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    Fayans Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Fayans Temizliği Nasıl Yapılır?

    Fayanslar, dayanıklılıkları ve kolay temizlenebilmeleri sayesinde en çok tercih edilen zemin kaplamalarından biridir. Ancak uzun ömürlü ve temiz kalmaları için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

    Cleaning tiles with the Kärcher FC 7 Cordless

    Farklı fayans türlerini en doğru şekilde temizlemek

    Piyasada çok farklı fayans türleri bulunur. Bu nedenle en etkili temizliği yapabilmek için önce fayansın hangi malzemeden üretildiğini doğru şekilde belirlemek önemlidir. En yaygın türler arasında ince porselen karo, sırlı fayans, seramik karo, terracotta ve klinker fayanslar yer alır. Ticari olarak satılan fayansların temel hammaddesi kildir; ancak kullanılan katkı malzemeleri ve üretim sırasında uygulanan sıcaklık dereceleri fayans türüne göre değişiklik gösterebilir. Bunun dışında bazı evlerde doğal taş veya yapay taş yüzeylerle de karşılaşılabilir. Bu tür yüzeylerin temizliğinde ise çok daha dikkatli olunması gerekir.

    Kärcher tips for cleaning glazed tiles

    Sırlı fayanslar

    Sırlı fayanslar, yüzeyine cam benzeri bir kaplama uygulanmış seramik karolar olarak tanımlanır. Bu kaplama sayesinde yüzey daha pürüzsüz ve kapalı bir yapı kazanırken, çok geniş renk ve doku seçenekleri elde edilebilir.

    Sırlı fayanslar genellikle yüzey kısmıyla kenarlarının farklı renkte olmasıyla ayırt edilir. Pürüzsüz yapıları sayesinde sırlı fayansların temizliği çoğu zaman oldukça kolaydır ve özel bir bakım gerektirmez.

    Kärcher tips for cleaning fine stoneware tiles

    İnce porselen fayanslar

    Dayanıklılığı ve şık görünümü sayesinde ince porselen fayanslar yaşam alanlarında giderek daha sık tercih edilmektedir. İpek mat, yüksek parlaklıkta cilalı, dokulu (örneğin arduvaz görünümlü) veya baskılı (örneğin ahşap görünümlü) farklı seçenekleri bulunur. İnce porselen fayanslar genellikle homojen renklidir ve yüzeyin her tarafı aynı görünümü sunar. Bunun istisnası ise baskılı modellerdir. İnce porselen karolar mikrogözenekli bir yüzeye sahip olduğu için en iyi temizlik sonucu mikrofiber bezlerle elde edilir.

    Mikrofiber bezlerin ince lifleri, yüzeydeki küçük girinti ve çıkıntılara ulaşarak kiri daha etkili şekilde temizler. Bunun dışında sırlı fayanslarda uygulanan temizlik yöntemleri burada da geçerlidir. Dokulu yüzeye sahip ince porselen fayanslarda ise yüzeyi hem yatay hem dikey yönde silmek, dokuların arasındaki kirlerin daha iyi temizlenmesini sağlar. Bu zemin türü; birçok aside karşı dayanıklıdır ve organik temizlik maddelerinden etkilenmez. Doğru temizlik uygulandığı sürece ekstra bir bakım gerektirmez.

    Kärcher tips for cleaning natural and artificial stone tiles

    Doğal ve yapay taş fayanslar

    Doğal taşlar arasında granit, mermer, Jura taşı ve arduvaz gibi malzemeler yer alır. Yapay taş yüzeyler ise genellikle çimento veya reçine bazlı bağlayıcılarla; kum, çakıl, mermer parçaları ve benzeri malzemelerin bir araya getirilmesiyle üretilir. En yaygın yapay taş türleri arasında suni taş, agregalı beton ve Agglo mermer bulunur.

