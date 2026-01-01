Premium Mop Seti Strap Tape TriJet - 40 cm | Kärcher

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Sipariş numarası: 9.212-033.0
Çalışma Genişliği (cm)
40
Tekstil Bağlantı Tipi
Cırt Cırt (Hook & Loop)
Sap tipi
Sabit
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık / m² başına ağırlık (kg)
0.9
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
2.3
Boyutlar (U × G) (mm)
400 x 90
Paket boyutları (mm)
400 x 90 x 1580
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları