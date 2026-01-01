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    Ticari kullanıcılar için yüksek verimli dezenfeksiyon ve hijyen çözümleri | Kärcher

    Yüksek verimli dezenfeksiyon ve hijyen çözümleri

    Yüzeylerde, eşyalarda, zeminlerde ve hatta soluduğumuz havada... Virüs, bakteri veya mantar gibi hastalık yapıcı mikroplar her yerde karşımıza çıkıyor. Koronavirüsün de maalesef gözler önüne serdiği gibi, bağışıklık sistemimiz her zaman bunlarla tek başına mücadele edemiyor. Kärcher; yüksek düzeyde etkili dezenfeksiyon ve hijyen çözümleriyle her ortama, her ihtiyaca ve her uygulamaya özel eksiksiz çözümler sunuyor; hem bugün hem de gelecekte.

    Ölçülü ve dengeli, tavizsiz hijyen.

    Bir ofis ameliyathane değildir, bir okul restoran mutfağına benzemez ve kapalı bir muayene odası otelin açık havuz alanıyla bir tutulamaz. İşte bu yüzden Kärcher'de tek bir dezenfeksiyon ve hijyen çözümü yoktur; aksine kullanıcılar ve müşteriler için duruma göre gerekli hijyen güvenliğini garanti eden, gerçek ihtiyaçlara göre özel olarak uyarlanmış ürünler bulunur.

    Akıllıca bir enfeksiyon önleme süreci, doğru dengelenmiş bir temizlik ve hijyen konseptiyle başlar. Temizlik ve hijyen konularında entegre bir çözüm ortağınız olarak, size danışmanlık yapmaktan, dezenfeksiyon ve hijyen önlemleri açısından ihtiyaçlarınızı sizinle birlikte analiz etmekten, bir plan geliştirmekten ve ancak bundan sonra geniş ürün yelpazemizden her bir durum için en uygun ürünleri önermekten mutluluk duyarız. Kimyasal dezenfektanlardan, buharlı temizleyiciler veya sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri gibi termal dezenfeksiyon cihazlarına ve ihtiyaçlarınıza uygun filtrasyona sahip hava temizleyicilerine kadar tüm çözümlerimiz birbiriyle mükemmel uyum içindedir ve elbette Avrupa standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

    Termal dezenfeksiyon

    Isı, kısa bir temas süresinden sonra bile mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek veya yok etmek için son derece etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Kärcher; sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri, buharlı temizleyiciler ve buharlı vakum makineleri ile bunu kanıtlamayı başarmıştır. Bağımsız bir dış laboratuvar tarafından yürütülen testlerde, ısının dezenfektan görevi görecek düzeyde yeterli bir etkinliğe sahip olduğu tescillenmiştir.

    Termal dezenfeksiyonun özellikleri

    Kärcher'in sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri, buharlı temizleyicileri ve buharlı vakum makinelerinin bakteri öldürücü olarak çalıştığı; COVID-19, grip, kabakulak, kızamık, Ebola veya Hanta gibi hastalıklara neden olan zarflı virüslerin yanı sıra hastanelerde, bakım evlerinde, okullarda ve kreşlerde sıkça rastlanan adenovirüs, rotavirüs ve norovirüs patojenlerini etkisiz hale getirdiği kanıtlanmıştır.

    Sıcaklığa dayanıklı sert yüzeyler ve dış alan yüzeylerinin yanı sıra kimyasal dezenfeksiyonun istenmediği veya mümkün olmadığı yüzeyler ve alanlar, sıcak su veya su buharı ile işlem yapılmaya özellikle uygundur.

    Termal dezenfeksiyonun avantajları

    • Kimyasal katkı maddelerinden tamamen arındırılmıştır
    • İşlem gören yüzeylerde ürün kalıntısı bırakmaz
    • Zaman alan durulama işlemine gerek kalmaz
    • Patojenlerin direnç geliştirmesini önler
    • Sıcak su – dış alanlar için en iyi seçimdir

    Kärcher termal dezenfeksiyon çözümleri

    Cleaning a hotel with a steam cleaner

    Buharlı temizleyiciler ve buharlı vakum makineleri

    Uygun aksesuarlarla donatıldığında, Kärcher buharlı temizleyicilerin ve buharlı vakum makinelerinin dezenfeksiyon etkisi EN 16615 Avrupa standardına göre sertifikalandırılmıştır. Bakteri öldürücü (bakterisidal) etkiye ve "sınırlı virüsidal PLUS" özelliklerine sahiptirler; bu da en yaygın bakteriyel ve viral enfeksiyon salgınlarının kontrol altına alınmasına yardımcı oldukları anlamına gelir. Bu özellikleri sayesinde; sağlık, konaklama ve kamu tesislerindeki mutfaklar, tuvaletler, soyunma odaları ve ortak alanlardaki tezgahların ve zeminlerin hijyenik temizliği için özellikle uygundurlar.

