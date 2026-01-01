Ahşap zeminlerde oluşan lekeler genel olarak ikiye ayrılır: yüzeyde kalan lekeler ve ahşabın içine işlemiş lekeler.
Kırmızı şarap, meyve suyu gibi sıvılar zemine döküldüğünde mümkün olduğunca hızlı müdahale edilmelidir. Sıvıyı emici bir bezle hemen almak, lekenin yüzeye işlemesini önlemeye yardımcı olur. Ayakkabı izi veya yiyecek kalıntısı gibi yüzeysel lekeler ise hafif nemli bir mikrofiber bezle çoğu zaman kolayca temizlenebilir.
Daha inatçı lekelerde çok amaçlı bir temizleyici kullanılabilir. Alternatif olarak bulaşık deterjanlı su, sabun, az miktarda yumuşatıcı, leke silgisi ya da özellikle renk veren lekeler için bir miktar ispirto gibi ev çözümleri de işe yarayabilir. Temizlik yaparken her zaman ahşabın damar yönünde silmek ve ardından yüzeyi temiz suyla tekrar geçmek gerekir.
Ahşabın içine işlemiş lekeleri çıkarmak ise çok daha zordur. Çünkü lekeye ulaşabilmek için çoğu zaman yüzeydeki yağ, mum veya cila tabakasının kaldırılması gerekir. Bu tür durumlarda profesyonel destek almak en güvenli çözüm olabilir.