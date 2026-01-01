Musluk kireci temizliği

Daha pratik bir yöntem arıyorsanız, musluğu parçalarına ayırmadan da kireç temizliği yapabilirsiniz. Bunun için bir pamuklu bezi, (örneğin bir bulaşık kurulama bezini) sirke veya limon suyu ve su karışımıyla ıslatıp musluğun etrafına sarın. Karışımı bir süre bekletin; yoğun kireç birikimlerinde ise gece boyunca etkisini göstermesine izin verebilirsiniz. Evde balon varsa, içine sirkeli su doldurup musluğun ucuna geçirerek kirecin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Aynı yöntem küçük bir plastik poşetle de uygulanabilir. Ardından armatürü temiz suyla durulayın ve mikrofiber bir bezle kurulayarak parlatın. Böylece musluk yeniden temiz ve parlak bir görünüme kavuşur. Musluk ucunda hâlâ kir veya pas kalıntıları varsa, parçayı söküp detaylı şekilde temizlemeniz önerilir.

Armatür kireçten tamamen arındırıldıktan sonra lavabonun geri kalanını da iyice temizleyebilir, böylece banyonun en önemli bölümlerinden biri yeniden ilk günkü gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.