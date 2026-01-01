T-Range | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Yeni Kärcher T Serisi kuru tip elektrikli süpürgeler, ergonomik tasarımı gerçek sürdürülebilirlikle bir araya getiriyor. Neredeyse tamamen sessiz çalışan bu makineler, aynı zamanda mükemmel temizlik sonuçları sunuyor. Yüzde 45 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilen seride, üretim süreçleri de kaynakları koruyacak şekilde gerçekleştiriliyor. Üstün emiş gücü, geniş aksesuar yelpazesi ve cazip fiyat-performans oranıyla yeni seri; verimlilik ve ekonomiklik konularındaki en yüksek beklentileri karşılıyor. Modüler yapıdaki bu süpürgeler; dengeli şasileri, yıpranmaya dayanıklı gövdeleri, koruyucu tamponları ve büyük tekerlekleri sayesinde son derece dayanıklı ve sağlam bir yapı sunuyor. Akülü modellerde yer alan 36 voltluk güçlü Kärcher Battery Power+ bataryalar, uzun çalışma süreleri sağlıyor. Kablolu versiyonlarda sadece 52 dB(A) olan çalışma ses seviyesi sayesinde bu ultra sessiz makineler; oteller veya hastaneler gibi sese karşı hassas alanlarda kullanım için ideal bir yapı sunuyor.
Doğru dengeyi kurmak: %45 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir. Cihazın üretimi esnasında ihtiyaç duyulan enerji miktarı ciddi oranda düşürülürken, kıymetli ham madde tüketimi de minimize edilir. Sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş materyallerin tercih edilmesi sayesinde, her bir cihaz üretiminde 2,0 kilograma varan sıfır plastik tasarrufu sağlanır.
Ergonomik, ince yapısı, konforlu taşıma sapı ve hafifliği sayesinde bu makineler vücuda yakın şekilde rahatça taşınabilir. Kompakt tasarım iş sağlığı ve güvenliğini artırırken, ellerdeki ve sırttaki yükü hafifleterek kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını önler. Ergonomik hortum dirseği ise temizliği çok daha zahmetsiz hale getirerek ele mükemmel şekilde uyum sağlar.
Yeni T Serisi kapsamında, daha düşük enerji tüketimine sahip (700 W yerine 500 W) kablolu modellerimizi gururla sunarız. Akülü modellerde ise eco!efficiency modu devreye girdiğinde, ses seviyesi minimuma inerken çalışma süresi ciddi oranda artış gösterir.
Yeni T Serisinin kablolu versiyonları, yalnızca 52 dB(A) değerindeki sıra dışı ses seviyesiyle fark yaratır. Düşük gürültü salınımı kullanıcı için konforlu bir çalışma ortamı sunarken; sese karşı hassas alanlarda dahi gün boyu kesintisiz ve çevreye rahatsızlık vermeden temizlik yapmayı mümkün kılar.
Elektronik kontrollü motor sayesinde bu teknoloji; daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek verimlilik ve performans gibi sayısız avantaj sunar. Bu da elektrikli süpürgenin kullanım ömrünün önemli ölçüde uzamasını sağlar.
HEPA-14 filtre (DIN EN 1822:2019), oda havasında bulunan partikülleri ve SARS-CoV-2 gibi virüsleri güvenle hapseder. %99,995 düzeyindeki üstün filtreleme ve ayrıştırma performansı sayesinde, en yüksek hijyen ve güvenlik standartlarının yakalanmasını sağlar.
Yeni Kärcher T Serisi, çevre dostu malzemeleri yenilikçi üretim teknolojisiyle birleştirerek sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir örnek oluşturuyor. Makineler, endüstriyel üretim atıklarından elde edilen bir plastik türü olan %45 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden (orijinal adıyla reasürans/geri dönüştürülmüş plastik) üretiliyor. Bu sayede üretim aşamasında makine başına 2,0 kilograma kadar saf plastik tasarrufu sağlanıyor. Endüstriyel geri dönüşüm malzemesi; ıskartalar, kesim artıkları ve üretim fazlası gibi fabrika atıklarından geri kazanılan ve yeniden üretim döngüsüne dahil edilen çok değerli bir kaynaktır. Bu sayede katı atık depolama alanlarına giden atık miktarı azalır, doğal kaynaklar korunur ve çevreye verilen zarar minimuma indirilir. Çevre dostu bu malzeme, üretim esnasındaki enerji tüketimini düşürürken yeni ham maddeye olan ihtiyacı da ciddi oranda azaltır.
Dış görünüm de en az içi kadar önemli: T Serisindeki makineler sadece sürdürülebilir şekilde üretilmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımla ambalajlanıyor. İşimizi asla yarım bırakmıyoruz; bu nedenle ambalajlarımızda plastik kaplama bulunmuyor ve %80 oranında geri dönüştürülmüş karton kullanılıyor. Bu sayede karton ambalajlar, kağıt geri dönüşüm döngüsüne gönül rahatlığıyla yeniden dahil edilebiliyor. T Serisi ile teknolojik inovasyonun ve ekolojik sorumluluğun tüm üretim ve kullanım döngüsü boyunca nasıl el ele yürüyebileceğini gösteriyoruz; sürdürülebilir, yenilikçi ve yepyeni bir düşünce yapısıyla.
