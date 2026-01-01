En yaygın temizlik yöntemi, önce süpürüp ardından silme işlemidir. İlk aşamada toz, saç ve diğer gevşek kirler standart bir elektrikli süpürgeyle temizlenir. Sonrasında ise zemin mop ya da paspas yardımıyla silinir. Silme sırasında bezin düzenli olarak sıkılması önemlidir. Böylece kirle doğrudan temas azalır ve daha hijyenik bir temizlik sağlanır. Temizliğe önce odanın kenarlarından başlanmalı, ardından en uzak köşeden kapıya doğru düzenli hareketlerle ilerlenmelidir.

Biraz pratikle bu yöntem oldukça hızlı uygulanabilir. Ancak bazı dezavantajları da vardır. İnatçı kirlerde ekstra uğraş gerekir ve klasik moplar genellikle zeminde fazla su bırakır. Bu da kuruma süresinin uzamasına neden olabilir.

Robot süpürgeler ise daha pratik bir alternatif sunar ve daha az su kullanır. Özellikle hem süpürme hem silme yapabilen modeller günlük temizlikte büyük kolaylık sağlar. Bu cihazlar kuru, ıslak ya da her iki modu birlikte kullanarak temizlik yapabilir.