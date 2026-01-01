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    T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuru tip elektrik süpürgesi | Kärcher

    T 11/1 Classıc HEPA Re!Plast kuru tip elektrik süpürgesi

    Gelecek için sürdürülebilir, yaşam alanları için hijyenik. Toz ve kire karşı çevre dostu ve üstün koruma sağlayan bir teknoloji: Aksesuarlar hariç tüm plastik parçalarında %60 oranında geri dönüştürülmüş malzeme* kullanılan Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, yüksek sürdürülebilirlik bilinciyle tasarlanmıştır. Bu çevreci yaklaşımının yanı sıra üstün emiş gücü, en ince partikülleri bile hapseden yüksek verimli HEPA 14 filtresi, taşımayı kolaylaştıran hafif yapısı ve bütçe dostu fiyat-performans dengesiyle göz doldurur.

    T11/1 Classic dry vacuum cleaner in use
    T 1/11 Classic

    HEPA 14 filtreleme teknolojisi ile tam güvence

    HEPA 14 filtre (DIN EN 1822:2019), T 11/1 Classic ile bir araya gelerek hijyen açısından hassas alanlarda en yüksek güvenlik standartlarını sağlar ve ortam havasındaki SARS-CoV-2 partiküllerini bile temizler.

    %60 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir*

    %60 geri dönüştürülmüş plastikten* üretilen sürdürülebilir ve yenilikçi tasarım. Daha az ham madde kullanımıyla gerçekleştirilen üretim, enerji tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu engeller. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, CO2 emisyonlarını azaltır. (* Aksesuarlar dışındaki tüm plastik parçalar.)

    Sustainability

    Hem temizlikte hem de sürdürülebilirlikte ödün vermeyen güç.

    Sürdürülebilirlik, üstün hijyen, maksimum emiş gücü ve uzun ömürlülük... T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuru tip elektrik süpürgesi, tüm bu kriterleri tek bir gövdede buluşturarak mükemmelliği yeniden tanımlıyor. Yapısındaki %60 geri dönüştürülmüş plastik oranı sayesinde, daha üretim aşamasındayken enerji sarfiyatını ciddi ölçüde düşürür ve değerli ham madde kaynaklarımızın tüketilmesini engeller. Bu çevreci yaklaşım, cihazın dayanıklılığından hiçbir şey eksiltmez; aksine onu zorlu profesyonel şartlara karşı son derece sağlam ve uzun ömürlü kılar. Verimli ve yüksek performanslı temizlik operasyonlarınız için aradığınız profesyonel çözüm.

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    Gelecek için asıl önceliğimiz: Kaynakları korumak, atıkları azaltmak.

    %60 geri dönüştürülmüş plastik yapısıyla öne çıkan T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, değerli ham madde kaynaklarının korunmasına destek olurken doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunur. Geri dönüştürülmüş plastik teknolojisi; inovasyonu odağına alan köklü bir aile şirketi olan Kärcher’in, kaynak tasarrufu ve atık yönetimi konusundaki örnek sürdürülebilirlik adımlarından sadece biridir. Çevre vizyonu ve sürdürülebilirlik, Kärcher’in kurumsal stratejisinde uzun yıllardır en üst sıralarda konumlanmaktadır. Kärcher dünyasındaki sürdürülebilirlik projeleri ve yeşil adımlar hakkında çok daha fazlasını buradan keşfedebilirsiniz.

    Mükemmel temizliğe giden sürdürülebilir yol

    Doğa dostu teknoloji: %60 oranında geri dönüştürülmüş malzeme

    Kärcher imzalı T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, gövdesindeki %60 geri dönüştürülmüş plastik oranıyla estetik tasarımı, üstün sağlamlığı ve sürdürülebilirliği kusursuz bir dengede buluşturur. Bu çevreci mimari, cihazın performansından hiçbir şey eksiltmez ve her kullanımda en yüksek temizlik verimliliğini garanti altına alır.

    Environmentally friendly cleaning with the T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
    Hygienic HEPA 14 filter

    Yüksek verimlilik ve kusursuz hijyen: HEPA 14 filtreleme teknolojisi

    %99,995 oranında olağanüstü bir filtrasyon ve ayrıştırma gücüne sahip standart HEPA 14 filtresi sayesinde T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, hijyen öncelikli ve hassas alanlarda en katı güvenlik standartlarını eksiksiz karşılar. Filtreleme teknolojisi; virüs, aerosol ve mikrop gibi sadece birkaç mikrometre boyutundaki gözle görülmeyen mikro partikülleri bile havadan tamamen arındırır. DIN EN 1822:2019 test standardıyla tescillenmiş bu sistem, cihazın dışarıya her zaman yüksek kalitede, tertemiz bir hava vermesini sağlar. Detaylı bilgi ve teknik dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

    Son derece sessiz çalışma: Sadece 61 dB(A)

    Yalnızca 61 dB(A) olan fısıltı sessizliğindeki çalışma performansı, uzun vardiyalarda temizlik personelinin kulak sağlığını ve konforunu korur. Bu ultra düşük ses seviyesi, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast modelini hastane, kütüphane ve otel gibi sese karşı son derece hassas alanların yanı sıra gece temizlik operasyonları için de ideal bir çözüm haline getirir.

