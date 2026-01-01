"WOW" Dedirten Yer | Kärcher

Rakiplerimizle karşılaştırıldığında cihazlarımız; çok daha yüksek bir kir sökme performansı ve temizlik verimliliğiyle öne çıkar. Kısacası temizlik çok daha hızlı tamamlanır; böylece zamandan, dolayısıyla da enerji ve sudan %50'ye varan tasarruf sağlarsınız.*

Kärcher rakiplerine karşı: Ortalama tasarruf değerleri*

Pratik olarak ifade etmek gerekirse cihazlarımız, 175 m²'lik bir alanı temizlerken yılda şu miktarlarda tasarruf etmenizi sağlar:

15 çamaşır makinesi programına yetecek kadar enerji

11 küvet dolusu veya 22 duşluk su

En sevdiğiniz dizinin 6 bölümünü izleyecek kadar zaman

*Kir sökücü nozul ile Avrupa'nın önde gelen rakipleri karşılaştırılmıştır.

*Referans değerler: Çamaşır makinesi programı 0,34 kWh, küvet 150 l, duş 72 l, dizi bölüm süresi 45 dk.