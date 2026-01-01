T-Range | Kärcher

Yeni Kärcher T Serisi, çevre dostu malzemeleri yenilikçi üretim teknolojisiyle birleştirerek sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir örnek oluşturuyor. Makineler, endüstriyel üretim atıklarından elde edilen bir plastik türü olan %45 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden (orijinal adıyla reasürans/geri dönüştürülmüş plastik) üretiliyor. Bu sayede üretim aşamasında makine başına 2,0 kilograma kadar saf plastik tasarrufu sağlanıyor. Endüstriyel geri dönüşüm malzemesi; ıskartalar, kesim artıkları ve üretim fazlası gibi fabrika atıklarından geri kazanılan ve yeniden üretim döngüsüne dahil edilen çok değerli bir kaynaktır. Bu sayede katı atık depolama alanlarına giden atık miktarı azalır, doğal kaynaklar korunur ve çevreye verilen zarar minimuma indirilir. Çevre dostu bu malzeme, üretim esnasındaki enerji tüketimini düşürürken yeni ham maddeye olan ihtiyacı da ciddi oranda azaltır.

Dış görünüm de en az içi kadar önemli: T Serisindeki makineler sadece sürdürülebilir şekilde üretilmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımla ambalajlanıyor. İşimizi asla yarım bırakmıyoruz; bu nedenle ambalajlarımızda plastik kaplama bulunmuyor ve %80 oranında geri dönüştürülmüş karton kullanılıyor. Bu sayede karton ambalajlar, kağıt geri dönüşüm döngüsüne gönül rahatlığıyla yeniden dahil edilebiliyor. T Serisi ile teknolojik inovasyonun ve ekolojik sorumluluğun tüm üretim ve kullanım döngüsü boyunca nasıl el ele yürüyebileceğini gösteriyoruz; sürdürülebilir, yenilikçi ve yepyeni bir düşünce yapısıyla.