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    Premium Mop Seti Strap Tape TriJet - 40 cm | Kärcher

    Grey and turquoise flat mop with a rectangular base and striped cleaning pad, set against a white background.

    Premium Mop Seti Strap Tape TriJet - 40 cm

    Sipariş numarası: 9.212-033.0

    • Sprey mop sistemi cırt cırtlı mop paleti, entegre 500 ml su deposu
    • Kolay cırt cırt bağlantısı, eklem dostu ve dönebilir saplar
    • 1 × Soft Striat mop