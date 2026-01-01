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    Şömine Temizliği - Şömine Bacası Nasıl Temizlenir | Kärcher

    Şömine temizliği

    Açık şöminede yanan odun ateşi, evde geçirilen keyifli anların vazgeçilmezlerinden biridir. Çıtırdayan alevler ortama sıcak ve huzurlu bir atmosfer katar. Ancak odunla ısınmanın küçük bir zahmeti de vardır: Yeni ateşi yakmadan önce şöminenin temizlenmesi ve biriken küllerin sobadan çıkarılması gerekir.

    Open fires are cleaned with an ash vacuum cleaner

    Biriken küllerin temizlenmesi

    Şöminedeki külleri faraş ve fırçayla temizlemek hem uğraştırıcıdır hem de etrafı kolayca kirletebilir. Çünkü kül çok hafiftir ve en ufak harekette havaya yayılabilir. Bu yüzden külleri temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmak daha pratik bir çözümdür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: Standart ev tipi elektrik süpürgeleri kül temizliği için uygun değildir ve bu amaçla kullanılmamalıdır.

    Ash is vacuumed from the fireplace with an ash vacuum cleaner

    Neden normal bir elektrikli süpürge kullanılmamalı?

    Ev tipi standart elektrik süpürgeleri soba ve şömine külü temizliği için uygun değildir. İnce kül parçacıkları kısa sürede filtreyi ve motor bölümünü tıkayarak çekiş gücünün düşmesine, hatta motor arızasına neden olabilir. Bu yüzden kül temizliği için özel olarak üretilmiş kül süpürgeleri kullanmak çok daha güvenli ve pratiktir.

    Kül süpürgelerindeki filtre sistemi, en ince kül parçacıklarını bile etkili şekilde tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca bu cihazlar ek güvenlik özelliklerine de sahiptir. Metal emiş hortumu ve aleve dayanıklı hazne sayesinde içinde kalmış olabilecek kor parçaları cihaza zarar vermez ve olası yangın riskinin önüne geçilir.

    Filtrenin tıkanıp performansın düşmemesi için kül süpürgelerinde özel filtre temizleme sistemleri de bulunur. Bazı modellerde tek tuşla hava akışı ters yöne çevrilerek filtre temizlenir. Böylece temizlik sırasında toz etrafa yayılmadan doğrudan haznenin içine geri aktarılır.

    Kül süpürgesi kullanırken güvenlik

    Temizliğe başlamadan önce küllerin tamamen soğuduğundan emin olun. Kül sıcaklığının 40 °C’nin altına düşmesi gerekir. Büyük odun parçalarının içinde kor kalıp kalmadığını kontrol etmek için şömine maşası ya da ateş karıştırıcısı kullanabilirsiniz. Şöminenin içinde gizli kor olmadığından emin olduktan sonra süpürme işlemine başlanmalıdır. Kül temizliği sırasında cihazın yalnızca metal emiş borusu kullanılmalı, ekstra başlık takılmamalıdır.

    Süpürülen küller daha sonra cihazın haznesinden boşaltılmalıdır. Bu nedenle kül süpürgesi seçerken kolay açılıp boşaltılabilen modeller tercih etmek kullanım açısından avantaj sağlar. Örneğin hızlı açılıp kapanan kilit sistemleri, emiş başlığının rahatça çıkarılmasını kolaylaştırır. Hazneyi boşaltırken üzerine bir çöp poşeti geçirip dikkatlice ters çevirmek, kül tozunun etrafa yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

    Ash is vacuumed from a fireplace

    Ek kullanım alanları

    Kül süpürgeleri yalnızca şömine külü temizlemek için kullanılmaz. Pelet sobası ve sobaların temizliğinde de oldukça pratik bir yardımcıdır. Ayrıca ateş çukuru ve mangallarda biriken soğumuş kül ve isi temizlemek için de rahatlıkla kullanılabilir. Bazı kül süpürgesi modellerinde ek olarak sert zemin başlığı da bulunur. Bu sayede şömine çevresine dökülen odun parçaları, talaş ve diğer kirler de kolayca süpürülebilir.

    Bunun dışında kül süpürgeleri tadilat ve yenileme işlerinde de oldukça kullanışlıdır. Güçlü çekim performansı sayesinde hem ince tozu hem de daha iri kirleri rahatlıkla temizleyebilir.

    Wood splinters are vacuumed with an ash vacuum cleaner
    Clean, open fireplace
    Ash is vacuumed from a grill with an ash vacuum cleaner

    Sobadaki inatçı is lekelerini temizleme

    Sobaların cam kısmı da düzenli olarak temizlenmelidir. Ancak ateşten kaynaklanan is ve yanık kalıntıları cam yüzeylerde oldukça inatçı lekeler bırakabilir. Su, gazete kâğıdı ya da çeşitli kimyasal temizleyicilerle uzun süre ovalamak çoğu zaman hem zahmetli olur hem de istenen sonucu vermez.

    Buharlı temizleyiciler ise bu konuda çok daha pratik ve etkili bir çözüm sunar. Sıcak buharın etkisi, bez ve fırça aparatlarının mekanik temizliğiyle birleşince isli kirler kolayca çözülür. İşlem sonrası camı kuru bir bezle silmek yeterlidir. Üstelik bu yöntem sayesinde ekstra kimyasal temizlik ürünü kullanmaya da gerek kalmaz.

    The glass pane on a stove is cleaned with a Kärcher steam cleaner
    Man with chain saw walks in front of a large wood pile

    İs oluşumunu azaltmak için ipuçları

    Satın alındığında kullanıma hazır olmayan odunlar, şöminede yakılmadan önce uygun şekilde saklanmalı ve iyice kurutulmalıdır. Nemli odun yeterince verimli yanmaz; daha fazla duman ve is oluşmasına neden olur. Bu da hem sobanın hem de çevresinin daha hızlı kirlenmesine yol açar ve şöminenin daha sık temizlenmesini gerektirir. Hatta şöminede yakılan odunun nem oranı yasal olarak da belirlenmiştir. Odunun nem oranı en fazla yüzde 25 olmalıdır.

    Bunu kontrol etmek için nem ölçer kullanılabilir. Ayrıca deneyim gerektirse de pratik bir yöntem olarak “tırnak testi” de uygulanabilir. Ağacın yıllık halkalarının görüldüğü kesik yüzeye tırnağınızla hafifçe bastırdığınızda kolayca iz oluşuyorsa, odunun biraz daha kuruması gerekir. Odunları saklamak için en uygun yer; yağmurdan korunan, hava akışı iyi olan alanlardır. Örneğin bahçede garaj ya da kulübe duvarına düzgün şekilde istiflenmiş bir alan bunun için idealdir.

    Şömine temizliği için uygun ürünler

    Kärcher Ash vacuum cleaner

    Elektrikli kül süpürgesi

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher microfibre cloth

    Manuel temizlik ekipmanları

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