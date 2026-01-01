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    Battery Power Ev & Bahçe Serisi | Kärcher

    Kärcher Battery Power batarya platformu

    Dış mekanda elektrik prizi bulamıyor musunuz? Bahçenizdeki kablo kalabalığından kurtulmak mı istiyorsunuz? Kärcher Battery Power değiştirilebilir akü sistemine sahip akülü bahçe ve temizlik makineleriyle bu artık çok kolay. İki farklı akü platformu (18 V veya 36 V) sayesinde, her performans ihtiyacına ve her uygulamaya uygun cihazı size sunabiliyoruz. Tescilli Kärcher kalitesiyle maksimum hareket esnekliği.

    Kärcher Battery Universe

    Sizi asla yarı yolda bırakmayan Real Time Technology teknolojimizle tanışın

    Güçlü akülü Kärcher bahçe aletleri ve temizlik cihazları sayesinde bahçeniz göz alıcı bir ihtişamla parlayacak. Real Time Technology sayesinde, kalan çalışma süresini dakika cinsinden her an görebilirsiniz. WOW hissini geri getirin. Kärcher batarya gücüyle. Eşsiz Kärcher Real Time Technology, kullanıcılara mümkün olan en iyi bilgiyi sağlar. Geleneksel LED ekranların aksine bu teknoloji, çalışma durumu ve şarj seviyesinin ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

    Kärcher Real Time Technology battery display

    Dakika bazında kalan çalışma süresi

    Kullanıcılar kullanım sırasında kalan çalışma süresi hakkında sürekli olarak güncellenen bilgiler alır ve bu sayede bataryanın ne zaman değiştirilmesi veya şarj edilmesi gerektiğini dakikası dakikasına bilirler. Çalışma süresi, kullanılan cihaza özel olarak otomatik ayarlanır.

    Kärcher Real Time Technology battery display

    Yüzde olarak batarya kapasitesi

    Batarya kapasitesi bir bakışta kolayca görülebilir.

    Kärcher Real Time Technology battery display

    Dakika bazında kalan şarj süresi

    Şarj işlemi sırasında kalan şarj süresi ekranda gösterilir. Bu sayede kullanıcılar işe ne zaman yeniden başlayabileceklerini tam olarak bilirler.

    Kärcher Battery Power özellikleri

    Sıçrayan suya karşı koruma, akıllı hücre izleme ve verimli sıcaklık yönetimi: Bunlar, 18 V ve 36 V akü platformlarındaki tüm Kärcher Battery Power akülerini öne çıkaran birçok özellikten sadece birkaçıdır. Kärcher yüksek performanslı lityum iyon akülerin sunduğu özel avantajlar ve tüm detaylar hakkında hemen bilgi edinin.

    Battery Platform

    Yüksek performanslı lityum iyon hücreler ve mükemmel şekilde dengelenmiş bir elektronik sistem, Kärcher akülerini son derece güçlü kılar. Sizi kısıtlayan kablolar olmadan, akülü cihazlar maksimum hareket özgürlüğü sunar ve anında kullanıma hazır hale gelir. Üstelik bu aküler, temizlik cihazlarında ve bahçe aletlerinde kullanım sırasında maruz kaldıkları zorlu koşullara da dayanıklıdır. Kärcher aküleri; basınçlı yıkama makineleri ve orta basınçlı yıkama makinelerinde sıçrayan suyla temas ettiklerinde veya motorlu testerelerdeki gibi anlık yüksek yüklenmelerde bile istikrarlı ve güvenli bir enerji kaynağı sağlar.

    Real Time Technology özellikli LCD ekran

    Entegre LCD ekran; şarj seviyesini, kalan çalışma süresini veya kalan şarj süresini gösterir.

    Dayanıklı akü

    Kärcher 36 V akü gövdeleri darbelere karşı oldukça dayanıklıdır. Kauçuk yüzey ise rahat bir tutuş ve kolay kullanım sağlar.

    Sıçrayan suya karşı dayanıklı

    Akü, toza ve sıçrayan suya karşı IPX5 korumasına sahiptir.

    Akıllı batarya koruması

    Aşırı yüklenmeye, aşırı ısınmaya ve derin deşarja karşı korur.

    Güçlü lityum iyon piller

    Piller, düşük kendi kendine deşarj ve hafıza etkisi olmaksızın sürekli ve istikrarlı bir performans sağlar.

    Etkili sıcaklık kontrolü

    Etkili ısı yalıtımı ve akıllı batarya yönetimi, yüksek güç gerektiren zorlu işlerde bile her zaman en yüksek performansın alınmasını sağlar.

    Otomatik depolama modu

    İşlemci kontrollü otomatik depolama modu sayesinde daha uzun akü ömrü.

