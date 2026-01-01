Holder S 75 Çok Amaçlı Hizmet Aracı | Kärcher

Holder S 75, yaz sezonu geldiğinde ise park, bahçe ve yeşil alanların bakımında gücünü kanıtlar. Esnek bağlantı opsiyonları, dik yamaçlardaki üstün tırmanma kabiliyeti, kıvrak manevra yeteneği ve yüksek metrekare performansı sayesinde sahada neredeyse sınırsız bir hareket özgürlüğü sunar. Ulaşılması en zor, dar ve engebeli yeşil alanlar bile en yüksek standartta hızla biçilebilir, malçlanabilir veya sulanabilir.

Elektronik yük sınırı algılama sistemi, ön kısma takılı ekipmanın maruz kaldığı yoğunluğa ve performans değişimlerine göre aracın ilerleme hızını otomatik olarak optimize eder. Bu akıllı teknolojinin sunduğu en büyük avantaj; sürüş hızını ayarlama yükünü üzerinizden almasıdır; böylece siz sadece yaptığınız işe odaklanırken, araç her zaman mümkün olan en yüksek iş hızında kesintisiz çalışır.