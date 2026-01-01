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    Fırın Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Fırın Temizliği Nasıl Yapılır? Fırın Temizleme Rehberi

    Fırında, ocakta ve davlumbazda biriken yağlar ile kurumuş yemek kalıntıları zamanla mutfakta can sıkıcı bir görüntü oluşturabilir. Üstelik bu kirler çoğu zaman inatçı olur ve temizlemesi oldukça uğraştırır. Doğru yöntemler, uygun temizlik cihazları ve pratik ev çözümleriyle ise fırın temizliğini çok daha kolay ve etkili hâle getirmek mümkün.

    Kärcher expert tips for cleaning the oven

    Buharlı temizleyiciyle fırın temizliği

    Fırın temizliğini çok uzun süre ertelememek gerekir. Çünkü yanmış yemek kalıntıları ve yağlar ne kadar uzun süre yüzeyde kalırsa temizlenmesi de o kadar zorlaşır. İlk olarak kolay çıkan kırıntıları ve tozları nemli bir bezle silin. Ardından yüzeye zarar vermeden daha inatçı kirleri temizlemek için buharlı temizleyici kullanabilirsiniz. Bunun için yuvarlak fırça ya da el başlığını takarak fırının içini ve kapağını buharla temizleyin. Sıcak buhar, kurumuş kirleri yumuşatır ve çözerek bezle kolayca silinmesini sağlar.

    İnatçı yanık kalıntıları için paslanmaz çelik bulaşık teli kullanılabilir. Bulaşık telini yuvarlak fırçanın üzerine yerleştirip sürekli buhar vererek kirli bölgeyi ovalayın. Böylece kirler yumuşayarak daha kolay çıkar. Alternatif olarak güçlü döner fırçalar da kurumuş yağ ve kirleri hızlıca temizlemek için pratik bir çözüm sunar. Özellikle fırın ızgaralarında oldukça etkilidir. El başlığı veya yuvarlak fırçayla çalışırken aynı anda mikrofiber bez kullanılması önerilir. Böylece çözülen kir doğrudan bezle alınabilir. Ayrıca buharlı temizleyici kullanmadan önce yüzeyi bulaşık deterjanlı suyla biraz bekletmek, kirlerin daha kolay çıkmasına yardımcı olur.

    Steam cleaning the oven with the Kärcher steam cleaner

    Kendi kendini temizleyen fırınlarda zahmetli ovalama işlemlerine gerek kalmaz. Bu sistemde fırın içi 500 °C’nin üzerindeki sıcaklıklara kadar ısınır ve yağ ile yemek kalıntıları kül hâline gelir. Sonrasında geriye kalan külü bezle silmek yeterlidir.

    Fırın temizliği için en iyi ev tipi çözümler

    Fırını temizlik ürünüyle temizlemek istiyorsanız sıvı, jel veya köpük formunda satılan fırın ve ızgara temizleyicileri kullanılabilir. Bu ürünler genellikle güçlü yağ çözücü özelliklere sahiptir ve inatçı kirleri çıkarmada etkilidir. Kimyasal ürünlere alternatif olarak ise uzun yıllardır kullanılan bazı pratik ev çözümleri de oldukça işe yarayabilir:

    Kärcher tip: Cleaning the oven with household remedies

    Karbonat: Karbonat, mutfakta en sık kullanılan pratik temizlik çözümlerinden biridir ve özellikle ocak ile fırındaki inatçı kirlerde oldukça etkilidir. Bunun için karbonatı suyla 1:1 oranında karıştırarak macun kıvamına getirin ve yanmış bölgelerin üzerine sürün. Yaklaşık 30 dakika bekletin. Karbonat önce köpürmeye başlar, ardından kurur ve kirleri yumuşatır. Sonrasında kuruyan kalıntıları bezle silmek yeterlidir. Evde karbonat yoksa kabartma tozu da benzer şekilde kullanılabilir.

    Sirke: Sirke de fırın temizliğinde sık kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Hafif kirlerde normal sirkeyi biraz bulaşık deterjanıyla karıştırıp sünger yardımıyla yüzeye uygulayabilirsiniz. Kısa süre beklettikten sonra nemli bir bezle silmeniz yeterlidir. Daha inatçı kirlerde ise fırına dayanıklı bir kaba su doldurup içine 2–3 yemek kaşığı sirke özü ekleyin. Kabı yaklaşık 45 dakika boyunca 150 °C’de fırında bekletin. Oluşan buhar kirlerin yumuşamasına yardımcı olur. Fırın biraz soğuduktan sonra iç yüzeyi nemli bir bezle silin. İsterseniz sirke yerine limonlu su da kullanabilirsiniz.

    Tuz: Fırın içindeki veya tepsilerdeki yanmış lekeler için tuz da etkili olabilir. Önce yüzeyi hafifçe nemlendirin. Ardından yanmış bölgelerin üzerini tamamen kaplayacak kadar tuz serpin. Fırını 50 °C’ye kadar ısıtın ve tuz kahverengileşmeye başladığında kapatın. Fırın soğuduktan sonra tuzu süpürerek veya bezle alarak temizleyebilirsiniz.

    Davlumbaz Temizliği

    Davlumbaz, mutfakta oldukça önemli bir görev üstlenir. Yemek pişirirken ortaya çıkan buharı çekerken havadaki yağ parçacıklarını da filtreler. Ancak sık yemek yapılan mutfaklarda zamanla davlumbazın yüzeyinde yapışkan bir yağ tabakası oluşabilir. Bu durum özellikle paslanmaz çelik davlumbazlarda daha belirgin olur.

