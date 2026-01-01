Minimalizm üzerine sayısız kitap yazılmış olsa da, birkaç basit bakış açısı bile büyük fark yaratabilir. Ne kadar az eşyanız olursa, temizlikten önce toparlanması gereken şeyler de o kadar azalır ve evi düzenli tutmak uzun vadede çok daha kolay hale gelir. Kulağa oldukça basit gelse de, iş bunu uygulamaya geldiğinde çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Tıpkı toparlama alışkanlığında olduğu gibi, eşya ayıklama işini de küçük adımlarla yapmak ve her şeyi tek bir hafta sonunda bitirmeye çalışmamak en iyisidir.

Sahip olduğunuz eşyaları neden sakladığınızı sorgulamak faydalı olabilir: Tatil hatıralarının hepsinin rafta durmasına gerçekten ihtiyaç var mı? Yıllardır okunmayan eski polisiye romanları saklamak gerekli mi? O kıyafeti en son ne zaman giydiniz? Düzen uzmanı Marie Kondo’nun önerdiği kadar radikal bir sadeleşme yapmak şart değil; birkaç eşyadan bile kurtulmak, haftalık toz alma ve temizlik işlerini belirgin şekilde kolaylaştırabilir. Eşyalar azaldıkça toparlamak da gözle görülür şekilde pratik hale gelir.