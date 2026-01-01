Fırın temizliğini çok uzun süre ertelememek gerekir. Çünkü yanmış yemek kalıntıları ve yağlar ne kadar uzun süre yüzeyde kalırsa temizlenmesi de o kadar zorlaşır. İlk olarak kolay çıkan kırıntıları ve tozları nemli bir bezle silin. Ardından yüzeye zarar vermeden daha inatçı kirleri temizlemek için buharlı temizleyici kullanabilirsiniz. Bunun için yuvarlak fırça ya da el başlığını takarak fırının içini ve kapağını buharla temizleyin. Sıcak buhar, kurumuş kirleri yumuşatır ve çözerek bezle kolayca silinmesini sağlar.

İnatçı yanık kalıntıları için paslanmaz çelik bulaşık teli kullanılabilir. Bulaşık telini yuvarlak fırçanın üzerine yerleştirip sürekli buhar vererek kirli bölgeyi ovalayın. Böylece kirler yumuşayarak daha kolay çıkar. Alternatif olarak güçlü döner fırçalar da kurumuş yağ ve kirleri hızlıca temizlemek için pratik bir çözüm sunar. Özellikle fırın ızgaralarında oldukça etkilidir. El başlığı veya yuvarlak fırçayla çalışırken aynı anda mikrofiber bez kullanılması önerilir. Böylece çözülen kir doğrudan bezle alınabilir. Ayrıca buharlı temizleyici kullanmadan önce yüzeyi bulaşık deterjanlı suyla biraz bekletmek, kirlerin daha kolay çıkmasına yardımcı olur.