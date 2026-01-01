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    Jant Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Jant Temizliği Nasıl Yapılır? Adım Adım Jant Temizleme

    Jantlarda zamanla yol kiri, fren tozu ve yol tuzu gibi inatçı kirler birikebilir. Alüminyum jantların parlaklığını uzun süre koruması ve çelik jantların paslanmaması için düzenli ve detaylı temizlik yapılması önerilir. Doğru yöntemler uygulandığında jant temizliği hem hızlı hem de oldukça kolaydır.

    Kärcher tips: cleaning car rims made easy

    Jant temizliğinin en iyi yolu: Adım adım ilerlemek

    Bakımlı ve parlak jantlar, aracın görünümünü önemli ölçüde tamamlar. Ancak yağmur, yol kiri, fren tozu ve yol tuzu zamanla jant yüzeyinde birikerek kalıcı kir tabakaları oluşturabilir. Bu kirler yüzeye işledikçe temizlenmeleri de giderek zorlaşır. Bu nedenle jantların düzenli ve detaylı şekilde temizlenmesi tavsiye edilir. Özellikle yazlık ve kışlık lastik değişim dönemleri, jant temizliği için ideal zamanlardır. Böylece jantlar temizlenip uygun şekilde saklanabilir. Ancak yıl boyunca düzenli bakım yapılması da önemlidir.

    Jantları detaylı şekilde temizlemek için ihtiyaç duyulanlar:

    • Basınçlı yıkama makinesi veya bir kova su
    • Jant temizleyici
    • Jant temizleme fırçası
    • Sünger
    • Mikrofiber gibi yumuşak bir bez

    İzlenecek adımlar ise şöyle:

    Kärcher rim cleaner is sprayed on dirty alloy rim

    1. Jant temizleyici uygulayın

    Fren tozu veya yol tuzu gibi inatçı kirleri temizlemek için alüminyum ya da çelik jantın üzerine jant temizleyici sıkın ve ürünün bir süre etki etmesini bekleyin. En iyi sonucu almak için uygulama sırasında jant yüzeyinin kuru olması gerekir; çünkü temizleyici kuru yüzeylere daha iyi tutunur.

    Kullanılan temizleyicinin mümkün olduğunca asit içermeyen bir ürün olmasına dikkat edilmelidir. Asitsiz ürünler jant yüzeyine karşı daha naziktir. pH değeri 1 ile 5 arasında olan asidik jant temizleyicileri ise zamanla yüzeye zarar verebilir. Bu nedenle özellikle krom veya alaşım gibi parlak yüzeyli jantlarda kullanılması tavsiye edilmez.

    Rim is rinsed with Kärcher pressure washer

    2. Jantı durulayıp kaba kirden arındırın

    Bir sonraki adımda jantı basınçlı yıkama makinesi (yelpaze püskürtme ayarı), taşınabilir temizleyici ya da ılık su ve sünger yardımıyla durulayın. Temizliği elle yapıyorsanız, cildin kirle temas etmemesi için koruyucu eldiven kullanmanız tavsiye edilir.

    Temizleyici ürün kullanmasanız bile bu işlem sayesinde yüzeydeki kaba kirleri temizleyebilir ve jantı detaylı temizlik için hazırlayabilirsiniz.

    Cleaning wheel well on car with adjustable joint and Kärcher pressure washer

    3. Çamurluk içlerini temizleyin

    Bu aşamada aracın çamurluk içlerini de temizleyebilirsiniz. Bunun için tercihen basınçlı yıkama makinesi ve yelpaze püskürtme başlığı kullanılmalıdır. İpucu: Ulaşılması zor bölgeler, basınçlı yıkama makinesine takılan ayarlanabilir mafsallı başlık sayesinde çok daha kolay temizlenebilir.

    Clean rim with Kärcher wheel wash brush

    4. Jantı detaylıca temizleyin

    Şimdi sıra jantın detaylı temizliğine geldi. Temizleyici ürün ve ön temizlik uygulanmış olsa bile, özellikle dar aralıklarda inatçı kirler kalabilir. Bu bölgeler jant temizleme fırçası yardımıyla etkili şekilde temizlenebilir. Ulaşılması zor ve dar noktalar için ise eski, yumuşak kıllı bir diş fırçası ya da küçük yumuşak bir fırça kullanılabilir.

