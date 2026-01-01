Toza mikroskop altında yakından bakıldığında, aslında farklı boyutlardaki parçacıkların bir araya gelmesinden oluşan karmaşık bir yapı olduğu görülür. Ölü deri hücrelerinden halı liflerine, polenlerden evcil hayvan tüylerine ve ince toz parçacıklarına kadar pek çok şey bu karışımın içinde yer alır. Bu ortam aynı zamanda kitap bitleri, toz akarları, bakteriler ve küf sporları gibi istenmeyen canlılar için de oldukça elverişlidir. Parçacıkların boyutu ve ağırlığına bağlı olarak bazıları hava akımıyla evin her köşesine taşınırken, bazıları ise sürekli havada dolaşarak kolay kolay bir yere çökmez.
Ev tozunun içeriği; odanın kullanımına, binanın bulunduğu konuma, evde yaşayan kişi sayısına ve yaşam alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir. Eve taşınan kirin büyük kısmı ayakkabılar aracılığıyla içeri girer. Bu nedenle girişlerde kir tutucu paspaslar kullanmak oldukça faydalıdır. Delikli yapıya sahip paspaslar, hindistan cevizi lifli paspaslar, tekstil yüzeyli modeller veya kauçuk bölmeli paspaslar; kirin koridora ve diğer yaşam alanlarına taşınmasını büyük ölçüde önleyebilir. Ayrıca kurum, mantar sporları ve polenler de hava yoluyla evin içine taşınabilir.