    Cleaning benches with a pressure washer

    Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri

    65 °C'nin üzerindeki ısıtma gücü ve bir dakikalık temas süresiyle Kärcher sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri, bağımsız bir laboratuvar tarafından doğrulanmış bir dezenfeksiyon etkisi sunar; bu da onları dış alanlarda ve geniş yüzeylerde kullanım için ideal kılar.

    Kimyasal dezenfeksiyon

    Kimyasal dezenfeksiyon; nesneler veya yüzeyler üzerindeki patojenlerin, özel olarak geliştirilmiş bir dezenfektan yardımıyla öldürülmesini veya etkisiz hale getirilmesini sağlar. Diğer taraftan, genellikle hastaneler ve bakım evleri dışındaki yerlerde de uygulanan profilaktik (koruyucu) koruma dezenfeksiyonu (veya rutin dezenfeksiyon) söz konusu olduğunda ise sanitasyondan bahsedilir.

    Kimyasal dezenfeksiyonun özellikleri

    Uygulama alanlarına ve işlem yapılacak yüzeye bağlı olarak; alkoller, alkilaminler, kuaterner amonyum bileşikleri, per-bileşikleri (peroksitler) veya klor gibi farklı maddelerin kullanılması önerilir. Bu doğrultuda kullanılacak madde seçimi, her bir duruma özel olarak dikkatlice tartılmalıdır; bu konuda size danışmanlık yapmaktan büyük mutluluk duyarız.

    Kärcher dezenfektanları ve dezenfektan özellikli temizlik ürünleri; onaylara tabi olmak kaydıyla sağlık hizmetleri, kamu tesisleri, okullar, kreşler, mutfaklar, yemekhaneler, spor tesisleri ve diğer birçok alandaki sert ve tekstil yüzeylerde kullanıma uygundur. Çok sayıda patojen türüne karşı geniş bir etki yelpazesi sunan bu ürünler; kısa temas süreleri, düşük dozaj avantajı ve yüksek malzeme uyumluluğu ile öne çıkar. Kärcher’in geniş cihaz ve manuel temizlik ekipmanı yelpazesi ise her ihtiyaca yönelik en doğru uygulamanın yapılmasını garanti eder.

    Kimyasal dezenfeksiyonun avantajları

    • En küçük yüzeylerde bile tek bir işlem adımında temizlik ve dezenfeksiyon imkanı
    • Sprey şişesi ve bez yardımıyla kolay, zaman kazandıran uygulama
    • Tüm yüzeylerin yanı sıra çatlak, oluk ve derzlerdeki tüm mikropları güvenilir şekilde yok eder
    • Kuruma esnasında yüksek etki gücü
    • Kritik yüzeylerin hızlı ve düzenli bir şekilde dezenfekte edilebilmesi

    Kärcher kimyasal dezenfeksiyon çözümleri

    Manual disinfection

    Manuel dezenfeksiyon

    Kärcher dezenfektan özellikli temizlik ürünleri ve dezenfektanları, silerek dezenfeksiyon için idealdir ve geniş etki yelpazeleri EN 14476 Avrupa standardı da dahil olmak üzere çeşitli standartlara göre sertifikalandırılmıştır. Yüzeyler ve zeminler için tek kullanımlık ve çok kullanımlık tekstil ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazemiz ve mop sistemlerimizle birlikte kullanıldığında, önceden hazırlanan temizlik süreçleri için de uygundurlar.

    Cleaning stairs with a spray system

    Sprey sistemleri

    Kärcher sprey sistemleri; ulaşılamayan alanlar (çatlaklar/derzler) veya geniş alanlar gibi, silerek dezenfeksiyonun mümkün olmadığı her yerde kullanılır.

    Scrubber dryer

    Zemin otomatları

    Yaklaşık 500 m² veya daha büyük geniş alanlar için, manuel silerek dezenfeksiyon işleminin güçlü bir zemin otomatı kullanımıyla desteklenmesini öneririz. Sprey sanitasyon kiti ve entegre püskürtme namlusu; çöp kovaları, bilgilendirme panoları, döner kapılar, panjurlar ve benzeri temizlenmesi zor ekipmanların dezenfektan ile temizlenmesini mümkün kılar.

    Cleaning a butcher table with a high-pressure cleaner

    Yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Kärcher yüksek basınçlı yıkama makineleri; tuvaletler ve yüzme havuzlarının yanı sıra endüstriyel mutfaklar, soğuk hava depoları ve kesimhaneler gibi alanlara Dezenfektanlı Temizleyici RM 732 ve Dezenfektan RM 735 ürünlerimizi uygulamak için ideal araçlardır. Bu yöntem, dezenfeksiyonun hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini garanti eder.

