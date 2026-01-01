Battery Power Ev & Bahçe Serisi | Kärcher

Maksimum güç mü yoksa daha az ağırlık mı tercih edersiniz? Kärcher, her performans ihtiyacına uygun akü platformunu sunar. Genel bir kural olarak, en yüksek performansa ihtiyaç duyulduğunda ve geniş alanlarda çalışılacağında 36 V Kärcher Battery Power aküleri en iyi seçenektir. 18 V aküler ise daha hafif, daha kompakt ve daha ekonomiktir. Kärcher Battery Universe sisteminin en büyük avantajı, Kärcher Professional serisi de dahil olmak üzere aynı voltaj sınıfındaki tüm cihazların ve akülerin birbiriyle serbestçe eşleştirilebilmesidir.