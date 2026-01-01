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    "WOW" Dedirten Yer | Kärcher

    Kärcher sözü

    Kärcher olarak, bir basınçlı yıkama makinesinden beklentilerinizi çok iyi biliyoruz: En yüksek kalite, üstün performans ve kullanım ömrü boyunca birinci sınıf destek. Bu beklentileri karşılamak, yaptığımız her işin merkezinde yer alır. Kärcher fark yaratır; kendiniz deneyimleyin.

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    WOW dedirten yere hoş geldiniz

    Kärcher, 70 yılı aşkın süredir yüksek basınçlı temizlik sanatını kusursuzlaştırıyor ve aralıksız inovasyonları sayesinde müşterilerine temizlikte yepyeni bir boyut sunuyor. Performansı, kalitesi, sürdürülebilirliği ve çeşitliliğiyle sizi hayran bırakacak temizlik çözümlerini seçin. "WOW" dedirten o ilk günkü temizliğe geri dönün.

    İleriye taşıyan teknoloji

    Kärcher basınçlı yıkama makineleri; evde, bahçede, terasta veya arabada, tüm temizlik işlerinde sizi bir uzmana dönüştürür. Temizlik işlerinizi mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayabilmeniz için sürekli yeni çözümler üretiyor ve cihazlarımızı geliştiriyoruz.

    Gözle görülebilir, elle hissedilebilir kalite

    Kärcher basınçlı yıkama makinelerinin kökeni profesyonel uygulamalara dayanır. Cihazlarımız; dayanıklılık, güvenilirlik, kullanıcı dostu olma ve tasarım konusunda standartları belirlediği için ev kullanıcıları da bu profesyonel mirastan yararlanmaya devam eder. Bilinen Kärcher kalitesi, karşılaştırma testlerinden defalarca birincilikle çıkmamızın da en büyük nedenidir.

    Güven yaratan deneyim

    Kärcher, 1984 yılında ev tipi ilk taşınabilir basınçlı yıkama makinesi olan HD 555'i pazara sunarak temizlik cihazları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza attı. O günden bu yana, sürekli yeni inovasyonlar geliştirerek ve verimli yüksek basınçlı temizlikte standartları yeniden belirleyerek pazar lideri konumumuzu uzun vadeli olarak güvence altına aldık.

    Sürdürülebilir bir iş modeli

    Ekoloji ve iklim değişikliğiyle mücadele, iş anlayışımızın temel bir parçasıdır. Şirketimizi sistemli bir şekilde daha verimli hale getirmek, kaynakları korumak ve topluma karşı sorumluluğumuzu üstlenmek adına uzun yıllardır kendimize yeni hedefler koyuyoruz.

    2025 sürdürülebilirlik hedeflerimizin bir parçası olarak; karbon nötr üretim, geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ve plastik ambalaj atıklarının azaltılması konularında kapsamlı önlemler aldık. Dahası, sürdürülebilirliği küresel tedarik zincirimize güçlü bir şekilde entegre ettik; bu kararlılığımız, 2022 Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'nde birinciler arasında yer almamızı sağladı.

    Her temizlik sorununa uygun çözümler

    İster basınçlı yıkama makinesini sadece ara sıra eline alan biri olun, ister her hafta sonu temizliğe girişen bir tutkun; tam ihtiyacınız olan cihaz ve doğru aksesuarlar bizde var. Çok yakında siz de göreceksiniz ki: Kärcher’iniz yanınızdayken sizin için aşılmayacak kadar yüksek bir duvar, ulaşılamayacak kadar gizli bir köşe ve çözülemeyecek kadar inatçı bir kir kalmayacak!