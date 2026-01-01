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    Sinner Temizlik Çemberi | Kärcher

    "Sinner Çemberi": Temizliğin En Temel Unsurları

    Bulaşıklar neden sıcak suyla yıkanır? Ya da bazı kirlerin neden önce suda bekletilmesi gerekir? Temizlikte aslında dört temel unsur vardır: zaman, fiziksel güç, deterjan ve ısı. Bu dört unsurun nasıl birlikte çalıştığını anladığınızda, en inatçı kirlerle bile baş etmek çok daha kolay hâle gelir.

    A couple washing dishes together

    Sinner temizlik çemberi

    Dr. Sinner’ın geliştirdiği ve “Sinner Çemberi” olarak bilinen temizlik çemberi, temizliğin nasıl etkili hâle geldiğini açıklayan bir modeli ifade eder. Bu modele göre temizlikte dört temel unsur rol oynar: zaman, fiziksel güç, deterjan ve ısı. Bu dört unsur birbirine bağlı şekilde çalışır. Yani unsurlardan biri ya da birkaçı artırıldığında, diğerlerinin etkisi azaltılabilir. Tam tersine, bir unsur azaltılırsa diğerlerinin daha fazla devreye girmesi gerekir. Bu prensip özellikle bulaşık yıkama örneği üzerinden çok net şekilde anlaşılabilir.

    Sinner's cleaning circle

    Temizliğin dört temel faktörü

    Sinner's Circle factor – Time

    Zaman

    Zaman faktörü; hem kirin yüzeyde bekleme süresini hem de temizlik için harcanan zamanı ifade eder. Bekleme süresi uzadıkça inatçı kirler yumuşar ve temizlenmeleri kolaylaşır. Bunun en bilinen örneklerinden biri, dibine yemek yapışmış tencerelerdir. Tencere bir süre suda bekletildiğinde kirler çok daha kolay çıkar. Böylece hem daha az uğraş gerekir hem de daha az ovalama ve daha az deterjan kullanılır.

    Sinner's Circle factor – Temperature

    Isı

    Bulaşıkları soğuk suyla yıkamayı deneyen herkes şunu fark etmiştir: Yağlı kirler, ılık ya da sıcak su kullanıldığında çok daha kolay çıkar. Üstelik yüksek sıcaklık yalnızca yağlı kirlerde değil, diğer kir türlerinde de daha hızlı ve etkili temizlik sağlar. Sıcak su sayesinde kirlerin yumuşaması için gereken süre ve temizlik için harcanan zaman azalır. Böylece elde bulaşık yıkamak çok daha kolay hâle gelir; daha az ovalama yapmak ve daha az deterjan kullanmak yeterli olur.

    Sinner's Circle factor – Mechanical

    Fiziksel güç

    “Fiziksel güç” ise kiri yüzeyden çıkarmak için uygulanan etkiyi ifade eder. Bunun içinde ovalama gücü, uygulanan baskı ve hareketin tekrarı gibi farklı unsurlar yer alır. Örneğin tel sünger güçlü bir temizleme etkisine sahiptir ancak hassas yüzeyleri kolayca çizebilir. Buna karşılık yumuşak bir bez kullanıldığında ise daha fazla baskı uygulamak ve aynı bölgeyi birkaç kez silmek gerekir.

    Sinner's Circle factor – Chemical

    Deterjanlar

    Birçok temizlik işleminde doğru temizlik ürününü seçmek büyük önem taşır. Çünkü diğer üç unsur her zaman sınırsız şekilde artırılamaz ve bazı kirler ancak uygun bir temizleyici kullanıldığında çıkarılabilir. Örneğin fırın tepsisine yapışıp yanmış kirlerde, uzun süre bekletmek ya da yoğun şekilde ovalamak çoğu zaman yeterli olmaz. Böyle durumlarda uygun bir temizlik ürünü ya da etkili bir ev çözümü kullanıldığında tepsi yeniden temiz görünümüne kavuşabilir. Temizlik ürünleri ayrıca suyla çözünmeyen kirlerin çıkarılmasına da yardımcı olur. Suyun yüzey gerilimini azaltarak temizleme suyunun yüzeye daha iyi yayılmasını sağlar. Böylece temizlik karışımı en küçük çatlak ve gözeneklere kadar ulaşabilir.

    Pratikte "Sinner Çemberi"

    Sinner Çemberi, profesyonel temizlik sektöründe çalışanların temel bilgilerinden biridir ve bu yöntem ticari temizlik uygulamalarında düzenli olarak kullanılır. Ancak temizlik çemberinin temel mantığı, günlük hayattaki birçok temizlik işine de kolayca uyarlanabilir. Bu nedenle ev temizliğinde de oldukça işe yarayan bir yöntemdir.

    A woman setting the washing machine to the eco programme

    Eko yıkama programları

    Yeni çamaşır makinelerinde bulunan “eko programlar”, yıkama süresini uzatırken aynı anda su sıcaklığını düşürerek çalışır. Böylece daha az enerji tüketilmesine rağmen benzer temizlik performansı elde edilir. Yani temizlik çemberindeki denge bu noktada da korunmuş olur.

    Cleaning with the steam cleaner

    Buharlı temizleyici

    Buharlı temizleyiciler, temizlik gücünü ağırlıklı olarak sıcak buhardan alır. Bu sayede kirleri çıkarmak için genellikle çok fazla ovalama gerekmez. Ayrıca çoğu durumda kimyasal temizlik ürünleri kullanmaya da ihtiyaç duyulmaz.

    Detailed image of the pressure washer

    Basınçlı yıkama makinesi

    Basınçlı yıkama makineleri güçlü bir temizleme etkisi oluşturur ve birçok durumda diğer unsurlara fazla ihtiyaç duymadan etkili sonuçlar sağlayabilir. Temizlik sırasında çalışma hızı ise “zaman” faktörünü belirler; hafif kirlerde daha hızlı ilerlemek mümkündür. Ayrıca özel temizlik ürünleri kullanılarak temizleme performansı daha da artırılabilir.

    Cleaning the car with the pressure washer

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