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    Kärcher GUINNESS WORLD RECORDS™ rekoruna imza attı | Kärcher

    Kärcher GUINNESS WORLD RECORDS™ unvanının sahibi oldu

    Basınçlı yıkama makineleri, tüm dünyada net bir şekilde Kärcher markası ile özdeşleşmiştir. Bu sayede Kärcher, şu anda dünyanın en çok satan basınçlı yıkama makinesi markası olarak GUINNESS WORLD RECORDS™ unvanının sahibi olmuştur.

    GUINNESS WORLD RECORDS TM title for the current best-selling pressure washer brand

    Şu anda dünyanın en çok satan basınçlı yıkama makinesi markası

    Kärcher, yenilikçi ve yüksek kaliteli basınçlı yıkama makineleri ile aksesuarları sayesinde onlarca yıldır sürdürdüğü lider konumunu başarıyla kazandı.

    1950 yılında Alfred Kärcher, bugün hala endüstriyel ve ticari temizliğin ayrılmaz bir parçası olan Avrupa'nın ilk sıcak sulu basınçlı yıkama makinesini icat etti. 1984 yılında ise Kärcher, ev ve bahçe kullanımına yönelik dünyanın ilk taşınabilir basınçlı yıkama makinesi olan HD 555'i piyasaya sürerek tüketici pazarına başarılı bir giriş yaptı.

    Profesyonel başarı hikayemizden...

    ...ve ev & bahçe hikayemizden...

    high pressure cleaning with the ecobooster

    Yenilikçi temizlik performansıyla WOW dedirten anlar

    Kärcher, icat ettiği basınçlı yıkama teknolojisini o günden beri sürekli geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye devam ediyor. Daha az tüketimle daha yüksek temizlik performansı, daha kısa temizlik süreleriyle daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Dünyanın pazar lideri olarak Kärcher; sıcak veya soğuk sulu, elektrikli veya benzinli, mobil veya sabit seçenekleriyle teknik kusursuzluk ve çok yönlülük açısından beklentilerin ötesinde bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

    Kärcher yakın zamanda basınçlı yıkama verimliliğini %50 oranında artıran büyük bir yeniliğe imza attı ve eco!booster nozulu piyasaya sürdü: Bu benzersiz aksesuar, standart yassı püskürtme nozuluna kıyasla temizlik performansını tam %50 artırıyor. Ayrıca Kärcher, geçen yıl şirket tarihinde sadece ikinci kez olacak şekilde ana ürün grubunu tamamen yenileyerek profesyonel serideki yeni soğuk ve sıcak sulu basınçlı yıkama makinelerini kullanıcılarla buluşturdu.

    Ev & Bahçe

    Ev & Bahçe serisi basınçlı yıkama makinelerine yönelik eco!Booster aksesuarı, ev çevresindeki temizlik işlerini çok daha verimli hale getiriyor.

    Ev & Bahçe
    eco!Booster facade cleaning

    Profesyonel

    Profesyonel basınçlı yıkama makinelerimizin mükemmel tamamlayıcısı: Ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik eco!Booster.

    Profesyonel
    eco!Booster for Professional Pressure Washers
    Cleaning with a high-pressure washer in agriculture

    Profesyonel soğuk ve sıcak sulu basınçlı yıkama makineleri

    Kärcher, 1950 yılında basınçlı yıkama makinesini icat etti ve o günden beri bu temizleme teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Daha az tüketimle daha yüksek temizlik performansı, daha kısa temizlik süreleriyle daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Dünyanın pazar lideri olarak Kärcher, profesyonel temizlik için geniş bir basınçlı yıkama makinesi yelpazesi sunmaktadır: Sıcak veya soğuk sulu, elektrikli veya benzinli, mobil veya sabit seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veriyor.

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    Ev ve bahçe için basınçlı yıkama makineleri

    Arabanızın yepyeni, bahçe yolunuzun ise henüz yeni yapılmış olduğu o ilk günkü hissi hatırlıyor musunuz? Bahçe mobilyalarınızı ambalajından ilk çıkardığınız ya da bahçe duvarlarınızda henüz hiç yosun olmadığı o anları? İşte onlar gerçek birer WOW anıydı. Ancak toz, çamur ve inatçı kirler, sizin ve Kärcher basınçlı yıkama makinenizin karşısında asla duramaz. İster hassas bir bakım ister güçlü bir temizlik isteyin; Kärcher basınçlı yıkama makineleri her temizlik görevi için mükemmel çözümü sunar.

    GUINNESS WORLD RECORDS (TM) unvanı nasıl alınır?

    Guinness World Records, dünyanın en iyisi olan en üstün başarıları belgeler ve kutlar. Bu yüksek standartları korumak amacıyla, nelerin bir GUINNESS WORLD RECORDS™ unvanı oluşturabileceğini düzenleyen katı politikalara sahiptirler.

    Bu nedenle, her bir rekor unvanının aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılaması gerekir. Rekorlar şu özelliklere sahip olmalıdır:

    • Ölçülebilir
    • Kırılabilir
    • Standartlaştırılabilir
    • Doğrulanabilir
    • Tek bir değişkene dayalı
    • Dünyanın en iyisi
    Cleaning a fence with the pressure washer and eco!Booster

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