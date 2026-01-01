Jant temizliğinin en iyi yolu: Adım adım ilerlemek
Bakımlı ve parlak jantlar, aracın görünümünü önemli ölçüde tamamlar. Ancak yağmur, yol kiri, fren tozu ve yol tuzu zamanla jant yüzeyinde birikerek kalıcı kir tabakaları oluşturabilir. Bu kirler yüzeye işledikçe temizlenmeleri de giderek zorlaşır. Bu nedenle jantların düzenli ve detaylı şekilde temizlenmesi tavsiye edilir. Özellikle yazlık ve kışlık lastik değişim dönemleri, jant temizliği için ideal zamanlardır. Böylece jantlar temizlenip uygun şekilde saklanabilir. Ancak yıl boyunca düzenli bakım yapılması da önemlidir.
Jantları detaylı şekilde temizlemek için ihtiyaç duyulanlar:
- Basınçlı yıkama makinesi veya bir kova su
- Jant temizleyici
- Jant temizleme fırçası
- Sünger
- Mikrofiber gibi yumuşak bir bez
İzlenecek adımlar ise şöyle: