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    MC 250 | Kärcher

    Tüm en iyiler tek bir araçta birleşti!

    MC 250 ile temizlik performansı, çalışma konforu ve çevresel sürdürülebilirlikte en yüksek standartlar bir arada.

    MC 250 City

    En iyisini istediğinizde

    Hem yüksek süpürme performansı hem de maksimum konfor ve çevre koruması mı arıyorsunuz? Yeni MC 250 ile artık seçim yapmak zorunda değilsiniz. Bu kompakt ve dayanıklı yol süpürme aracı, en katı çevre standartlarıyla tam uyumlu, yüksek performanslı bir motora sahiptir.

    Akıllıca tasarlanmış kontrol paneli son derece sezgiseldir. Ferah, sade ve konforlu kabini sayesinde yılın 365 günü birinci sınıf çalışma rahatlığının tadını çıkarabilirsiniz. Kullanıcı dostu kumanda mimarisi, aracı ilk andan itibaren güvenle yönetmenizi sağlar. Üstelik 60 km/s maksimum seyir hızı, sarsıntıları sönümleyen hidropnömatik süspansiyon sistemi ve bakım sürelerini minimuma indiren hızlı servis erişimi ile tüm operasyonları her zamankinden çok daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

    Bu makineye bayılacaksınız!

    MC 250'yi tasarlarken işi uzmanlarına bıraktık: Belediyelerdeki saha profesyonellerinden farklı araçları ilk elden test etmelerini istedik ve onların değerli geri bildirimlerini doğrudan Ar-Ge sürecimize aktardık. Sahadan gelen bu gerçek deneyimler, MC 250’yi bugün olduğu konuma getirmemizi sağladı: Belediyelerin tüm operasyonel ihtiyaçları için eksiksiz ve en ideal çözüm.

    Tepeden tırnağa ileri teknoloji

    Maksimum Hız ve Üstün Manevra Kabiliyeti Bir Arada

    Zamanla yarışılan operasyonlarda hız, verimlilik demektir. 60 km/s maksimum hıza ulaşabilen MC 250, farklı görev lokasyonları arasındaki mesafeleri minimum sürede kateder. Büyük ve yüksek hacimli atık haznesine rağmen, aktif 4 tekerlekten yönlendirme sistemi sayesinde araç olağanüstü bir kıvraklık kazanır; böylece dar sokaklarda ve yoğun şehir içi trafiğinde bile üstün manevra kabiliyeti sergiler.

    Geleceğe Hazır Çevreci Motor: EURO 6 ve STAGE VYeni nesil temiz motor teknolojisiyle tanışın.

    Gelişmiş dizel partikül filtresi (DPF) ve AdBlue sistemine sahip güçlü motorlarımız, en güncel Euro 6 ve STAGE V egzoz emisyon standartlarına %100 uyumludur. Bu çevreci altyapı, aracın şehirlerdeki hassas "yeşil/çevre koruma bölgelerinde" hiçbir kısıtlamaya takılmadan güvenle çalışmasını sağlar. AdBlue teknolojili egzoz gazı arıtma sistemi, havaya salınan partikül ve CO' miktarını en düşük seviyeye indirerek doğayı korur.

    MC 250

    3 fırçalı sistem

    Opsiyonel 3 fırçalı süpürme sistemi, çalışma genişliğini maksimuma çıkarırken farklı yüksekliklerdeki yüzeylerde de etkin temizlik yapma imkanı sunar. 3. fırça koluna entegre edilebilen yabani ot fırçası sayesinde yol kenarlarındaki ve kaldırım taşlarındaki otlar zahmetsizce temizlenir. Aracın kendi gövde genişliğinin dışına da taşabilen bu esnek fırça mimarisi, örneğin standart bir bisiklet yolunu tek bir geçişte, tüm genişliğiyle mükemmel şekilde süpürmenizi sağlar.

