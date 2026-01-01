Holder S 75 Çok Amaçlı Hizmet Aracı | Kärcher

Üstün performans, kompakt mimari: Holder S 75, şehir merkezlerindeki tüm görevler için en ideal çözümü sunuyor.
Yeni Holder S 75 ekipman taşıyıcı, kaldırımlarda ve kamusal alanlarda dört mevsim boyunca karşınıza çıkacak en zorlu görevlerin üstesinden gelmek için en ideal çözüm ortağınızdır. Belden kırma şasi yapısı; maksimum manevra kabiliyeti ile dar kaldırımlara kusursuz uyum sağlarken, yüksek doğrultu kararlılığı sayesinde en zorlu zeminlerde bile kıvrak, hassas ve kusursuz iş sonuçları sunar. Sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemi, 75 beygirlik güçlü motorun performansını her bir tekerleğe optimum şekilde aktararak her koşulda mükemmel bir tutunma vadeder. Lastik seçimine bağlı olarak 1,31 metreden başlayan dar geçiş genişliği, yılın 365 günü en kuytu noktalara bile rahatça ulaşmasını sağlar. Bu sayede en çetin saha görevleri bile, üstün konfor sunan operatör kabininden zahmetsizce yönetilir. Yeni Holder S 75 ekipman taşıyıcının geniş kullanım alanlarını şimdi keşfedin!