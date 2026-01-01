Battery Power Ev & Bahçe Serisi | Kärcher

Sizi asla yarı yolda bırakmayan Real Time Technology teknolojimizle tanışın
Güçlü akülü Kärcher bahçe aletleri ve temizlik cihazları sayesinde bahçeniz göz alıcı bir ihtişamla parlayacak. Real Time Technology sayesinde, kalan çalışma süresini dakika cinsinden her an görebilirsiniz. WOW hissini geri getirin. Kärcher batarya gücüyle. Eşsiz Kärcher Real Time Technology, kullanıcılara mümkün olan en iyi bilgiyi sağlar. Geleneksel LED ekranların aksine bu teknoloji, çalışma durumu ve şarj seviyesinin ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini sağlar.