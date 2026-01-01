Birçok garajda küçük pencereler bulunur ve kapsamlı bir temizlik yaparken bu camlar göz ardı edilmemelidir. Garaj kapılarındaki cam bölümler ise çoğu zaman plastik malzemeden yapılır ve hava koşullarından dolayı zamanla yıpranabilir. Bu yüzeyleri temizlemek için basınçlı yıkama makinesi kullanılabilir. Ancak temizlik sırasında camlara fazla basınç uygulanmaması için cihazın “SOFT” moduna ayarlanması önemlidir.

Cam yüzeyleri temizlemenin bir diğer pratik yolu ise buharlı temizleyici kullanmaktır. Kimyasal madde gerektirmeyen bu yöntem, yalnızca suyla etkili temizlik sağlar. Önce cam yüzeyi eşit şekilde buharla kaplanır, ardından el aparatı ve mikrofiber bez yardımıyla kirler gevşetilir. Sonrasında oluşan nem, cam çekçeği ya da kuru bir mikrofiber bezle temizlenir. Ancak plastik cam yüzeylerde buharlı temizleyici kullanılmamalıdır. Çünkü buharın sıcaklığı 100 °C’nin üzerine çıkabilir ve plastik yüzeye zarar verebilir.

Şarjlı cam temizleme cihazları da garaj temizliğinde oldukça kullanışlıdır. Bu cihazlar camların iz bırakmadan temizlenmesine yardımcı olur. Bunun için cam temizleyici konsantresini suyla karıştırıp yüzeye püskürtün, mikrofiber bezle kiri çözün ve ardından cihazla oluşan nemi çekin.