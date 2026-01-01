Çatıdaki yosunların temizlenmesi konusunda farklı görüşler vardır. Bazıları yosun temizliğinin çatıya zarar verebileceğini düşünürken, bazıları da yosunun nemi tutarak özellikle yoğun yağışlarda suyun bir anda tahliyeye yüklenmesini azalttığını savunur. Elbette yosunları olduğu gibi bırakmak da mümkündür; ancak birçok kişi görüntü nedeniyle temizlemeyi tercih eder.
Karar tamamen size bağlıdır. Ancak çatıyı yosundan arındırmaya karar verirseniz, güvenliği mutlaka ön planda tutmalısınız. Özellikle eğimli çatılarda yosunlu yüzeyler oldukça kaygan olabilir. Bu nedenle emniyet kemeri gibi uygun güvenlik ekipmanları kullanılmalıdır. Kendinize yeterince güvenmiyorsanız, işi profesyonel bir firmaya bırakmak en güvenli seçenek olacaktır.
Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çatıdaki yosunlar, teras veya taş zeminlerde olduğu gibi fırça ve basınçlı yıkama makinesi yardımıyla temizlenebilir. Yosun tabakası inceyse, genellikle yabani ot temizliğinde kullanılan şarjlı basınçlı püskürtücülerle yosun giderici ürün uygulamak da mümkündür. Bu yöntemin avantajı, çatıda daha az zaman geçirmenizi sağlamasıdır. Ancak yosunların yüzeyden ayrılması daha uzun sürer ve zamanla oluklara akabilir. Bu nedenle oluk ve yağmur iniş borularının tıkanmaması için biriken yosunların kısa süre içinde temizlenmesi gerekir.