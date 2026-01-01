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    Lavabo Nasıl Temizlenir? Lavabo ve Musluk Temizliği | Kärcher

    Lavabo Temizliği Nasıl Yapılır?

    Lavabo, banyonun en sık kullanılan alanlarından biridir. Her gün kullanıldığı için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. İşte lavabo ve muslukları en etkili şekilde temizlemek için bilmeniz gerekenler.

    Kärcher tips for cleaning the washbasin

    Lavabo ve musluk temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

    Lavaboların çoğu seramik, mineral döküm ya da emaye kaplı çelikten üretilir. Seramik oldukça dayanıklı ve bakımı kolay bir malzemedir; emaye kaplı çelik ise darbelere ve çizilmelere karşı dirençlidir. Ancak özellikle daha uygun fiyatlı mineral döküm lavabolar çizilmeye daha yatkındır.

    Malzeme ne olursa olsun, fazla miktarda temizlik ürünü ya da aşındırıcı kullanmak ve sert süngerlerle yoğun şekilde ovalamak lavabo yüzeyine zarar verebilir. Aynı durum musluklar için de geçerlidir. Banyo armatürlerinin çoğunda, ince bir nikel veya krom kaplamayla korunan hassas bir pirinç gövde bulunur. Parlak kaplama zarar gördüğünde iç kısım paslanabilir. Bu nedenle temizlik ürünlerini mümkün olduğunca az kullanın; musluk temizliğinde ise mümkünse hiç kullanmamaya özen gösterin. Diş macunu ya da kozmetik kalıntıları gibi kirlerin büyük kısmı genellikle temiz suyla kolayca çıkarılabilir. Temizlik sonrası lavabo ve muslukları yumuşak bir bezle kurulayarak parlak görünmelerini sağlayabilirsiniz.

    İpucu

    Lavabonun yakınında bir mikrofiber bez ya da yumuşak bir temizlik bezi bulundurursanız, her kullanımın ardından lavabo ve muslukları hızlıca kurulayabilirsiniz. Yüzeylerin düzenli olarak silinip korunması sayesinde daha uzun süre temiz ve parlak kalmaları sağlanır; böylece sık sık yoğun temizlik yapmanız gerekmez.

    Cleaning washbasins with household remedies and Kärcher microfibre cloths

    Evdeki imkanlarla lavabo temizliği

    Kabartma tozu, lavaboyu temiz tutmak için kullanılabilecek etkili ev çözümlerinden biridir. Tozu ıslak lavabo yüzeyine serpin, kısa bir süre bekletin ve ardından bir bezle silin.

    Sirke de güçlü bir temizleme etkisine sahiptir. Sirkeyi suyla 1:1 oranında karıştırıp lavabo ve musluklara uygulayarak temizlik yapabilirsiniz. Üstelik sirke, kireç kalıntılarının giderilmesine de yardımcı olur. Yoğun kireç birikimlerinde ise sirke özü seyreltilmeden kullanılabilir. Bunun için bir pamuklu bezi sirkeye batırıp sorunlu bölgenin üzerine yerleştirin. Yaklaşık 10–15 dakika beklettikten sonra yüzeyi yumuşak bir sünger ve temiz suyla silin. Son olarak tüm yüzeyleri mikrofiber bir bezle iyice kurulayın. Sirkeye alternatif olarak limon tuzu da kullanılabilir.

    Dikkat: Sirke ve limon tuzu, mineral döküm lavabolarda kullanılmamalıdır. İçerdikleri asit, yüzeye zarar verebilir.

    İpucu

    Seramik yüzeylerde oluşan hafif çizikler, diş macunu yardımıyla giderilebilir. Diş macununu çizik bölgeye uygulayın ve eski bir diş fırçasıyla nazikçe ovalayın. Ardından mikrofiber bir bezle parlatın. Böylece lavabonuz kısa sürede yeniden ilk günkü parlak görünümüne kavuşacaktır.

    Deterjanla lavabo temizliği

    Temizlik ürünü kullanmak isterseniz, lavaboyu asidik özellikte bir banyo temizleyicisiyle (pH değeri 0–4 arasında) temizleyebilirsiniz. En iyi sonuç için temizleyiciyi nemli bir mikrofiber beze uygulayıp yüzeyleri bununla silin. Ardından kuru bir bezle kurulayın. Temizleyici doğrudan lavabo yüzeyine de uygulanabilir; ancak musluk ve armatürlerin üzerine doğrudan püskürtülmemelidir. Sprey hâlindeki ürün iç kısma nüfuz ederse, pirinç gövde zarar görebilir.

    Applying detergent to the washbasin with a Kärcher microfibre cloth
    Wiping washbasins with Kärcher microfibre cloths

    Buharlı temizlik makinesiyle lavabo temizliği

    Lavabolar, buharlı temizleyiciyle çok daha derinlemesine temizlenebilir. Buharın ulaşılması zor noktalara erişebilmesi, bu yöntemin en büyük avantajlarından biridir. Örneğin lavabonun taşma deliğinde zamanla biriken kirleri elle temizlemek oldukça zahmetli olabilir. Buharlı temizleyicinin detay başlığı sayesinde bu bölge kolayca temizlenir ve kirler doğrudan gidere akar. Buharlı temizleyici, lavabo giderinin temizliğinde de kullanılabilir.

    Musluklardaki perlatör ve akış düzenleyicilerde zamanla kir birikebilir. Bu parçalar da buharlı temizleyicinin detay başlığı veya küçük yuvarlak fırçasıyla temizlenebilir. Temizlik sırasında sıçramalara karşı korunmak için, buhar uygulanan bölgenin biraz uzağında bir bez tutmanız yeterlidir. Böylece çıkan kirler lavaboya düşer. Ancak muslukta yoğun kireç oluşumu varsa, farklı temizlik yöntemleri tercih edilmelidir.

    Lavabonun geri kalan yüzeyi ise mikrofiber bez takılmış el aparatı ya da yuvarlak fırça ile temizlenebilir. Çok amaçlı temizlik aparatı, kavisli yüzeylerin temizliğinde büyük kolaylık sağlar. İşlem tamamlandıktan sonra tüm yüzeyleri mikrofiber bir bezle iyice kurulayın.

    Steam cleaning the washbasin with a Kärcher steam cleaner
    Steam cleaning fittings with the Kärcher steam cleaner

    Lavabo ve musluk temizliği için uygun ürünler:

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher microfibre cloth

    Manuel temizlik ekipmanı

    Flexible hand nozzle

    Çok amaçlı temizlik başlığı

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