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    Duşakabin ve Küvet Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Küvet ve duş kabini temizliği

    Zamanla duş ve küvetlerdeki seramik yüzeylerde, fayanslarda ve duş kabininde inatçı kirler birikebilir. Özellikle kireçli su ile sabunun birleşmesi sonucu oluşan ve “sabun kalıntısı” olarak bilinen tabaka, çoğu zaman sıradan temizlik ürünleriyle kolayca çıkmaz. Ancak doğru temizlik cihazları ve birkaç pratik yöntemle bu kirleri temizlemek çok daha kolay hâle gelir.

    Kärcher tips for cleaning the shower

    Sabun kalıntıları nasıl oluşur?

    Sabun kalıntıları, klasik sabunların içindeki yağ asitlerinin sert sudaki minerallerle birleşmesi sonucu oluşur. Duşta veya banyoda kullanılan şampuan, duş jeli ve benzeri bakım ürünleri de zamanla bu tabakanın birikmesine neden olur. Böylece fayans, seramik, cam ve plastik yüzeylerde yağlı ve mat görünümlü bir tabaka oluşabilir. Bu kalıntılar yalnızca suyla kolayca temizlenmez. Standart temizlik ürünleri kullanıldıktan sonra bile yüzeyde hafif kaygan veya yağlı bir his kalabilir. En etkili çözüm özel banyo temizleyicileri kullanmaktır. Kimyasal ürün tercih etmek istemeyenler ise buharlı temizleyicilerden veya evde uygulanan doğal yöntemlerden faydalanabilir.

    Küvet ve duş temizliğinde etkili ev çözümleri

    Sabun kalıntılarını temizlemek için sirke ve bulaşık deterjanı oldukça etkili bir karışım oluşturur. Bir kapta ya da sprey şişesinde su, sirke ve biraz bulaşık deterjanını karıştırın. Karışımı sünger veya sprey yardımıyla yüzeye bolca uygulayın ve birkaç dakika bekletin. Ardından yüzeyi iyice ovalayın ve temiz suyla durulayın. Cam yüzeyleri sonrasında cam beziyle parlatabilir veya buharlı temizleyiciyle iz bırakmadan temizleyebilirsiniz.

    Ancak musluk ve armatür yüzeyleri aside karşı hassas olabilir. Bu yüzden sirkeyi yüzeyde çok uzun süre bekletmemek ve sonrasında bol suyla durulamak önemlidir. Sirkeye alternatif olarak limon tuzu da kullanılabilir. Yaklaşık 1 litre suya 3–5 yemek kaşığı limon tuzu ekleyerek hazırlanan karışım yüzey temizliğinde etkili olur. Üstelik sirkeye göre daha az koku bırakır.

    Bulaşık deterjanı yerine karbonat veya kabartma tozu da kullanılabilir. Bunun için karbonata yeterince sirke ekleyerek macun kıvamında bir karışım hazırlayın. Karışımı kirli bölgelere sürüp 10–15 dakika bekletin. Ardından süngerle ovalayın ve temiz suyla durulayın.

    Dikkat: Doğal taş kaplamalar asitli ürünlere karşı hassastır. Bu nedenle mermer ve doğal taş yüzeylerde sirke veya limon tuzu kullanılmamalıdır.

    Household remedies

    Deterjanla sabun kalıntısı temizliği

    Sabun kalıntıları uygun temizlik ürünleriyle etkili şekilde temizlenebilir. Ancak daha iyi sonuç almak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır:

    1. Temizlik ürününün derzler tarafından emilmesini önlemek için işe yüzeyi hafifçe ıslatarak başlayın.
    2. Ardından yüzeydeki fazla suyu alın. Böylece temizlik ürünü sulanmaz ve etkisini kaybetmez. Bunun için cam temizleme vakumu gibi cihazlar kullanılabilir.
    3. Çizmez yumuşak bir sünger veya temizlik bezi yardımıyla yağ ve kir çözücü temizleyiciyi yüzeye bölge bölge uygulayın ve yaklaşık 3–5 dakika bekletin. Sabun kalıntıları için banyo temizleyicileri de etkili olabilir.
    4. Sonrasında yüzeyi tekrar ovalayın ve tüm temizlik ürünü kalıntıları çıkana kadar bol temiz suyla durulayın.
    Drying the bathtub with a Kärcher microfibre cloth

    Sabun ve kireç kalıntılarını önlemek için pratik öneriler

    Banyodaki kireç ve sabun kalıntıları uzun süre bekletildiğinde temizliği çok daha zor hâle gelir. Düzenli bakım ve birkaç basit alışkanlık sayesinde saatlerce ovalamak zorunda kalmadan yüzeyleri temiz tutmak mümkündür. İşte duşakabin ve küvette sabun kalıntılarının oluşmasını azaltmaya yardımcı olacak birkaç öneri:

    • Her duş veya banyodan sonra yüzeyleri soğuk suyla durulayın. Böylece sabun kalıntıları yüzeye yerleşmeden temizlenebilir.
    • Duvarları ve cam yüzeyleri kullanım sonrası bez, duş çekçeği veya cam temizleme makinesi ile kurulayın. Bu sayede su izi ve kireç oluşumu büyük ölçüde önlenebilir.
    • Duş perdesi kullanıyorsanız duş sonrası silkerek açık şekilde kurumaya bırakın.
    • Musluk ve armatürleri mikrofiber bezle kurulamak, üzerlerinde kireç lekesi oluşmasını azaltır.

    Ayrıca bu küçük önlemler banyodaki nemi azaltarak küf oluşumunun önüne geçmeye de yardımcı olur.

    Küvet ve duş kabini temizliği için uygun ürünler:

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher: Cordless window vac

    Şarjlı cam temizleme makinesi

    Kärcher microfibre cloth

    Manuel temizlik ekipmanı

    Flexible hand nozzle

    Esnek el başlığı

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