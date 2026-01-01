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    Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 5 Yıl Garanti Onayı | Kärcher

    Yüksek basınçlı yıkama makinenizin garanti süresini uzattığınız için çok teşekkür ederiz.