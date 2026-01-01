Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Laminat Parke Temizliği ve Bakımı | Kärcher

    Laminat, Parke Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır?

    İster salonda ister yatak odasında, ister yemek alanında ya da antrede olsun; parke ve laminat gibi ahşap zeminler eve sıcak ve şık bir hava katar. Üstelik halıya kıyasla temizliği de oldukça pratiktir. Peki bu zeminleri temizlerken nelere dikkat etmek gerekir? Yüzeye zarar vermeden izlerden ve lekelerden nasıl kurtulabilirsiniz? İşte ahşap zeminlerin uzun süre güzel görünmesini sağlayacak pratik temizlik ve bakım önerileri.

    Kärcher tips: Cleaning parquet and laminate

    Parke ve laminat temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

    Ahşap zeminlerde genellikle parke, masif ahşap döşeme ve laminat arasında ayrım yapılır. Parke ve masif ahşap döşemeler tamamen ahşaptan üretilirken, laminat ise lif levha gibi farklı malzemelerin birleşiminden oluşur. Görünüm olarak birbirlerine benzese de her zemin türünün kendine özgü özellikleri vardır:

    Parquet

    Parke ve masif ahşap döşemeler

    Parke; şerit parke, mozaik parke ya da balıksırtı parke gibi farklı çeşitlerde karşımıza çıkar. Masif ahşap döşemelerde ise daha uzun ve bütün ahşap parçalar kullanılır. Görünüm açısından parkeye benzese de kullanılan ahşap parçaları daha büyük ve uzundur. Her iki zemin türünde de yüzeye uygulanan işlem büyük önem taşır. Zeminler genellikle cilalı, yağlı ya da mumlu olur:

    • Mumlu parkeler, yüzeye uygulanan mum sayesinde mat ya da parlak bir görünüm kazanır.
    • Yağlı parkelerde ise ahşap yağ ile korunduğu için özellikle birleşim yerleri neme karşı daha dayanıklı hâle gelir.
    • Lake/cilalı parkeler kir ve nemin yüzeye işlemesini azaltır. Ancak bu durum suyun tamamen engellendiği anlamına gelmez; su, birleşim yerlerinden veya derin çiziklerden içeri sızabilir.

    Bu nedenle ahşap zeminler neme karşı hassastır. Temizlik sırasında zeminde mümkün olduğunca az su bırakılmalıdır. Yani zemin hafif nemli şekilde silinmeli, aşırı ıslak bırakılmamalıdır. Ayrıca ortamdaki nem oranına bağlı olarak ahşap zamanla genleşebilir ya da daralabilir.

    Laminate

    Laminant

    Laminat zeminler çoğunlukla ahşap görünümlü olsa da taş veya seramik desenli seçenekleri de bulunur. Yapısı; taşıyıcı bir lif levha katmanı, dekoratif yüzey ve üstte yer alan koruyucu şeffaf reçine kaplamadan oluşur. Yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizliği oldukça kolaydır. Ancak özellikle birleşim yerleri neme karşı hassastır. Laminat yanlış döşendiyse bu bölgeler suya karşı daha da savunmasız olabilir. Bu nedenle parke zeminlerde olduğu gibi laminat da fazla su kullanılmadan, hafif nemli şekilde temizlenmelidir.

    Cleaning parquet and laminate with the Kärcher vacuum cleaner

    Elektrikli süpürge ve toz alma aparatıyla kuru temizlik

    Islak temizliğe başlamadan önce parke ve laminat üzerindeki toz, kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi kirler elektrikli süpürge, süpürge ya da toz alma aparatıyla temizlenmelidir. Aksi hâlde bu kirler silme suyuyla karışarak zeminde iz bırakabilir, hatta ince çiziklere neden olabilir. Robot süpürgeler de bu aşamada oldukça pratik bir yardımcıdır; böylece siz de diğer işlere zaman ayırabilirsiniz.

    Ahşap zeminleri süpürürken doğru başlığı kullanmak önemlidir. Birçok elektrikli süpürgede sert zeminler için özel başlıklar veya parke aparatları bulunur. Genellikle doğal kıllı fırçalarla donatılan bu başlıklar, hassas ahşap yüzeyleri çizilmelere karşı korur. Ardından ıslak temizliğe geçilebilir. Bu işlem klasik mopla, mikrofiber bezle ya da zemin temizleme cihazıyla yapılabilir. Bazı robot süpürgeler ise hem süpürme hem silme işlemini aynı anda gerçekleştirebilir. Nemli mikrofiber bez takılarak çalışan bu modeller sayesinde ön süpürme ve silme işlemi tamamen robota bırakılabilir.

    Mop veya bez kullanırken en önemli nokta, bezi iyice sıkmaktır. Ahşap zeminde mümkün olduğunca az nem kalmalı ve yüzey birkaç dakika içinde kuruyabilmelidir. Temizlik bezi seçiminde mikrofiber ürünler avantaj sağlar; çünkü bu bezler deterjan kullanılmasa bile kiri etkili şekilde tutabilir. Yağlı veya mumlu parkelerde ise yüzeyi korumak için yumuşak bezler ya da pamuk içerikli bezler tercih edilebilir.

    Zemin temizleme cihazıyla ıslak temizlik

    Parke ve laminat zeminler neme karşı hassas olduğu için temizlik sırasında mümkün olduğunca az su kullanılmalıdır. Aksi hâlde zemin şişebilir ve kalıcı hasar oluşabilir. Bu nedenle hafif nemli temizlik yapan özel zemin temizleme cihazları oldukça uygundur. Bu cihazlar zeminde çok az nem bırakır ve yüzey genellikle birkaç dakika içinde tamamen kurur. Ayrıca mopu sürekli durulama ve sıkma derdi de ortadan kalkar.

    Zemin temizleme cihazını kullanmadan önce parke veya laminat üzerindeki toz ve kaba kirlerin alınması gerekir. Ancak vakum özelliği bulunan modellerde ayrıca süpürge kullanmaya gerek kalmaz.

    Islak temizliğe geçildiğinde, temiz su haznesine ahşap zeminler için uygun bir temizlik ürünü eklemek en iyi sonucu verir. Temizlik sırasında cihaz zeminde yavaşça ileri geri hareket ettirilmeli ve geçişler hafifçe üst üste gelmelidir. Böylece yüzey eşit şekilde temizlenir ve iz oluşumu önlenir. Ahşap zemin genellikle yaklaşık iki dakika içinde kurur. Bu sürenin sonunda hâlâ ıslak kalan bölgeler varsa, yumuşak bir bezle kurulamanız önerilir.

    Cleaning parquet and laminate with a floor cleaner

    Zemin temizleme cihazı kullanırken işinizi kolaylaştıracak ipuçları

    • Temizliğe kapıya doğru geri geri ilerleyerek başlamak en pratiktir. Böylece henüz kurumamış temiz alanların üzerine basmamış olursunuz.
    • Zeminde eski temizlik ürünü kalıntıları varsa sonuç istediğiniz gibi olmayabilir. Bu yüzden cihazı ilk kez kullanırken zemini önce deterjansız şekilde silmek, eski kalıntıların çözülmesine yardımcı olabilir.
    • Laminat veya parkeden fayans gibi farklı bir yüzeye geçerken ruloların iyice temizlenmesi, gerekirse farklı bir rulo seti kullanılması önerilir.
    • Aynı bölge üzerinde uzun süre çalışmamaya dikkat edin. Aksi hâlde zemin gereğinden fazla ıslanabilir.
    • Yağlı veya mumlu ahşap zeminlerde de aynı noktada fazla beklemek önerilmez; çünkü bu durum yüzeydeki koruyucu yağ ya da mum tabakasına zarar verebilir.
    • İşlem görmemiş mantar zemin gibi hassas yüzeylerde ise suya dayanıklılığı önce görünmeyen küçük bir alanda test etmek faydalı olur.

    Parke ve laminant temizliğini buharlı temizleyiciyle yapmak

    Parke ve laminat zeminler, buharlı temizleyiciyle de silinebilir. Bunun için mikrofiber bez takılı zemin başlığı kullanılmalı ve cihaz kısa buhar çıkışlarıyla zeminde hızlıca ileri geri hareket ettirilmelidir. Temizlik sırasında yalnızca kiri çözecek kadar buhar kullanılması önemlidir. Ayrıca başlık aynı noktada uzun süre tutulmamalıdır; aksi hâlde zeminde su birikebilir. Eğer cihazda buhar ayarı bulunuyorsa, en düşük buhar seviyesi tercih edilmelidir. Ahşap zeminlerde buharlı temizlik yalnızca zemin düzgün şekilde döşenmişse ve birleşim yerlerinden içeri nem sızma riski yoksa uygulanmalıdır. Aksi hâlde zemin şişebilir ve zarar görebilir.