    Buharlı temizleyiciler davlumbaz temizliğinde oldukça pratik bir çözümdür. Bunun için el başlığına uygun mikrofiber bez geçirilir. Buhar verirken yüzey mikrofiber bezle silinir; sıcaklık sayesinde yağ ve kirler yumuşayarak çözülür. Eğer yağ tabakası uzun süredir birikmişse biraz daha bastırarak ve birkaç kez üzerinden geçerek temizlemek gerekebilir. Çizgili paslanmaz çelik yüzeylerde ise silme işlemini mutlaka yüzey yönüne doğru yapmak gerekir. Temizlik sırasında bez kirle dolacağı için gerektiğinde değiştirilmelidir. Son aşamada kuru mikrofiber bezle parlatılırsa izsiz bir görünüm elde edilir.

    Alternatif olarak yağ çözücü yüzey temizleyiciler veya bulaşık deterjanlı su da kullanılabilir. Eğer davlumbaz uzun süredir temizlenmediyse ve kirler iyice kuruduysa karbonat etkili bir ev çözümü olabilir. Karbonatı suyla karıştırıp macun kıvamına getirin ve yüzeye uygulayın. Kısa süre beklettikten sonra temiz suyla silin ve yüzeyi iyice kurulayın.

    Cleaning the exhaust hood

    İpucu: Yağ filtresi temizliği

    Davlumbaz yoğun kullanılıyorsa yağ filtresinin düzenli olarak, yaklaşık 6–8 haftada bir temizlenmesi önerilir. Bu filtreler genellikle metal malzemeden üretildiği için bulaşık makinesinde yıkanabilir ya da sıcak deterjanlı suda kolayca temizlenebilir.

    Bazı davlumbazlarda ayrıca aktif karbon filtre bulunur. Özellikle havayı dışarı vermeden çalışan modellerde kullanılan bu filtreler, yemek kokularını tutmaya yardımcı olur. Aktif karbon filtrelerin ise belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekir.

    Cleaning the hob with a Kärcher steam cleaner
    Cleaning the hob with a round brush and steam

    Ocaktaki yanmış kirleri buharla temizleme

    Hepimizin başına gelir: Bir anlık dalgınlıkla makarna taşar, süt kaynar ya da sos ocağa dökülür. Sonrasında ise yüzeye yapışıp kuruyan ve nemli bezle çıkmayan yanmış kirler oluşur. Bu tür kalıntıları temizlemek için buharlı temizleyiciler oldukça pratik bir çözüm sunar.Yanmış yemek kalıntılarını temizlemek için buharlı temizleyicinin yuvarlak fırçasına paslanmaz çelik bulaşık teli takılabilir. Sürekli buhar vererek ocak yüzeyi temizlendiğinde, buhar cam yüzey üzerinde ince bir hava tabakası oluşturur ve çizilme riskini azaltır.

    Kenarlar ve birleşim noktaları ise bulaşık teli olmadan temizlenmelidir. Bunun için detay başlığına plastik kıllı yuvarlak fırça takılması önerilir. Plastik kıllar yüzeyi çizmeden temizlik sağlar. Ancak silikon birleşim yerlerine doğrudan buhar tutulmamalı, bu bölgeler dikkatlice silinmelidir. Sonrasında yüzey kuru bir bezle kurulanabilir. Aynı yöntem fırın tepsileri ve ızgaraları temizlemek için de kullanılabilir.

    Erimiş plastik kalıntıları veya kalın yanık tabakaları ise cam seramik ocaklar için üretilmiş özel kazıyıcılarla dikkatlice temizlenebilir. Kazıyıcı mümkün olduğunca düşük açıyla kullanılmalıdır.

    Drying the hob with the Kärcher Window Vac

    Evdeki imkanlarla ocak temizliği

    Hazır fırın temizleyicileri veya cam seramik ocak temizleyicilerine alternatif olarak evde kullanılan pratik yöntemler de oldukça işe yarayabilir. Örneğin 100 ml ılık suya 2 çay kaşığı karbonat ekleyerek koyu kıvamlı bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı ocak yüzeyine sürüp kısa süre beklettikten sonra temiz bir mikrofiber bezle silip parlatabilirsiniz. Sirke de etkili yöntemlerden biridir. Sirke özüyle hafifçe ıslatılmış bir bez kirli bölgenin üzerinde bir süre bekletilebilir. Ayrıca sirke ve karbonat karışımı da bez yardımıyla uygulandığında inatçı kirlerin çözülmesine yardımcı olabilir.

    Kirlerin kuruyup sertleşmesini önlemek için ocak yüzeyini her kullanımdan sonra hızlıca temizlemek en iyi yöntemdir. Yemek kalıntıları bekletmeden silinirse temizlik çok daha kolay olur. Çoğu zaman nemli bir bezle silip ardından kurulamak yeterlidir. Yağlı yüzeylerde ise beze biraz bulaşık deterjanı eklenebilir. Temizlik yapmadan önce ocağın tamamen soğumuş olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca mutfak temizliği sırasında cam seramik ocak üzerindeki sıvıları cam temizleme makinesi ile çekmek de pratik bir yöntem olabilir. Bu sayede yüzeyde iz bırakmadan hızlı temizlik yapılabilir.

    Uygulamalı anlatım: fırın temizliği

    Fırın ve ocak temizliği için uygun ürünler:

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher: Cordless window vac

    Şarjlı cam temizleme makinesi

    Kärcher microfibre cloth

    Manuel temizlik ekipmanı

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