    Eğer kir kalıntıları hâlâ tamamen çıkmadıysa, temizleyici ürünü tekrar uygulayabilirsiniz. Ürünü yüzeye sıkıp kısa süre beklettikten sonra temiz suyla iyice durulamanız yeterlidir.

    Sonrasında jantın kendi kendine kurumasını bekleyebilir veya güderi bez yardımıyla kurulayabilirsiniz. Özellikle krom ve siyah jantlarda su lekeleri daha belirgin olduğu için bezle kurulama yapılması tavsiye edilir.

    Rim is dried with leather cloth

    Sıkça sorulan sorular

    Jantlardaki fren tozu nasıl temizlenir?

    Jantlardaki yanmış fren tozu ve lastik aşınma kalıntıları, özel bir jant temizleyici yardımıyla çelik ve alüminyum jantlardan kolayca çıkarılabilir. Kärcher jant temizleyicisi asit içermediği için yüzeye zarar vermeden temizlik sağlar. Ürünün etki etmeye başladığı, zamanla oluşan kırmızımsı renk değişiminden anlaşılabilir.

    Uygulama için temizleyiciyi kuru jant yüzeyine püskürtün, 1–3 dakika kadar bekletin ve ardından temiz suyla iyice durulayın. İnatçı kirler ise ürün etki ettikten sonra bir yıkama fırçası yardımıyla kolayca temizlenebilir.

    Kärcher rim cleaner is sprayed on rim

    Jantlardaki tuz kalıntıları nasıl temizlenir?

    Gösterişli alaşım jantlarla kış aylarında da araç kullananların, yol tuzu kalıntılarını düzenli olarak temizlemesi gerekir. Çünkü bu kalıntılar zamanla jant yüzeyine zarar verebilir. Özellikle kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiş döneminde, hem alüminyum hem de çelik jantlarda biriken tüm kir ve kalıntıların detaylı şekilde temizlenmesi tavsiye edilir. Bunun için en etkili çözüm jant temizleyici kullanmaktır. Ayrıca bazı araç yıkama noktalarında jant temizliği için özel uygulamalar da sunulmaktadır.

    Pas lekeleri jantlardan nasıl temizlenir?

    Çelik jantlarda oluşan pas, tel fırça yardımıyla kolayca temizlenebilir. Ardından yüzeyi zımpara beziyle hafifçe düzelterek bakım yapabilirsiniz.

    Alüminyum ve krom jantlar paslanmasa da nem ve yol tuzu zamanla yüzeyde iz bırakabilir. Bu durum oksitlenmeye veya tuz kaynaklı korozyona yol açabilir. Her iki durumda da yüzey çok dikkatli temizlenmelidir; çünkü alüminyum ve krom yüzeyler çizilmeye karşı oldukça hassastır. Bu nedenle temizlik için yumuşak bir fırça kullanılması tavsiye edilir. Temizlik sonrasında yüzeyin parlatılması gerekir. Yeterli deneyime sahipseniz polisaj işlemini kendiniz yapabilirsiniz; aksi halde profesyonel destek almak daha güvenli olacaktır.

    Jant temizliği için en uygun fırça hangisidir?

    Basınçlı yıkama makineleri için sunulan jant yıkama fırçası, jant temizliğinde oldukça pratik bir yardımcıdır. Özel tasarımı ve çevresini saran kılları sayesinde 360° etkili temizlik sağlar. Böylece jantların ulaşılması zor bölgeleri ve en dar aralıkları bile detaylı şekilde temizlenebilir. Suyun yüzeye eşit şekilde dağıtılması sayesinde kirler homojen biçimde çözülür ve kolayca durulanır.

    Kärcher Rim Washing Brush for Thorough Rim Cleaning

    Evdeki imkanlarla jant temizliği nasıl yapılır?