    Filtrasyon yoluyla hava temizleme ve enfeksiyon önleme

    Her türden yüzey, dezenfektanlar veya termal dezenfeksiyon cihazları yardımıyla zahmetsizce ve sorunsuz bir şekilde sanitize ve dezenfekte edilebilirken; ortam havasında bulunan ve virüs bulaşmış partikül maddeler, sağlık açısından ek bir tehlike oluşturmaya devam eder. Virüsler, toz partiküllerine tutunup yere düşmeden önce ortam havasında saatlerce canlı kalabilir ve bu nedenle insanlar tarafından solunabilir.

    Filtrasyon yoluyla enfeksiyon önlemenin özellikleri

    Kärcher'in yüksek kaliteli HEPA-14 filtrelerle donatılmış yüksek performanslı hava temizleyicileri ve elektrikli süpürgeleri, enfeksiyon önleme konusunda önemli bir açığı kapatır. Kärcher hava temizleyicileri, ortam havasını saatte birkaç kez sık dokunmuş HEPA-14 filtre sisteminden geçirerek partikülleri, ince tozları ve patojenleri güvenilir bir şekilde temizler. Bu şekilde temizlenen hava, ortam havasındaki potansiyel olarak bulaşıcı partikül maddelerin ve virüslerin konsantrasyonunu azaltır ve düşük bir seviyede tutar.

    HEPA-14 filtreli elektrikli süpürgeler ise yere çoktan düşmüş partiküllere tutunmuş virüsleri aynı şekilde güvenilir ve etkili bir şekilde temizler. Kärcher hava temizleyicileri ve elektrikli süpürgeleri; okullar, ofisler, gastronomi, perakende satış alanları ve elbette doktor muayenehanelerinin tüm iç mekanlarında kullanım için uygundur.

    Filtrasyonun avantajları

    • HEPA-14 filtredeki sık dokunmuş fiber ağ, en küçük partikülleri bile güvenilir bir şekilde hapseder
    • Virüsler, bakteriler, küf sporları, solunabilir partiküller ve toz türleri gibi tüm patojenleri filtreler
    • Mikroplardan ve aerozellerden kaynaklanan enfeksiyon riskini azaltır

    Kärcher filtrasyon yoluyla hava temizleme ve enfeksiyon önleme çözümleri

    Air purifier in an office

    Hava temizleyiciler

    Kärcher'in AF 100 hava temizleyicisi, bir HEPA-14 filtre (EN 1822 standardına göre doğrulanmış) ile donatılabilir. Bu kombinasyon, 35 m²'ye kadar olan odalarda havanın saatte altı kez sirküle edilmesini sağlayarak potansiyel olarak virüs yüklü aerozellerin en az %99,995'ini* ortam havasından filtreler.

    * 2,5 metre tavan yüksekliğinde ve saatte altı kez hava değişimi yapıldığında. Toplam oda büyüklüğüne göre ihtiyaç duyulduğu takdirde birden fazla cihaz kullanılabilir.

    Vacuum cleaner in an office

    Elektrikli süpürgeler

    T 11/1 Classic HEPA veya T 10/1 Adv HEPA gibi Kärcher kuru tip elektrikli süpürgeler, tutunmuş virüs partiküllerinin %99,995'ini güvenilir bir şekilde filtreleyen etkili bir HEPA-14 filtreye sahiptir (EN 1822/2019 ve DIN EN 60335-2-69 standartlarına göre test edilmiştir). Ayrıca oldukça sessiz çalışan bu cihazlar, hastaneler veya oteller gibi gürültünün minimumda tutulması gereken yerler için son derece uygundur.

    Uygulama danışmanlığı – size özel Kärcher hijyen çözümleri

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    1. Tesisinizdeki hijyen riskini belirleyin

    Risk değerlendirmesi, alanda enfeksiyon önlemeyi güvence altına alacak en doğru çözümün temelini oluşturur. Bu aşamada, ihtiyaç duyulan temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin kapsamı tam olarak belirlenir ve ihtiyaca yönelik şekilde planlanır.

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    2. Sektörünüze özel hijyen çözümleri

    İş ortamınızdaki alanlar ve tesisler için bütünsel hijyen çözümlerimizi keşfedin. Danışmanlık hizmetimizin bir parçası olarak; detaylı ve kapsamlı eğitim materyallerimizle birlikte hijyenik güvenlik ve enfeksiyon önleme gerekliliklerinin uygulanmasında size sahada/yerinde destek oluyoruz.