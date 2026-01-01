Kärcher GUINNESS WORLD RECORDS™ rekoruna imza attı | Kärcher

Şu anda dünyanın en çok satan basınçlı yıkama makinesi markası
Kärcher, yenilikçi ve yüksek kaliteli basınçlı yıkama makineleri ile aksesuarları sayesinde onlarca yıldır sürdürdüğü lider konumunu başarıyla kazandı.
1950 yılında Alfred Kärcher, bugün hala endüstriyel ve ticari temizliğin ayrılmaz bir parçası olan Avrupa'nın ilk sıcak sulu basınçlı yıkama makinesini icat etti. 1984 yılında ise Kärcher, ev ve bahçe kullanımına yönelik dünyanın ilk taşınabilir basınçlı yıkama makinesi olan HD 555'i piyasaya sürerek tüketici pazarına başarılı bir giriş yaptı.