Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Evcil Hayvan Yaşayan Evler İçin Temizlik Önerileri | Kärcher

    Evcil hayvan sahipleri için temizlik ipuçları

    Evcil hayvanlar eve neşe ve hareket katar. Onları besler, bakımlarını yapar ve ailemizin bir parçası gibi severiz. Ancak evcil hayvanlarla birlikte temizlik işi de biraz artar. Çünkü sadece daha fazla kir oluşmaz; tüy, pati izi ve diğer kirler evin içine daha hızlı ve geniş bir alana yayılır. Yine de birkaç pratik yöntem sayesinde hem evinizi hem de evcil dostunuzu temiz ve bakımlı tutmak mümkündür.

    Kärcher cleaning tips for pet-owners

    Evcil hayvanların yaşadığı evlerde temizlik ihtiyacı biraz daha fazla olur

    Köpeğiniz silinmiş zeminde çamurlu pati izleri mi bırakıyor? Kediniz mama kabının etrafını dağıtmadan yemiyor mu? Ya da guinea pig’iniz kafesinde dolaşırken tüylerini evin her yerine mi yayıyor? Evcil hayvan olan bir evde bunlar oldukça tanıdık durumlardır. Evcil hayvanlarla birlikte yaşayınca evdeki temizlik ihtiyacı da doğal olarak artar. Tüyler, kirler, alerjenler ve bazı mikroplar çok daha hızlı yayılabilir. Bu yüzden kafeslerin, mama alanlarının ve onların en çok vakit geçirdiği yerlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Böylece hem ev daha hijyenik kalır hem de sizin ve evcil dostunuzun sağlığı korunmuş olur. Aslında temizlik konusunda çoğu zaman bildiğimiz klasik yöntemler yeterlidir. Ama doğru ekipman kullanıldığında işler hem daha kolay hem de çok daha hızlı hâle gelir.

    Dog leaves crumbs on a sofa
    Intermediate cleaning of a pet bed with Kärcher vacuum cleaner

    Rutin temizliği daha sık yapmak

    Evde köpek, kedi, guinea pig, hamster ya da tavşanla yaşayınca haftada bir yapılan genel temizlik çoğu zaman yeterli olmaz. Tüyler, mama kalıntıları, dışarıdan taşınan kirler ya da tuvalet eğitimi sırasında yaşanan küçük kazalar nedeniyle gün içinde daha sık temizlik yapmak gerekebilir. Bu yüzden günlük rutinde kısa temizlikler için de zaman ayırmak önemlidir. Üstelik kir genellikle belli bölgelerde yoğunlaşır. Dışarıdan gelen çamur ve toz çoğunlukla girişte birikir; tavşan kafesinin çevresine saman yayılır, kediler ise kum kabından çıkarken etrafa kum saçabilir.

    Böyle durumlarda el altında faraş ve fırça bulundurmak işe yarar. Ancak şarjlı dik süpürge, robot süpürge yada el süpürgesi küçük tozları çok daha hızlı ve pratik şekilde temizlemeyi sağlar.

    Evcil hayvan tüyü temizliği

    Evcil hayvan tüyleri en çok koltuk gibi doğrudan temas edilen yüzeylerde rahatsız edici hâle gelir. Döşemelerdeki tüyleri toplamak için tüy toplama ruloları oldukça kullanışlıdır. Halı ve paspaslara iyice tutunan tüylerde ise şarjlı elektrikli süpürgeler çok daha pratik bir çözüm sunar. Özellikle döner fırçalı başlıklar, kedi ve köpek tüylerini kumaş yüzeylerden etkili şekilde toplar. Fırçanın etrafındaki koruyucu kılıf sayesinde biriken tüyler sonrasında kolayca temizlenebilir. Tüylerin eve daha az yayılması için evcil hayvanların düzenli olarak taranması da büyük fark yaratır.

    Kıyafetlerde, battaniyelerde ve benzeri kumaşlarda biriken tüyleri temizlemenin en kolay yollarından biri kurutma makinesi kullanmaktır. Eğer elinizde tüy toplama rulosu yoksa, yapışkan bant da kıyafet ve döşemelerdeki tüyleri almak için pratik bir çözüm olabilir.

    Koltuklar ve evcil hayvan yatakları gibi tekstil yüzeylerde ise turbo başlık gibi özel süpürge aparatları, tüy temizliğinde oldukça etkili sonuç verir.

