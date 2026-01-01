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    eco!efficiency | Kärcher

    eco!effıcıency – Verimlilikle Daha Fazlasını Başarın

    Kärcher ismi, tüm dünyada güç, kalite ve inovasyonla özdeşleşmiştir. Sektörde standartları yeniden yazan uzmanlığın ve gücün adıdır. Temizlik sistemlerinde dünya pazar lideri olan Kärcher, teknolojinin gelişimine yön veren en önemli vizyonerlerden biridir. Ar-Ge merkezimizdeki 600'ü aşkın uzmanımız; en ileri tasarım, geliştirme ve test teknolojilerini kullanarak çok daha ekonomik, uzun ömürlü ve doğayla dost ürünler geliştirmek için çalışır. Bu yüksek kalite anlayışı, ürünlerimizin tüm kullanım ömrü boyunca sunulan kesintisiz servis desteğinden, ömrünü tamamlayan cihazların doğru şekilde geri dönüştürülmesine kadar her adımda geçerlidir. Bizim için "müşteri memnuniyeti" her zaman en nihai ölçüttür. Geleceğin sorumluluğunu bugünden üstlenen teknolojiler: Kärcher eco!efficiency.

    ecoefficiency header 2015

    Zamanın izleri

    Sektöre yön vermek ve değişime öncülük etmek istiyorsanız, rotayı kendiniz çizmeli ve duruşunuzu net bir şekilde ortaya koymalısınız. Kärcher eco!efficiency konseptinin farklı dinamiklerini simgeleyen mavi semboller; Kärcher inovasyonunun, verimlilik çıtasını nerede ve nasıl çok daha yukarıya taşıdığını tek bakışta özetler. Tüm iş kollarımızda eksiksiz uygulanan Kärcher eco!efficiency, kurumsal kültürümüzün ve stratejik adımlarımızın en temel bileşenidir.

    Messbare Zeitersparnis

    Zaman kazandıran teknoloji

    "Zaman eşittir para" ilkesi hâlâ geçerli olsa da artık bu formülün çarpanı verimliliktir. Görevlerin çok daha hızlı tamamlanmasını sağlayan yüksek verimli makineler, personel maliyetlerinde gözle görülür bir tasarruf sağlar. Bu da yatırım amortisman süresini kısaltır, işletmenize yüksek katma değer kazandırır ve sizi rekabette gerçek anlamda öne geçirir.

    small hohe recyclingfaehigkeit

    Geri dönüştürülebilir malzeme yapısı

    Üretim sürecinde kullanılması kaçınılmaz olan ham maddelerin, uzun bir makine ömrünün ardından maksimum düzeyde geri dönüştürülebilir olması şarttır. Kärcher makineleri, bugünün teknolojisiyle %90’ı aşan bir geri dönüşüm oranına ulaşmış durumdadır.

    reduzierter wasserverbrauch

    Su tüketiminde maksimum tasarruf

    İçme suyu en kıymetli hazinemizdir. Suyu tasarruflu kullanmak sadece doğal kaynakları korumakla kalmaz; suyun arıtılması, taşınması ve tahliyesi için harcanan enerjiden de büyük oranda tasarruf edilmesini sağlar. Birçok Kärcher yüksek basınçlı yıkama makinesi ve zemin temizleme otomatı, eco!efficiency standartlarına uygun olarak üretilmektedir veya temizlik senaryosuna göre su debisini otomatik ve en verimli şekilde optimize eden eco!efficiency moduna sahiptir.

    Less noise

    Çok daha az gürültü

    Gürültü yalnızca konforu bozmakla kalmaz, uzun vadede insan sağlığını da olumsuz etkiler. Kärcher, hem üretim bantlarında hem de sahada kullanıcıların maruz kaldığı çalışma gürültüsünü en aza indirmeyi hedefler. Bunu sağlamak için gelişmiş ses sönümleme teknolojilerinden yararlanır ve motor gücünü performans kaybı yaşatmadan en ideal seviyede dengeler. Örneğin, T 12/1 eco!efficiency kuru tip elektrik süpürgesi, standart modele kıyasla tam 5 dB(A) daha sessizdir; bu da cihazı %50'nin üzerinde bir oranda daha gürültüsüz kılar. Üstelik motorun yaydığı düşük frekanslı ses yapısı, insan kulağı için son derece yumuşak ve rahatsız etmeyen bir tona sahiptir. Sonuç olarak T 12/1 eco!efficiency, hastane ve otel gibi sese hassas alanlar ile kesintisiz, uzun süreli temizlik operasyonları için mükemmel bir seçenektir.

