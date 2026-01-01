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    Klean!Star | Kärcher

    Klean!Star - DAHA ÇOK HİZMET. DAHA BÜYÜK BAŞARI. DAHA GÜÇLÜ GELECEK.

    Klean!Star otomatik yıkama sistemiyle alanınızı daha kazançlı bir işletmeye dönüştürün.

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    Akıllıca bir yatırım

    Her şeyi yapmak mümkündür, ancak önemli olan bunun işletmeniz için mantıklı olup olmadığıdır. Kapsamlı çözümler bazen bütçenizi aşabilir ve ekonomik olmaktan çıkabilir. Eğer istasyonunuz için maliyet ve kârlılık dengesi her şeyden önce geliyorsa, Klean!Star sizin için en doğru seçimdir. Sunduğu temel opsiyonlar sayesinde, düşük bir yatırım maliyetiyle bile müşterilerinize çok daha zengin bir hizmet sunmaya başlayabilirsiniz.

    Sınırları yeniden çizin. Klean!Star, dikiz aynası ve tekerlek hizasında sağladığı ekstra genişlikle araçların makineye giriş ve çıkışını son derece konforlu hale getirir. Girişten çıkışa kadar geçen her saniyede ise, temizlik teknolojisinde ulaşılan yepyeni boyutları keşfedersiniz.

    Her açıdan daha güçlü basınç

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    İhtiyacınıza özel yüksek basınç

    Mevcut donanıma bağlı olarak, önce size en uygun yüksek basınç opsiyonunu seçebilir, ardından bu sistemle uyumlu yüksek basınç pompasına karar verebilirsiniz.

    Tekerlek Hizası Yüksek Basınç: Marşpiyelden dikiz aynalarına kadar olan alt gövdeyi temizleyen bu yüksek basınç ünitesi, her Klean!Star modelinde standart paket içeriğine dahildir.

    Tekerlek/Yan Kombi Yüksek Basınç: Bu opsiyon tercih edildiğinde, tekerlek ve yan yüksek basınç sistemleri her zaman aynı anda devreye girer. Müşterileriniz kusursuz bir temizliğin keyfini çıkarırken, siz de yatırım bütçenizi en verimli şekilde yönetirsiniz.

    Tavan Hizası Yüksek Basınç: Tavan kurutma gövdesine entegre edilmiş yüksek basınç borusu sayesinde tavan, ön ve arka yüzeylerde etkili bir ön yıkama sağlar. Seçtiğiniz kurutma sistemine göre iki seçenek mevcuttur: Sabit püskürtme memelerine sahip sabit sistem veya öne-arkaya 30° açı yapabilen döner memeli hareketli sistem.

    Şasi ve Araç Altı Yıkama: Araç alt tabanında biriken çamur ve yol kirlerinin eksiksiz temizlenmesi, sürücülerin en çok talep ettiği hizmetlerden biridir. Menünüze ekleyeceğiniz bu opsiyon, istasyonunuza hızla ek satış ve yüksek kârlılık getirir.

    Hassas ve etkili

    Kendini kanıtlamış teknolojilerin başarısı asla tesadüf değildir. Klean!Star'ın yan fırçaları, araç gövde yapısını ve kıvrımlarını milimetrik olarak takip eder; böylece en seçici araç sahiplerini bile fazlasıyla memnun edecek bir temizlik sonucu sunar. Bu güvenilirlik, otomatik yıkama sistemlerimizde uzun yıllardır ödün vermediğimiz yüksek kalite geleneğinin bir parçasıdır.

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    CareTouch

    CareTouch, özel formlu köpük polietilen malzemeden üretilmiş, araç kıvrımlarına tam uyumlu fırça sistemidir. Klean!Star modelimizin hem tavan hem de yan fırçalarında CareTouch teknolojisine yer verdik; böylece araç yüzeyindeki tüm kirlerin boyaya en ufak bir zarar verilmeden, maksimum hassasiyet ve güvenle temizlenmesini güvence altına alıyoruz.

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    Araç hatlarına uyumlu yan fırça kontrolü

    Klean!Star, ileri yönde hareket ederken yan fırçaları araç gövdesine 15°'lik bir açıyla çapraz konumlandırarak üst tavan hatlarının kusursuzca algılanmasını ve temizlenmesini sağlar. Cihaz geri yönde çalışırken ise yan fırçalar otomatik olarak aşağıya doğru eğilir; böylece ulaşılması zor marşpiyel ve alt gövde alanlarında da mükemmel bir temizlik sonucu elde edilir.

    Hiçbir iş gözümüzü korkutamaz

    Tekerlek ve jant yıkama, araç yıkama teknolojisinin her zaman en çok ustalık gerektiren alanlarından biri olmuştur.

    Klean!Star ile tekerlek temizliğinde ezberleri bozan yepyeni bir teknolojiyi sektöre sunuyoruz: Lineer makaslı jant ve tekerlek yıkama sistemi. Bu yenilikçi mekanizma, yıkama peronuna tam ortalı yanaşmamış araçların tekerleklerini bile milimetrik olarak yakalar.