    Removing pet hair from the floor with a Kärcher cordless electric broom
    Removing paw prints on the floor with a Kärcher steam cleaner

    Hijyenik temizlik

    Evde evcil hayvan varsa kullanılan temizlik ürünlerini seçerken daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü dostlarımız oyun oynarken ya da yemek yerken zeminlerde ve diğer yüzeylerde kalan deterjan kalıntılarıyla temas edebilir. Birçok hayvan bu tür kimyasallara karşı hassastır. Hatta bazı temizlik ürünlerinin kokusu bile onların hassas koku alma duyusunu rahatsız edebilir. Bu nedenle parke, laminat, taş ya da seramik gibi zeminlerin temizliğinde buharlı temizleyiciler iyi bir alternatif olabilir. Buharlı temizleyiciler kimyasal ürün kullanmadan temizlik sağlar. Sıcak buhar ve kullanılan bez ya da fırça aparatlarının etkisiyle yüzeyler derinlemesine temizlenir. Özellikle mama kaplarının bulunduğu alanlarda hijyenin sağlanması açısından bu yöntem oldukça önemlidir.

    Marks on glass surfaces

    Camlarda ve düz yüzeylerde burun ve pati izleri

    Kedi ya da köpeklerin yaladığı camlar, ayrıca cam ve parlak yüzeylerde oluşan burun ve pati izleri evcil hayvanlı evlerde oldukça sık karşılaşılan durumlardır. Bu izleri temizlemek bazen uğraştırıcı olabilir. Window Vac bu konuda oldukça pratik bir çözüm sunar. Önce temizleyici sıvıyı yüzeye püskürtün ve şişe üzerindeki mikrofiber bez yardımıyla yüzeye eşit şekilde yayın. Ardından cihazla yüzeyi tek seferde çekin ve son olarak mikrofiber bezle kurulayın. Böylece pati ve burun izleri kolayca ortadan kalkar.

    En çok kir tutan bölgelerin temizliği

    Dışarı çıkan kediler ve özellikle köpekler için kötü hava diye bir şey yoktur; her gün temiz hava almaları gerekir. Ancak hava yağmurlu ve çamurluysa, dışarıdaki kirin eve taşınması da kaçınılmaz olur. Köpeklerin patilerindeki kaba kiri girişte temizleyebilir ya da doğrudan duşta yıkayıp ardından kurulayabilirsiniz. Kediler ise genelde buna pek izin vermez. Bu yüzden girişte kir tutucu paspaslar kullanmak oldukça işe yarar. Kapının önüne yerleştirilen paspaslar, evcil dostlarınızın patilerindeki kirin büyük kısmını daha eve girmeden tutar ve zeminde iz oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

    Yine de sert zeminlerde ya da fayanslarda pati izleri oluşursa, bunlar sert zemin temizleme makineleriyle kolayca silinebilir.

    Yağmurlu günlerde halı ve koltuklarda çamur izleri görmek de oldukça normaldir. Böyle durumlarda hemen temizlemeye çalışmak yerine önce çamurun kurumasını beklemek daha iyidir. Kuruduktan sonra kaba kiri alın, ardından kumaş üzerindeki kalıntıları suyla temizleyin. Eğer kir çıkmıyorsa, halı ve döşemeler için kullanılan halı ve koltuk yıkama makinesi de kullanılabilir.

    Removing dirt with a Kärcher spray extraction cleaner
    Kärcher tips for tackling cat litter around the home

    Kedi kumu artık sorun değil

    Kediler içgüdüsel olarak tuvaletlerini yaptıktan sonra üzerini kapatırlar. Ancak bazı kediler kumu biraz fazla eşelediği için kum taneleri kum kabının etrafına yayılabilir. Yere saçılan bu küçük kum parçaları şarjlı süpürge ya da elektrik süpürgesiyle kolayca temizlenebilir. Üstelik bunu bekletmeden yapmak önemlidir; çünkü üzerine basılan kum taneleri zamanla zeminleri çizebilir.

    Kumun etrafa daha az yayılmasını istiyorsanız, yüksek kenarlı bir kum kabı tercih etmek iyi bir çözüm olabilir. Bu tür modeller, kumun büyük ölçüde kabın içinde kalmasına yardımcı olur.

    Hayvan sahipleri için uygun ürünler

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher floor cleaner

    Sert zemin temizleme makinesi

    Kärcher: Cordless window vac

    Cam temizleme makinesi

    Robo Cleaner

    Robot süpürge

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Elektrikli süpürge

    Kärcher Spray extraction cleaner

    Halı ve koltuk yıkama makinesi

    Kärcher Vacuum cleaner with water filter

    Su fitreli elektrik süpürgesi

    Cordless Broom

    Kablosuz pratik süpürge

    Kärcher air purifier

    Hava temizleyici

    Bu da ilginizi çekebilir:

    Kärcher tips for cleaning living spaces

    Oturma alanı temizliği

    Kärcher tips for cleaning upholstery

    Döşeme temizliği

    Kärcher tips for cleaning carpets

    Halı temizliği