    Pas, kireç veya çimento kalıntısı gibi mineral bazlı kirlerin temizliğinde genellikle asidik temizlik ürünleri (pH değeri 7’nin altında olanlar) ya da sirke ve limon asidi gibi ev tipi çözümler kullanılır. Ancak birçok doğal ve yapay taş yüzey aside karşı hassas olduğu için, temizlik öncesinde görünmeyen küçük bir bölgede test yapılması tavsiye edilir. Bunun için yüzeyin dikkat çekmeyen bir noktasına birkaç damla asidik temizleyici uygulanabilir. Eğer yüzey köpürmeye başlarsa, taşın aside duyarlı olduğu anlaşılır ve bu tür temizleyiciler kullanılmamalıdır.

    Kärcher tips for wiping tiles

    Sadece iki adımda tertemiz fayanslar

    En yaygın temizlik yöntemlerinden biri, süpürme ve ıslak silme işlemlerini birlikte uygulamaktır. İlk aşamada toz, saç ve benzeri gevşek kirler standart bir elektrikli süpürge veya robot süpürgeyle temizlenir. Fayanslar dış mekânda ya da garaj gibi yoğun kirlenen alanlarda bulunuyorsa, çok amaçlı bir vakumlu temizleyici kullanmak daha uygun olabilir.

    Ardından yüzey paspas veya yer silme aparatıyla ıslak şekilde temizlenir. Temizlik sırasında bezin düzenli olarak sıkılması önemlidir; bu hem kirin yüzeye yeniden yayılmasını önler hem de hijyen açısından avantaj sağlar. Genellikle önce odanın kenarları temizlenir, ardından odanın en uzak köşesinden kapıya doğru düzenli hareketlerle silme işlemi tamamlanır.

    Biraz pratikle bu yöntem oldukça hızlı uygulanabilir. Ancak bazı dezavantajları da vardır. Özellikle inatçı kirlerin çıkarılması için çoğu zaman ekstra uğraş gerekir. Mutfakta kuruyup yüzeye yapışmış lekeler genellikle ilk silmede tamamen çıkmaz. Ayrıca birçok paspas yüzeye fazla su bıraktığı için zeminlerin kuruması daha uzun sürebilir.

    Fayanslarda matlaşmayı giderme

    Fayans zeminler yanlış temizlik yöntemleri nedeniyle zamanla mat ve kirli bir görünüme bürünebilir. Özellikle fazla deterjan veya aşırı bakım ürünü kullanılması, yüzeyde katman halinde kir ve deterjan kalıntılarının birikmesine neden olur. Bu görünümü gidermek için ilk temizliklerde yalnızca ılık su kullanılması önerilir. Temizlik sırasında kirli suda köpük oluşuyorsa, bu eski deterjan kalıntılarının çözülmeye başladığını gösterir. Köpük oluşumu tamamen sona erene kadar aynı işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Alternatif olarak, sihirli sünger olarak da bilinen melamin süngerler de yüzeydeki matlaşmayı gidermede etkili bir çözüm sunar.

    Kärcher tips for removing greying on tiles

    Uzman ipuçları

    Matlaşma olsun ya da olmasın, temizlik işlemine başlamadan önce yüzeyin dikkat çekmeyen küçük bir bölümünde deneme yapılması tavsiye edilir. Bölge kuruduktan sonra temizlenen alan ile temizlenmeyen yüzey arasındaki fark daha net görülebilir. Eğer kullanılan zemin kaplamasının markası biliniyorsa, üreticinin temizlik ve bakım önerilerine göz atmak da faydalı olacaktır.

    Kärcher tips for removing lime film from tiles

    Fayanslarda kireç temizliği

    Kireç yalnızca banyolarda sorun yaratmaz. Suyu kireçli olan bölgelerde temizlik sonrasında zamanla yüzeylerde beyaz bir kireç tabakası oluşabilir. Bu durum özellikle koyu renkli fayanslarda daha belirgin hale gelir. Üstelik çoğu zaman ancak sık kullanılan bölgeler ayakkabıların etkisiyle parlamaya ve yağlı bir görünüm kazanmaya başladığında fark edilir. Kireç tabakasını temizlemek için asidik banyo temizleyicileri kullanılabilir. Alternatif olarak sirke veya limon asidi gibi ev tipi çözümler de tercih edilebilir.

