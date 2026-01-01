Garaj kapısı ne sıklıkla temizlenmeli?
Garaj kapısının yılda en az bir kez temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak hava koşullarının sık değiştiği bölgelerde yaşıyorsanız, garaj kapısını iki ila üç ayda bir temizlemek daha doğru olacaktır. Temizlik sıklığı; garajın ne kadar korunaklı olduğuna ve yaşadığınız bölgedeki iklim koşullarının ne kadar sert olduğuna bağlıdır. Özellikle sert geçen kışların, selin, dolunun veya şiddetli rüzgârların ardından garaj kapısında daha fazla kir birikir. Bu nedenle böyle durumlarda daha sık temizlik yapılması gerekir. Üstelik bu sadece görüntü açısından önemli değildir; kapının düzgün çalışabilmesi için de düzenli temizlik şarttır. Çünkü polen, toz ve yüzeye yapışan inatçı kirler zamanla bazı parçaların tıkanmasına ve kapının işlevini düzgün yerine getirememesine neden olabilir.