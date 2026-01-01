FlexoMate Kat Temizlik Arabası | Kärcher

Taviz vermeye zaman yok. FlexoMate, tüm temizlik işlerinizi çok daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Tek bir temizlik arabasıyla hem personelinizin fiziksel yükünü hafifletin hem de müşterilerinizin farklı beklentilerini eksiksiz karşılayın.

Daha verimli, daha esnek, daha ergonomik: Manuel temizlikte standartları yeniden belirleyen temizlik arabası.