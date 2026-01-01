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    800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı | Kärcher

    Kärcher round brush attachment with white bristles and grey handle, featuring a brass connector.

    800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı

    Sipariş numarası: 4.762-561.0

    Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C’ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).
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