    2 fırçalı sistem

    Kayar mekanizmalı 2 fırçalı sistem, fırça kollarının birbirinden tamamen bağımsız şekilde yönetilmesine olanak tanıyan özel bir kontrol altyapısına sahiptir. Fırçalar, araç gövde hattının dışına doğru geniş bir açıyla açılarak yan camlara neredeyse dik konuma gelebilir; bu benzersiz esneklik, operasyonlarda ezber bozan yeni uygulama alanları yaratır. Opsiyonel olarak sunulan fırça açısı ayar fonksiyonu sayesinde fırçanın eğimi zemin yapısına milimetrik olarak uydurulur. Bu sayede bir yandan kusursuz süpürme sonuçları elde edilirken, diğer yandan fırça aşınması ve sarfiyatı en alt düzeye indirilir.

    2 m³ sınıfındaki en geniş atık haznesi

    Paslanmaz çelik yapılı, aerodinamik ve pürüzsüz iç yüzeye sahip 2 m³ hacmindeki geniş atık haznesi, operasyonel verimliliği zirveye taşır. Araçta standart olarak sunulan su geri kazanım sistemi ve bağımsız su deposu sayesinde su tüketimi minimuma indirilir. Bu mükemmel kombinasyon, hazne boşaltma ve su ikmali molalarını seyrelterek çok daha uzun süreler boyunca kesintisiz ve yüksek verimle çalışmanızı sağlar.

    Service made easy

    The service friendliness is a central objective in the development of our products. Our municipal machines have numerous service flaps for quick access to the technology. So that all daily or regular inspections and service work are carried out quickly and simply.

    MC 250 Cockpit

    İki kişilik geniş ve konforlu kabin

    Geniş boyutlu iki kişilik konfor kabini, size benzersiz bir ferahlık hissi ve çalışma ortamınıza hakim mükemmel bir görüş açısı sunar. Bel ve sırt sağlığını koruyan Deluxe konforlu koltuk ve opsiyonel otomatik klima sistemi, gün boyu süren en yoğun çalışmaları bile son derece rahat bir deneyime dönüştürür. Her iki taraftan da binilebilen kabin yapısı ile ön ve arkaya doğru açılabilen geniş sürgülü camlı kapılar, konfor ve güvenliği daha da üst seviyeye taşır.

    MC 250 steering wheel

    Her şey elinizin altında: Direksiyona entegre ekran ve hızlı başlatma tuşuna sahip akıllı kontrol mimarisi

    Kol dayama yerine entegre edilen ergonomik kontrol terminali, MC 250'yi ilk andan itibaren tamamen sezgisel ve zahmetsizce yönetmenizi sağlar. Fırça kolları, çift joystick sistemi sayesinde birbirinden bağımsız olarak hassas bir şekilde yönlendirilebilir; üstelik bu sistem opsiyonel fırça açısı ayarıyla da desteklenebilir. Süpürme moduna geçmek için tek bir dokunuşla ECO düğmesine basmanız yeterlidir. Ayrıca merkezi bilgi ekranı doğrudan direksiyon göbeğine entegre edilmiştir; bu sayede gözünüzü yoldan ve çalışma alanınızdan ayırmadan araçtaki tüm fonksiyonlara ve verilere tam olarak hakim olursınız.

    MC 250 safety chassis

    Sarsıntısız sürüş ve tam güvenlik sağlayan özel emniyet şasisi

    Gelişmiş hidropnömatik süspansiyon sistemi, araçtaki yük miktarı ne olursa olsun her koşulda her zaman pürüzsüz ve konforlu bir sürüş karakteri sunar. Bağımsız ön tekerlek süspansiyonu, yoldaki engebelerin, tümseklerin ve çukurların direksiyon sistemine ilettiği sarsıntıları mükemmel şekilde sönümler; böylece sürücüye sarsıntısız ve zahmetsiz bir direksiyon hakimiyeti kalır.

