Mutfakta en çok kullanılan yüzeylerin başında tezgâh gelir. Sebze doğradığınız, balık temizlediğiniz, hamur açtığınız bu alan gün boyunca sürekli yiyeceklerle temas eder. Bu yüzden fark edilmese de her gün bakteri ve kir birikir. Hijyen açısından, tezgâhın her kullanımdan sonra nemli bir bezle silinmesi; haftada bir kez de tamamen boşaltılıp detaylı şekilde temizlenmesi gerekir. Daha inatçı kirlerde ise suya ve alkole dayanıklı yüzeyler için uygun alkali temizleyiciler kullanılabilir. Yağ lekeleri ve yemek kalıntıları bu ürünlerle kolayca çıkarılır. Silmeden önce ekmek kırıntısı gibi küçük parçaları şarjlı el süpürgesiyle toplamak da pratik bir çözümdür.

Granit ya da mermer gibi doğal taş tezgâhlarda ise daha dikkatli davranmak gerekir. Asitli veya çözücü içeren temizlik ürünleri yüzeye zarar verebilir. Bu nedenle doğal taşlar için özel üretilmiş, mümkünse hafif içerikli temizleyiciler tercih edilmelidir. Ayrıca yüzey aktif madde içermeyen ürünler önerilir. Doğal taş yüzeylerde kir ne kadar hızlı temizlenirse o kadar iyidir. Silme işlemi için yumuşak ve hafif nemli bir bez kullanılmalı; kuru bezle silmek, özellikle yüzeyde kir varsa, ince çiziklere neden olabilir. Temizlik ürünü kullandıktan sonra yüzeyi mutlaka temiz suyla durulayıp kuru bir bezle kurulamak gerekir. Böylece su lekelerinin oluşması da önlenir.

Kimyasal kullanmadan temizlik yapmak isteyenler için buharlı temizleyiciler de iyi bir alternatiftir. Basınçlı sıcak buhar, evlerde sık görülen bakterilerin %99,99’unu yok ederken yağ ve kurumuş yemek kalıntıları gibi zorlu kirleri de kolayca çözer. Üstelik sadece tezgâhta değil; davlumbaz, ocak ve fırın temizliğinde de oldukça etkili sonuç verir.