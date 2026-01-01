Farklı fayans türlerini en doğru şekilde temizlemek
Piyasada çok farklı fayans türleri bulunur. Bu nedenle en etkili temizliği yapabilmek için önce fayansın hangi malzemeden üretildiğini doğru şekilde belirlemek önemlidir. En yaygın türler arasında ince porselen karo, sırlı fayans, seramik karo, terracotta ve klinker fayanslar yer alır. Ticari olarak satılan fayansların temel hammaddesi kildir; ancak kullanılan katkı malzemeleri ve üretim sırasında uygulanan sıcaklık dereceleri fayans türüne göre değişiklik gösterebilir. Bunun dışında bazı evlerde doğal taş veya yapay taş yüzeylerle de karşılaşılabilir. Bu tür yüzeylerin temizliğinde ise çok daha dikkatli olunması gerekir.