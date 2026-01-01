1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.769-003.0Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat’e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.