Birçok yerde, evin önündeki kaldırım ve benzeri alanlarda biriken yaprakların temizlenmesi, kar ve buz temizliği gibi yasal sorumluluk kapsamında değerlendirilir. Kaldırıma cepheli ev veya mülk sahipleri bu alanları temizlemekle yükümlüdür; bu sorumluluk bazı durumlarda kiracılara da devredilebilir. Özellikle insanların kayıp düşmesini önlemek için yaprakların düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Aynı şekilde araç girişlerinde biriken yaprakların temizlenmesi de güvenlik açısından faydalıdır; çünkü ıslak yapraklar araçların fren mesafesini olumsuz etkileyebilir.

Öte yandan bahçede, ağaç ve çalı diplerinde biriken yaprakları hemen toplamak şart değildir. Bu alanlarda yapraklar ilkbahara kadar bırakılarak kirpi ve böcek gibi küçük canlılar için doğal bir barınak oluşturulabilir. Ayrıca yapraklar, bitkiler için doğal koruma ve organik gübre işlevi de görür. Ancak yaprakların toprağı tamamen kapatacak kadar kalın bir tabaka oluşturmasına izin verilmemelidir; aksi halde toprak yeterince hava alamaz. Yaprakların rüzgârla savrulmasını önlemek için üzerleri ince dallarla kapatılabilir. İlkbaharda, genellikle mart veya nisan ayında bu yapraklar temizlenebilir.

Bahçede özellikle dikkat edilmesi gereken alan ise çimlerdir. Çimlerin sağlıklı ve yeşil kalması için üzerindeki yaprakların temizlenmesi gerekir. Aksi halde güneş ışığı alamayan bölgelerde sararma görülebilir. Yaprak yoğunluğuna bağlı olarak bu işlem teoride çim biçme makinesiyle yapılabilse de, bu yöntem küçük canlılar açısından çok uygun değildir. Daha güvenli ve pratik bir çözüm için tırmık, yaprak üfleme makinesi veya yaprak toplama vakumu kullanılabilir.