T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuru tip elektrik süpürgesi | Kärcher

HEPA 14 filtre (DIN EN 1822:2019), T 11/1 Classic ile bir araya gelerek hijyen açısından hassas alanlarda en yüksek güvenlik standartlarını sağlar ve ortam havasındaki SARS-CoV-2 partiküllerini bile temizler.

%60 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir*

%60 geri dönüştürülmüş plastikten* üretilen sürdürülebilir ve yenilikçi tasarım. Daha az ham madde kullanımıyla gerçekleştirilen üretim, enerji tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu engeller. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, CO2 emisyonlarını azaltır. (* Aksesuarlar dışındaki tüm plastik parçalar.)