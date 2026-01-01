Profesyonel Hava Temizleyiciler AF 100 | Kärcher

Birçok işyerinde hava kalitesi her zaman ideal değildir; toz, polen, koku, kimyasal gazlar içerebilir.Güçlü motoru sayesinde AF 100, 100 m²'ye kadar geniş alanlarda dakikalar içerisinde havanın temizlenmesini sağlar, havadaki tüm partikülleri %99,98 oranında hapseder. Ünite hareketlidir ve sağlam silindirleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir. Odadaki havayı sürekli olarak izlemek ve otomatik modu kontrol etmek için hassas bir lazer sensörü entegre edilmiştir. Lazer sensörü sayesinde hava kalitesi, renk kodlu bir şemada görüntülenir; ayrıca, havadaki mevcut ince toz içeriği ve kalan filtreleme süresi ekrandan okunabilir. Uygulama alanınıza bağlı olarak, hava temizleyicinizi farklı iç filtre kaplamalarıyla donatabilirsiniz. Bunlar, tüm uygulama gereksinimlerini karşılamak için yüksek verimli filtreler sunulmaktadır. Özellikle bakteri, koku, alerjen veya uçucu organik bileşiklerin ortadan kaldırılması için geliştirilmiş dört filtreden birini seçebilirsiniz.

Çeşitli uygulamalar için 5 farklı filtre seçeneği Bakteri, alerjen, koku ve uçucu organik bileşikleri yok etmek için özel filtreler. Kompakt tasarım ve yüksek haraketlilik Ünitenin sağlam silindirleri sayesinde odalar arasında kolayca taşınabilir. 100 m²'ye kadar olan alanlar için güçlü motor Üç hız ayarlı ile fan Sezgisel kullanım ve kolay bakım Filtrenin servis ömrü ekrandan okunabilir, kullanıcılar filtreyi rahatça değiştirebilirler. Lazer sensörü ile mevcut hava kalitesi ölçümü Hava kalitesi renkli bir diyagramda gösterilir (mavi = çok iyi, yeşil = ortalama, kırmızı = zayıf). Odadaki havadaki ince toz değeri (PM2.5) ile ilgili sensör verileri entegre ekranda gösterilir.