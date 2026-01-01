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    Gider Boruları Nasıl Temizlenir? Kimyasal Kullanmadan Gider Temizliği | Kärcher

    Gider Boruları Nasıl Temizlenir?

    Duşta ya da küvette su yavaş mı gidiyor? Mutfak lavabosundan hoş olmayan kokular mı geliyor? Bu durumda hızlıca müdahale etmek gerekir. Ancak evinizdeki gider tıkandığında hemen güçlü kimyasal açıcılar kullanmanıza gerek yok. Bu ipuçları ve pratik ev çözümleri sayesinde giderleri çevreye zarar vermeden temizleyebilir, ayrıca yeni tıkanıklıkların oluşmasını da önleyebilirsiniz.

    Kärcher tips for cleaning drains without harming the environment

    Gider borusu temizliğinde hangi yöntemler işe yarar?

    Mutfakta yağ ve yemek artıkları; banyoda ise sabun kalıntıları, bakım ürünleri ve saçlar… Giderlerden her gün geçen bu maddeler zamanla boruların içinde birikerek tortu oluşturur. Düzenli olarak temizlenmediklerinde ise tıkanıklığa yol açabilir ve suyun akışı zorlaşabilir.

    Mağazalarda giderleri kısa sürede açtığını iddia eden granül, jel ve köpük formunda pek çok kimyasal ürün bulunur. Ancak bu tür güçlü temizleyiciler uzun vadede giderlerin daha fazla zarar görmesine ve kalıcı tıkanıklıklara neden olabilir. Bu yüzden lavabo veya evye gideri tıkandığında hemen kimyasal açıcı kullanmak yerine, denenmiş ve etkili ev çözümlerine başvurmak daha iyi bir seçenek olabilir.

    Cleaning drains with the household remedy of bicarbonate of soda

    Evdeki imkanlarla gider temizliği

    Piyasada satılan gider açıcılar genellikle oldukça güçlü kimyasallar içerir ve hem çevreye hem de sağlığa zarar verebilir. Gider tamamen tıkanmamış ve su hâlâ yavaş da olsa akabiliyorsa, buharlı temizleyicinin yanı sıra doğal ev çözümleri de biriken kalıntıları temizlemek için çevre dostu bir alternatif sunar. İşte en etkili yöntemlerden bazıları:

    • Sirke ve kabartma tozu: Tıkanan gidere 4 yemek kaşığı kabartma tozu dökün ve hemen ardından yarım çay bardağına yakın (yaklaşık 100 ml) sirke özü ekleyin. İki madde arasında kimyasal bir reaksiyon oluşacak ve köpürme başlayacaktır. Köpürme sesi sona erdiğinde, gideri tamamen temizlemek için üzerine kaynar su dökün.
    • Sirke ile karbonat veya çamaşır sodası: Kabartma tozu yerine karbonat ya da çamaşır sodası da kullanılabilir. Gidere 4 yemek kaşığı karbonat veya çamaşır sodası dökün, ardından yarım çay bardağı kadar sirke özü ekleyin. Köpürme sesi kesildikten sonra sıcak suyla durulayın.

    Buharlı temizleyiciyle gider temizliği

    Buharlı temizleyiciler, gider temizliği için de oldukça etkili bir çözümdür. Güçlü buhar püskürtüsü ve yüksek sıcaklığın birleşimi sayesinde inatçı ve yağlı kirler saniyeler içinde çözülüp giderilebilir. Buhar ayrıca ulaşılması zor köşelere de nüfuz ederek hafif tıkanıklıkları açmaya ve kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.

    Nasıl uygulanır?

    • Detay başlığını (güç başlığını) gidere doğru tutun ve buharı uygulayın. İşlem sırasında sıçrayabilecek kirlerden korunmak için giderin üzerine bir mikrofiber bez tutmanız önerilir.
    • Temizlik yaparken, lavabo süzgecinin altındaki plastik parçalara doğrudan buhar uygulamamaya dikkat edin. Yüksek sıcaklık bu parçaların zarar görmesine neden olabilir.
    Cleaning drains with the Kärcher steam cleaner

    İpucu

    Mutfak ve banyolardaki giderler düzenli olarak buharla temizlenmelidir. Bu sayede birikinti oluşumu ve kötü kokuların önüne geçilebilir. Ayrıca detay başlığı kullanılarak lavabo veya evyedeki taşma deliği de kolayca temizlenebilir.

    Cleaning drains with a tool

    Hiçbir şey işe yaramıyorsa: Vakum pompası ve gider açma teli

    Tıkanıklıklar çoğu zaman giderin alt kısmındaki sifonda, yani U şeklindeki boru bölümünde oluşur. Özellikle inatçı tıkanıklıklarda lavabo pompası kullanmak oldukça etkili olabilir. Pompanın oluşturduğu basınç değişimi sayesinde saç, yağ ve yemek artıkları gibi birikintiler gevşetilerek giderin açılması sağlanır.

    Bunun için pompayı giderin tam üzerine yerleştirip lavabo veya evye yüzeyine sıkıca bastırın. Ardından pompanın üzerini tamamen kaplayacak kadar su biriktirin ve pompayı sudan tamamen çıkarmadan ileri geri hareket ettirin. Bu işlemi birkaç kez uyguladıktan sonra suyun yeniden akıp akmadığını kontrol edin. Gider hâlâ tıkalıysa işlemi tekrarlayın.

    Tıkanıklık açmak için kullanılabilecek diğer mekanik yöntemler arasında gider açma teli, gider fırçası ve esnek spiral teller bulunur. Ayrıca birçok durumda sifonu söküp ayrı şekilde temizlemek de oldukça kolay ve etkili bir çözümdür.

    Gider tıkanıklıklarını önleme

    Günlük rutininize ekleyeceğiniz birkaç basit alışkanlık sayesinde mutfak ve banyoda oluşabilecek inatçı tıkanıklıkların önüne geçebilirsiniz. İşte evinizde giderlerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olacak ipuçları:

    • Düzenli olarak kaynar su dökün: Borularda oluşan küçük birikintiler temizlenir ve giderin açık kalması sağlanır.
    • Yemek artıklarını mutfak giderine dökmeyin.
    • Lavabo, duş ve küvet giderlerinde saç tutucu kullanın: Böylece saçların giderde birikmesi önlenebilir.
    • Gider temizliğini rutin temizlik alışkanlıklarınıza dahil edin: Mutfak ve banyoda buharlı temizleyici kullanıyorsanız, giderleri de hızlıca buharla temizleyebilirsiniz. Bu sayede ileride zahmetli temizliklerle uğraşmanız gerekmez.
    Preventing blockages in the drain with a Kärcher steam cleaner

    Gider temizliği için uygun ürünler:

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

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