Şömine temizliği

Ev tipi standart elektrik süpürgeleri soba ve şömine külü temizliği için uygun değildir. İnce kül parçacıkları kısa sürede filtreyi ve motor bölümünü tıkayarak çekiş gücünün düşmesine, hatta motor arızasına neden olabilir. Bu yüzden kül temizliği için özel olarak üretilmiş kül süpürgeleri kullanmak çok daha güvenli ve pratiktir.

Kül süpürgelerindeki filtre sistemi, en ince kül parçacıklarını bile etkili şekilde tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca bu cihazlar ek güvenlik özelliklerine de sahiptir. Metal emiş hortumu ve aleve dayanıklı hazne sayesinde içinde kalmış olabilecek kor parçaları cihaza zarar vermez ve olası yangın riskinin önüne geçilir.

Filtrenin tıkanıp performansın düşmemesi için kül süpürgelerinde özel filtre temizleme sistemleri de bulunur. Bazı modellerde tek tuşla hava akışı ters yöne çevrilerek filtre temizlenir. Böylece temizlik sırasında toz etrafa yayılmadan doğrudan haznenin içine geri aktarılır.