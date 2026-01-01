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    Profesyonel Hava Temizleyiciler AF 100 | Kärcher

    Kärcher air purifier with a sleek white design, perforated sides, and a black top panel featuring control buttons.

    Profesyonel Hava Temizleyiciler

    AF 100

    Sipariş numarası: 1.024-810.0

    • Her uygulama için farklı filtreler
    • Hassas sensör ve hava kalitesi ölçümü
    • Sağlam silindirler mükemmel hareketlilik sağlar
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