Yeni Kärcher T Serisi, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında en yüksek standartları karşılıyor. Çevre dostu malzemeleri, enerji tasarruflu temizlik teknolojisiyle bir araya getiriyor. Makineler özellikle kullanım esnasında büyük miktarda enerji ve CO₂ tasarrufu sağlıyor; böylece gönül rahatlığıyla ekonomik bir temizlik yapmanıza olanak tanıyor. Buna ek olarak, akülü Bp modelleri eco!efficiency modunda özellikle enerji tasarruflu bir temizlik sunuyor: Bu mod, 1000 metrekarelik temizlik alanı başına yaklaşık 1,46 kWh elektrik tasarrufu sağlıyor ki bu da saatte 18 fincan taze demlenmiş kahvenin enerji tüketimine eş değerdir.* Aynı zamanda, sera gazı emisyonları %53'e varan oranda azaltılıyor.
Daha az enerji tüketimi, tek bir adımda hem daha düşük çevre etkisi hem de ekonomik tasarruf anlamına geliyor. Kärcher, T Serisi ile profesyonel uygulamalar için CO₂ emisyonlarının azaltılmasına aktif olarak katkıda bulunan ve kaynakları koruyan çevre dostu bir çözüm sunuyor; daha sürdürülebilir bir gelecek için.
*Standart moda kıyasla eco!efficiency modu, saatte yaklaşık 0,42 kWh enerji tasarrufu sağlar. Değerler, uygulamaya ve batarya tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Emisyonlar, kullanım aşamasında metrekare başına düşen enerji ihtiyacı esas alınarak hesaplanmıştır (eco!efficiency ve standart mod karşılaştırması).
Her işe tek bir cevap: Yeni T Serisi, inovatif modüler tasarımıyla fark yaratırken esnekliği en üst seviyeye taşıyor. Profesyonel kullanıcıların nokta atışı temizlik ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen seri; 10 veya 15 litrelik hazne seçenekleriyle iki kablolu ve iki akülü model alternatifi sunuyor. Üstelik T Serisinde modülerlik, sadece modellerle sınırlı değil: Cihaz kafaları ve hazneler kendi aralarında tamamen esnek bir şekilde değiştirilerek farklı görevlere göre yeniden yapılandırılabiliyor. Bu modüler sistem, aksesuarların da anında ve zahmetsizce değiştirilmesini sağlayarak her zaman en doğru ekipmanla çalışmanıza imkan tanıyor. Bu akıllı modüler mimari sayesinde, tek bir ana platform üzerinden çok sayıda ürün varyasyonu üretmek mümkün hale geliyor.
Hem sürdürülebilir hem güçlü: Yeni modüler T Serisi pazara net bir mesaj sunuyor; çevre dostu ve inovatif. Gövde yapısında %45 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanılan bu seride; gerçek sürdürülebilirliği, sıra dışı emiş gücünü ve uzun ömürlü kullanımı bir araya getiriyoruz. Geri kazanılmış malzeme tercihimiz sayesinde, üretim sürecindeki enerji ihtiyacını düşürüyor, kıymetli ham maddeleri koruyor ve cihaz başına 2,0 kilograma varan sıfır plastik tasarrufu sağlıyoruz. Tercih edilen bu geri dönüştürülmüş plastikler; ıskartalar, kesim artıkları ve üretim fazlası gibi endüstriyel fabrika atıklarından döngüye kazandırılır. Böylece hem atık oluşumu engellenir hem de doğal kaynaklar korunmuş olur. T Serisinin sağlamlığından ve kalitesinden ise kesinlikle ödün verilmez; çünkü kullanılan geri dönüştürülmüş plastik, sıfır plastik malzemeyle tamamen aynı yüksek dayanıklılık ve performans özelliklerini sergiler.
Zahmetsiz ergonomi: Yeni modüler T Serisi, kullanıcıya sayısız avantaj sağlayan ince ve ergonomik tasarımıyla fark yaratıyor. Makineler, son derece kompakt yapıları sayesinde dar saklama alanlarına bile kolayca uyum sağlar ve rahatça depolanabilir. Bu ergonomik mimari, cihazların vücuda yakın ve konforlu bir şekilde taşınmasını sağlayarak taşıma sürecini de büyük ölçüde kolaylaştırır; böylece fiziksel zorlanma ve yorgunluk hissini minimuma indirir. Akıllıca düşünülmüş tasarımı sayesinde, tüm aksesuarlara ve fonksiyonlara anında ve zahmetsizce ulaşabilirsiniz. T Serisi ile verimli temizlik için ihtiyacınız olan her şey, her an elinizin altında.
