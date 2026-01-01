Aktif Köpük RM 812 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-430.0Çok güçlü, yoğun aktif köpük. Fırçaların yanı sıra araç yüzeylerini korumak için özel olarak formüle edilmiş içerik maddeleri. VDA uyumlu.
Paketleme ölçüsü (l)
20
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
9
Ağırlık (kg)
20.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
22.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
260 x 240 x 390
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları