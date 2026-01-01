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    Motosiklet Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Motosiklet Temizliği Nasıl Yapılır? Bakım ve Temizlik Rehberi

    Bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet sezonu da yeniden başlar. Birçok motosiklet tutkunu için bu, özgürlüğü yeniden hissetmek demektir. Ancak yola çıkmadan önce motosikletinizin de yeni sezona hazır görünmesi gerekir. Özellikle jantlar, grenajlar ve motor bölümü düzenli bakım ister. Bu sadece motosikletinizin şık görünmesi için değil, aynı zamanda tüm parçaların sorunsuz çalışabilmesi için de önemlidir. Doğru temizlik ve bakım yöntemleriyle motosikletinizi kısa sürede ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

    A man cleans his motorcycle with a Kärcher pressure washer

    Konu sadece görünüş değil

    Yılın ilk güneşli günleri kendini göstermeye başladığında, birçok motosiklet tutkunu motosikletini yeniden yola çıkarmak için sabırsızlanır. Sezonun açılışını en iyi şekilde yapmak için motosikletin detaylıca temizlenip bakımdan geçirilmesi büyük önem taşır. Ancak temizlik sırasında dikkatli olunmalıdır; çünkü elektronik aksam, motor ve zincir gibi parçalar oldukça hassastır.

    Motosiklet yıkamak yalnızca daha temiz ve bakımlı görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aracın sürüşe hazır olup olmadığını kontrol etmek için de iyi bir fırsattır. Bu süreçte lastik basıncı, diş derinliği ve fren balatalarının durumu mutlaka kontrol edilmelidir. Özellikle motosiklet uzun süre garajda ya da kapalı bir alanda beklediyse, elektronik sistemlerin ve frenlerin düzgün çalıştığından emin olmak gerekir.

    Motosiklet temizliği için ideal yer

    Motosikleti yıkamaya başlamadan önce, yaşadığınız yerde geçerli olan yasal düzenlemeleri öğrenmek önemlidir. Bazı ülkelerde motosikletin açık alanda yıkanmasına izin verilmez. Bunun nedeni; yağ ve kimyasal kalıntıların toprağa karışarak yeraltı sularını kirletebilmesidir. Bu yüzden motosiklet sahiplerinin, nerede ve nasıl yıkama yapılabileceğini önceden kontrol etmesi gerekir.

    Risk almak istemiyorsanız, motosikletinizi özel yıkama alanlarına veya self servis yıkama noktalarına götürmeniz en güvenli seçenektir. Bu alanlarda genellikle yağ ayırıcı sistemler ve atık su toplama düzenekleri bulunur. Böylece kirli su doğaya zarar vermeden güvenli şekilde tahliye edilir.

    A man cleans his lying-down motorcycle in a Kärcher wash box

    İpucu

    Temizliğe başlamadan önce motosikletin motorunun mutlaka soğuması beklenmelidir. Aksi halde su veya temizlik ürünleri motorun hassas iç aksamına ulaşabilir ve bu durum ciddi hasarlara yol açabilir.

    Motosikletteki kaba kirleri temizlemekle başlayın

    Motosikletiniz uzun süre garajda ya da kapalı bir alanda beklediyse, üzerinde bir miktar kir birikmiş olması oldukça normaldir. Tozun yanı sıra örümcekler ve böcekler de gidon, jant telleri veya ulaşılması zor bölgeleri kendilerine yuva yapmış olabilir. Uzun sürüşlerin ardından ise motosikletin üzerinde böcek kalıntıları ve fren tozu birikmesi kaçınılmazdır. Yani kapsamlı bir temizlik vakti gelmiş demektir.

    Toz, örümcek ağı ve yüzeye yapışmış kirleri temizlemek için işe ıslak-kuru vakumlu bir süpürgeyle başlamak oldukça pratiktir. Bu sayede dar aralıklardaki tozları, örümcek ağlarını ve gevşek kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Böylece temizlik sırasında kirin motosikletin bir bölgesinden diğerine yayılmasının da önüne geçilmiş olur.

    İlk önce motosikletin hassas parçalarını temizleyin

    Motosikletin birçok parçası dış etkenlere açık olduğu için özellikle motor ve zincir gibi bölümler ekstra hassasiyet gerektirir. Özellikle motosiklet zincirinin düzenli bakımının yapılması büyük önem taşır. Zincirin yaklaşık her 300 ila 500 kilometrede bir temizlenmesi önerilir. Aksi halde zincir kısa sürede yıpranabilir. Bu da yalnızca performans kaybına değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik riskine yol açabilir; çünkü zincir yerinden çıkabilir hatta kopabilir.

    Sağlıklı çalışan bir motosiklet zinciri için en önemli unsur doğru yağlamadır. Kir ve toz parçacıkları zincir yağıyla karıştığında yağın koruyucu etkisi azalır ve zincir daha hızlı aşınır. Özellikle yağmurlu havalarda, nem ve yol kiri zincir üzerinde çok daha çabuk birikir. Bu nedenle zinciri sadece düzenli olarak yağlamak değil, kirlendiğinde vakit kaybetmeden temizlemek de gerekir. Temizlik sıklığı ise motosikleti ne kadar kullandığınıza ve hangi yollarda sürdüğünüze bağlı olarak değişir.

    Kärcher: Clean the motorcycle chain with chain spray

    Motosikletinizi baştan sona aynı gün temizlemeyi planlıyorsanız, işe önce zinciri temizleyerek başlamanız en doğru yöntemdir. Zinciri en sona bırakırsanız, yağlı kalıntılar yeni temizlenmiş yüzeylerin tekrar kirlenmesine neden olabilir. İlk olarak zincir üzerindeki kaba kirleri tel fırça yardımıyla temizleyin. Ardından zincir için özel üretilmiş bir temizleyici uygulayın ve kısa süre etki etmesini bekleyin. Sonrasında kalıntıları bezle silerek temizleyebilirsiniz. Temizlik işlemi bittikten sonra zinciri özel zincir spreyiyle yeniden yağlamak gerekir. Bu işlem zincirin daha akıcı çalışmasını sağlar ve paslanmaya karşı koruma sunar. Zincir spreyinin yüzeye iyi tutunabilmesi için zincirin mutlaka temiz ve tamamen kuru olması önemlidir.

    Motorcycle is cleaned with the soft wash brush from Kärcher

    Motosikletin kalbi sayılan motor bölümü de temizlik sırasında özenle korunmalıdır. Çünkü birçok modelde soğutma kanatçıkları gibi motor parçaları dışarıda bulunur ve yanlış temizlik uygulamaları bu hassas bölümlere zarar verebilir. Motoru güvenli şekilde temizlemek için yumuşak bir sünger, ince kıllı bir fırça ve içine biraz araç şampuanı eklenmiş ılık su yeterlidir. Önce süngerle motor yüzeyindeki kirleri nazikçe temizleyin. Ardından fırça yardımıyla soğutma kanatçıkları ve dar aralıklarda biriken kirleri dikkatlice çıkarın. Son olarak temiz suyla durulayın.

    Motosikletin gövdesini yıkayın

    Motorcycle is sprayed with Kärcher Bike Cleaner

    Motosikletin hassas parçaları temizlendikten sonra sıra grenaj ve dış yüzeylerin detaylı temizliğine gelir. Düzenli temizlik yalnızca motokros veya enduro gibi tozlu ve çamurlu arazilerde kullanılan motosikletler için gerekli değildir. Motosikletin tüm parçalarına düzenli bakım yapmak, aracın değerini korumaya da yardımcı olur. Yoğun kir biriken bölgelerde jel formdaki temizleyiciler oldukça etkilidir. Jel yapısı sayesinde ürün dik yüzeylere iyi tutunur ve akıp gitmez. Böylece ulaşılması zor noktalar bile daha etkili şekilde temizlenebilir. Sprey şişesi sayesinde kolayca uygulanabilen motosiklet temizleyicileri; çamur, yol kiri, lastik aşınmasından kaynaklanan kalıntılar ve yağlı kirleri çıkarmada oldukça başarılıdır.

    Kärcher insect remover is sprayed onto the motorcycle’s headlight

    Motosikletinizi yıkarken farlar, aynalar, sinyaller ve ön camı temizlemeyi de ihmal etmeyin. Özellikle yaz aylarında ve uzun sürüşlerin ardından bu yüzeylerde böcek kalıntıları birikmesi oldukça yaygındır. Görüş güvenliğinin etkilenmemesi için bu bölgelerin ayrıca özenli şekilde temizlenmesi gerekir. Böcek temizleyici ürünler, biriken kalıntıları plastik, boya, trim parçaları veya alüminyum yüzeylere zarar vermeden etkili şekilde çözer. Ürünü uyguladıktan sonra kısa süre bekletip temiz suyla iyice durulamak yeterlidir. Alternatif olarak, böcek kalıntılarını yumuşatmak için kirli bölgenin üzerine nemli bir kâğıt havlu koyabilir; ardından kalıntıları çok daha kolay temizleyebilirsiniz.

    Wash the motorcycle with a Kärcher pressure washer

    İnatçı kirler yumuadıktan sonra motosikletin yüzeyini ıslak bir süngerle nazikçe temizleyin. Ancak kir, yağ ve gres kalıntılarının yüzeye yeniden yayılmaması için süngeri sık sık temiz suyla durulamayı unutmayın. Motosikletin dış yüzeyini hızlı ve etkili şekilde temizlemek için basınçlı yıkama makinesi kullanabilirsiniz. Bunun için araç şampuanı tercih edilebilir. Kullandığınız modele bağlı olarak şampuanı cihazın deterjan haznesine ekleyebilir ya da emiş hortumu yardımıyla bağlayabilirsiniz. Temizlik ürününü yukarıdan aşağı doğru düşük basınçla uygulamak en doğru yöntemdir. Alternatif olarak köpük başlığıyla kullanılan Yoğun Köpük Temizleyiciler de tercih edilebilir. Basınçlı yıkama tabancasına kolayca takılan bu aparatlar, temizleyicinin kontrollü ve dengeli şekilde uygulanmasını sağlar.

    Wash the motorcycle with a Kärcher rotating wash brush

    Hassas boya yüzeylerini daha detaylı temizlemek için basınçlı yıkama makinesine döner başlıklı yıkama fırçası da takabilirsiniz. Özellikle mikrofiber yüzeye sahip özel Araç ve Motosiklet Başlıkları, inatçı kirlerin yüzeyi çizmeden kolayca temizlenmesine yardımcı olur. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra ise kalan tüm kalıntıları gidermek için motosikleti temiz suyla durulamak yeterlidir.

    İpucu

    Basınçlı yıkama makinesi kullanırken cihazın “orta” basınç ayarında çalıştırılması ve makineyle motosiklet arasında en az 15 santimetre mesafe bırakılması gerekir. Aksi halde yüksek basınç; plastik parçalara, contalara ve hassas yüzeylere zarar verebilir.

    Motosikletin jantlarını temizleyin

    Motosiklet jantları çoğu zaman motosikletin en dikkat çekici detaylarından biridir. Özellikle krom jantlar parlak görünümleriyle öne çıkar. Ancak yol koşullarına bağlı olarak çamur, fren tozu ve lastik aşınmasından kaynaklanan kirler zamanla jantların görünümünü olumsuz etkileyebilir. Jantların ilk günkü parlaklığını koruyabilmesi için düzenli bakım yapılması önemlidir. Bu işlem için, yol kiriyle birlikte fren tozu ve lastik kalıntılarını temizlemeye yardımcı olan özel jant temizleyiciler kullanılabilir. Ürün kuru jant yüzeyine püskürtülür ve kısa süre etki etmesi beklenir. Bazı temizleyicilerde bulunan aktif renk göstergesi sayesinde ürün çalışırken jant yüzeyi kırmızımsı bir tona dönüşür. Bu da derinlemesine temizliğin tamamlanmak üzere olduğunu gösterir. Ardından jantları temiz suyla durulamak yeterlidir. Jant temizleme fırçaları ise ulaşılması zor bölgeler ve dar aralıklar dahil olmak üzere yüzeyin her noktasının etkili şekilde temizlenmesini sağlar. Basınçlı yıkama tabancasına bağlanan bu fırçalar, suyun yüzeye eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur; böylece kirler daha kolay çözülür ve durulama sırasında yüzeyden uzaklaştırılır.

    Kärcher rim cleaner is sprayed onto the motorcycle rims
    Motorcycle rims are cleaned with the Kärcher wheel washing brush

    Motosikleti kurulayıp parlatın

    Motosiklet yıkandıktan sonra iyice kurulanması da en az temizlik kadar önemlidir. Bu işlem için güneşli ve ılık havalar en uygun koşulları sağlar. Yine de özellikle sele ve boyalı yüzeylerde su lekesi oluşmaması için nemli bölgelerin güderi bezle dikkatlice kurulanması gerekir. Ayrıca küçük aralıklarda su kalmamasına da özen gösterilmelidir; çünkü uzun vadede bu durum korozyona neden olabilir. Islak-kuru vakumlu süpürgeler bu aşamada oldukça kullanışlıdır. Üfleme fonksiyonu sayesinde dar bölgelerde kalan su hızlıca uzaklaştırılabilir, istenirse vakum özelliğiyle nem doğrudan çekilebilir.

    Kurulama işlemi tamamlandıktan sonra boyalı yüzeylere koruyucu bakım ürünü uygulanması tavsiye edilir. Özellikle yüksek balmumu içeren ürünler hem daha derin bir temizlik sağlar hem de uzun süre kalıcı koruma sunar. Böylece motosiklet parlak görünümünü korurken zorlu hava koşullarına karşı da daha dayanıklı hale gelir. Artık motosikletiniz yeni sezon için yola çıkmaya hazırdır.

    Motorcycle is dried with a soft microfibre cloth from Kärcher

    Motosiklet temizliği uygulamalı anlatım

    Motosiklet için uygun ürünler:

    Pressure washer

    Basınçlı yıkama makinesi

    Kärcher: Rotating wash brush

    Oynar başlıklı yıkama fırçası

    Kärcher: Interchangeable attachment car & bike

    Araba ve motosiklet yıkama aparatı

    Kärcher: Bike cleaner

    Motosiklet temizleyici

    Kärcher: Insect Remover

    Böcek temizleyici

    Kärcher: Car shampoo 3-in-1

    3'ü 1 Arada Araba Şampuanı

    Kärcher: Ultra foam cleaner

    Yoğun köpük temizleyici

    Kärcher: Foam jet

    Köpük püskürtme başlığı

    Kärcher: Wheel washing brush

    Jant temizleme fırçası

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaners

    Islak-kuru süpürge

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