    Dar dingil mesafesine sahip kompakt araçlarda ve küçük şehir arabalarında bile makaslı sistem, ideal uzanma mesafesini otomatik olarak ayarlar. İhtiyacınıza göre bu özel tekerlek yıkama ünitesini yüksek basınç entegreli ya da standart versiyon olarak tercih edebilirsiniz.

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    Sadece temizlemekle kalmayın

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    Açılı kontur takibi

    +/- 30° açı yapabilen hareketli tavan kurutma sistemi araç hatlarını birebir takip eder. Bu teknoloji, özellikle aracın ön ve arka dikey yüzeylerinde çok daha hızlı ve kusursuz bir kurulma performansı sağlar.

    Klasik kalitemiz, yepyeni bir güçle: Gövde yapısını baştan sona izleyen kurutma mekanizmamız, ürettiği yüksek hava akım hacmi sayesinde su lekelerine geçit vermez ve mükemmel sonuçlar sunar.

    Göz alıcı görünüm, kusursuz performans

    Ustalık ve göz alıcı tasarım: Güven veren mükemmel kombinasyon

    Müşterilerinize, Klean!Star ile standartların çok ötesinde bir hizmet alacaklarını ilk bakışta hissettirin. Seçim özgürlüğü tamamen sizde. Klean!Star’ın görsel kimliğini kendi zevkinize göre şekillendirin. İster Kärcher’in ikonik standart tasarımını seçin, isterseniz şasi ve kapaklar için sunduğumuz 4 farklı standart renk alternatifinden birini tercih edin. Son adımda ise iki etkileyici ön kapak tasarımımızdan birine karar verin.

    İşlevsellikten Ödün Vermeyen Standart Seri: Tesisin yapısına ve yoğunluğuna göre, bazen en sade çözümler en yüksek verimi sağlar. İstasyonunuz için tüm temel fonksiyonları eksiksiz yerine getiren ve yatırım bütçenizi koruyan standart ön kapaklar harika bir tercih olabilir.

    Estetik ve Teknolojik: K!Design: İleri teknolojiyi dışa vuran, fark yaratan bir stil. Geniş yüzeyli, özel folyo kaplamalı ve yüksek kaliteli akrilik yapısıyla sıra dışı bir duruş sunar. Siyah ya da belirlenen 4 standart renk seçeneğiyle, hem gece hem gündüz istasyonunuza prestij katan özel "Day & Night" görünümü sağlar.

    Göz Alıcı ve Güvenli: LED Işıklar: Hem standart kapak seçeneğinde hem de premium K!Design serisinde, geniş alan kaplayan güçlü LED aydınlatma modüllerini tercih edebilirsiniz. İhtiyacınıza göre bu ışıkları sadece sağa, sadece sola, her iki tarafa entegre edebilir ya da ışıksız, yalın bir tasarım çizgisi seçebilirsiniz.

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    VehiclePro Klear!Line - Otomatik yıkama sistemleri için ideal bakım ve temizlik ürünleri

    Eksiksiz, profesyonel ve ayrıcalıklı: Bir otomatik yıkama makinesi işletmecisi olarak, yeni VehiclePro Klear!Line serisiyle en nesil, yenilikçi temizlik ajanlarına sahip olursunuz. Bu seri, düşük maliyetlerle kusursuz yıkama ve kurutma sonuçları elde etmenizi sağlarken yıkama sürelerini de optimize eder.

    Yeni Klear!Dry mükemmel kurutma sonuçları sunar; Klear!Brush ve Klear!Foam ise kurutma sürecini doğrudan destekler. Serinin yeni ürünü Klear!Glow ise araç üzerinde göz alıcı bir parlaklığın yanı sıra, su itici (damla) etkisine sahip uzun süreli bir koruma kalkanı oluşturur.

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    Tertemiz, güvenli ve ferah: VehiclePro Klear!Line serisindeki tüm ürünler, ultra yüksek konsantre formülleri sayesinde son derece düşük sarfiyatla maksimum ekonomi sağlar. Geliştirilen yeni içerikler, en girintili çıkıntılı, zorlu araç gövdelerinde bile kusursuz temizliği garanti altına alır. Üstelik, Kärcher'in bu seriye özel geliştirdiği imza parfüm konsepti, müşterilerinize temizliğin ferahlığını kokusuyla da hissettirir. Renk kodlu sistem sayesinde bidonları karıştırma devri tamamen kapanıyor: Kimyasalın kendi rengi, bidon etiketi ve makinedeki dozaj pompasının renkleri birebir eşleşir. Bu sayede dolum ve ikmal sırasında kullanıcı hatasına kesinlikle yer kalmaz. Üstelik stok yönetimini otomatikleştirmek de çok kolay; Kärcher Fleet üzerinden otomatik yeniden sipariş özelliğini aktif ederek, istasyonunuzda ürün bitme riskiyle karşılaşmadan stoklarınızı her zaman ideal seviyede tutabilirsiniz.

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    VehiclePro Klear!Line

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