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    Holder S 75 Çok Amaçlı Hizmet Aracı | Kärcher

    Holder S 75 Çok Amaçlı Hizmet Aracı

    HEDEFLERİNİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK GÜÇ. HOLDER S 75 – GÜÇLÜ, ÇEVİK VE KALDIRIMLAR İÇİN İDEAL.

    Dünyanın hangi köşesinde yolları temizlediğinizi, yaya bölgelerini buzlanmaya karşı güvenli hale getirdiğinizi ya da park ve bahçeleri güzelleştirdiğinizi bilemeyiz. Ancak, belediyenizin ve hizmet alanınızın ihtiyaç duyduğu kusursuz çok amaçlı aracın sahip olması gereken özellikleri çok iyi biliyoruz: Yüksek güç ve kesintisiz çalışma azmi. Dar kaldırımlarda bile rahatça hareket edebilen üstün manevra kabiliyeti. Akıllı teknik çözümler, saniyeler içinde ekipman değiştirme kolaylığı ve operatör dostu, yalın bir kullanım.

    Der Holder S 75

    Üstün performans, kompakt mimari: Holder S 75, şehir merkezlerindeki tüm görevler için en ideal çözümü sunuyor.

    Yeni Holder S 75 ekipman taşıyıcı, kaldırımlarda ve kamusal alanlarda dört mevsim boyunca karşınıza çıkacak en zorlu görevlerin üstesinden gelmek için en ideal çözüm ortağınızdır. Belden kırma şasi yapısı; maksimum manevra kabiliyeti ile dar kaldırımlara kusursuz uyum sağlarken, yüksek doğrultu kararlılığı sayesinde en zorlu zeminlerde bile kıvrak, hassas ve kusursuz iş sonuçları sunar. Sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemi, 75 beygirlik güçlü motorun performansını her bir tekerleğe optimum şekilde aktararak her koşulda mükemmel bir tutunma vadeder. Lastik seçimine bağlı olarak 1,31 metreden başlayan dar geçiş genişliği, yılın 365 günü en kuytu noktalara bile rahatça ulaşmasını sağlar. Bu sayede en çetin saha görevleri bile, üstün konfor sunan operatör kabininden zahmetsizce yönetilir. Yeni Holder S 75 ekipman taşıyıcının geniş kullanım alanlarını şimdi keşfedin!

    The Holder S 75

    Neden Holder S 75? İşte Sağladığı Benzersiz Avantajlar:

    • Üstün konforlu operatör kabini
    • Ergonomik kontrol paneli
    • Kişiselleştirilebilir programlanabilir joystick
    • Yüksek performanslı yürüyüş sistemi ve çekiş gücü
    • Ön kısımda mekanik kuyruk mili
    • Güçlü LED aydınlatma grubu
    • Bakım kolaylığı sağlayan rahat servis erişimi
    • Birbirinden bağımsız üç adet hidrolik yürüyüş ve iş sürücüsü
    • Her iki dingilde de tam tutunma sağlayan %100 mekanik diferansiyel kilidi
    • Dar alanlarda üstün ve kıvrak manevra kabiliyeti
    • Dengeli sürüş sunan hidrolik tekerlek yükü eşitleme sistemi
    • Aynı anda farklı görevler için üç ayrı ekipman bağlantı noktası

    Dört mevsim kesintisiz ve yüksek performans

    Tertemiz yollar, buzdan arındırılmış güvenli yaya yolları ve kusursuz görünüme sahip yeşil alanlar... Kendine has tasarımı ve yenilikçi teknik çözümleriyle yeni Holder S 75, çok amaçlı kullanım konseptini yeniden tanımlayarak her görevi en üstün kalitede yerine getirir. Hızlı ekipman değişimine imkan tanıyan standartlaştırılmış bağlantı arayüzleri ve akıllı mühendisliği sayesinde; kışla mücadeleden çevre düzenlemesine ya da sulama operasyonlarına geçiş yapmak yalnızca birkaç pratik adımdan ibarettir. Eş zamanlı kullanılabilen üç ayrı ekipman montaj alanı, farklı makine kombinasyonlarına olanak tanıyarak sahada esnekliği artırır, iş verimliliğini yükseltir ve operasyonel maliyetleri düşürür. Standart ön ve arka hidrolik kaldırıcıların yanı sıra belden kırma gövde üzerindeki üçüncü üst montaj alanı ile Holder S 75, filonuz için sınırsız kabiliyet seçenekleri sunar.

