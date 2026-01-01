Kärcher Li-Ion Bataryalar | Kärcher

Lityum-iyon bataryalar, sundukları sıra dışı performans ve yüksek verimliliğin yanı sıra, geleneksel batarya teknolojilerine kıyasla çok daha doğa dostudur. Diğer batarya türlerinde sıkça rastlanan cıva veya kurşun gibi zehirli ve zararlı maddeleri kesinlikle barındırmazlar. Üstelik uzun ömürlü yapıları sayesinde geri dönüşüm sürecine çok daha geç dahil olurlar. Tek bir lityum-iyon batarya, temizlik makinenizin tüm hizmet ömrü boyunca tek başına yeterlidir. Buna karşılık, aynı sürede en az bir kez yenilenmesi gereken kurşun-asit bataryalar bünyelerinde yaklaşık 2,5 kilogram kurşun taşır. Lityum-iyon teknolojisini seçerek sadece doğayı korumakla kalmaz, farklı çalışma ortamlarında çok daha güvenli bir kullanım alanı yaratırsınız.