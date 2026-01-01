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    Musluk ve Bataryadaki Kireç Nasıl Temizlenir? | Kärcher

    Musluk kireci temizliği

    Banyolardaki musluklarda zamanla inatçı kireç birikimleri oluşabilir. Parlak armatürlerin görünümünü korumak ve suyun musluktan rahatça akmasını sağlamak için düzenli olarak kireç temizliği yapılmalıdır. Bu ipuçları sayesinde ovalamaya gerek kalmadan etkili sonuç elde edebilirsiniz.

    Kärcher tips for descaling taps

    Kireci henüz birikmeden temizleme

    Parlak krom kaplı banyo armatürlerinde oluşan inatçı kireç birikimleri yalnızca kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz; uzun süre temizlenmeden kaldıkça çıkarılması da zorlaşır. Musluk kireçlendiğinde suyun akışı zayıflar ve su farklı yönlere sıçrayabilir. Daha da önemlisi, kireç birikintileri bakteriler için uygun bir ortam oluşturur. Kireçlenmiş bir musluktan su içildiğinde bakteriler de suyla birlikte alınabilir. Bu nedenle muslukları düzenli olarak temizlemek ve kireci kalın bir tabaka hâline gelmeden önce gidermek önemlidir.

    Musluk kirecine karşı etkili ev çözümleri

    Evinizde suyun kireç oranı yüksekse, muslukların düzenli olarak kireçten arındırılması önerilir. Bu işlem sırasında yalnızca armatürün dış yüzeyini değil, özellikle musluğun başlığında veya su çıkış ucunda biriken kireci de temizlemek gerekir.

    Yapılması gerekenler:

    • Temizlik için önce başlığı veya musluk ucunu elinizle ya da bir boru anahtarı yardımıyla dikkatlice sökün. Sökme işlemi sırasında metal yüzeyin çizilmesini önlemek için musluğun etrafına bir bez sarmanız faydalı olacaktır.
    • Ardından parçayı filtre, bağlantı somunu ve conta olmak üzere üç parçaya ayırın. Bu parçaları yaklaşık 15 dakika boyunca sirke veya sirke özünün içinde bekletin. Böylece kireç çözülmeye başlayacaktır. Aynı işlem limon tuzu ile de yapılabilir. Bunun için yarım yemek kaşığı limon tuzunu 100 ml ılık suda çözdürüp parçaları bu karışımın içine yerleştirmeniz yeterlidir.
    • Kireç temizliği tamamlandıktan sonra tüm parçaları temiz suyla durulayın ve yeniden monte edin.
    Kärcher tip: Descaling the tap aerator with vinegar essence
    Kärcher tips for descaling taps without any tools

    Herhangi bir alet kullanmadan kireç nasıl temizlenir

    Daha pratik bir yöntem arıyorsanız, musluğu parçalarına ayırmadan da kireç temizliği yapabilirsiniz. Bunun için bir pamuklu bezi, (örneğin bir bulaşık kurulama bezini) sirke veya limon suyu ve su karışımıyla ıslatıp musluğun etrafına sarın. Karışımı bir süre bekletin; yoğun kireç birikimlerinde ise gece boyunca etkisini göstermesine izin verebilirsiniz. Evde balon varsa, içine sirkeli su doldurup musluğun ucuna geçirerek kirecin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Aynı yöntem küçük bir plastik poşetle de uygulanabilir. Ardından armatürü temiz suyla durulayın ve mikrofiber bir bezle kurulayarak parlatın. Böylece musluk yeniden temiz ve parlak bir görünüme kavuşur. Musluk ucunda hâlâ kir veya pas kalıntıları varsa, parçayı söküp detaylı şekilde temizlemeniz önerilir.

    Armatür kireçten tamamen arındırıldıktan sonra lavabonun geri kalanını da iyice temizleyebilir, böylece banyonun en önemli bölümlerinden biri yeniden ilk günkü gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

    Deterjanla kireç temizliği

    Yoğun kireçlenme durumunda temizlik ürünü kullanmak isterseniz, asidik özellikte bir banyo temizleyicisi (pH değeri 0–4 arasında) tercih edebilir ve armatürleri yumuşak bir sünger ya da mikrofiber bezle nazikçe temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı temizlik ürünlerini ise dikkatli kullanmak gerekir. İçerdikleri ince aşındırıcı partiküller, hassas alüminyum ve krom yüzeylerin çizilmesine neden olabilir.

    Kärcher tip: Descaling taps with detergent

    Musluk için uygun ürünler:

    Kärcher microfibre cloth

    Manuel temizlik ekipmanı

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