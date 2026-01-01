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    Yaşam Alanı Temizliği, Evde Hijyenik Ortam Nasıl Sağlanır? | Kärcher

    Yaşam Alanı Temizliği Nasıl Yapılır?

    Temiz ve düzenli yatak odaları ile salonlar, evdeki konfor hissini büyük ölçüde artırır. Düzenli toplama alışkanlığı ve doğru temizlik yöntemleri sayesinde, çok fazla uğraşmadan evinizi her zaman temiz ve ferah tutabilirsiniz.

    Living room with family

    Düzenli bir ev = ferah bir zihin

    Temizlik ve düzen çoğu zaman bir arada anılsa da aslında birbirinden farklı konulardır. Dağınık bir evi temizlemeye çalışmak gereksiz yere zorlayıcı ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle temizliğe başlamadan önce evi güzelce toparlamak işleri hem kolaylaştırır hem de temizlik sürecini hızlandırır.

    Toparlama alışkanlığı oluşturmak

    Bir odanın düzenli kalmasını sağlamanın en kolay yolu, eşyaları düzenli olarak yerlerine kaldırmaktır. Kısa aralıklarla yapılan küçük toparlamalar, büyük bir dağınıklığın oluşmasını en baştan engeller. Hızlıca yerine kaldırılabilecek eşyaları ertelemek ya da yapılacaklar listesine eklemek yerine hemen toplamak işleri çok daha kolaylaştırır. Evdeki her eşyanın belirli bir yeri olması düzeni korumaya yardımcı olur. Kutular ve sepetler gibi düzenleyiciler, yüzeylerin daha derli toplu görünmesini sağlayabilir; ancak bunların da zaman zaman düzenlenmesi gerekir. Masa, raf ve pencere önü gibi yatay yüzeyleri gereğinden fazla eşya ile doldurmamaya özen gösterin; aksi halde daha sonra toparlamak için çok daha fazla zaman ve sabır gerekebilir.

    Minimalism

    Minimalizm

    Minimalizm üzerine sayısız kitap yazılmış olsa da, birkaç basit bakış açısı bile büyük fark yaratabilir. Ne kadar az eşyanız olursa, temizlikten önce toparlanması gereken şeyler de o kadar azalır ve evi düzenli tutmak uzun vadede çok daha kolay hale gelir. Kulağa oldukça basit gelse de, iş bunu uygulamaya geldiğinde çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Tıpkı toparlama alışkanlığında olduğu gibi, eşya ayıklama işini de küçük adımlarla yapmak ve her şeyi tek bir hafta sonunda bitirmeye çalışmamak en iyisidir.

    Sahip olduğunuz eşyaları neden sakladığınızı sorgulamak faydalı olabilir: Tatil hatıralarının hepsinin rafta durmasına gerçekten ihtiyaç var mı? Yıllardır okunmayan eski polisiye romanları saklamak gerekli mi? O kıyafeti en son ne zaman giydiniz? Düzen uzmanı Marie Kondo’nun önerdiği kadar radikal bir sadeleşme yapmak şart değil; birkaç eşyadan bile kurtulmak, haftalık toz alma ve temizlik işlerini belirgin şekilde kolaylaştırabilir. Eşyalar azaldıkça toparlamak da gözle görülür şekilde pratik hale gelir.

    Kolay temizlenebilen mobilyalar

    Mobilya ve zemin kaplaması seçerken, bu yüzeylerin nasıl temizleneceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Açık raf sistemleri şık görünse de, tozun birikebileceği çok sayıda yüzey oluşturur. Kapaklı dolaplar ve çekmeceler ise aşırı doldurulmadıkları sürece temizliği daha kolay hale getirir. Bazı eşyalar için uygun depolama alanı oluşturmak da önemlidir; örneğin postaları yemek masasının üzerine bırakmak yerine bunun için ayrı bir raf ayırmak düzeni korumaya yardımcı olur. Sık kullanılan eşyaların evde belirli bir yeri olmalı ve kolay ulaşılabilir şekilde konumlandırılmalıdır. Yüzeylerin malzemesi ve tasarımı da temizlik açısından önemli bir rol oynar. Bazı mobilyalarda en küçük toz bile hemen fark edilir. Özellikle koyu renkli, düz ve tek renk yüzeyler kiri daha çabuk belli eder.

    İpucu: Doğal ahşap veya ahşap görünümlü yüzeylerde toz genellikle daha az görünür.

    Salon ve yatak odası temizliği

    Kärcher tips for cleaning parquet and laminate

    Parke ve laminat temizliği

    Cleaning carpets

    Halı temizliği

    Kärcher tips for cleaning upholstery

    Döşeme temizliği

    Tips on cleaning windows with a Kärcher device

    Cam temizliği

    Tips on cleaning mirrors with a Kärcher device

    Ayna temizliği

    Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum

    PVC ve linolyum temizliği

    Cleaning tiles with a Kärcher steam cleaner

    Fayans temizliği

    Kärcher tips for cleaning the fireplace

    Şömine temizliği

    Kärcher cleaning tips for pet-owners

    Evcil hayvan sahipleri için temizlik ipuçları

    Etkili toz alma için ipuçları

    Şöyle bir manzarayı düşünün: Ev baştan aşağı pırıl pırıl temizlenmiş, havalandırmak için sonuna kadar açılan pencere ve kapılar tekrar kapatılmış… Ama kısa bir süre sonra mobilyaların, bitkilerin ve zeminin üzerinde yeniden ince bir toz tabakası oluşmaya başlamış bile. Ne yazık ki toz almak, süpürmek ya da elektrikli süpürgeyle temizlik yapmak çoğu zaman yalnızca geçici bir çözümdür; çünkü yaşam olan her yerde tozun yeniden oluşması kaçınılmazdır.

