Tertemiz bir mutfak için ipuçları
Günümüzde mutfak sadece yemek yapılan işlevsel bir alan değil; sosyal bir ortam haline geldi. Çay molası burada verilir, birlikte hamur işleri yapılır, yemek yaparken sohbet edilir ve günün kritiği burada yapılır. Bu yüzden mutfak oldukça yoğun kullanılır: Yemek pişirirken yağ ve yemek artıkları etrafa sıçrar, buzdolabında gıda izleri oluşur, zamanla lavabo ve musluklarda, ayrıca bulaşık makinesi ve kahve makinelerinde kireç birikir. Tüm bu kirlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir ki mutfak hijyenik ve temiz kalabilsin.
Bir diğer zorluk da mutfakta kullanılan malzemelerin çeşitliliğidir. Modern mutfaklarda genelde paslanmaz çelik ve cam gibi parlak yüzeyler, taş ve ahşap gibi hassas doğal malzemelerle birlikte bulunur. Bu yüzden temizlik, hem yüzeyin türüne hem de kirin durumuna göre yapılmalıdır. Aynı şey kullanılan temizlik ürünleri için de geçerlidir.