    You can rely on the Holder S 75 in all weather conditions

    Kışın

    Zorlu kış şartlarına meydan okuyun: İster kar küreme, ister yol açma veya süpürme operasyonları olsun; ister kum, mıcır ya da tuzlu solüsyon serpilmesi gereksin...

    Her türlü çetin hava koşulunda tam güvenebileceğiniz tek güç Holder S 75'tir. Sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemi ve eş değer boyutlardaki dört büyük tekerleği, zorlu arazi şartlarında bile yere sımsıkı tutunmasını sağlar. Akıllı yük sınırı algılama sistemi, özellikle yoğun kar püskürtme çalışmalarında motor gücünü ve devrini otomatik optimize ederek tıkanmaları önler. Motorun portal aks arasına konumlandırıldığı özel mimari, bu araç sınıfındaki en alçak ekipman montaj alanını sunar. Bu akıllı tasarım sayesinde kış çalışmalarında, arkada büyük bir tuz/solüsyon serici takılıyken bile operatörün dikiz görüş açısı asla kapanmaz ve tam bir çevre hakimiyeti sağlanır.

    Yazın

    Holder S 75, yaz sezonu geldiğinde ise park, bahçe ve yeşil alanların bakımında gücünü kanıtlar. Esnek bağlantı opsiyonları, dik yamaçlardaki üstün tırmanma kabiliyeti, kıvrak manevra yeteneği ve yüksek metrekare performansı sayesinde sahada neredeyse sınırsız bir hareket özgürlüğü sunar. Ulaşılması en zor, dar ve engebeli yeşil alanlar bile en yüksek standartta hızla biçilebilir, malçlanabilir veya sulanabilir.

    Elektronik yük sınırı algılama sistemi, ön kısma takılı ekipmanın maruz kaldığı yoğunluğa ve performans değişimlerine göre aracın ilerleme hızını otomatik olarak optimize eder. Bu akıllı teknolojinin sunduğu en büyük avantaj; sürüş hızını ayarlama yükünü üzerinizden almasıdır; böylece siz sadece yaptığınız işe odaklanırken, araç her zaman mümkün olan en yüksek iş hızında kesintisiz çalışır.

    In summer the Holder S 75 impresses in the maintenance of green areas
    Numerous advantages of the Holder S 75

    Holder S 75 ile Gelen Sayısız Avantaj ve Ayrıcalık

    • Hızlı değişim sistemi: Mevcut ve ağır hizmet tipi iş makinelerinin araca saniyeler içinde entegre edilmesi
    • Kusursuz zemin takibi: Hidrolik akümülatör sistemi sayesinde hassas zemin koruması ve artırılmış tekerlek tutunması
    • Üstün manevra ve erişim kabiliyeti: Ekipman uyumu ve yanal kaydırma özelliği ile çok daha geniş bir çalışma alanı
    • Sıra dışı tırmanma performansı: Dik yamaçlarda yüksek tırmanma gücü ve hassas işler için ultra düşük hızlarda (sürünme hızı) ilerleme yeteneği
    • Geleceğin emisyon standartlarına uyum: En güncel egzoz emisyon fazına sahip, AdBlue® katkısına ihtiyaç duymayan, yüksek yakıt ekonomili çevreci motor
    • Kesintisiz %100 performans: Her koşulda tam güç sunan, sessiz çalışan ve minimum bakım gerektiren dayanıklı tahrik sistemi

    Holder S 75: Mühendisliğin Getirdiği Teknik Avantajlar

    Powerful front linkage of the Holder 75 S

    Yüksek taşıma kapasiteli ön kaldırıcı

    2700 kg kaldırma kuvveti sunan yüksek performanslı ön hidrolik kaldırıcı (CAT II), büyük ve ağır hizmet tipi iş makinelerinin bile araca kolayca bağlanmasına olanak tanır. Gövde üzerindeki bağımsız harici kontrol paneli sayesinde tüm ekipman montaj ve demontaj işlemleri, tek bir operatör tarafından zahmetsizce gerçekleştirilebilir. Ön kaldırıcının merkezi mafsal mimarisi sayesinde sunduğu 3 boyutlu hareket kabiliyeti ise sektörde benzersizdir: Klasik kaldırma ve indirme fonksiyonlarının ötesinde, ekipmanın eğim açısı joystick üzerinden hassas şekilde ayarlanabilir ve makine gövdeden bağımsız olarak sağa/sola kaydırılabilir. "Yüzer pozisyon" modu aktif edildiğinde ise sistem, zemin engebelerine ve çalışma koşullarına anlık olarak otomatik uyum sağlar.

