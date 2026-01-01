Küvet ve duş kabini temizliği

Sabun kalıntıları nasıl oluşur?
Sabun kalıntıları, klasik sabunların içindeki yağ asitlerinin sert sudaki minerallerle birleşmesi sonucu oluşur. Duşta veya banyoda kullanılan şampuan, duş jeli ve benzeri bakım ürünleri de zamanla bu tabakanın birikmesine neden olur. Böylece fayans, seramik, cam ve plastik yüzeylerde yağlı ve mat görünümlü bir tabaka oluşabilir. Bu kalıntılar yalnızca suyla kolayca temizlenmez. Standart temizlik ürünleri kullanıldıktan sonra bile yüzeyde hafif kaygan veya yağlı bir his kalabilir. En etkili çözüm özel banyo temizleyicileri kullanmaktır. Kimyasal ürün tercih etmek istemeyenler ise buharlı temizleyicilerden veya evde uygulanan doğal yöntemlerden faydalanabilir.