    Intelligente Energieeffizienz

    Minimum enerji, maksimum performans

    Her şeyin bir sınırı vardır ve bazen sadece motor gücünü artırmak daha iyi sonuçlar vermez. T 12/1 eco!efficiency kuru tip elektrik süpürgesi, "daha az tüketimle daha fazlasını başarma" felsefesinin en somut kanıtıdır. Cihazın 750 W gücündeki akıllı motoru %40 daha az enerji harcar. Buna karşın, hava akışı optimize edilmiş özel emiş kanalları sayesinde baz modelin temizlik performansını %98 oranında korur. Bu yüksek performans, periyodik günlük temizlik süreçleri için ihtiyacınız olan gücü fazlasıyla karşılar.

    repairability

    Düşük bakım ve kolay onarım mimarisi

    Kärcher makineleri, henüz tasarım ve geliştirme aşamasındayken kolay onarılabilirlik ilkesiyle şekillendirilir. Parça ve montaj grubu sayısının minimumda tutulması, teknik servis personeli için en ideal erişim kolaylığının sağlanması ve vida tiplerinin standartlaştırılması gibi maksimum ortak parça kullanımı, bu mühendislik yaklaşımının en temel unsurlarıdır.

    einsatzgerechte materialauswahl

    İhtiyaca özel, doğru malzeme seçimi

    Her göreve ve ihtiyaca en uygun malzemeyi seçebilmek, ucu açık bir inovasyon yolculuğudur. Sektöre yön veren yeni malzemeler ve üretim teknolojileri; makinelerin, aksesuarların ve sarf malzemelerinin üretiminde olduğu kadar kullanım performansında da yepyeni ufuklar açar. Hafifletilmiş yapısal tasarım, üstün dayanıklılık, çevreye zararlı maddelerden arındırılmış içerik, yüksek geri dönüşüm potansiyeli ve optimum maliyet gibi faktörler; Kärcher'in verimlilik ve sürdürülebilirlik formülünü her geçen gün daha da kusursuzlaştırmak için sürekli analiz ettiği en temel dinamiklerdir.

    less co2 emissions

    Daha az karbon salınımı ile temiz bir gelecek

    Sera gazı salınımını azaltmak, tüm dünyanın ortak ve küresel bir hedefidir. Kärcher, kendi karbon ayak izini minimuma indirmek adına üretimin her aşamasından tüm iş kollarına kadar her seviyede üzerine düşen sorumluluğu üstlenir. Bu doğrultuda; malzeme, enerji ve su kaynaklarının en verimli şekilde optimize edilmesi, yüksek geri dönüşüm oranları ve kendi tesislerinde ürettiği yenilenebilir enerji çözümleriyle geleceğe yeşil bir iz bırakır.

    Optimierte-Unternehmensprozesse

    Daha yalın ve akıllı iş süreçleri

    Kärcher eco!efficiency, şirket genelindeki tüm operasyonel süreçlerin kesintisiz bir şekilde maksimum verimliliğe odaklanarak yalınlaştırılması demektir. Bu felsefe, yönetimden üretime kadar her alanda sürekli ve dinamik bir optimizasyon sürecini tetikler.

    less water polution

    Azaltılmış atık su kirliliği

    Formül kulağa geldiği kadar yalın: Tüketilmeyen suyun atık yönetimi de olmaz. Diğer yandan, arıtma tesislerinin üzerindeki yükü hafifletmek için kirli suyun konsantre yapıda kalması büyük önem taşır. Makine, aksesuar ve deterjan bileşenlerinden meydana gelen entegre Kärcher sistemi; en az çaba ve kaynakla en yüksek temizlik performansına ulaşmanız için birbiriyle kusursuz bir uyum içinde çalışır.