    Yol tutuşu ve sürüş dinamiklerinde zirve

    Taviz yok. En mükemmel bütüne ulaşmak, her bir detaya aynı kusursuzlukla yaklaşmayı gerektirir. Bu yüzden MC 250’nin yürüyen aksam, şasi ve süpürme sisteminde sadece birinci sınıf bileşenlere yer verdik. Sonuç: Daha önce yalnızca binek otomobillerde deneyimlediğiniz türden benzersiz bir sürüş dinamiği!

    Tüm Kärcher kompakt yol süpürme araçlarında olduğu gibi MC 250 de akıllıca tasarlanmış boyutları yüksek dayanıklılıkla, güçlü motor performansını ise maksimum çevre hassasiyetiyle harmanlar. Sıcak daldırma galvaniz kaplama gövde yapısı paslanmaya karşı ömür boyu koruma sunar ve en ağır saha koşullarında test edilmiştir. Yüksek seyir hızı, sarsıntıları yok eden hidropnömatik süspansiyon teknolojisi ve bakım sürelerini sıfırlayan hızlı servis erişimi sayesinde MC 250 ile her an göreve hazır, her işinizde çok daha hızlısınız.

    MC 250 on the street

    MC 250 Express: 60 km/h

    60 km/s maksimum seyir hızına sahip olan MC 250, yeni görev lokasyonunuza hem hızlı hem de güvenli bir şekilde intikal etmenizi sağlar. Bu yüksek hız kapasitesi sayesinde, şehir içi trafiğinin doğal akışına mükemmel şekilde ayak uydurur ve diğer araçlar için bir engel oluşturmadan yol alır.

    MC 250 with a hydro-pneumatic suspension

    Standartları belirleyen konfor ve şasi mimarisi

    İster yoğun bir süpürme operasyonunda olun ister şantiyeler arası geçişte; MC 250 her an tam kontrol ve maksimum sürüş güvenliği sunarak binek araç konforunu aratmaz. Bu benzersiz sürüş konforunu sağlamak adına, MC 250’nin her iki aksını da sarsıntıları mükemmel sönümleyen hidropnömatik süspansiyon sistemi ve yol tutuşunu zirveye çıkaran bağımsız ön tekerlek süspansiyonu ile güçlendirdik.

    MC 250 Manoeuvrability

    Dar alanların ustası: Sizinle birlikte yön alan arka ve ön tekerlekler

    Çalışma sırasında tek bir tuşla aktif hale getirilebilen dört tekerlekten yönlendirme sistemi sayesinde, MC 250 iki şeritli standart bir yolda hiç duraksamadan, tek hamlede U dönüşü yapabilir. Sağa sola ileri-geri manevra yapma ihtiyacını ortadan kaldıran bu üstün kıvraklık, özellikle alanın son derece kısıtlı olduğu şehir merkezlerinde ve dar sokaklarda operasyon hızınızı ikiye katlar.

    Direksiyonuna geçin, keyifle çalışın!

    Gün boyu direksiyon başında olanların yükünü en yüksek ergonomi ve konfor standartlarıyla hafifletiyoruz. MC 250, operatörün dikkatini yalnızca yaptığı işe ve çevresine odaklamasını sağlayan, vücut ve sırt sağlığını ön planda tutan son derece modern bir çalışma istasyonu sunar.

    MC 250 Everyone sits perfectly

    Herkes için kusursuz ergonomi ve mükemmel konfor

    Geniş boyutlara sahip iki kişilik geniş kabin, uzun boylu operatörlerin bile maksimum diz mesafesiyle rahatça çalışabileceği son derece ferah bir iç hacim sunar. Birinci sınıf koltuk üreticisi König tarafından geliştirilen konforlu sürücü koltuğu, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyumludur. Tıpkı modern bir kamyondaki gibi dik, konforlu ve omurga sağlığını destekleyen bu çalışma istasyonu; doktorlar ve fizyoterapistlerden oluşan bağımsız bir uzman heyeti tarafından test edilerek tescillenmiş ve prestijli AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) kalite mührüyle ödüllendirilmeyi başarmıştır.