    Low noise level during use

    İşinizi kolaylaştıran akıllı detaylar – Daha fazlasına ihtiyacınız kalmayacak.

    Product design made from recycled plastic

    Geleceğe değer katan sürdürülebilir ürün tasarımı

    Mükemmel temizlik performansı! Aksesuarlar hariç tüm plastik bileşenlerinde %60 oranında geri dönüştürülmüş malzeme* barındıran, şık ve mat siyah tonlarındaki modern ve yenilikçi tasarım; sürdürülebilir ve bütçe dostu temizlik operasyonlarına tam destek verir. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast modelinin geliştirilme sürecinde; üstün kalite ve fonksiyonellik, çevre dostu ve estetik bir tasarım vizyonuyla harmanlanarak en yüksek geri dönüştürülmüş malzeme oranıyla kusursuzca buluşturulmuştur.

    *Aksesuarlar dışındaki tüm plastik parçalar.

    HEPA 14 filter for hygienically sensitive areas

    Sağlıklı ve güvenli alanlar için HEPA 14 filtreleme teknolojisi

    DIN EN 1822:2019 test standardıyla kalitesi tescillenmiş HEPA 14 filtreleme teknolojisi, hijyen öncelikli alanlarda en katı güvenlik protokollerinin eksiksiz uygulanmasını sağlar. %99,995 seviyesindeki olağanüstü filtrasyon ve ayrıştırma gücü, virüs, aerosol ve mikroplar gibi yalnızca birkaç mikrometre boyutundaki gözle görülmeyen mikro partikülleri bile havadan tamamen arındırır. Bu gelişmiş sistem, cihazın dışarıya her zaman yüksek standartta, tertemiz bir hava vermesini garanti altına alır.

    T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

    Profesyoneller için hem sağlam hem ekonomik hem de uzun ömürlü

    T 11/1 Classic HEPA Re!Plast; sarsılmaz sağlamlığı, uzun ömürlü yapısı ve bütçe dostu fiyat-performans dengesiyle yatırımınızın karşılığını fazlasıyla verir ve yüksek operasyonel verimliliği garanti eder. Gövdeyi çevreleyen dayanıklı darbe tamponu, makineyi çarpmalara ve sert darbelere karşı koruyarak kullanım ömrünü uzatır. Cihaz aynı zamanda üstün bir sürüş konforuna sahiptir: Büyük arka tekerlekleri ve dengeli ön döner tekerlekleri sayesinde devrilme riski barındırmaz ve en dar alanlarda bile mükemmel bir manevra kabiliyeti sergiler.

    Accessory storage of the T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

    Gövdeye entegre aksesuar bölmesi

    Cihazla birlikte sunulan standart aksesuarlar doğrudan makine gövdesi üzerinde depolanabildiği için T 11/1 Classic HEPA Re!Plast zahmetsizce taşınabilir. Güç kablosu, özel kablo askısı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde toplanarak iş kazalarına ve takılma risklerine yol açmaz. Gelişmiş park pozisyonu özelliği ise mola verdiğinizde veya cihazı kaldırdığınızda zemin başlığını süpürge üzerinde en pratik şekilde sabitlemenizi sağlar.

    Ergonomic carrying handle

    Ultra hafif tasarım, üstün ergonomi

    Tüy kadar hafif yapısı ve gövdeye entegre ergonomik taşıma kolu sayesinde Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, aksesuarlarıyla birlikte merdivenlerden ve basamaklardan tek elle bile zahmetsizce taşınabilir. Bu ultra hafif tasarım, temizlik profesyonellerinin uzun ve yoğun vardiyalarda yorgunluk hissetmeden, maksimum konforla çalışmasına olanak tanır.

    Professional cleaning applications of building service providers

    Profesyonel güç, profesyonel sonuç: Zorlu şartlardaki uzman yardımcınız.

    Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast; halı kaplı alanların veya sert zeminlerin düzenli temizlik gerektirdiği her yerde, farklı görevlerin üstesinden ustalıkla gelir. Yapısındaki %60 geri dönüştürülmüş malzeme oranına dayanan çevreci konsepti ve üstün performanslı HEPA 14 filtresi, bu profesyonel kuru tip elektrik süpürgesini en katı hijyen standartlarına sahip alanlar için bile ideal bir ortak haline getirir.

    Profesyonel Temizlik Firmaları ve Bina Yönetimi

    • Sert zeminler ve halı kaplı yüzeylerde kusursuz, profesyonel temizlik performansı
    • Resepsiyonlar, ofisler, toplantı odaları ve seminer salonları gibi günlük sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda etkin kullanım
    • Gelişmiş HEPA 14 filtresi sayesinde, yüksek hijyen hassasiyeti taşıyan kritik alanlarda esnek ve çok yönlü çözümler