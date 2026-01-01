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    Hava fanı AB 20/1 Ec | Kärcher

    Kärcher air blower with grey body, black grille, and control dial on top, featuring a handle and coiled power cord.

    Hava fanı

    AB 20/1 Ec

    Sipariş numarası: 1.004-062.0

    Temizlenmiş halıların kurumasını yüzde 50'ye kadar hızlandırmak için çok verimli, kompakt, uzun ömürlü hava üfleyici AB 20 Ec. Avrupa verimlilik yönergelerine uygundur.