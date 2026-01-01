FlexoMate Kat Temizlik Arabası | Kärcher

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Taviz vermeye zaman yok. FlexoMate, tüm temizlik işlerinizi çok daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Tek bir temizlik arabasıyla hem personelinizin fiziksel yükünü hafifletin hem de müşterilerinizin farklı beklentilerini eksiksiz karşılayın.
Daha verimli, daha esnek, daha ergonomik: Manuel temizlikte standartları yeniden belirleyen temizlik arabası.
Taviz vermeye zaman yok. FlexoMate, tüm temizlik işlerinizi çok daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Tek bir temizlik arabasıyla hem personelinizin fiziksel yükünü hafifletin hem de müşterilerinizin tüm farklı beklentilerini eksiksiz karşılayın.
Zaman akıp gidiyor, her hareketin önemi büyük. Manuel temizliğin geleceğine bugünden adım atın.
Ekibinizi güçlendirin! Kärcher'in yeni FlexoMate temizlik arabası ile tanışın.
Çoğu zaman zorluk çıkaran işin kendisi değil, kullanılan ekipmanlar olur. Temizlik ekipmanlarınızın size ayak bağı olmasını önlemek için, en farklı temizlik işlerinin bile üstesinden gelmenizi sağlayacak üç farklı model geliştirdik. Peki, sizin için en uygun model hangisi?
Swift, FlexoMate ailesinin temel modelidir. Yaklaşık 35 ofislik alanlar için mükemmel bir seçenek olan bu temizlik arabası, özellikle dar alanlarda üstün performans gösterir.
En önemli temizlik ürünleriniz ve çok daha fazlası için yeterli alan: Yaklaşık 10 lavabo ve 10-15 ofis içeren binalar için FlexoMate Expert'i seçin.
15-20 lavabo, 2-3 mutfak ve yaklaşık 15-20 ofise sahip alanlar için ideal: Zorlu işlerin üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan her şeyi FlexoMate ExpertPro'ya kolayca yükleyebilirsiniz.
VERİMLİLİK
Kolay kullanımlı tasarım ve ekipmanlara kolay erişim, temizlik sürecinin verimliğini artırır ve temizlik personelinizin daha hızlı çalışmasını sağlar.
ESNEKLİK
Tek bir FlexoMate, sınırsız olanak: Temizlik arabanızı ne zaman isterseniz ihtiyaçlarınıza göre kolayca uyarlayın. İster ekstra kutular ister temizlik ekipmanları olsun; FlexoMate ile her şey elinizin altında.
ERGONOMİ
Çalışırken daha az yorulun: Ayarlanabilir tutma kolları ve eğilebilir kutuları sayesinde FlexoMate, kol ve omuz bölgesindeki yükü azaltarak işinizi kolaylaştırır.
FlexoMate'i bu kadar benzersiz kılan şeyin ne olduğunu merak ediyor musunuz? Bu temizlik arabasının öne çıkan özelliklerini hemen keşfedin.
FlexoMate ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Modüler sistemi sayesinde ekipmanları tamamen kendi gereksinimlerinize göre ekleyip çıkarabilirsiniz; örneğin kutular, katlanabilir çöp torbası tutucusu, mop, mop presi, temizlik makineleri ve hatta kolayca birbirine kenetlenebilen diğer temizlik arabaları.
FlexoMate sayesinde makineniz her an yanınızda olur, böylece sürekli gidip gelmek zorunda kalmazsınız. Özel bağlantı aparatları ve ekipman tutucusu sayesinde, kompakt akülü zemin otomatlarından cam ve yüzey vakumlama makinelerine, hatta kuru tip elektrikli süpürgelere kadar beş farklı temizlik makinesini FlexoMate'e kolayca entegre edebilirsiniz.
Sırta binen yükü azaltır, temizlik ürünlerine erişimi kolaylaştırır: Öne doğru eğilebilen kutular sayesinde vücudu zorlayan hareketlerden kaçınabilirsiniz. Temizlik malzemelerini veya mopu almak için kutuyu dışa doğru hafifçe kendinize çekmeniz, işiniz bitince de eski yerine itmeniz yeterli. Böylece bir yerden bir yere geçerken hiçbir yere çarpmadan rahatça hareket edersiniz.
FlexoMate tamamen sizin ergonominiz için tasarlandı. Sağlığınızı riske atabilecek tüm detaylar, Red Dot ödüllü patentli bir tasarımla ortadan kaldırıldı. Örneğin, farklı boylara göre kolayca ayarlanabilen ErgoGrip tutma kolu ve temizlik sırasında vücudunuzu zorlamadan, ideal bir açıyla malzemelere ulaşmanızı sağlayan öne açılır kutular bunlardan sadece birkaçı.
Doğa dostu üretimi tescilleyen uluslararası "Green Dot" sertifikasına sahip FlexoMate, en yüksek çevre standartlarını karşılar. %100 geri dönüştürülebilir yapısının yanı sıra, en az %50 geri kazanılmış malzemeden üretilen aksesuarlarıyla da sürdürülebilirliği destekler.
FlexoMate ile hem tasarımında hem de işlevinde sürdürülebilirliği barındıran bir temizlik arabasına sahip olursunuz. Malzeme seçimlerimizde yüksek oranda geri dönüştürülmüş içerik kullanmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, modüler sistem yapısı ve yüksek malzeme kalitesi sayesinde ürünün kullanım ömrünü maksimuma çıkarıyoruz.
FlexoMate, her bir kutuya her yönden (önden, arkadan, sağdan ve soldan) kolayca erişebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bu benzersiz tasarım hem işinizi büyük ölçüde kolaylaştırır hem de temizlik sürecine maksimum hız kazandırır.
Modüler tasarımı sayesinde FlexoMate, zengin bir aksesuar dünyasının kapılarını aralar. İhtiyacınıza göre ekleyebileceğiniz kutular, taşıma alanları ve Kärcher profesyonel temizlik makineleriyle arabayı dilediğiniz gibi genişletebilir, her türlü temizlik görevine her an eksiksiz bir şekilde hazır olabilirsiniz.
Her sektörün dinamiği ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Hangi alanda faaliyet gösterirseniz gösterin, işinize en uygun temizlik arabasını bulmanız için her zaman yanınızdayız.