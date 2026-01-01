eco!efficiency | Kärcher

Kärcher’in yenilikçi HDS-E 8/16-4 M sıcak sulu yüksek basınç yıkama makineleri, enerji verimliliğinde yeni bir çağ başlatıyor. Bekleme (standby) modunda sunduğu %40’a varan enerji tasarrufuyla, işletme maliyetlerini düşürmek için mükemmel bir çözüm sunuyor.
Gücünü 400 V alternatif akımdan (AC) alan Kärcher HDS-E 8/16-4 M, elektrikli ısıtma sistemi sayesinde egzoz gazı salınımının istenmediği veya tamamen yasaklandığı kapalı ve hassas alanlar için idealdir. 12, 24 veya 36 kW ısıtma kapasitesi seçenekleriyle sunulan her üç modelde de akıllı eco!efficiency modu bulunur. Bu mod etkinleştirildiğinde, cihaz 60°C sıcaklıkta maksimum enerji tasarrufu ve yüksek temizlik performansı sunar. Çok daha inatçı kirlerin temizliğinde ise su sıcaklığı 85°C’ye kadar çıkarılabilir. Üstün gücü ve Servo Control teknolojisiyle öne çıkan 36 kW’lık model, sürekli çalışmada bile 80°C sıcaklığı koruyarak kesintisiz performans sağlar. 12 kW’lık versiyonda kullanılan yüksek hızlı ısıtma haznesi ise ön ısıtma süresini minimuma indirir. Tüm HDS-E 8/16-4 M serisi; paslanmaya karşı dayanıklı paslanmaz çelik boyler, entegre kireç önleme sistemi, cihazı kolayca yönlendirmenizi sağlayan pratik yatırma mekanizması ve aksesuarlarınız için kilitlenebilir özel bir saklama bölmesiyle birlikte gelir.
Kärcher HDS-E 8/16-4 M, özel ısı yalıtımlı boyleri sayesinde kullanım senaryosuna ve model tipine bağlı olarak bekleme modunda %40’a varan enerji tasarrufu gerçekleştirir. Yukarıdaki grafik, ısı yalıtımlı boylerin (görselde solda) minimum ısı kaybını, standart yalıtımsız bir boyler ile karşılaştırmalı olarak gözler önüne sermektedir.