Yosunun oluşabileceği alanlar ve yüzeyler bu kadar çeşitli olunca, onu temizlemek için kullanılan yöntemlerin de farklı olması şaşırtıcı değildir.

Kola ve diğer gazlı içecekler gibi evde bulunabilecek pratik çözümler, çevre dostu alternatifler arasında yer alır. Ancak bu yöntemler genellikle biraz zaman ister ve daha çok küçük yosunlu alanlar için uygundur. Ev tipi yöntemleri kullanmadan önce ise yüzeye zarar vermediğinden emin olmak için görünmeyen küçük bir bölgede deneme yapılması tavsiye edilir.

Yosun temizliği için küçük ve kör uçlu bıçaklar gibi çeşitli el aletleri de kullanılabilir. Özellikle taş ve kaldırım aralarındaki yosunları temizlemede oldukça etkilidirler. Sert fırçalar daha geniş yüzeylerdeki yosunları gevşetmeye yardımcı olur. Büyük alanların temizliğinde ise basınçlı yıkama makineleri oldukça pratik bir çözümdür. Alternatif olarak döner hareketlerle çalışan mekanik yabani ot temizleme cihazları da farklı yüzeylerdeki yosunları sökmek için kullanılabilir.

Çimlerde oluşan yosunları temizlemek için kimyasal yosun gidericiler de tercih edilebilir. Ancak bu ürünler zararlı maddeler içerebildiğinden, yalnızca diğer yöntemler sonuç vermediğinde kullanılmaları önerilir.

Hangi yöntemin tercih edileceği tamamen ihtiyaca bağlıdır. Basınçlı yıkama makinesi veya yabani ot temizleme cihazı gibi ekipmanlar kullanmadan yosun temizliği yapmak mümkündür; ancak bu durumda biraz daha fazla zaman ayırmak gerekir. Yine de bu durum daha çok zemin ve bahçe mobilyaları gibi düz yüzeyler için geçerlidir. Çimlerdeki yosunları etkili şekilde temizlemek için ise genellikle bir cihaz kullanılması gerekir.