    Öne Çıkan Ayrıcalıklar:

    • Ağır Hizmet Kapasitesi: En ağır iş makinelerini bile zorlanmadan taşıma ve çalıştırma gücü.
    • Ekipman Esnekliği: Halihazırda elinizde bulunan mevcut makine ve donanımları doğrudan kullanabilme imkanı.
    • Kusursuz Zemin Takibi: Değişen arazi şartlarına anında adapte olan akıllı yüzey uyumu.
    • Yüksek Çekiş ve Toprak Koruması: Entegre hidrolik akümülatör sayesinde zemin üzerindeki baskıyı azaltarak hem hassas zeminleri korur hem de tekerleklerin yere daha güçlü tutunmasını sağlar.
    • Entegre Salınım Teknolojisi: Bağlanan ekipman üzerinde ekstra bir mekanik salınım/denge mekanizması ihtiyacını ortadan kaldırır.
    • Genişletilmiş Çalışma Alanı: Yanal kaydırma fonksiyonu ile erişilmesi zor noktalarda daha geniş bir alanı tarama kabiliyeti.
    • Mükemmel İş Sonuçları: Operasyon boyunca kesintisiz, hassas ve yüksek standartta performans.
    Mechanical PTO shaft of the Holder S 75

    Mekanik kuyruk mili (PTO şaftı)

    Yüksek güç talebi olan ağır hizmet tipi makineler, mekanik kuyruk mili (PTO) sayesinde maksimum verimlilikle tahrik edilir. Gücü motordan doğrudan ve minimum kayıpla aktaran bu mekanik şaft sistemi, muadili olan hidrolik tahriklere kıyasla çok daha yüksek bir mekanik verimlilik sunar. Bu sayede, en yoğun güç çekişinin gerçekleştiği kesintisiz ve zorlu operasyonlarda bile performans düşüşü yaşanmadan uzun saatler boyunca çalışılabilir.

    Öne Çıkan Ayrıcalıklar:

    • Yüksek Yakıt Ekonomisi: Güç aktarım kayıplarını en aza indirerek yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır.
    • Stabil Hidrolik Sistem: Yoğun kullanımda bile hidrolik yağının aşırı ısınmasını ve köpürmesini engelleyerek sistem ömrünü uzatır.
    • Kesintisiz ve Maksimum Güç Çıkışı: Uzun süreli çalışmalarda stabil, kararlı ve çok daha yüksek bir sürekli performans sağlar.
    • Büyük Ekipman Uyumluluğu: Daha fazla güç gerektiren, büyük ölçekli ve geniş hacimli iş makinelerinin rahatça çalıştırılmasına imkan tanır.
    Comfortable cab of the Holder S 75

    Ergonomik ve geniş kabin tasarımı

    Kabin kapısını açın, rahatlığı hissedin ve yola koyulun... ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı) sertifikalı konforlu kabin, operatöre benzersiz bir çevre hakimiyeti ve birinci sınıf bir çalışma ortamı sunar. Holder S 75'in gövdenin en ön kısmına yerleştirilmiş, geniş cam yüzeylerle çevrili geniş kabini, uzun boylu ve kalıplı sürücülerin bile gün boyu rahatça hareket edebileceği bir yaşam alanı sağlar. Yoğun ve uzun vardiyalarda yorgunluğu önlemek için her detay titizlikle düşünülmüştür: Operasyonla ilgili tüm kritik kumandalar sürücünün doğrudan erişim mesafesindedir ve sezgisel olarak kullanılabilir. Bu kullanıcı dostu mimari, yılın 365 günü güvenli, pratik ve zahmetsiz bir çalışma deneyimini beraberinde getirir.