Sese kulak verin: Yeni modüler T Serisi, yalnızca 52 dB(A) değerindeki ultra sessiz kablolu modelleriyle fark yaratıyor ve geçmişteki tüm modellerden belirgin şekilde daha sessiz çalışıyor. Cihazlar; yüksek verimli motorlarının yanı sıra özel gövde içi ses kapsülleme ve sabitleme teknolojileri sayesinde maksimum sessizliğe ulaşıyor. Bu düşük ses profili, günlük iş akışını ve operasyonları hiç bölmeden, sese karşı hassas alanlarda gün boyu kesintisiz temizlik yapmayı mümkün kılıyor. T Serisi; ofisler, kamu binaları, okullar, huzurevleri, oteller, kruvaziyer gemileri ve minimum gürültü istenen tüm işletmeler için mükemmel bir çözüm sunuyor.
Her şey elinizin altında: Yeni T Serisinin inovatif tasarımı sayesinde, tercih edilen modele bağlı olarak derz veya döşeme başlığı gibi yardımcı aksesuarlar doğrudan cihazın motor başlığı üzerinde saklanabilir. Emiş başlığına entegre edilen bu aksesuarlar, taşıma esnasında asla kaybolmaz ve ihtiyaç duyduğunuz her an elinizin altındadır. Katlanabilir taşıma sapı ise sadece depolama alanından tasarruf sağlamakla kalmaz, cihazın taşınmasını da son derece pratik hale getirir. İnce gövde yapısı, makineyi vücudunuzu zorlamadan, ergonomik ve zahmetsizce taşımanıza imkan tanır. Entegre aksesuar bölmesi ve katlanır sap tasarımıyla T Serisi, temizlik makinelerinde kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik standartlarını yeniden tanımlıyor.
Güvendesiniz: Yeni T Serimiz, tercih edilen modele göre yüksek performanslı bir HEPA-14 filtre ile yerleşik olarak sunulur veya sonradan kolayca HEPA-14 filtreye yükseltilebilir. Bu gelişmiş filtreleme teknolojisi, tıp ve laboratuvar gibi hassas alanlarda onlarca yıldır güvenle kullanılmaktadır. HEPA-14 filtreler; havadaki mikro partiküllerin, virüslerin ve bakterilerin yayılmasını güçlü bir şekilde engeller. DIN EN 1822:2019 ve DIN EN 60335-2-69 sertifikalarına sahip olan HEPA-H14, COVID-19 virüsleri dahil en mikroskobik partikülleri bile havadan güvenle ayrıştırır. T Serisi, ortam havasını temizleyip sağlığı koruyarak hem temizlik ekipleri hem de misafirleriniz için maksimum hijyene sahip, güvenli bir çalışma ortamı yaratır.
Sarma kolaylığı, zaman verimliliği: Yeni T Serisinin kablolu modellerinde, kullanım konforunu ve iş verimliliğini artırmak için son derece pratik bir manuel kablo sarma mekanizması yer alır. 12 metre uzunluğundaki güç kablosu saniyeler içinde toplanabildiği için kablo dolanması gibi dertler tarihe karışır, işiniz kesintiye uğramaz. Ayrıca, tak-çıkar yapıdaki ana elektrik kablosu olası bir hasar durumunda teknik servise gerek kalmadan hızlıca yenisiyle değiştirilebilir. Bu akıllı kablo sistemi duruş sürelerini azaltır, iş üretkenliğini maksimuma çıkarır ve her temizlik uygulamasında hayatınızı kolaylaştırır.
Daha uzun çalışma süresi, ekstra sessiz performans: Yeni T Serisinde yer alan eco!efficiency modu, akülü modellerin son derece sessiz ve yüksek enerji tasarrufuyla çalışmasını sağlar. Enerji tüketimini minimuma indirirken çalışma performansını zirveye taşımak için geliştirilen bu teknoloji, batarya ömrünü de maksimuma çıkarır. Üstün Battery Power+ 36/75 akümüz ile tek bir şarjla 68 dakikaya varan kesintisiz temizlik performansı elde edersiniz. Bununla birlikte eco!efficiency modu, cihazın çalışma sesini minimum seviyeye çekerek gün ortasında, gürültü hassasiyeti olan alanlarda bile operasyonlarınızı rahatsızlık vermeden yürütmenizi sağlar.
Güçlü performans: Yeni T Serisinin akülü versiyonları, üstün verimlilik ve uzun soluklu çalışma sürelerini garanti eden 36 Voltluk güçlü batarya platformumuzdan beslenir. En yüksek performansı elde etmek için Battery Power+ akülerimizin kullanılması tavsiye edilir.
Akü Kullanım Süreleri:
“Cihazı kısa bir süreliğine kontrol için test laboratuvarına geri gönderdiğimizde, eksikliğini fazlasıyla hissettik. Elimizde hâlâ Kärcher'in diğer bir akülü modeli (T 9/1 Bp) bulunuyordu fakat ekibimiz kesinlikle bu yeni süpürgeyle çalışmak istiyor. O kadar sessiz bir cihaz ki, misafirlerimiz içeride otururken bile kahvaltı salonunu kimseyi rahatsız etmeden süpürebiliyorum.”