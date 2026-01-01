Dayanıklılığı ve şık görünümü sayesinde ince porselen fayanslar yaşam alanlarında giderek daha sık tercih edilmektedir. İpek mat, yüksek parlaklıkta cilalı, dokulu (örneğin arduvaz görünümlü) veya baskılı (örneğin ahşap görünümlü) farklı seçenekleri bulunur. İnce porselen fayanslar genellikle homojen renklidir ve yüzeyin her tarafı aynı görünümü sunar. Bunun istisnası ise baskılı modellerdir. İnce porselen karolar mikrogözenekli bir yüzeye sahip olduğu için en iyi temizlik sonucu mikrofiber bezlerle elde edilir.

Mikrofiber bezlerin ince lifleri, yüzeydeki küçük girinti ve çıkıntılara ulaşarak kiri daha etkili şekilde temizler. Bunun dışında sırlı fayanslarda uygulanan temizlik yöntemleri burada da geçerlidir. Dokulu yüzeye sahip ince porselen fayanslarda ise yüzeyi hem yatay hem dikey yönde silmek, dokuların arasındaki kirlerin daha iyi temizlenmesini sağlar. Bu zemin türü; birçok aside karşı dayanıklıdır ve organik temizlik maddelerinden etkilenmez. Doğru temizlik uygulandığı sürece ekstra bir bakım gerektirmez.