    Kärcher Battery Power platformları

    Maksimum güç mü yoksa daha az ağırlık mı tercih edersiniz? Kärcher, her performans ihtiyacına uygun akü platformunu sunar. Genel bir kural olarak, en yüksek performansa ihtiyaç duyulduğunda ve geniş alanlarda çalışılacağında 36 V Kärcher Battery Power aküleri en iyi seçenektir. 18 V aküler ise daha hafif, daha kompakt ve daha ekonomiktir. Kärcher Battery Universe sisteminin en büyük avantajı, Kärcher Professional serisi de dahil olmak üzere aynı voltaj sınıfındaki tüm cihazların ve akülerin birbiriyle serbestçe eşleştirilebilmesidir.

    18 V Kärcher Battery Power batarya platformu

    18 V Kärcher Battery Power akü platformu, küçük ve orta ölçekli bahçeler ile açık alanların bakımı ve temizliği için kompakt ve pratik ürünlerden oluşur. Tüm 18 V aküler, 18 V sınıfındaki tüm cihazlarda kullanılabilir. İster Kärcher akülü çim biçme makinelerinde, ister akülü ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerde, ister akülü yabani ot temizleyicilerde olsun, aküler hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir ve böylece her an esnek bir kullanım sunar.

    Go to the 18 V platform devices

    36 V Kärcher Battery Power batarya platformu

    Büyük bahçeler ve geniş alanlar için 36 V Kärcher Battery Power akü platformu, temizlik işleri ve bahçe bakımı gibi farklı kategorilerde güçlü cihazlar sunar. Bu platformdaki cihazlar; 36 V Kärcher Battery Power aküleri (2.5 Ah veya 5.0 Ah) ve 36 V Battery Power+ aküleri (6.0 veya 7.5 Ah) ile tamamen uyumludur. Bu aküler; çim kenar kesme makineleri, basınçlı yıkama makineleri veya çit budama makineleri gibi Kärcher akülü cihazlarını çalıştırmak için kullanılabilir. En yüksek esneklik, mobilite ve güç standartları için idealdir.

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    Kärcher Battery Power batarya platformundaki ürünler

    İster bahçe bakımı ister temizlik cihazlarında olsun, 18 V ve 36 V Battery Power aküleri çok çeşitli Kärcher ürününde kullanılabilir. Cihazlar hakkında bilgi edinin ve akünüze en uygun ürünü hemen bulun.

    Kärcher handheld cleaners

    El tipi temizlik makinesi

    Hortumu bağlayın ve hemen işe koyulun: Elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan, ev içinde ve çevresinde hızlı ve çok yönlü ara temizlikler için geliştirilen yenilikçi Kärcher akülü orta basınçlı yıkama makineleri, 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir aküsüyle her an kullanıma hazırdır.

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    Kärcher battery weed removers

    Akülü yabani ot temizleyici

    Bu akülü yabani ot temizleyici işe koyulduğunda hiçbir yabani ot barınamaz. Kurumuş yosunlar ve yabani otlar, sırt ağrısına yol açmadan yüzeyden zahmetsizce temizlenir.

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    Kärcher cordless pressure washers

    Akülü basınçlı yıkama makinesi

    Alışılmış Kärcher basınçlı yıkama performansı, alışılagelmişin dışında bir güç sistemiyle buluşuyor: Kärcher Battery Power akü platformunun değiştirilebilir aküsü sayesinde K 2 Battery, sınır tanımayan bir temizlik sunar.

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    Kärcher battery lawn mower

    Akülü çim biçme makinesi

    Kablo veya benzin derdi yok, üstelik kıvrak ve güçlü: Kärcher'in değiştirilebilir akülü 18 V çim biçme makineleri, maksimum hareket özgürlüğüyle mükemmel kesim sonuçları sunar.

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    Kärcher cordless wet and dry vacuum cleaners

    Akülü ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler

    Kablo yok. Sınır yok. Kärcher Battery Power değiştirilebilir aküleri ve çok yönlü akülü ıslak-kuru elektrikli süpürgeleri sayesinde, elektrik prizinin olmadığı yerlerde bile ıslak ve kuru kirler her an kolayca temizlenebilir.

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    Person is using the Kärcher battery lawn trimmer

    Akülü çim düzeltme makinesi

    Kärcher akülü çim kenar kesme makineleri, köşelerin düzgünce kesilmesini ve mükemmel çim kenarlarını garanti eder. Kärcher, kolay işlerden zorlu görevlere kadar her kullanım alanı için en doğru çözümü sunar.

    Go to the battery lawn trimmers
    Person using the Kärcher battery hedge trimmer

    Akülü çit budama makinesi

    Çitleri ve çalıları şekillendirmek ile budamak için mükemmeldir. Akülü kullanımı sayesinde sessiz ve pratiktir, ayrıca rahatsız edici kablo derdi yaratmaz.

