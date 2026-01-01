Mutfakta yağ ve yemek artıkları; banyoda ise sabun kalıntıları, bakım ürünleri ve saçlar… Giderlerden her gün geçen bu maddeler zamanla boruların içinde birikerek tortu oluşturur. Düzenli olarak temizlenmediklerinde ise tıkanıklığa yol açabilir ve suyun akışı zorlaşabilir.

Mağazalarda giderleri kısa sürede açtığını iddia eden granül, jel ve köpük formunda pek çok kimyasal ürün bulunur. Ancak bu tür güçlü temizleyiciler uzun vadede giderlerin daha fazla zarar görmesine ve kalıcı tıkanıklıklara neden olabilir. Bu yüzden lavabo veya evye gideri tıkandığında hemen kimyasal açıcı kullanmak yerine, denenmiş ve etkili ev çözümlerine başvurmak daha iyi bir seçenek olabilir.