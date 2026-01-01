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    1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası | Kärcher

    Metal nozzle with threaded end and mesh tip, featuring rings and holes along its cylindrical body.

    1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası

    Sipariş numarası: 4.769-003.0

    Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat’e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.
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