    MC 250 View: perfect

    Görüş hakimiyeti: Mükemmel

    MC 250’nin cömert boyutlara sahip, eğimli ön cam tasarımı, çalışma alanınız üzerinde kesintisiz bir görüş hakimiyeti sağlarken kabin içine doğrudan gelen güneş ışınlarını da kırarak konforlu bir ortam sunar. Her iki kapıda yer alan ve hem öne hem arkaya doğru kaydırılabilen geniş sürgülü camlar sayesinde yan aynaları zahmetsizce ayarlayabilir, dışarıdaki nesnelere ve kontrol bölmelerine kabin içinden kolayca erişebilirsiniz.

    MC 250 Operation: the very best

    Kontrol sizde: En akıllı ve en kolay kullanım teknolojisi

    Doğrudan direksiyon göbeğine entegre edilen merkezi gösterge ekranı, sürücünün dikkatini yoldan ayırmasını önleyerek iş güvenliğinde yeni bir standart belirler. Ergonomik kumanda paneli ise kafa karıştırmayan, son derece net ve evrensel sembollerle desteklenmiş sezgisel bir kullanım mimarisine sahiptir. Örneğin; akıllı Kärcher ECO düğmesine tek bir dokunuşla bastığınızda, MC 250 tüm süpürme sistemlerini otomatik olarak ideal çalışma pozisyonuna getirir. Bu akıllı teknoloji, hazırlık aşamasındaki zaman kayıplarını ortadan kaldırırken hatalı kullanımların da önüne geçerek tam emniyet sağlar.

    Sıradan çözümleri ikiye, üçe katlayan teknoloji!

    Piyasada iyi çözümler bulabilirsiniz, hatta çok iyi çözümler de mevcuttur. Ancak aradığınız şey "kusursuzluk" ise, MC 250 tam size göre. O, bugüne kadar deneyimlediğiniz her şeyi geride bırakarak size çok daha fazlasını ve çok daha gelişmişini sunar.

    MC 250 ile sadece modern bir yol süpürme aracına yatırım yapmış olmazsınız; şehir merkezlerindeki tüm temizlik senaryoları için eksiksiz bir anahtar teslim çözüme kavuşursunuz. İster kaldırım ve bisiklet yollarında, ister endüstriyel alanlarda veya açık/kapalı otoparklarda kullanın; özellikle konfor, güvenlik ve performans başlıklarında sergilediği sonuçlar sizi büyüleyecek. Geniş opsiyonel ataşman yelpazesi ise aracınızı çok yönlü bir platforma dönüştürür: Kış hizmetlerinde kar küreme ve tuzlama, kombine ıslak zemin temizliği, entegre yüksek basınçlı yıkama ve kimyasalsız yabani ot mücadelesi gibi sayısız görev tek bir araçla parmaklarınızın ucunda. MC 250 ile işiniz her zaman güvenilir, her zaman yüksek verimli ve her zaman mükemmel sonuçlu.

    MC 250 Calculation on the computer: sweeping system

    Bilgisayar destekli tasarım: Süpürme sistemi

    MC 250’nin süpürme sistemini havacılık ve otomotiv standartlarında kullanılan gelişmiş CFD (Akışkanlar Mekaniği Simülasyonu) teknolojisiyle tasarladık. Bu dijital optimizasyon sayesinde; birinci sınıf verimliliğe sahip fan sistemimiz kusursuz bir vakum gücü üretir. Yüksek emişli hava akımı; emiş ağzı, emiş borusu ve atık haznesi geometrisinden hiçbir kayba uğramadan mükemmel bir aerodinamikle geçer ve en ağır atıkları bile zahmetsizce hazneye hapseder. Üstelik bu akıllı akış yönetiminin kullanıcıya sunduğu ek avantajlar; son derece sessiz bir çalışma ortamı ve minimum yakıt tüketimidir.

    MC 250 Short

    MC 250 fotoğraf broşürü

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    MC 250 brochure

    MC 250 broşür

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