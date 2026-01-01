Profesyonel Hava Temizleyiciler AF 100 | Kärcher

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Profesyonel Hava Temizleyiciler
Sipariş numarası: 1.024-810.0
Ses seviyesi (dB(A))
min. 26 - max. 48
Uygun oda genişliği¹⁾ (m²)
100
Hava debisi (akış gücü)²⁾ (m³/sa)
750
Parçacık boyutuna göre filtre verimliliği (µm / %)
0.3 layout:mixed_units_blank 0.1 / < 99.9 layout:mixed_units_blank < 99.9
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Motor değerleri (W)
max. 80
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
11.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
17.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
380 x 380 x 713
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Uygulama alanları