    Verlängerte-Lebensdauer

    Yıllara meydan okuyan dayanıklılık

    Yıllara meydan okuyan uzun bir kullanım ömrünün sırrı, sağlam yapısal tasarım ve yüksek malzeme dayanıklılığında gizlidir. Üstün kalite anlayışımız, kolay onarım mimarimiz ve kesintisiz uzun vadeli yedek parça desteğimiz sayesinde Kärcher Professional makineleri, işletmenize uzun yıllar boyunca ilk günkü performansıyla güvenilir bir şekilde hizmet eder.

    dosed detergents

    Hassas ve kontrollü deterjan dozajlaması

    Çevreye ve bütçenize en çok katkı sağlayan temizlik maddesi, aslında hiç harcanmamış olanıdır. Kärcher DOSE teknolojisi, temizlik deterjanlarının tam ihtiyaç duyulan miktarda, milimetrik olarak dozajlanmasına imkan tanır; bu sayede kimyasal sarfiyatını ciddi ölçüde azaltarak tasarruf sağlar.

    Reduzierter-Materialeinsatz

    Daha az kaynak tüketimi

    Verimliliğin en yalın ve etkili sanatı, "azaltma" sanatıdır. Tasarım optimizasyonları sayesinde malzeme sarfiyatının düşürülmesi bu yaklaşımın ilk adımıdır; bir diğeri ise parça sayısının minimize edilmesidir. Kärcher makineleri, rakiplerinin muadil modellerine göre çok daha az sayıda bileşene sahiptir. Bu akıllı mühendisliğin getirdiği hafif yapı, cihazın çalışma esnasında daha az enerji harcamasını sağlamakla kalmaz; üretim sürecinde de çok büyük oranda ham madde ve enerji tasarrufu sunar.

    effective dust filtering

    Maksimum toz filtreleme ile temiz hava

    Toz sadece yaşam alanlarımızı kirletmekle kalmaz, insan sağlığı ve ekolojik denge için de ciddi tehditler oluşturur. Kärcher vakum teknolojileri, bu tehditleri ortadan kaldırmak için en yenilikçi filtre sistemlerini sunar: Kesintisiz performans için filtreyi tamamen otomatik olarak temizleyen TACT ve TACT2 sistemleri ile soluduğunuz havayı partiküllerden arındırarak hijyenik bir ortam sunan HEPA filtreler bu teknolojinin merkezindedir. Standart kağıt torbalara meydan okuyan elyaf filtre torbaları, iki kat daha yüksek toz çekme kapasitesi, üstün partikül tutma gücü ve uzun ömürlü kullanımıyla verimliliği zirveye taşır. En kritik ve riskli temizlik operasyonları için geliştirilen sertifikalı güvenli vakum makinelerimiz ise iş sağlığı ve güvenliğinde en üst standardı garanti eder.

    Lückenlose-Ersatzteilversorgung_300x191

    Eksiksiz yedek parça desteği

    Uzun ömürlü ve dayanıklı yatırım ürünlerinin hem ekonomik hem de çevresel faydalarını tam anlamıyla sunabilmesi, ancak kullanım ömürleri boyunca kesintisiz yedek parça desteği almalarıyla mümkündür. Kärcher, makine modeline bağlı olarak, ürünün üretimi sona erdikten sonra bile 10 yıla kadar uzanan geniş bir zaman diliminde yedek parça tedarikini garanti altına alır.

    Her şey mümkün. Üstelik çok daha yüksek bir verimle.

    Verimlilik; düşük enerji tüketiminden yüksek performanslı içten yanmalı motorlara, azalan deterjan sarfiyatından ambalaj atıklarını minimuma indiren yüksek konsantrasyonlu kimyasallara, yapısal geri dönüşüm mimarisinden parça sayısının azaltılmasına kadar pek çok farklı formda hayat bulur. Bu kazanımlar ancak vizyoner fikirler ve inovatif teknolojilerle mümkündür; her şeyden önemlisi, bu çözümleri gerçeğe dönüştürecek bir kararlılık ve mühendislik kabiliyeti gerektirir.

    Kärcher, farklı sektörlerdeki profesyonellerin hem etkili hem çevre dostu hem de yüksek verimli sonuçlar alabilmesi için eco!efficiency imzasını taşıyan eksiksiz bir makine ve deterjan portföyü sunar. eco!efficiency moduna sahip Kärcher makineleri, hafif kirlerin temizliğinde daha düşük güçte çalışarak enerji ve temizlik maddesi tasarrufu sağlarken makinenin mekanik ömrünü de uzatır. Fabrika çıkışlı olarak standart eco!efficiency donanımına sahip Kärcher modelleri ise enerjiden, deterjandan ve zamandan kalıcı ve sürekli bir tasarruf elde etmeniz için en ileri teknik özellikleri standart olarak sunar.

    eco!efficiency T12/1

    eco!efficiency kuru süpürge: Yüksek performans, maksimum tasarruf, minimum ses.

    eco!efficiency kuru tip elektrik süpürgeleri, %40 daha az enerji tüketimiyle standart modelin emiş gücünü %98 oranında korur; bu performans günlük rutin temizlik süreçleri için mükemmel bir verimlilik sunar. Üstelik eco!efficiency serisi, ses seviyesini yarı yarıya düşürerek operasyon alanlarında fark edilir ve ölçülebilir bir sessizlik yaratır.

