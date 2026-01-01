Sinner temizlik çemberi
Dr. Sinner’ın geliştirdiği ve “Sinner Çemberi” olarak bilinen temizlik çemberi, temizliğin nasıl etkili hâle geldiğini açıklayan bir modeli ifade eder. Bu modele göre temizlikte dört temel unsur rol oynar: zaman, fiziksel güç, deterjan ve ısı. Bu dört unsur birbirine bağlı şekilde çalışır. Yani unsurlardan biri ya da birkaçı artırıldığında, diğerlerinin etkisi azaltılabilir. Tam tersine, bir unsur azaltılırsa diğerlerinin daha fazla devreye girmesi gerekir. Bu prensip özellikle bulaşık yıkama örneği üzerinden çok net şekilde anlaşılabilir.