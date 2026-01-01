Pratik oluk ve boru temizleme setleri sayesinde iniş boruları ve ev giderleri de etkili şekilde temizlenebilir. Yağmur olukları ve iniş borularının yılda en az bir kez temizlenmesi, suyun sorunsuz akması açısından önemlidir. Bu nedenle her ikisini peş peşe temizlemek en pratik yöntemdir. Boru içindeki kir ve tıkanıklıkları gidermek için boru temizleme hortumu basınçlı yıkama makinesine bağlanır ve hortum borunun içine yavaş yavaş ilerletilir. Bu işlem sırasında temizleme kızağı yerine, ürünle birlikte verilen boru temizleme başlığı kullanılır. Temizleme başlığı yüksek basınç hortumuna vidalanarak takılır.
Hortum üzerinde kırmızı bir güvenlik işareti bulunur ve hortumun en az bu işarete kadar borunun içine itilmesi gerekir. Basınçlı yıkama makinesi ancak bundan sonra çalıştırılmalıdır. Hortum geri çekilirken kırmızı işaret yeniden görünür görünmez temizlik işlemi durdurulmalıdır. Bu adım, suyun geri sıçramasını ve hortumun kontrolsüz şekilde savrulmasını önlemek açısından oldukça önemlidir. Makine çalıştırıldıktan sonra hortumu elinizle kontrollü şekilde borunun içine ilerletin.
Yüksek basınç sayesinde inatçı tıkanıklıklar bile çözülebilir. Gerekirse makinenin tetiğine art arda birkaç kez basıp bırakarak temizleme etkisini artırabilirsiniz. Dış cepheyi ve terası kirli sudan korumak için, iniş borusunun çıkış kısmına bir kova yerleştirilmesi tavsiye edilir. Bunun yanı sıra giderler ve bodrum aydınlıkları da basınçlı veya orta basınçlı yıkama makineleriyle etkili şekilde temizlenebilir. Aydınlıkların plastik ızgaraları gibi hassas yüzeyler orta basınçlı temizleyicilerle daha nazik şekilde temizlenmelidir. Eğer bodrum boşluğu taş ya da beton gibi sağlam bir malzemeden yapılmışsa, basınçlı yıkama makinesi güvenle kullanılabilir.