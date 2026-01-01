"WOW" Dedirten Yer | Kärcher

Smart Control
Home & Garden uygulaması, Bluetooth bağlantısı ve akıllı donanım detaylarıyla donatılmış yüksek teknolojili basınçlı yıkama makineleri. Smart Control püskürtme tabancası ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme namlusu gibi üstün özellikler içerir.
Güç Kontrolü
İdeal güç dengesi, Home & Garden uygulaması desteği ve ekranlı Power Control püskürtme tabancası ya da Vario Power püskürtme namlusu gibi güçlü cihazlarla, hem hassas hem de etkili temizlik yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Klasik
Taşınabilirlik ve kompakt bir tasarım arayanlar için en mükemmel yardımcı. Minimum alan kaplar, kolayca saklanır ve her an kullanıma hazırdır. Akıllı, entegre hortum saklama alanına sahiptir.
Sessiz
Yenilikçi sessiz çalışma özelliğine sahip bu cihazlar, kendi sınıflarındaki diğer basınçlı yıkama makinelerine kıyasla algılanan gürültü seviyesini yüzde 50 oranında azaltır. Bu sayede çevrenizdekileri rahatsız etmeden temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Kablosuz
Yakınlarda elektrik prizinin bulunmadığı her yerde, daha küçük çaplı temizlik işleri için idealdir. Kablosuz, pratik, mobil ve esnektir; üstelik ihtiyaç duyduğunuz her an yüksek güç sunmaktan ödün vermez.