    Bu serinin en güçlü örneklerinden biri olan T 12/1 eco!efficiency, ideal temizlik performansı ve enerji verimliliği dengesiyle, "yüksek performans için sadece daha fazla motor gücü gerekir" algısını kesin olarak yıkar. Doğru teknoloji, doğru sonucu getirir: Güçlü 750 Watt motor donanımına sahip kuru tip elektrik süpürgeleri, ofis ve otel gibi alanlardaki tüm temizlik ihtiyaçlarını eksiksiz karşılar. Emiş gücü 200 Watt'ın altında yetersiz kalırken, 200 Watt sınırından itibaren gözle görülür bir artış gösterir.

    750 Watt'lık akıllı bir motor; sert zeminler ya da tekstil yüzeylerdeki günlük tozları kolayca arındırmak için en ideal emiş gücünü üretir. Bu seviyenin üzerindeki emiş güçleri, temizlik kalitesine kayda değer bir katkı sağlamadığı gibi, yüksek tüylü kalın halıların üzerinde süpürme işlemini zorlaştırarak kullanım konforunu düşürebilir. Dolayısıyla emiş gücünde aşırıya kaçmak, beraberinde hem avantajlar hem de dezavantajlar getirir.

    Üstün verimlilik sınıfı: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency

    Kärcher’in yenilikçi HDS-E 8/16-4 M sıcak sulu yüksek basınç yıkama makineleri, enerji verimliliğinde yeni bir çağ başlatıyor. Bekleme (standby) modunda sunduğu %40’a varan enerji tasarrufuyla, işletme maliyetlerini düşürmek için mükemmel bir çözüm sunuyor.

    Gücünü 400 V alternatif akımdan (AC) alan Kärcher HDS-E 8/16-4 M, elektrikli ısıtma sistemi sayesinde egzoz gazı salınımının istenmediği veya tamamen yasaklandığı kapalı ve hassas alanlar için idealdir. 12, 24 veya 36 kW ısıtma kapasitesi seçenekleriyle sunulan her üç modelde de akıllı eco!efficiency modu bulunur. Bu mod etkinleştirildiğinde, cihaz 60°C sıcaklıkta maksimum enerji tasarrufu ve yüksek temizlik performansı sunar. Çok daha inatçı kirlerin temizliğinde ise su sıcaklığı 85°C’ye kadar çıkarılabilir. Üstün gücü ve Servo Control teknolojisiyle öne çıkan 36 kW’lık model, sürekli çalışmada bile 80°C sıcaklığı koruyarak kesintisiz performans sağlar. 12 kW’lık versiyonda kullanılan yüksek hızlı ısıtma haznesi ise ön ısıtma süresini minimuma indirir. Tüm HDS-E 8/16-4 M serisi; paslanmaya karşı dayanıklı paslanmaz çelik boyler, entegre kireç önleme sistemi, cihazı kolayca yönlendirmenizi sağlayan pratik yatırma mekanizması ve aksesuarlarınız için kilitlenebilir özel bir saklama bölmesiyle birlikte gelir.

    Kärcher HDS-E 8/16-4 M, özel ısı yalıtımlı boyleri sayesinde kullanım senaryosuna ve model tipine bağlı olarak bekleme modunda %40’a varan enerji tasarrufu gerçekleştirir. Yukarıdaki grafik, ısı yalıtımlı boylerin (görselde solda) minimum ısı kaybını, standart yalıtımsız bir boyler ile karşılaştırmalı olarak gözler önüne sermektedir.

    eco!efficiency HDS-E
    eco!efficiency Reinigungsmittel

    eco!efficiency deterjanlar

    Kusursuz temizlik sonuçlarına ulaşmada, yüksek performanslı deterjanların rolü yadsınamaz. Bu temel ihtiyaç gelecekte de geçerliliğini koruyacak olsa da günümüzde verimlilik ve çevre dostu standartlar çok daha kritik bir hal almıştır. Artık temizleme gücü; kullanıcı sağlığı, yüzey koruması ve ekolojik denge ile kusursuz bir uyum içinde olmak zorundadır. Bu hassas denge, tüm operasyonlarda kararlılıkla sürdürülmelidir. Kärcher, kendi Ar-Ge laboratuvarlarında ve modern üretim tesislerinde geleceğin temizlik teknolojilerini şekillendirmek için durmaksızın çalışıyor. Bu yenilikçi vizyonun en somut ve güçlü kanıtı ise Kärcher eco!efficiency deterjanları serisidir.

