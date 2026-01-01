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    Garaj Temizliği | Kärcher

    Garajı ve garaj kapısını temizlemek sandığınızdan daha kolay

    Özellikle aynı zamanda atölye olarak da kullanılan garajlarda zamanla kir birikmesi oldukça normaldir. Garaj kapıları da dış hava koşullarına sürekli maruz kaldığı için kolayca toz ve kir tutar. Ancak doğru yöntemlerle garajdaki ve atölyedeki kirlerden kurtulmak düşündüğünüz kadar zor değildir. İster çok amaçlı elektrikli süpürge, ister basınçlı yıkama makinesi ya da buharlı temizleyici kullanın; birkaç pratik ipucuyla garajınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

    A woman cleans her garage door with a Kärcher wash brush

    Garaj kapısı ne sıklıkla temizlenmeli?

    Garaj kapısının yılda en az bir kez temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak hava koşullarının sık değiştiği bölgelerde yaşıyorsanız, garaj kapısını iki ila üç ayda bir temizlemek daha doğru olacaktır. Temizlik sıklığı; garajın ne kadar korunaklı olduğuna ve yaşadığınız bölgedeki iklim koşullarının ne kadar sert olduğuna bağlıdır. Özellikle sert geçen kışların, selin, dolunun veya şiddetli rüzgârların ardından garaj kapısında daha fazla kir birikir. Bu nedenle böyle durumlarda daha sık temizlik yapılması gerekir. Üstelik bu sadece görüntü açısından önemli değildir; kapının düzgün çalışabilmesi için de düzenli temizlik şarttır. Çünkü polen, toz ve yüzeye yapışan inatçı kirler zamanla bazı parçaların tıkanmasına ve kapının işlevini düzgün yerine getirememesine neden olabilir.

    Garaj kapısı nasıl temizlenir?

    Garaj kapısı klasik yöntemle, biraz ılık su ve bulaşık deterjanı yardımıyla elde temizlenebilir. Ancak bu yöntem oldukça zaman ve emek gerektirebilir. Yoğun şekilde kirlenmiş bir garaj kapısını yeniden temiz ve bakımlı hâle getirmek için basınçlı yıkama makinesi kullanılması tavsiye edilir. Ayarlanabilir su basıncı sayesinde bu cihazlar en inatçı kirleri bile kolayca temizleyebilir. Makinenin tabancası üzerinde farklı basınç seviyeleri bulunur ve yapılacak temizliğe göre uygun seviye seçilebilir. Hassas yüzeyler için daha yumuşak su basıncı sunan “SOFT” modu tercih edilebilir. Üstelik bu ayar, cihazı yere bırakmaya gerek kalmadan doğrudan tutma kolu üzerinden değiştirilebilir. Daha dayanıklı yüzeylerde ise daha yüksek basınç seviyesi kullanılabilir.

    A man cleans the garage door with a Kärcher medium pressure washer using the attachment for surfaces

    Garaj kapısı temizliğinde yüzey malzemesi önemlidir

    Garaj kapısını temizlerken yüzeyin hangi malzemeden yapıldığını dikkate almak gerekir:

    • Boyalı metal garaj kapılarında, yüzeyi pürüzsüzleştirmek ve ince çizikleri gidermek için önce özel boya temizleyicileri kullanılması tavsiye edilir. Ardından parlaklık kazandırmak için cila uygulanabilir.
    • Ahşap garaj kapıları temizlendikten sonra, yüzeyi korumak ve görünümünü iyileştirmek için wax veya vernik uygulanabilir.
    • Plastik garaj kapılarında ise temizlik sonrasında özel plastik temizleyiciler kullanılarak yüzey hava koşullarına ve çevresel etkilere karşı daha dayanıklı hâle getirilebilir.
    A woman cleans a garage door with a Kärcher wash brush

    Garaj camları nasıl temizlenir?

    Birçok garajda küçük pencereler bulunur ve kapsamlı bir temizlik yaparken bu camlar göz ardı edilmemelidir. Garaj kapılarındaki cam bölümler ise çoğu zaman plastik malzemeden yapılır ve hava koşullarından dolayı zamanla yıpranabilir. Bu yüzeyleri temizlemek için basınçlı yıkama makinesi kullanılabilir. Ancak temizlik sırasında camlara fazla basınç uygulanmaması için cihazın “SOFT” moduna ayarlanması önemlidir.

    Cam yüzeyleri temizlemenin bir diğer pratik yolu ise buharlı temizleyici kullanmaktır. Kimyasal madde gerektirmeyen bu yöntem, yalnızca suyla etkili temizlik sağlar. Önce cam yüzeyi eşit şekilde buharla kaplanır, ardından el aparatı ve mikrofiber bez yardımıyla kirler gevşetilir. Sonrasında oluşan nem, cam çekçeği ya da kuru bir mikrofiber bezle temizlenir. Ancak plastik cam yüzeylerde buharlı temizleyici kullanılmamalıdır. Çünkü buharın sıcaklığı 100 °C’nin üzerine çıkabilir ve plastik yüzeye zarar verebilir.

    Şarjlı cam temizleme cihazları da garaj temizliğinde oldukça kullanışlıdır. Bu cihazlar camların iz bırakmadan temizlenmesine yardımcı olur. Bunun için cam temizleyici konsantresini suyla karıştırıp yüzeye püskürtün, mikrofiber bezle kiri çözün ve ardından cihazla oluşan nemi çekin.

