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    Yağmur Oluğu ve Gider Borusu Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Yağmur olukları hızlı ve etkili şekilde nasıl temizlenir

    Birçok kişi için çatı oluğu temizliği en sevimsiz ev işlerinden biridir. Ancak yağmur olukları ve iniş boruları tıkanır, yağmur suyu düzgün şekilde akamazsa; biriken yaprakları ve kirleri temizlemek kaçınılmaz hâle gelir. Aksi takdirde oluklar bir sonraki yağmurda taşabilir ve bu durum çatıya, dış cepheye ya da terasa zarar verebilir. Peki çatı olukları hızlı, etkili ve en önemlisi güvenli şekilde nasıl temizlenir? İşte yağmur olukları ve iniş borularının temizliği için pratik ipuçları.

    A man stands in the garden cleaning the gutter of his house with a Kärcher device

    Yağmur oluklarını temizlerken dikkat edilmesi gerekenler

    Çatı oluğunu temizlemeye başlamadan önce şu noktaları göz önünde bulundurmak gerekir: Oluk temizliği ne zaman ve ne sıklıkla yapılmalıdır? Bu iş için hangi oluk temizleme ekipmanları daha uygundur? Oluk temizliği ne kadara mal olur ve başka nelere dikkat etmek gerekir? Burada en önemli soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

    Yağmur olukları ne sıklıkla ve nasıl temizlenir?

    Çatı oluklarının yılda en az bir kez temizlenmesi tavsiye edilir. Eğer yakın çevrede ağaçlar ya da ormanlık bir alan varsa, oluk temizliğini yılda birden fazla kez yapmak gerekebilir. Bunun için en uygun dönem ise genellikle sonbaharın sonlarıdır; yani tüm yapraklar döküldükten sonra, ancak ilk don ve kar yağışı başlamadan önceki zaman dilimi.

    Removing leaves from a downpipe with a broom

    Oluk temizliği ne kadara mal olur?

    Bu tamamen, çatı oluklarını kendiniz temizlemek isteyip istemediğinize ya da bu iş için profesyonel bir oluk temizleme firmasıyla çalışıp çalışmayacağınıza bağlıdır. Elbette profesyonel hizmet almak çok daha maliyetlidir ve çoğu durumda buna gerek bile olmaz. Doğru oluk temizleme ekipmanlarıyla olukları kendiniz de kolayca temizleyebilirsiniz. Ev sahibiyseniz, bu ekipmanlara yapılan harcama uzun vadeli bir yatırım olarak düşünülebilir. Kiracıysanız, oluk temizliği masraflarını karşılamak çoğunlukla ev sahibinin sorumluluğundadır. Genel olarak çatı oluklarının temizliği ev sahibine aittir; ancak ortaya çıkan masraflar aidat veya işletme giderleri kapsamında kiracıya yansıtılabilir. Tabii bunun sözleşmede açıkça belirtilmiş olması gerekir.

    Oluk temizliği merdivenli mi, merdivensiz mi yapılmalı?

    Çatı oluklarını güvenli ve profesyonel şekilde temizlemek için; merdiven, kova ve fırça gibi yöntemler yerine özel oluk temizleme ekipmanlarının kullanılması tavsiye edilir. Süpürge ya da fırçayla oluk temizlemek hem zahmetli hem de oldukça yorucu bir iştir. Önce merdivene çıkmanız, oluğun bir bölümünü temizlemeniz, ardından tekrar inip merdiveni taşımanız ve aynı işlemleri yeniden yapmanız gerekir. Bu yöntem hem verimsizdir hem de merdivenin her zaman sağlam zeminde durmaması nedeniyle risklidir. Daha pratik ve güvenli çözüm ise, olukları ve iniş borularını yerden temizlemenizi sağlayan sistemleri tercih etmektir.

    Man cleaning his gutter with a Kärcher pressure washer

    İşe başlamadan önce hangi güvenlik önlemleri alınmalı?

    Çatı oluklarını temizlerken mutlaka uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Kaymaz tabanlı ayakkabılar, eldiven ve koruyucu gözlük temel güvenlik ekipmanları arasında yer alır. Eğer merdiven kullanıyorsanız, zemine sağlam şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalı ve mümkünse merdiven ikinci bir kişi tarafından tutulmalıdır. Temizliğe başlamadan önce; kırık kiremit parçaları, havai fişek kalıntıları ve dallar gibi büyük kirler elle toplanmalıdır. Özel koruyucu filtreler veya süzgeçler, bu atıkların iniş borusuna kaçmasını önlemeye yardımcı olur. Oluk temizliğinde basınçlı yıkama makinesi kullanılacaksa, kesinlikle merdiven üzerinde çalışılmamalıdır. Bunun yerine, yerden kullanılabilen ve basınçlı yıkama makinesiyle uyumlu özel oluk temizleme aparatlarının tercih edilmesi daha güvenli ve pratiktir.

    A man cleans gutters with a Kärcher gutter cleaning set

    Oluk temizliğini kendiniz yapabilir misiniz?

    İster tek katlı bir evin ister yüksek bir binanın çatı olukları olsun, uygun bir oluk ve boru temizleme setiyle bu işi kendiniz yapabilirsiniz. Bu sistemler sayesinde oluklar ve gider boruları zahmetsizce ve etkili şekilde temizlenebilir. Farklı ekipmanları denemek faydalı olsa da, güvenlik her zaman öncelikli olmalıdır.

