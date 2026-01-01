Sinner temizlik çemberi

Birçok temizlik işleminde doğru temizlik ürününü seçmek büyük önem taşır. Çünkü diğer üç unsur her zaman sınırsız şekilde artırılamaz ve bazı kirler ancak uygun bir temizleyici kullanıldığında çıkarılabilir. Örneğin fırın tepsisine yapışıp yanmış kirlerde, uzun süre bekletmek ya da yoğun şekilde ovalamak çoğu zaman yeterli olmaz. Böyle durumlarda uygun bir temizlik ürünü ya da etkili bir ev çözümü kullanıldığında tepsi yeniden temiz görünümüne kavuşabilir. Temizlik ürünleri ayrıca suyla çözünmeyen kirlerin çıkarılmasına da yardımcı olur. Suyun yüzey gerilimini azaltarak temizleme suyunun yüzeye daha iyi yayılmasını sağlar. Böylece temizlik karışımı en küçük çatlak ve gözeneklere kadar ulaşabilir.