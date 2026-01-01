Fren tozu veya yol tuzu gibi inatçı kirleri temizlemek için alüminyum ya da çelik jantın üzerine jant temizleyici sıkın ve ürünün bir süre etki etmesini bekleyin. En iyi sonucu almak için uygulama sırasında jant yüzeyinin kuru olması gerekir; çünkü temizleyici kuru yüzeylere daha iyi tutunur.

Kullanılan temizleyicinin mümkün olduğunca asit içermeyen bir ürün olmasına dikkat edilmelidir. Asitsiz ürünler jant yüzeyine karşı daha naziktir. pH değeri 1 ile 5 arasında olan asidik jant temizleyicileri ise zamanla yüzeye zarar verebilir. Bu nedenle özellikle krom veya alaşım gibi parlak yüzeyli jantlarda kullanılması tavsiye edilmez.