    Doğru tasarlanmış bir sistem sayesinde, kendinizi riske atmadan ve yüksek maliyetli profesyonel hizmetlere ihtiyaç duymadan oluk temizliğini güvenli ve profesyonel şekilde yapabilirsiniz. Sistemin temelinde, oluğun içine yerleştirilen bir temizleme kızağı bulunur. Bu kızak, beraberindeki 20 metrelik yüksek basınç hortumu aracılığıyla basınçlı yıkama makinesinin tabancasına bağlanır. Kızağın alt kısmında yer alan iki yüksek basınç başlığı, suyu geriye doğru püskürtür. Oluşan basınç sayesinde kızak oluk içinde ilerlerken aynı anda tüm kirleri de geriye doğru temizler. Bu yöntemde merdivene yalnızca kızağı oluğa yerleştirmek ve hortum yönlendiricisini sabitlemek için bir kez çıkmanız yeterlidir. Sonrasında basınçlı yıkama makinesi yerden rahatça kullanılabilir.

    Adım adım oluk temizliği

    Gutter cleaning set assembly
    1. Öncelikle basınçlı yıkama makinesinin püskürtme uçlarını takın. Ürün üzerinde hazır takılı gelen uçlar kullandığınız makine için uygun değilse, sabitleme klipslerini gevşeterek doğru uçları yerleştirin. Ardından klipsleri tekrar sabitleyin. Makinenize uygun uç bilgilerini kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
    2. Daha sonra adaptörü kullanım kılavuzundaki talimatlara göre yüksek basınç hortumuna takın. Hortumu yönlendirme aparatının içinden geçirip temizleme kızağına bağlayın ve sabitleyin.
    3. Büyük kir ve kalıntıları temizledikten sonra, ürünle birlikte verilen koruyucu süzgeci iniş borusunun üst kısmına yerleştirin.
    Roof gutter cleaning 4

    4. Hortum yönlendirme aparatını taşıyan sabitleme parçasını oluğun yan kısmına monte edin. Ardından temizleme kızağını oluğun içine yerleştirin ve hortumu kırmızı işarete göre hizalayın.

    5. Daha sonra sistemi basınçlı yıkama makinesinin tabancasına bağlayıp cihazı çalıştırın. Yüksek basınç hortumunu elinizle yönlendirin. Makinenin tetiğine basıldığında temizleme kızağı, arkaya doğru su püskürten iki püskürtme ucu sayesinde oluğun içinde kendiliğinden ilerleyerek temizlik yapar.

    6. Daha etkili bir durulama için kızağı zaman zaman yüksek basınç hortumu yardımıyla biraz geri çekebilirsiniz. İnatçı kirleri tamamen temizlemek için işlemi gerekirse birkaç kez tekrarlayın.

    7. Temizlik tamamlandıktan sonra basınçlı yıkama makinesini kapatın ve iniş borusundaki süzgeçte biriken kirleri temizleyin. Son olarak sabitleme aparatını ve ekipmanı çıkarın.

    İniş boruları ve giderler aynı anda nasıl temizlenir

    Pratik oluk ve boru temizleme setleri sayesinde iniş boruları ve ev giderleri de etkili şekilde temizlenebilir. Yağmur olukları ve iniş borularının yılda en az bir kez temizlenmesi, suyun sorunsuz akması açısından önemlidir. Bu nedenle her ikisini peş peşe temizlemek en pratik yöntemdir. Boru içindeki kir ve tıkanıklıkları gidermek için boru temizleme hortumu basınçlı yıkama makinesine bağlanır ve hortum borunun içine yavaş yavaş ilerletilir. Bu işlem sırasında temizleme kızağı yerine, ürünle birlikte verilen boru temizleme başlığı kullanılır. Temizleme başlığı yüksek basınç hortumuna vidalanarak takılır.

    Hortum üzerinde kırmızı bir güvenlik işareti bulunur ve hortumun en az bu işarete kadar borunun içine itilmesi gerekir. Basınçlı yıkama makinesi ancak bundan sonra çalıştırılmalıdır. Hortum geri çekilirken kırmızı işaret yeniden görünür görünmez temizlik işlemi durdurulmalıdır. Bu adım, suyun geri sıçramasını ve hortumun kontrolsüz şekilde savrulmasını önlemek açısından oldukça önemlidir. Makine çalıştırıldıktan sonra hortumu elinizle kontrollü şekilde borunun içine ilerletin.

    Yüksek basınç sayesinde inatçı tıkanıklıklar bile çözülebilir. Gerekirse makinenin tetiğine art arda birkaç kez basıp bırakarak temizleme etkisini artırabilirsiniz. Dış cepheyi ve terası kirli sudan korumak için, iniş borusunun çıkış kısmına bir kova yerleştirilmesi tavsiye edilir. Bunun yanı sıra giderler ve bodrum aydınlıkları da basınçlı veya orta basınçlı yıkama makineleriyle etkili şekilde temizlenebilir. Aydınlıkların plastik ızgaraları gibi hassas yüzeyler orta basınçlı temizleyicilerle daha nazik şekilde temizlenmelidir. Eğer bodrum boşluğu taş ya da beton gibi sağlam bir malzemeden yapılmışsa, basınçlı yıkama makinesi güvenle kullanılabilir.

    Kärcher: Roof gutter cleaning hose is inserted into downpipe

    Oluk ve boru temizliği için uygun ürünler

    Kärcher: PC 20 roof gutter and pipe cleaning kit

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