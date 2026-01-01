Karavanlar neden temizlenmeli?
Karavan ya da motokaravan temizliğinin neden önemli olduğu aslında oldukça açıktır. Özellikle iç mekân temizliği hem görünüm hem de konfor açısından büyük fark yaratır. Dış temizlik ise güvenlik açısından önemlidir; kirli aynalar ve ön cam görüşü azaltarak sürüş sırasında risk oluşturabilir. Ayrıca düzenli temizlik, aracın değerini korumaya da yardımcı olur. Bu nedenle karavanınızı yılda en az bir, mümkünse iki kez detaylı şekilde temizlemeniz önerilir. En uygun dönemler ise genellikle karavanın kışlık olarak park edildiği sonbahar ayları ve yeniden yola çıkmadan önceki ilkbahar dönemidir. Bunun dışında, özellikle uzun bir seyahatten sonra hem iç hem dış yüzeylerde kalan kir ve izlerin temizlenmesi de faydalı olur. Camlar ve aynalar ise kirliyse her yolculuk öncesinde mutlaka temizlenmelidir.