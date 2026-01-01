Hava fanı AB 20/1 Ec | Kärcher

AB 20 Ec hava üfleyici, ıslak temizlenmiş tekstil alanlarının hızlandırılmış kuruması için geliştirilmiştir. Kompakt, hafif ve taşıması kolay makine yüzde 50'ye kadar daha hızlı kuruma sürelerini mümkün kılar - temizlenen halılar önemli ölçüde hızla kullanıma hazırdır. Kurutucu ayrıca çok sessizdir ve gürültüye duyarlı alanlarda veya çalışma saatlerinde kullanılabilir. Yüksek verimli motoru, enerji verimliliğine ilişkin Avrupa yönergelerine uyan düşük güç tüketimini ve makinenin uzun kullanım ömrünü garanti eder.

Düşük aşınmalı Ec motor Uzun ömürlü, sağlam ve dolayısıyla çok ekonomik bir makine. 3 kademeli kontrollü motor. Üfleyici, enerji verimliliği ile ilgili Avrupa yönergelerine uygundur. Düşük ağırlığa sahip kompakt tasarım Kompakt boyutları ve düşük ağırlığı sayesinde taşıması çok kolaydır. Kolay taşıma için rahat sap. Düşük gürültülü çalışma Gündüz temizliği sırasında da sorunsuz çalışma. Çalışma saatleri içinde kullanıldığında neredeyse hiç fark edilmeyen gürültü.