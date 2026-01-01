Kärcher GUINNESS WORLD RECORDS™ rekoruna imza attı | Kärcher

Kärcher, icat ettiği basınçlı yıkama teknolojisini o günden beri sürekli geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye devam ediyor. Daha az tüketimle daha yüksek temizlik performansı, daha kısa temizlik süreleriyle daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Dünyanın pazar lideri olarak Kärcher; sıcak veya soğuk sulu, elektrikli veya benzinli, mobil veya sabit seçenekleriyle teknik kusursuzluk ve çok yönlülük açısından beklentilerin ötesinde bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kärcher yakın zamanda basınçlı yıkama verimliliğini %50 oranında artıran büyük bir yeniliğe imza attı ve eco!booster nozulu piyasaya sürdü: Bu benzersiz aksesuar, standart yassı püskürtme nozuluna kıyasla temizlik performansını tam %50 artırıyor. Ayrıca Kärcher, geçen yıl şirket tarihinde sadece ikinci kez olacak şekilde ana ürün grubunu tamamen yenileyerek profesyonel serideki yeni soğuk ve sıcak sulu basınçlı yıkama makinelerini kullanıcılarla buluşturdu.