    Geleceği düşünen akıllı seçim: eco!effıcıency modu.

    Sektöre yön veren büyük teknolojik dönüşümler, adımlar halinde olgunlaşır. Temizlik teknolojilerinde çığır açan bu adımların en net örneği, temizlik esnasında bile tek bir hareketle devreye alınabilen Kärcher eco!efficiency modudur. Bu mod aktif hale getirildiğinde, makine otomatik olarak en yüksek verimlilik seviyesine geçiş yapar; böylece enerji, su ve deterjan sarfiyatını ciddi ölçüde azaltır. Bu akıllı çalışma sistemi aynı zamanda bileşenlerin ve makinenin mekanik olarak aşınmasını da yavaşlatır. Sonuç; daha uzun bakım periyotları, daha düşük servis maliyetleri ve yıllarca süren yüksek performanslı bir kullanım ömrüdür.

    eco!efficiency Scheuersaugmaschinen Stufe

    eco!efficiency modlu kombine zemin temizleme makineleri

    Arkadan itişli veya binilebilir (ayakta kumandalı) Kärcher zemin otomatı modellerimizin birçoğu, entegre eco!efficiency modu teknolojisine sahiptir. Bu akıllı mod devreye alındığında, fırça hızı ve vakum gücü günlük hafif kirleri temizlemeye yetecek en ideal seviyeye optimize edilir. Bu sayede hem mükemmel temizlik performansından ödün verilmez hem de sarfiyat ve makine aşınması minimuma indirilir. eco!efficiency modu; enerjide %20'ye, su ve deterjanda ise %10'a varan net bir tasarruf sunar. Akıllı deterjan dozajlama sistemi DOSE ve pratik şekilde değiştirilebilen fırça kafaları gibi kendini kanıtlamış Kärcher teknolojileri bu verimlilik zincirini tamamlar. Mühendislerimizin şu an üzerinde çalıştığı ve test ettiği yeni nesil teknolojik inovasyonlar ise çok yakında verimlilik standartlarını çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır.

    eco!efficiency moduna sahip sıcak-soğuk yüksek basınçlı yıkama serisi

    Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri, çalışma prensipleri doğrultusunda aşırı inatçı kirleri çözmek için yüksek enerjiye ve kimi zaman ek deterjan takviyesine ihtiyaç duyabilir. Ancak sıcak sulu ve yüksek basınçlı temizlik, geleneksel temizlik yöntemleriyle karşılaştırıldığında asıl farkını ve verimliliğini ortaya koyar: Çok daha az su tüketimiyle eşsiz sonuçlar sunar. Dahası, Kärcher HDS serisi yüksek basınçlı yıkama makineleri; sadece su, deterjan ve insan gücüyle temizlenmesi imkansız olan en zorlu ve ağır temizlik operasyonlarının üstesinden kolayca gelir. Isıtma için harcanan enerji maliyeti; su ve deterjandan elde edilen devasa tasarrufun yanında çok küçük kalır. Sürecin hızlanmasıyla kazanılan zaman ise işletmelere çok daha büyük bir ekonomik kazanç olarak geri döner.

    eco!efficiency moduna sahip yeni Kärcher HDS serisi, bu verimlilik üstünlüğünü zirveye taşır. eco!efficiency modu etkinleştirildiğinde su sıcaklığı otomatik olarak 60°C’ye ayarlanır. Çünkü 60°C, sadece hafif kirlerde değil, orta yoğunluktaki yağ ve kir tabakalarında da temizlik görevlerinin büyük çoğunluğunu kusursuzca tamamlamak için fazlasıyla yeterlidir. Kärcher HDS’nin eco!efficiency teknolojisi; mükemmel temizlik sonuçlarından asla ödün vermeden, yıkama performansı ile enerji tüketimi arasında en ideal dengeyi kurar.

    eco!efficiency Hochdruckreiniger Stufe