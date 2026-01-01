İster tek katlı bir evin ister yüksek bir binanın çatı olukları olsun, uygun bir oluk ve boru temizleme setiyle bu işi kendiniz yapabilirsiniz. Bu sistemler sayesinde oluklar ve gider boruları zahmetsizce ve etkili şekilde temizlenebilir. Farklı ekipmanları denemek faydalı olsa da, güvenlik her zaman öncelikli olmalıdır.

Doğru tasarlanmış bir sistem sayesinde, kendinizi riske atmadan ve yüksek maliyetli profesyonel hizmetlere ihtiyaç duymadan oluk temizliğini güvenli ve profesyonel şekilde yapabilirsiniz. Sistemin temelinde, oluğun içine yerleştirilen bir temizleme kızağı bulunur. Bu kızak, beraberindeki 20 metrelik yüksek basınç hortumu aracılığıyla basınçlı yıkama makinesinin tabancasına bağlanır. Kızağın alt kısmında yer alan iki yüksek basınç başlığı, suyu geriye doğru püskürtür. Oluşan basınç sayesinde kızak oluk içinde ilerlerken aynı anda tüm kirleri de geriye doğru temizler. Bu yöntemde merdivene yalnızca kızağı oluğa yerleştirmek ve hortum yönlendiricisini sabitlemek için bir kez çıkmanız yeterlidir. Sonrasında basınçlı yıkama makinesi yerden rahatça kullanılabilir.