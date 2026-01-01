Hava fanı AB 20/1 Ec | Kärcher

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Hava fanı
Sipariş numarası: 1.004-062.0Temizlenmiş halıların kurumasını yüzde 50'ye kadar hızlandırmak için çok verimli, kompakt, uzun ömürlü hava üfleyici AB 20 Ec. Avrupa verimlilik yönergelerine uygundur.
Hava debisi (1.,2.,3. kademelerde) (m³/sa)
1200
Motor devri (1.,2.,3. kademelerde) (rpm)
1450
Motor değerleri (W)
120
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
7.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
375 x 353 x 371
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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