    Öne Çıkan Ayrıcalıklar:

    • 360° Panoramik Görüş Hakimiyeti: Kör noktaları en aza indiren eksiksiz çevre kontrolü ve üstün sürüş güvenliği.
    • Gelişmiş Klima Sistemi: Her türlü zorlu hava şartında kabin içi ideal sıcaklık yönetimi.
    • Havalı ve Isıtmalı Konforlu Koltuk: Vücut ağırlığına otomatik adapte olan, zorlu zemin sarsıntılarını sönümleyen ve opsiyonel 3 noktalı emniyet kemeriyle desteklenebilen ısıtmalı koltuk mimarisi.
    • Tek Elle Kesintisiz Yönetim: Operatörün gözünü yoldan ayırmadan tüm ana fonksiyonları tek el hareketiyle yönetebilme kolaylığı.
    • Çok Fonksiyonlu Akıllı Joystick: İleri/geri yön seçiminden hidrolik kontrol valflerinin idaresine kadar en kritik işlevlerin tek bir merkezde toplanması.
    Ergonomic control console of the Holder S 75

    Ergonomik kontrol paneli

    Çok fonksiyonlu joystick sayesinde, araca bağlı olan ekipmanı sadece kaldırmakla ve indirmekle kalmaz; eğim açısını hassas bir şekilde ayarlayabilir ve makineyi gövdeden bağımsız olarak sağa veya sola kaydırabilirsiniz. İleri/geri sürüş yönü seçimi ile hidrolik kontrol valflerinin idaresi gibi en kritik ana fonksiyonlar tek bir merkezde toplanmıştır ve tüm sistem tek elle zahmetsizce yönetilebilir.

    Öne Çıkan Ayrıcalıklar:

    • Pratik ve Akıllı Kullanım: Operatörün refleksleriyle tam uyumlu, düşünmeden yönetilebilen kontrol mimarisi.
    • Yorgunluğu Önleyen Tasarım: Uzun çalışma saatlerinde bile bilek ve kol üzerindeki yükü azaltan ergonomi.
    • Eksiksiz Araç ve Ekipman Hakimiyeti: Hem taşıyıcı aracın hem de iş donanımının milimetrik ve kusursuz kontrolü.
    • Entegre Bilgi Takibi: Operasyon esnasında ihtiyaç duyulan tüm önemli araç verilerinin net ve anında görüntülenebilmesi.
    Easy service access to the Holder 75 S

    Hızlı servis ve bakım erişimi

    Tüm servis noktalarına zahmetsizce ulaşılabilmesi sayesinde Holder S 75, bakım molalarının ardından hızla sahaya döner. "Beklemeden ve Zaman Kaybetmeden Bakım" felsefesiyle tasarlanan araç, servis süreçlerini maksimum düzeyde pratikleştirecek bir mühendisliğe sahiptir. Hidrolik olarak devrilebilen kabin, sağa-sola açılabilen ya da tamamen katlanabilen yan gövde panelleri ve stratejik noktalara yerleştirilmiş servis kapakları, bakım gerektiren tüm mekanik bileşenlere engelsiz bir erişim sunar. Holder S 75’in günlük rutin kontrollerini ve servis işlemlerini yapmak için üzerindeki iş ekipmanlarını sökmenize gerek kalmaz; arkadaki hidrolik devirmeli üst montaj alanı, üzerinde büyük bir ekipman takılıyken bile rahatça kaldırılarak alt kısımdaki motor ve aktarma organlarına erişim imkanı tanır. Akünün araç dışından doğrudan erişilebilir olması, çetin kış şartlarında harici takviye ile çalıştırma işlemlerini çok daha güvenli ve hızlı hale getirir. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan merkezi otomatik yağlama sistemi, bakım sürelerini minimuma indirerek işletme verimliliğinizi zirveye taşır.

    Holder S 75 teknik detaylar

    Güç

    55 kW (75 hp)

    Emisyon standardı

    Faz 5

    Hız

    0–40 km/h

    Kuyruk mili (PTO şaftı)

    Önde mekanik kuyruk mili (PTO şaftı)

    İzin verilen maksimum toplam ağırlık

    5500 kg

    Azami dış genişlik

    1310–1580 mm

    Kabin

    Tek kişilik kabin