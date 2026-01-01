Musluk kireci temizliği

Kireci henüz birikmeden temizleme
Parlak krom kaplı banyo armatürlerinde oluşan inatçı kireç birikimleri yalnızca kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz; uzun süre temizlenmeden kaldıkça çıkarılması da zorlaşır. Musluk kireçlendiğinde suyun akışı zayıflar ve su farklı yönlere sıçrayabilir. Daha da önemlisi, kireç birikintileri bakteriler için uygun bir ortam oluşturur. Kireçlenmiş bir musluktan su içildiğinde bakteriler de suyla birlikte alınabilir. Bu nedenle muslukları düzenli olarak temizlemek ve kireci kalın bir tabaka hâline gelmeden önce gidermek önemlidir.