    Kärcher tips for dusting surfaces

    Toz nereden gelir?

    Toza mikroskop altında yakından bakıldığında, aslında farklı boyutlardaki parçacıkların bir araya gelmesinden oluşan karmaşık bir yapı olduğu görülür. Ölü deri hücrelerinden halı liflerine, polenlerden evcil hayvan tüylerine ve ince toz parçacıklarına kadar pek çok şey bu karışımın içinde yer alır. Bu ortam aynı zamanda kitap bitleri, toz akarları, bakteriler ve küf sporları gibi istenmeyen canlılar için de oldukça elverişlidir. Parçacıkların boyutu ve ağırlığına bağlı olarak bazıları hava akımıyla evin her köşesine taşınırken, bazıları ise sürekli havada dolaşarak kolay kolay bir yere çökmez.

    Ev tozunun içeriği; odanın kullanımına, binanın bulunduğu konuma, evde yaşayan kişi sayısına ve yaşam alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir. Eve taşınan kirin büyük kısmı ayakkabılar aracılığıyla içeri girer. Bu nedenle girişlerde kir tutucu paspaslar kullanmak oldukça faydalıdır. Delikli yapıya sahip paspaslar, hindistan cevizi lifli paspaslar, tekstil yüzeyli modeller veya kauçuk bölmeli paspaslar; kirin koridora ve diğer yaşam alanlarına taşınmasını büyük ölçüde önleyebilir. Ayrıca kurum, mantar sporları ve polenler de hava yoluyla evin içine taşınabilir.

    Önce toz mu alınmalı, süpürülmeli mi?

    Önce toz almak mı yoksa önce elektrikli süpürgeyle süpürmek mi gerektiği konusunda farklı görüşler vardır. Önce zemin süpürülürse, mobilyaların ve eşyaların tozu alınırken dökülen kirler yeniden temizlenen zemine yayılabilir. Ancak önce süpürmek de havadaki tozu hareketlendireceği için, bu tozlar yeni silinen yüzeylerin üzerine tekrar konabilir. Çoğu durumda en pratik yöntem, önce toz almak ardından zemini süpürmektir. Çünkü toz alma sırasında kırıntı, saç ve diğer küçük kirler yere dökülür; bunlar da sonrasında kolayca süpürülebilir. Süpürürken pencereleri açıp hava akışı sağlamak da havalanan tozun büyük kısmının dışarı çıkmasına yardımcı olur.

    Vacuuming in the living room

    Etkili toz alma için ipuçları

    • Toz alırken ideal yöntem, kuru ve yumuşak bir pamuklu bez kullanmaktır. Alternatif olarak elektrostatik özellikli özel toz bezleri de tercih edilebilir; bu bezler kiri daha etkili şekilde toplar.
    • Bezi iki kez katladığınızda sekiz eşit yüzey elde etmiş olursunuz. Böylece her bölümü sırayla kullanarak aynı bezle daha uzun süre toz alabilir, bezi sık sık yıkama ihtiyacını azaltabilirsiniz.
    • Resim çerçeveleri, kapı pervazları, radyatörler ve ev bitkilerinin yaprakları gibi küçük yüzeylerin tozunu almayı da unutmayın. Temizlik sırasında her zaman yukarıdan aşağıya doğru sistemli şekilde ilerlemek işleri kolaylaştırır.
    • Nemli bezle toz almak ilk bakışta mantıklı görünse de, bu yöntem çoğu zaman tozu yüzeyde yaymaktan öteye gitmez. Yine de nemli bez kullanmak istiyorsanız, bezin fazla ıslak olmamasına dikkat edin; aksi halde yüzeyde su izleri kalabilir.

    Ne sıklıkla toz alınmalı?

    Toz alma sıklığı büyük ölçüde kişisel temizlik beklentilerine bağlıdır. Bununla birlikte yaşam koşulları da önemli bir rol oynar. Örneğin yalnız yaşayan ve günün büyük kısmını ev dışında geçiren bir kişinin, çocuklu kalabalık bir aileye kıyasla daha seyrek toz alması yeterli olabilir. Genel olarak çoğu ev için haftada bir kez toz almak uygun kabul edilir. Bu sürede toz yeniden görünmeye başlasa da, oluşan kir miktarı çoğu kişi için hâlâ kabul edilebilir seviyede olur.

    Yaşam alanlarının temizliği için uygun ürünler:

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher floor cleaner

    Sert zemin temizleme makinesi

    Kärcher: Cordless window vac

    Şarjlı cam temizleme makinesi

    Robo Cleaner

    Robot süpürge

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Süpürge

    Kärcher Spray extraction cleaner

    Püskürtmeli halı ve koltuk yıkama makinesi

    Kärcher Vacuum cleaner with water filter

    Su filtreli süpürge

    Cordless Broom

    Şarjlı dik süpürge

    Kärcher air purifier

    Hava temizleyici

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