    Cleaning garage windows with a Kärcher window cleaner
    A woman cleans her garage driveway with a Kärcher sweeper

    Garajın giriş yolu nasıl temizlenir

    Garaj girişleri zamanla en çok kirlenen alanlardan biridir. Yaprak, toz ve çamur gibi kirleri temizlemek için itmeli bir dış mekân süpürgesi oldukça kullanışlıdır. Ayarlanabilir tutma kolu sayesinde eğilip zorlanmadan rahatça temizlik yapabilirsiniz. Üstelik kıştan sonra yerde kalan küçük taşlar ve birikintiler de kolayca temizlenebilir.

    Garaj girişi çok kirliyse basınçlı yıkama makinesi iyi bir çözüm olur:

    1. Önce yerdeki yaprak, toz ve diğer kirleri süpürün.
    2. Zeminde inatçı lekeler varsa taş yüzey temizleyici ürünler önceden uygulanabilir.
    3. Ardından basınçlı yıkama makinesini yüzey temizleme aparatıyla birlikte kullanarak garaj girişini hızlı ve zahmetsiz şekilde temizleyebilirsiniz.

    Garaj içi ve atölye temizliği artık çok kolay

    Birçok kişinin ayrı bir atölyesi olmadığı için garajlar çoğu zaman tamir, bakım ve hobi işleri için kullanılır. Bu nedenle özellikle uzun süre kullanılmayan alet ve ekipmanların üzerinde zamanla toz ve kir birikebilir. Bu yüzden işe önce garajı veya atölyeyi nasıl düzenleyeceğinizi planlayarak başlamak gerekir. Raf sistemleri ve düzenleyiciler, hem kullanım kolaylığı sağlar hem de temizliği çok daha pratik hâle getirir. Temizliğe başlamadan önce artık ihtiyaç duyulmayan eşyaları ayırmak da iyi bir fikirdir. Kullanmadığınız saksılar, takım çantaları veya benzeri eşyalar komşularınızın, arkadaşlarınızın ya da akrabalarınızın işine yarayabilir. Alan iyice toparlandıktan sonra temizlik aşamasına geçilebilir.

    A man cleans a shelf in his garage with a Kärcher vacuum cleaner

    Garaj ve atölye temizliğinde nasıl bir yol izlenmeli?

    Çoğu garaj ve atölyede beton zemin tercih edilir çünkü dayanıklıdır ve temizliği oldukça kolaydır. Beton garaj zeminini temizlerken ilk olarak zemini süpürmek iyi bir başlangıç olur. Böylece toz, yaprak ve diğer kirlerin eve taşınması önlenebilir. Alternatif olarak ıslak-kuru elektrikli süpürgeler de kullanılabilir. Bu cihazlar hem kuru hem de ıslak kirleri çekebildiği için oldukça pratiktir. Özellikle atölyelerde vida, çivi gibi sert ve sivri parçalar sıkça yere düştüğünden, dayanıklı yapıya sahip güçlü modeller tercih edilmelidir. Geniş ve esnek hortumları sayesinde tıkanma sorunu yaşamadan rahat temizlik yapılabilir. Garaj zemini çok kirliyse basınçlı yıkama makinesi etkili bir çözüm sunar. Ancak ıslak temizlik yapılacaksa, kirli suyun rahatça tahliye edilebildiğinden önceden emin olunmalıdır. Basınçlı yıkama makinesine takılan zemin temizleme aparatları da beton zemini temizlemek için oldukça kullanışlıdır. Bu aparatlar üzerindeki kauçuk sıyırıcı sayesinde su kolayca dışarı doğru yönlendirilebilir. Kalan suyu çekmek için ise yine ıslak-kuru elektrikli süpürge kullanılabilir.

    A man vacuums the garage floor with a Kärcher vacuum cleaner
    A woman cleans the garage floor with a Kärcher power scrubber

    Yağ lekelerine dikkat

    Motor yağı kullanılan her yerde yağ sızıntısı olma ihtimali vardır ve zamanla garaj zemininde yağ lekeleri oluşabilir. Böyle durumlarda önce yağı emen bir malzemeyle dökülen yağın toplanması, ardından uygun şekilde atılması gerekir. Zeminde kalan lekeyi çıkarmak için ise sıcak su ve arap sabunu karışımı oldukça işe yarar. Karışımı doğrudan yağ lekesinin üzerine dökün ve birkaç dakika bekleyin. Ardından sıcak su yardımıyla zemini iyice fırçalayarak lekeyi temizleyin.

    Garaj temizliği için uygun ürünler:

    Kärcher: Pressure washer

    Basınçlı temizlik makinesi

    Kärcher: T-Racer surface cleaner

    T-Racer yüzey temizleyici

    Kärcher: Push sweeper

    İtmeli süpürge

    Kärcher: Rotating wash brush

    Oynar başlıklı yıkama fırçası

    Kärcher: Stone and facade cleaner 3-in-1

    3'ü 1 arada taş ve yüzey temizleyici

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaners

    Islak-kuru süpürge

    Kärcher: Cordless window vac

    Şarjlı cam temizleme makinesi

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

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