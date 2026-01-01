Islak temizliğe başlamadan önce parke ve laminat üzerindeki toz, kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi kirler elektrikli süpürge, süpürge ya da toz alma aparatıyla temizlenmelidir. Aksi hâlde bu kirler silme suyuyla karışarak zeminde iz bırakabilir, hatta ince çiziklere neden olabilir. Robot süpürgeler de bu aşamada oldukça pratik bir yardımcıdır; böylece siz de diğer işlere zaman ayırabilirsiniz.

Ahşap zeminleri süpürürken doğru başlığı kullanmak önemlidir. Birçok elektrikli süpürgede sert zeminler için özel başlıklar veya parke aparatları bulunur. Genellikle doğal kıllı fırçalarla donatılan bu başlıklar, hassas ahşap yüzeyleri çizilmelere karşı korur. Ardından ıslak temizliğe geçilebilir. Bu işlem klasik mopla, mikrofiber bezle ya da zemin temizleme cihazıyla yapılabilir. Bazı robot süpürgeler ise hem süpürme hem silme işlemini aynı anda gerçekleştirebilir. Nemli mikrofiber bez takılarak çalışan bu modeller sayesinde ön süpürme ve silme işlemi tamamen robota bırakılabilir.

Mop veya bez kullanırken en önemli nokta, bezi iyice sıkmaktır. Ahşap zeminde mümkün olduğunca az nem kalmalı ve yüzey birkaç dakika içinde kuruyabilmelidir. Temizlik bezi seçiminde mikrofiber ürünler avantaj sağlar; çünkü bu bezler deterjan kullanılmasa bile kiri etkili şekilde tutabilir. Yağlı veya mumlu parkelerde ise yüzeyi korumak için yumuşak bezler ya da pamuk içerikli bezler tercih edilebilir.