    Cleaning parquet and laminate with a steam cleaner

    İşin sırrı deterjan kullanımında

    Ahşap zeminin yalnızca temiz değil, aynı zamanda bakımlı kalması için temizlik sırasında bakım etkisi de bulunan uygun ürünler kullanılmalıdır. Kullanılacak ürün ve ekipman ise ahşap yüzeyin nasıl işlem gördüğüne göre değişir:

    Kärcher detergents for wooden floors

    Lake/cilalı ahşap zeminler: Lake parke, mantar zemin ve laminat gibi yüzeylerde nem koruması sağlayan temizleyiciler tercih edilmelidir. Bu ürünler zemini hem nazikçe temizler hem de yüzeyi korumaya yardımcı olur. Koruyucu etkisi sayesinde zemin daha az nem çeker; böylece ahşap şişmeye ve yeni kirlerin tutunmasına karşı daha dayanıklı hâle gelir.

    Yağlı veya mumlu ahşap zeminler: Bu yüzeylerde bakım etkisi bulunan özel temizleyiciler kullanılmalıdır. Bu ürünler iz bırakmadan yarı mat bir görünüm sağlar ve zemini neme karşı korur. Ancak kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Bakım ürünlerinin fazla kullanılması ahşap üzerinde yapışkan bir tabaka oluşturabilir ve bu da tozun daha kolay tutunmasına neden olur. Ayrıca güçlü kimyasal içeren çok amaçlı temizleyiciler, yüzeydeki koruyucu yağ ve bakım katmanına zarar verebileceği için önerilmez.

    Silme sonrasında zeminde iz kalıyorsa, büyük ihtimalle fazla temizlik ürünü kullanılmıştır. Özellikle daha az kullanılan bölgelerde biriken bakım ürünü ve toz zamanla gri bir görünüm oluşturabilir. Böyle durumlarda önce yalnızca suyla silmek, ardından düzenli kullanılan alanlarda uygun bakım ürünüyle temizliğe devam etmek daha iyi sonuç verir.

    İpucu: Hangi temizlik ürününün zemininiz için uygun olduğundan emin değilseniz, önce görünmeyen küçük bir alanda deneme yapmanız önerilir. Ayrıca zemin üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarında da doğru kullanım hakkında faydalı bilgiler bulunabilir.

    Kärcher tip: Liquid is removed from laminate

    Parke ve laminattaki lekeleri çıkarma yöntemleri

    Ahşap zeminlerde oluşan lekeler genel olarak ikiye ayrılır: yüzeyde kalan lekeler ve ahşabın içine işlemiş lekeler.

    Kırmızı şarap, meyve suyu gibi sıvılar zemine döküldüğünde mümkün olduğunca hızlı müdahale edilmelidir. Sıvıyı emici bir bezle hemen almak, lekenin yüzeye işlemesini önlemeye yardımcı olur. Ayakkabı izi veya yiyecek kalıntısı gibi yüzeysel lekeler ise hafif nemli bir mikrofiber bezle çoğu zaman kolayca temizlenebilir.

    Daha inatçı lekelerde çok amaçlı bir temizleyici kullanılabilir. Alternatif olarak bulaşık deterjanlı su, sabun, az miktarda yumuşatıcı, leke silgisi ya da özellikle renk veren lekeler için bir miktar ispirto gibi ev çözümleri de işe yarayabilir. Temizlik yaparken her zaman ahşabın damar yönünde silmek ve ardından yüzeyi temiz suyla tekrar geçmek gerekir.

    Ahşabın içine işlemiş lekeleri çıkarmak ise çok daha zordur. Çünkü lekeye ulaşabilmek için çoğu zaman yüzeydeki yağ, mum veya cila tabakasının kaldırılması gerekir. Bu tür durumlarda profesyonel destek almak en güvenli çözüm olabilir.

    Uygulamalı anlatım: parke ve ahşap zemin temizliği

    Parke ve laminant için uygun ürünler:

    Kärcher floor cleaner

    Sert zemin temizleme makinesi

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makineleri

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Elektrikli süpürgeler

    Robo Cleaner

    Robot Süpürgeler

    Bu da ilginizi çekebilir:

    Kärcher tips for cleaning tiles

    Fayans temizliği

    Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum

    PVC ve linolyum temizliği

    Kärcher tips for cleaning living spaces

    Oturma alanı temizliği