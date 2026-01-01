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    Adaptör M 22 - Döner | Kärcher

    Brass and black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with three holes and number 4 embossed on the side.

    Adaptör M 22 - Döner

    Sipariş numarası: 4.111-032.0

    M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.
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