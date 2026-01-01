Küvet ve duş kabini temizliği

Sabun kalıntılarını temizlemek için sirke ve bulaşık deterjanı oldukça etkili bir karışım oluşturur. Bir kapta ya da sprey şişesinde su, sirke ve biraz bulaşık deterjanını karıştırın. Karışımı sünger veya sprey yardımıyla yüzeye bolca uygulayın ve birkaç dakika bekletin. Ardından yüzeyi iyice ovalayın ve temiz suyla durulayın. Cam yüzeyleri sonrasında cam beziyle parlatabilir veya buharlı temizleyiciyle iz bırakmadan temizleyebilirsiniz.

Ancak musluk ve armatür yüzeyleri aside karşı hassas olabilir. Bu yüzden sirkeyi yüzeyde çok uzun süre bekletmemek ve sonrasında bol suyla durulamak önemlidir. Sirkeye alternatif olarak limon tuzu da kullanılabilir. Yaklaşık 1 litre suya 3–5 yemek kaşığı limon tuzu ekleyerek hazırlanan karışım yüzey temizliğinde etkili olur. Üstelik sirkeye göre daha az koku bırakır.

Bulaşık deterjanı yerine karbonat veya kabartma tozu da kullanılabilir. Bunun için karbonata yeterince sirke ekleyerek macun kıvamında bir karışım hazırlayın. Karışımı kirli bölgelere sürüp 10–15 dakika bekletin. Ardından süngerle ovalayın ve temiz suyla durulayın.

Dikkat: Doğal taş kaplamalar asitli ürünlere karşı hassastır. Bu nedenle mermer ve doğal taş yüzeylerde sirke veya limon tuzu kullanılmamalıdır.