    Go to the battery hedge trimmers
    Kärcher battery leaf blowers and blower vacs

    Akülü yaprak üfleme ve yaprak toplama makineleri

    Sonbahar bahçenize canlılık getirin. Kärcher akülü yaprak üfleme ve yaprak toplama makineleri, yolları ve bahçeleri göz açıp kapayıncaya kadar tertemiz yapar.

    Go to the battery leaf blowers and vacs
    Kärcher battery grass &amp; shrub shears

    Akülü çim ve çalı makası

    Akülü çim makası sayesinde çim kenarlarını düzeltmek artık çok kolay bir iş. Üstelik sadece basit bir bıçak değişimiyle cihaz, çalıları hassas bir şekilde budayabileceğiniz bir çalı makasına dönüşür.

    Go to the battery grass & shrub shears
    Man sawing a log with the battery chain saw

    Akülü testere

    Basit zincir germe sistemi, otomatik zincir yağlama özelliği ve güçlü kesim performansına sahip Kärcher akülü zincirli testereler, konforlu bir kullanım ile mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

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    Woman cutting branch with the battery tree lopper

    Akülü dal budama makası ve testeresi

    Ulaşılması zor dallarda bile zahmetsiz ağaç bakımı. Kärcher akülü dal budama makası veya akülü yüksek dal testeresi ile bu artık hiç sorun değil.

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    Kärcher battery ash and dry vacuum cleaner

    Akülü kül ve kuru elektrikli süpürge

    Uzun süreli emiş gücüyle küllerin rahatça temizlenmesi için: Kablosuz AD 2 Battery. Kärcher 18 V değiştirilebilir aküye uygun olan bu cihaz, ReBoost fonksiyonu sayesinde uzun süreli yüksek emiş gücü sunarak küllerin kolayca temizlenmesini sağlar.

    To the battery ash and dry vacuum cleaners
    Kärcher cordless pressure sprayer

    Akülü ilaçlama makinesi

    İster gübreleme, ister haşereyle mücadele, yabani otları yok etme veya küçük fideleri sulama olsun; PSU 4-18, ürettiği ince püskürtme sisi ile bahçedeki mükemmel ve çok yönlü yardımcınızdır.

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    Kärcher battery barrel pump

    Akülü varil pompası

    Konforlu ve çevre dostu sulama: Esnek akülü varil pompası sayesinde, harici bir su veya güç kaynağına ihtiyaç duymadan, biriktirdiğiniz yağmur suyunu rahatça kullanın.

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    Kärcher cordless patio cleaner

    Akülü yüzey temizleme makinesi

    Dönen fırça merdaneleri ve entegre su dağıtım sistemine sahip akülü veranda temizleme makinesi ile ahşap verandaların etkili ve kalıntısız temizliği artık çok kolay.

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    SE Battery

    Akülü halı ve koltuk yıkama makinesi

    Kendini kanıtlamış Kärcher püskürtme-emme teknolojisi, 18 V Kärcher Battery Power akü platformu ile buluştuğunda esneklik ve olası kullanım alanları neredeyse sınırsız hale gelir. Bu teknoloji sayesinde, dokuların derinlerine işlemiş kirleri bile tek bir işlemde etkili ve liflerine kadar derinlemesine çözüp temizleyebilirsiniz.

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    MFL 2 18

    Akülü çok fonksiyonlu lamba

    Geceyi gündüze çevirir. Hafif ve çok fonksiyonlu akülü lamba, karanlığa ışık getirir. Üstelik diğer elektronik cihazları şarj etmek için bir powerbank özelliğine de sahiptir.

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    Batteries and battery chargers for the Kärcher battery platform

    Bataryalar ve şarj cihazları

    Daha fazla güce mi ihtiyacınız var? Kärcher Battery Universe sistemindeki bahçe aletlerinin ve temizlik cihazlarının her zaman tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olmak için, farklı kapasitelere uygun hızlı şarj cihazlarını ve aküleri burada bulabilirsiniz.

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    Battery Universe

    İster 18 V, ister 36 V, Battery Power veya Battery Power + olsun: Kärcher değiştirilebilir akü sistemlerinin avantajları, özellikleri ve uyumluluğu hakkında kapsamlı bilgileri burada bulabilirsiniz.

    Kärcher Battery Universe
    Wechselakku FAQs

    Battery Power / Battery Power + SSS

    Akü çalışma süresi ne kadardır? Hangi aküler hangi cihazlarla uyumludur? Kärcher Real Time Technology (Gerçek Zamanlı Teknoloji) nasıl çalışır? Kärcher değiştirilebilir akü platformları hakkındaki bu ve benzeri soruların yanıtlarını, Sıkça Sorulan Sorular bölümünde bulabilirsiniz.

    FAQs