Adaptör M 22 - Döner | Kärcher

Sipariş numarası : 4.111-032.0

M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.