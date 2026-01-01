Lavaboların çoğu seramik, mineral döküm ya da emaye kaplı çelikten üretilir. Seramik oldukça dayanıklı ve bakımı kolay bir malzemedir; emaye kaplı çelik ise darbelere ve çizilmelere karşı dirençlidir. Ancak özellikle daha uygun fiyatlı mineral döküm lavabolar çizilmeye daha yatkındır.

Malzeme ne olursa olsun, fazla miktarda temizlik ürünü ya da aşındırıcı kullanmak ve sert süngerlerle yoğun şekilde ovalamak lavabo yüzeyine zarar verebilir. Aynı durum musluklar için de geçerlidir. Banyo armatürlerinin çoğunda, ince bir nikel veya krom kaplamayla korunan hassas bir pirinç gövde bulunur. Parlak kaplama zarar gördüğünde iç kısım paslanabilir. Bu nedenle temizlik ürünlerini mümkün olduğunca az kullanın; musluk temizliğinde ise mümkünse hiç kullanmamaya özen gösterin. Diş macunu ya da kozmetik kalıntıları gibi kirlerin büyük kısmı genellikle temiz suyla kolayca çıkarılabilir. Temizlik sonrası lavabo ve muslukları yumuşak bir bezle kurulayarak parlak görünmelerini sağlayabilirsiniz.