    Elinizin altında jant temizleyici yoksa, jantları temizlemek için evde bulunan pratik malzemelerden de yararlanabilirsiniz:

    İpucu 1: Alaşım jantları diş macunuyla temizleyin

    Alüminyum jantları temizlemek için kullanılabilecek pratik ev çözümlerinden biri de diş macunudur. Temiz bir bezi hafifçe nemlendirin ve üzerine bir miktar diş macunu sürün. Ardından kiri çıkarmak için alüminyum jantları bezle dikkatlice ovalayın. Temizlik sırasında bezi ara ara temiz suyla durulayıp iyice sıkmayı unutmayın. Son olarak jantları tekrar temiz suyla yıkayın ve kurumaya bırakın. Diş macununun içindeki hafif aşındırıcı parçacıklar sayesinde küçük çiziklerin görünümü de azaltılabilir. Ancak yüksek parlaklığa sahip veya krom kaplamalı jantlarda dikkatli olunmalıdır; çünkü bu parçacıklar yüzeyin çizilmesine ya da parlaklığını kaybetmesine neden olabilir.

    İpucu 2: Alaşım jantları temizlik macunuyla temizleyin

    Alüminyum jantlar ve benzeri yüzeyler, temizlik macunu kullanılarak da yeniden temiz ve parlak hale getirilebilir. Bunun için bir süngeri suyla hafifçe nemlendirin ve temizlik macununun üzerinde gezdirerek köpük oluşturun. Ardından oluşan köpükle jant yüzeyini temizleyin. İşlem bittikten sonra jantları temiz suyla iyice durulayın. Ancak temizlik macunu kullanırken de yüksek parlaklığa sahip veya krom kaplamalı jantlarda dikkatli olunmalıdır; çünkü hassas yüzeylerde çizilme riski oluşabilir.

    İpucu 3: Boyalı ve kaplamalı jantları bulaşık deterjanıyla temizleyin

    Boyalı ve kaplamalı jantlarda biriken kirler ile yüzeye işlemiş fren tozu zamanla boya yüzeyine zarar verebilir. Bu tür kirleri nazikçe temizlemek için bulaşık deterjanı kullanılabilir. Birkaç damla bulaşık deterjanını ılık suya ekleyin ve tercihen mikrofiber bir sünger yardımıyla yüzeyi temizleyin. Ardından temiz suyla durulayıp yumuşak bir bezle kurulayın. Eğer bu yöntem kirleri çıkarmak için yeterli olmazsa, asit içermeyen bir jant temizleyici kullanılması tavsiye edilir.

    Bucket of homemade cleaner and sponge in front of a rim
    Rim is cleaned with homemade cleaner and microfibre cloth

    İpucu

    Ev yapımı bir temizlik karışımını veya yeni bir temizlik ürününü jantta kullanmadan önce, ürünü mutlaka görünmeyen küçük bir bölgede test edin.

    Krom kaplama jantları temizlemek için en iyi yöntem nedir?

    Krom jantlar zamanla parlaklığını kaybedip mat bir görünüm alabilir. Fren tozu ve pas kalıntılarını temizlemek için her jant temizleyici uygun olmayabilir; çünkü bazı ürünlerde bulunan asit, hassas krom yüzeye zarar verebilir. Bu nedenle sabunlu su gibi daha nazik temizlik çözümleri tercih edilmelidir. Karbonat da etkili bir ev çözümü olarak kullanılabilir. Bir kaba üç yemek kaşığı karbonat koyun ve karıştırarak azar azar su ekleyip macun kıvamına getirin.

    Ardından yumuşak bir bez yardımıyla bu karışımı jant yüzeyine dairesel hareketlerle uygulayın. Biriken kir ve kalıntılar çözülene kadar işlemi sürdürebilirsiniz. Bunun dışında, krom yüzeyler için özel geliştirilmiş jant temizleyiciler de kirleri etkili şekilde temizler. Krom jantların parlaklığını ve karakteristik görünümünü koruyabilmesi için yalnızca temizlenmesi değil, düzenli olarak parlatılması da önemlidir.

    Uygulamalı anlatım: jant temizleme

    Jant temizliği için uygun ürünler

    Pressure washer

    Basınçlı temizlik makinesi

    Kärcher: Rim cleaner premium

    Premium jant temizleyici

    Kärcher: Wheel washing brush

    Jant temizlik fırçası

    Kärcher: VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7

    K 2–K 7 İçin Vario Power Jet Short 360° başlık

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