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    Aktif Köpük RM 812 | Kärcher

    Kärcher RM 812 Classic detergent container with label, featuring a white cap and turquoise liquid inside.

    Aktif Köpük RM 812

    Sipariş numarası: 6.295-430.0

    Çok güçlü, yoğun aktif köpük. Fırçaların yanı sıra araç yüzeylerini korumak için özel olarak formüle edilmiş içerik maddeleri. VDA uyumlu.
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