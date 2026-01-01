Halının tüy yapısı ne olursa olsun, haftada en az bir kez iyice süpürülmesi gerekir. Elektrikli süpürgelerin çoğunda sert zemin ve halı için farklı ayarlar bulunur. Uzun tüylü halılarda ise sert başlıklar yerine daha yumuşak fırçalar tercih edilmelidir; aksi hâlde halı lifleri zarar görebilir. Duvardan duvara halılarda turbo başlık kullanmak temizliği daha etkili hâle getirebilir. Süpürme sırasında başlığı zeminde yavaş ve dengeli şekilde hareket ettirmek de önemlidir.

Evde çocuk ya da evcil hayvan varsa, kablosuz süpürgeler veya elektrikli süpürgelerle gün içinde hızlı bir temizlik yapmak oldukça pratik olur. Vaktiniz yoksa robot süpürgeler de iyi bir alternatif olabilir. Özellikle halıyı algılayıp emiş gücünü otomatik artırabilen modeller, halı temizliğinde daha iyi sonuç verir.