üstelik kir genellikle belli bölgelerde yoğunlaşır. Dışarıdan gelen çamur ve toz çoğunlukla girişte birikir; tavşan kafesinin çevresine saman yayılır, kediler ise kum kabından çıkarken etrafa kum saçabilir.

Böyle durumlarda el altında faraş ve fırça bulundurmak işe yarar. Ancak şarjlı dik süpürge, robot süpürge yada el süpürgesi küçük tozları çok daha hızlı ve pratik şekilde temizlemeyi sağlar.