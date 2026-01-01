Halılarınızı neden düzenli aralıklarla temizlenmeli?
Şık bir halı, yaşam alanına sıcak ve konforlu bir hava katar. Dekoru tamamlamasının yanı sıra zeminin kaymasını azaltır, adım seslerini yumuşatır ve ayakların sıcak kalmasına yardımcı olur. Halının temizliğinin ne kadar kolay olacağı ise tüy yapısına ve ne kadar yoğun kullanıldığına bağlıdır. Tüm halılar için düzenli ve detaylı temizlik önerilir. Böylece halının görünümü korunur, kullanım ömrü uzar ve daha hijyenik bir ortam sağlanır. Düzenli temizlik sayesinde halının içine yerleşen kirler yumuşatılır; evcil hayvan tüyleri ve zararlı akarlar da temizlenmiş olur.