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    ProLite Flex Temizlik Seti | Kärcher

    Kärcher mop and bucket set components, including a grey bucket with wringer, mop head, mop pad, and handle sections, on a white background.

    ProLite Flex Temizlik Seti

    Sipariş numarası: 9.212-089.0

    • Hassas, verimli sıkma ve sap sabitleme için patentli sistem
    • Modüler sap 140 cm, junior mop paleti 35 cm, yumuşak şeritli mop bezi ile
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