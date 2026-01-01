MC 250 | Kärcher

Hem yüksek süpürme performansı hem de maksimum konfor ve çevre koruması mı arıyorsunuz? Yeni MC 250 ile artık seçim yapmak zorunda değilsiniz. Bu kompakt ve dayanıklı yol süpürme aracı, en katı çevre standartlarıyla tam uyumlu, yüksek performanslı bir motora sahiptir.

Akıllıca tasarlanmış kontrol paneli son derece sezgiseldir. Ferah, sade ve konforlu kabini sayesinde yılın 365 günü birinci sınıf çalışma rahatlığının tadını çıkarabilirsiniz. Kullanıcı dostu kumanda mimarisi, aracı ilk andan itibaren güvenle yönetmenizi sağlar. Üstelik 60 km/s maksimum seyir hızı, sarsıntıları sönümleyen hidropnömatik süspansiyon sistemi ve bakım sürelerini minimuma indiren hızlı servis erişimi ile tüm operasyonları her zamankinden çok daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.