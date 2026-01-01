800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.762-561.0Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C’ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).
Su debisi (l/sa)
500 - 800
Malzeme
Naylon
Bağlantı yivi
M 18
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.