    Asidik ürünler kullanılmadan önce derzlerin zarar görmemesi için yüzeyin temiz suyla hafifçe ıslatılması önerilir. Bunun için zemini temiz suyla kısa şekilde silmek yeterlidir. Ardından temizleyici ürün, kullanım talimatına göre suyla seyreltilerek yüzeye uygulanır. Yaklaşık beş dakikalık bekleme süresi boyunca yüzey fırça veya paspas yardımıyla temizlenmeye devam edilebilir; ancak temizleyicinin yüzeyde kurumasına izin verilmemelidir. Sonrasında yüzey temiz su ve paspas yardımıyla tekrar silinmeli, tüm deterjan kalıntıları tamamen temizlenmelidir. Bu işlem sırasında suyun birkaç kez değiştirilmesi tavsiye edilir. Eğer oluşan kireç tabakası çok inceyse, zemini asidik temizleyiciyle bir veya iki kez silip ardından temiz suyla durulamak çoğu zaman yeterli olur.

    Buharlı temizlik makinesiyle hijyenik temizlik

    Klasik paspaslara etkili bir alternatif olarak buharlı temizleyiciler öne çıkar. Yüksek sıcaklıkta buhar üreten bu cihazlar, kimyasal temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan son derece hijyenik bir temizlik sağlar. Yüksek ısı sayesinde bakteri ve virüslerin büyük bölümü yok edilirken, inatçı kirler ve yağ kalıntıları da kolayca çözülür. Bu nedenle buharlı temizleyiciler özellikle mutfak temizliğinde oldukça etkilidir. Ayrıca zeminde güçlü kimyasallar kullanılmasını istemeyen alerji hassasiyeti olan kişiler ve küçük çocuklu aileler için de iyi bir seçenektir. Buhar oluşumu sırasında su içerisindeki mineraller ayrıştırıldığı için yüzeyde kireç izi veya temizlik lekesi bırakmaz. Isının etkisiyle zemin daha hızlı kurur ve kısa sürede tekrar kullanılabilir hale gelir.

    Fayans temizliğinde zemin başlığı veya el başlığına uygun temizlik bezleri kullanılır. İnce porselen fayanslarda ise mikrofiber bezler tercih edilmelidir. Buhar verirken başlığı yüzey üzerinde hızlı ve birbirini hafifçe takip eden hareketlerle ilerletmek en iyi sonucu sağlar. Bu sırada yalnızca kiri çözmek için gerekli miktarda buhar kullanılmalıdır. Çözülen kirler bez tarafından emildiği için kirlenen bezlerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi önemlidir. Derz temizliği yaparken başlığı yukarı-aşağı ve sağa-sola hareket ettirerek çapraz şekilde ilerletmek daha etkili sonuç verir. Daha yoğun kirlenmelerde derzler ayrıca detaylı şekilde temizlenebilir.

    Buharlı temizleyici ilk kez kullanıldığında yüzeyde iz oluşması normaldir. Bunun nedeni genellikle zeminde kalan eski deterjan kalıntılarıdır. Buharlı temizleyiciyle birkaç kez silme işlemi yapıldığında bu izler zamanla kaybolur.

    Cleaning tiles with the Kärcher steam cleaner

    Sert zemin temizleyiciyle fayans zeminler tertemiz

    Zemin fayansları, sert zemin temizleyicilerle çok daha hızlı ve etkili şekilde temizlenebilir. Cihaz üzerindeki döner temizlik ruloları, inatçı kirleri yüzeye zarar vermeden kolayca çözer. Kirli su ayrı bir haznede toplandığı için silme işlemi boyunca yüzey her zaman temiz suyla temizlenmiş olur. En iyi sonuç ise fayans, taş ve doğal taş yüzeyler için özel geliştirilmiş uygun bir temizlik ürünüyle birlikte kullanıldığında elde edilir.

    Cleaning tiles with Kärcher floor cleaners

    Fayans temizliği için uygun ürünler:

    Kärcher floor cleaner

    Sert zemin temizleyici

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Süpürge

    Robo Cleaner

    Robot süpürge

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